Poškození zdraví v práci: Musíte přijít k projednání svého převedení na jinou práci? A co když to neuděláte?

Jaká jsou pravidla, když vás lékař shledá nezpůsobilým pro výkon dosavadní práce? Kdy a jak můžete být převedeni na jinou práci? Jaká oprávnění má zaměstnavatel? Jak to bylo v případě, kdy zaměstnanec prostě nepřišel do práce věc řešit? Jak je to s náhradou mzdy?