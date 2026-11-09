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Poplatky za elektřinu mají od ledna zdražit, ale některé domácnosti mohou ušetřit

Ondřej Chlup
Dnes
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Autor: Depositphotos
Vyšší platby za jistič, ale levnější systémové služby. Podle návrhu ERÚ by si modelový byt připlatil na regulovaných poplatcích 131 až 350 Kč ročně. Dům s přímotopy v síti EG.D by naopak 169 Kč ušetřil.
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Energetický regulační úřad navrhuje od 1. ledna 2027 zvýšit regulované ceny elektřiny na nízkém napětí, kam patří domácnosti i menší firmy, v průměru o 2,8 %. Samotná distribuce má zdražit v průměru o 4,9 %. Do cen sítí se promítají i investice. Část zdražení vyvažují levnější systémové služby.

Průměrná cena distribuce má vzrůst o 4,9 % u ČEZ Distribuce, o 4,7 % u EG.D a o 5,1 % u PRE. Úřad návrhy zveřejnil 27. 10. 2026, připomínky přijímá do 11. 1. 2026 a konečné ceny má vydat do konce listopadu.

Kolik zaplatíte v běžném bytě a v domě

Ve všech modelech počítáme s hlavním jističem 3 × 25 A. Byt bez elektrického vytápění má jednotarifovou sazbu D02d a spotřebu 2500 kWh ročně. Oba domy mají sazbu D57d s nejméně 20 hodinami nízkého tarifu denně. Dům s přímotopy odebere 15 000 kWh (2500 ve vysokém a 12 500 v nízkém tarifu), dům s čerpadlem 6000 kWh (1000 ve vysokém a 5000 v nízkém).

Regulované platby za elektřinu za rok v Kč včetně DPH

Domácnost

Distributor

Rok 2026

Návrh 2027

Rozdíl za rok

Byt bez elektrického vytápění
D02d, 2 500 kWh

ČEZ Distribuce

10 688,52

11 038,63

+350,11

EG.D

11 257,10

11 539,84

+282,74

PREdistribuce

8422,04

8552,78

+130,74

Dům s přímotopy
D57d, 15 000 kWh

ČEZ Distribuce

15 271,67

15 962,24

+690,57

EG.D

15 696,68

15 527,46

−169,22

PREdistribuce

12 683,03

13 336,18

+653,15

Dům s tepelným čerpadlem
D57d, 6 000 kWh

ČEZ Distribuce

11 055,95

11 794,00

+738,05

EG.D

10 511,57

10 905,71

+394,14

PREdistribuce

8539,45

9036,03

+496,58

Za jistič se platí i v prázdném bytě

V modelovém bytě v síti ČEZ Distribuce má platba za jistič vzrůst z 309,76 na 321,86 Kč měsíčně. Jen za jistič by si domácnost připlatila asi 145 Kč za rok i při nulovém odběru. Při spotřebě 2 500 kWh by si za distribuci podle odběru připlatila 305 Kč a za nesíťovou infrastrukturu 29 Kč za rok. Na systémových službách ušetří 129 Kč.

U větších jističů se rozdíl může počítat ve stovkách. ERÚ navrhuje, aby od hodnoty 3 × 40 A ve všech sazbách rostla s velikostí jističe i cena připadající na jeden ampér. Odběratel se sazbou D02d a jističem 3 × 63 A v síti ČEZ Distribuce by si jen za jistič připlatil 566 Kč ročně.

V nízkém tarifu má část poplatků klesnout

Cena za systémové služby má klesnout ze 198,73 na 146,94 Kč za megawatthodinu (MWh) včetně DPH. Tyto služby si obstarává ČEPS, provozovatel přenosové soustavy, aby udržoval rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektřiny. Podle úřadu zlevnilo hlavně zajištění této rovnováhy.

Levnější systémové služby u D02d část zdražení vyváží. U D57d by se součet distribuce a systémových služeb za každých 1000 kWh v nízkém tarifu snížil ve všech třech sítích. U EG.D zlevňuje i samotná distribuce v nízkém tarifu.

