Poškodil vám motorku jezdec na jednokolce? Kdo zaplatí škodu?

Nemusíte udělat nic špatně, a přesto vám vznikne škoda. Stačí například jen tlačit motorku z garáže. Po příjezdové cestě pojede jezdec na kole, elektrické koloběžce či jednokolce a nebude vás tam čekat. Bohužel už nestihne dobrzdit a narazí do vás. I malý náraz vahou dospělého člověka vás snadno rozkolísá, a ačkoli se snažíte, vy i motorka nárazem spadnete.

Nikdo naštěstí není zraněn, odnesly to jen plechy. Vaše motorka má trochu pomačkaný chladič, ale zda se poškodilo i něco dalšího, poznají až v servisu. Nejste si jisti, jak se situací naložit, a tak pro jistotu přivoláte Policii ČR. Ta celou nehodu vyhodnotí tak, že o vaše zavinění nešlo. Pochybil jezdec v pohybu, který se měl rozhlédnout. Dostanete zápis o nehodě, vyměníte si kontakty a jdete domů.

Motorku odvezete do servisu a ti škodu vyčíslí na několik desítek tisíc korun. Kdo a z čeho ji bude hradit?

Máte havarijní pojištění?

Ideální je, pokud máte ke svému motocyklu sjednané kromě povinného ručení i havarijní pojištění. V případě, že je na vině jezdec na jednokolce, elektrokoloběžce apod., zaplatí vám vaše pojišťovna opravu motorky z havarijního pojištění. Následně bychom po prokázaném viníkovi požadovali úhradu vyplacené výše náhrady škody, uvedl pro Měšec.cz Jan Marek, tiskový mluvčí Generali České pojišťovny. A takto by postupovaly všechny pojišťovny.





V tomto případě už ale není vaše starost, jestli bude pojišťovna po viníkovi požadovat úhradu škody, případně zda a jak ji viník pojišťovně zaplatí. A pravděpodobně se to už ani nedozvíte. Na plnění z vašeho pojištění to nemá žádný vliv. Vy pouze odvezete či necháte odtáhnout motocykl do autorizovaného servisu, na kterém se s pojišťovnou dohodnete. Servis a pojišťovna si následně opravy vyúčtují mezi sebou a vy si za čas vyzvednete opravený stroj připravený k jízdě.

Pokud havarijní pojištění nemáte, situace se vám zkomplikuje.

Má jezdec pojištění odpovědnosti?

Kdyby do vás narazil například jiný řidič motocyklu, který by se do garáží vracel, jel by nezodpovědně a nestihl včas dobrzdit, byla by situace poměrně jednoduchá. I řidič druhého motocyklu musí mít sjednané povinné ručení, stejně jako vy. A pokud by byl označený jako viník, šla by oprava vašeho motocyklu z jeho povinného ručení.

Pro jezdce na jednokolkách a ostatních strojích ale neplatí žádná povinnost mít sjednané povinné ručení či jiné pojištění, ze kterého by mohli pokrýt škody, které způsobili. A to platí pro cyklisty, bruslaře, jezdce na jednokolce, elektrokole, elektrokoloběžce, hoverboardu a dalších strojích.

Pokud vám způsobí škodu jezdec na podobném stroji a vy nemáte havarijní pojištění, začne se situace komplikovat. Poměrně snadno z toho ještě můžete vyjít, když bude mít jezdec sjednané pojištění občanské odpovědnosti. Pokud by měl viník poškození pojištění odpovědnosti, tak by tuto škodu mohl viník pokrýt ze svého pojištění, uvedla pro Měšec.cz Nela Maťašeje, tisková mluvčí Direct pojišťovny.

Pomoci by mohlo i to, kdyby měl sjednané pojištění domácnosti, které někdy pojištění odpovědnosti také obsahuje. Pojišťovna by to mohla vyhodnotit jako volnočasové neúmyslné způsobení škody. Zde však záleží na dalších faktorech – zda neporušit viník zásadním způsobem pravidla provozu na veřejných komunikacích, neměl v krvi alkohol či návykové látky, neopustil místo nehody apod., uvedla pro Měšec.cz Eva Svobodová, tisková mluvčí Uniqa Pojišťovny. V případě, že by ale viník měl například alkohol či návykové látky v krvi, nebo od nehody ujel, pojišťovna plnit nebude.

Pokud ale viník nemá pojištění odpovědnosti, situace pro něj bude finančně bolestivá.

Viník musí škodu uhradit ze své kapsy

V případě, že vy nemáte havarijní pojištění a viník nemá pojištění odpovědnosti, či alespoň pojištění domácnosti, které by obsahovalo pojištění odpovědnosti jako jedno z doplňkových pojištění, bude ho jeho nezodpovědnost finančně bolet. Pokud nemá viník nehody odpovědnostní pojištění, pak to poškozenému musí zaplatit z vlastní kapsy, informuje Václav Bálek, tiskový mluvčí Slavia pojišťovny.





Takovou situaci pravděpodobně zjistíte už na místě po nehodě. Pak je dobré si na viníka vzít kontakt a následně ho informovat, že jste motocykl odvezli do servisu a čekáte na posouzení a nacenění opravy. V této chvíli nemá moc smysl odhadovat výši škody s tím, že to určitě nebude nic vážného. Zvenku může škoda vypadat pouze kosmeticky, ale až na prohlídce v servisu se může ukázat, že je konstrukce ohnutá či vychýlená a škoda je ve vyšších desetitisících.

Následně pak viníka informujte, na jakou částku vám servis nacenil opravu, a domluvte se, jakou formou vám viník škodu zaplatí.

Odmítá viník platit? Můžete se soudit

Může se ale samozřejmě stát, že viník nebude chtít škodu uhradit. Nehoda nevypadala nijak vážně a z jeho pohledu šlo o kosmetické vady jako odřený lak a mírně promáčklé plechy. Nic, co by mělo stát více než 10 tisíc korun. Až v servisu se ale může přijít na to, že řídítka se nárazem vychýlila, promáčkl se chladič a došlo k i dalšímu poškození, takže škoda není kosmetická, ale poměrně rozsáhlá. A oprava bude stát například 80 tisíc korun.