Pomoc obětem trestných činů se od roku 2026 zvýší. Valorizovat se bude i v dalších letech

Lidé poškození trestným činem mají v trestním řízení podle trestního zákoníku a pravidel zvláštního zákona o obětech trestných činů právo na odbornou pomoc a rovněž jim stát poskytuje peněžitou pomoc, která má alespoň částečně zmírnit jejich újmu.
O právech mají oběti a poškozené poučit orgány činné v trestním řízení. My se zaměříme jen na peněžitou pomoc, o kterou se žádá u Ministerstva spravedlnosti, a její chystané navýšení.
Podmínkou je prokázání viny pachatele nebo jiná skutečnost
Peněžitá pomoc se poskytuje zejména tehdy, jestliže pachatel trestného činu, který způsobil smrt, újmu na zdraví nebo jinou nemajetkovou újmu, byl uznán vinným nebo zproštěn obžaloby pro nepříčetnost.
Zproštění obžaloby pro nepříčetnost je přitom v podstatě to samé jako odsouzení pachatele, protože je prokázáno, že se trestný čin stal a je zřejmé, kdo se ho dopustil, jen jeho pachatel není – třeba z důvodu duševní poruchy – trestně odpovědný.
Stát však v určitých případech peněžitou pomoc neposkytne. Konkrétně:
- pokud je sama oběť stíhána jako spoluobviněná,
- nebo nedala souhlas ke stíhání pachatele trestného činu v případě, kdy tento souhlas je podmínkou zahájení trestního stíhání nebo pokračování v něm, anebo vzala-li takový souhlas zpět.
Peněžitá pomoc pro oběti trestných činů spočívá v jednorázovém poskytnutí peněžité částky k překlenutí zhoršené sociální situace způsobené oběti trestným činem.
Peněžitá pomoc se na žádost vyplácí, pokud škoda, újma na zdraví nebo jiná nemajetková újma nebyla plně nahrazena.
K tomu teoreticky může dojít, pokud je odsouzeným pachatelem zámožný člověk, takže má peníze a rychlým odškodněním oběti se snaží ve svůj prospěch působit na soud, aby dostal mírnější trest.
Zpravidla tomu ale tak není, většinou pachatel není schopen odškodnění poskytnout, natož ho rychle vyplatit. Oběť se tak dočká odškodnění od odsouzeného pachatele se značným časovým odstupem, pokud se vůbec odškodnění dočká.
Kdo je považován za oběť, má nárok na peněžitou pomoc pro oběti trestných činů
Zákon o obětech trestných činů rozlišuje pro účely výše pomoci 4 kategorie obětí trestných činů.
Do první kategorie spadají oběti, kterým bylo v důsledku trestného činu na ní spáchaného ublíženo na zdraví. O ublížení na zdraví oběti trestného činu přitom jde, když u ní nastala porucha zdraví či jiné onemocnění, které porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje nejméně po dobu 3 týdnů obvyklý způsob života oběti a který vyžaduje lékařské ošetření.
Dále má právo na peněžitou pomoc od státu oběť, které byla v důsledku trestného činu na ní spáchaného způsobena těžká újma na zdraví. Těžkou újmou na zdraví se přitom rozumí jen vážná porucha zdraví nebo jiné vážné onemocnění, a to:
- zmrzačení,
- ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti,
- ochromení údu,
- ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí,
- poškození důležitého orgánu,
- zohyzdění,
- vyvolání potratu nebo usmrcení plodu,
- mučivé útrapy,
- porucha zdraví trvající nejméně po dobu 6 týdnů.
Další kategorií jsou pozůstalí po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela a zároveň byla:
- rodičem,
- manželem,
- registrovaným partnerem,
- partnerem podle občanského zákoníku, (od r. 2026 rovněž druhem resp. družkou),
- dítětem,
- nebo sourozencem zemřelého a současně v době jeho smrti s ním žila v domácnosti,
- nebo osoba, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu.
Konečně do poslední čtvrté kategorie spadají oběti trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti na ní spáchaného. Jakož i dítě, na kterém byl spáchán trestný čin týrání svěřené osoby (dle ust. § 198 trestního zákoníku), kterým vznikla nemajetková (morální) újma.