Změna regulovaných plateb při jističi 3 × 25 A v Kč včetně DPH

Sazba

Distributor

Stálé platby za rok

Jednotný či vysoký tarif za 1 MWh

Nízký tarif za 1 MWh

D02d

ČEZ Distribuce

+174,39

+70,29

D02d

EG.D

+188,91

+37,53

D02d

PREdistribuce

+87,27

+17,39

D57d

ČEZ Distribuce

+769,71

+101,39

-26,61

D57d

EG.D

+769,71

-26,12

-69,89

D57d

PREdistribuce

+392,19

+114,01

-1,92

Rozdíl proti roku 2026. Stálé platby zahrnují jistič a poplatek za nesíťovou infrastrukturu. Změna ceny za 1 MWh zahrnuje distribuci a systémové služby a je zaokrouhlená na haléře.

V síti EG.D by modelový dům s přímotopy na poplatcích podle spotřeby ušetřil 939 Kč ročně. Asi 770 Kč z té úspory pohltí vyšší stálé platby. Při jističi 3 × 25 A a sazbě D57d by tady regulovaná část účtu začala meziročně klesat přibližně od 12,3 MWh ročně, pokud by pět šestin odběru připadalo na nízký tarif jako v našem modelu.

V síti ČEZ Distribuce vychází meziroční příplatek u přímotopů o 47 Kč nižší než u čerpadla. Oba domy mají stejnou platbu za jistič. Dům s přímotopy ale odebírá v nízkém tarifu o 7500 kWh víc. Na této spotřebě ušetří víc, než o kolik si připlatí za svůj vyšší odběr v dražším tarifu.

Jak si příplatek nebo úsporu přepočítat

Se sazbou D02d nebo D57d a jističem 3 × 25 A si ve druhé tabulce vyberte řádek pro svého distributora.

Spotřebu v kWh z vyúčtování vydělte tisícem, abyste dostali MWh.

Odběr pak vynásobte změnou ceny za MWh.

U D57d spočítejte vysoký a nízký tarif zvlášť a výsledky sečtěte.

Nakonec přičtěte roční změnu stálých plateb.

PREdistribuce působí v Praze a Roztokách u Prahy.

EG.D pokrývá Jihočeský a Jihomoravský kraj a části Vysočiny, Zlínského a Olomouckého kraje.

ČEZ Distribuce působí v Karlovarském, Plzeňském, Ústeckém, Středočeském, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém a Moravskoslezském kraji a v částech Olomouckého a Zlínského kraje a Vysočiny.

Starší sazby pro vytápění má nahradit D45d

Domácnosti se sazbou D35d nebo D56d by distributor od ledna automaticky převedl na D45d. Sazba D56d se týká tepelných čerpadel uvedených do provozu do 31. 3. 2026.

Při spotřebě 6000 kWh a jističi z našeho modelu vychází při přechodu z D56d roční příplatek 738 Kč u ČEZ Distribuce, 365 Kč u EG.D a 497 Kč u PREdistribuce.

Co s účtem udělá cena od dodavatele

Fixace se týká ceny silové elektřiny na sjednané období. Regulované platby dodavatel účtuje podle sazeb ERÚ. Pokud v obou letech odeberete v každém tarifu stejné množství a za dodávku zaplatíte stejnou částku, rozdíl v první tabulce odpovídá změně celého ročního účtu pro daný model.

ČEZ Prodej u produktu Elektřina na dobu neurčitou a sazby D02d od 1. ledna 2027 zvýší cenu samotné elektřiny z 3860 na 4190 Kč za MWh včetně DPH.

Pro modelový byt s odběrem 2500 kWh znamená zdražení silové elektřiny příplatek 825 Kč za rok. V síti ČEZ Distribuce by podle návrhu ERÚ přibylo dalších zhruba 350 Kč za regulované platby. Při stejném stálém platu dodavateli by roční účet vzrostl přibližně o 1175 Kč.

Regulované ceny mají růst i u plynu

U plynu navrhuje ERÚ zvýšit regulované ceny pro domácnosti a maloodběratele v průměru o 3,6 % u GasNetu, o 4,8 % u Pražské plynárenské Distribuce a o 1,1 % u Gas Distribution. Konkrétní částku určuje i pásmo roční spotřeby, do kterého odběrné místo patří.

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Dům vytápěný plynem s odběrem 18 MWh ročně spadá do pásma nad 15 do 25 MWh.

Na regulovaných platbách by si podle návrhu připlatil 413 Kč u GasNetu, 601 Kč u Pražské plynárenské Distribuce a 172 Kč u Gas Distribution. Částky zahrnují DPH, distribuci podle spotřeby, stálý měsíční plat a platbu za zúčtování plynu včetně poplatku na činnost ERÚ.

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Autor článku

Ondřej Chlup

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