Nově se bude peněžitá pomoc obětem trestných činů pravidelně valorizovat
Dosud je výše peněžité pomoci obětem trestných činů určena paušální částkou, která je stejná s postupem času bez ohledu na inflační vývoj.
Nově, od 1. ledna 2026, dojde ke zvýšení pomoci a zároveň bude založen každoroční valorizační mechanismus v závislosti na nárůstu průměrné mzdy.
Rozhodující přitom bud průměrná mzda v národním hospodářství za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, v němž byla žádost podána. Tedy u žádostí podaných v roce 2026 se bude vycházet z průměrné mzdy za rok 2024.
Tady ale narážíme na jistý interpretační problém.
Zákon o pomoci obětem trestných činů v novelizovaném znění neukládá nějakému ministerstvu, ať resortně příslušnému Ministerstvu spravedlnosti nebo třeba Ministerstvu práce a sociálních věcí, aby pro účely daného zákona vyhlašovalo přesnou výši oné průměrné mzdy jako je tomu například v zákoně o zaměstnanosti, kde je uvedené, že daný údaj pro výpočet maximální podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci vždy vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů.
Není tedy zcela přesně určené, s jakou výší průměrné mzdy počítat.
Český statistický úřad nicméně uvádí, že v roce 2024 činila průměrná mzda 46 165 Kč. Pro účely tohoto článku tedy budeme počítat s touto částkou. Konečné určení průměrné mzdy ze strany Ministerstva spravedlnosti může být jiné, rozdíl v částkách ale patrně nebude velký.
Kolik dostávají nyní a kolik budou dostávat jednotlivé oběti
Výše peněžité pomoci se liší v závislosti na kategorii trestného činu. U odškodnění za ublížení na zdraví či těžké újmy na zdraví se dosud vyplácí určité paušální částky. Zároveň má poškozený možnost požádat o poskytnutí peněžité pomoci ve větším rozsahu, vždy ale maximálně 200 tis. Kč. V takovém případě je nutné prokázat, že v souvislosti s trestným činem vznikla újma na majetku spočívající ve vynaložených nákladech léčení či ztrátě na výdělku.
Obětem sexuálních deliktů nebo týrání se poskytuje pomoc na úhradu nákladů spojených s poskytnutím odborné psychoterapie a fyzioterapie či jiné odborné služby zaměřené na nápravu vzniklé nemajetkové újmy.
Současně se peněžitá pomoc vyplácená státem vždy snižuje o součet všech částek, které oběť z titulu náhrady škody nebo nemajetkové újmy již obdržela.
V následující tabulce vidíte srovnání částek platných do konce roku 2025 a pravděpodobnou výši částek pro rok 2026. Odškodnění pro pozůstalé po oběti trestného činu se odvíjí od vztahu mezi pozůstalým a obětí, proto srovnání aktuálních a budoucích částek najdete v samostatné tabulce.
|Kategorie oběti trestného činu
|Paušální částka/ Maximální výše pomoci
|Částky podle nových pravidel
|Částky pro rok 2026
|Ublížení na zdraví
|10 000 Kč/200 000 Kč
|2/5 průměrné mzdy/max. 8násobek
|18 446 Kč/ max. 369 320 Kč
|Těžká újma na zdraví
|50 000 Kč/200 000 Kč
|2násobek průměrné mzdy/max. 8násobek
|92 330 Kč/max. 369 320 Kč
|Sexuální delikty a týrání svěřené osoby
|Až 50 000 Kč
|Až 2násobek průměrné mzdy
|Až 92 330 Kč
|Maximum pro rok 2025
|Nová pravidla pro maximální částky
|Maximum pro rok 2026
|Pozůstalí sourozenci
|175 000 Kč
|7násobek průměrné mzdy
|323 155 Kč
|Ostatní pozůstalí
|200 000 Kč
|8násobek průměrné mzdy
|369 320 Kč
|Součet odškodnění pro všechny pozůstalé 1 osoby
|600 000 Kč
|24násobek průměrné mzdy
|1 107 960 Kč
Přechod nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy
Vyplacením peněžité pomoci oběti přechází nárok oběti na náhradu škody nebo nemajetkové újmy vůči pachateli na stát, a to v rozsahu poskytnuté peněžité pomoci. Takže to, co stát poskytl oběti, si pak vymáhá po odsouzeném pachateli.