Pomoc, na kterou se zapomíná. Asistenční služba k pojištění majetku zajistí zámečníka i likvidaci vosího hnízda

Pokud vlastníte byt či dům, dost možná k němu máte sjednané pojištění nemovitosti. Ostatně, jestli jste koupi nemovitosti financovali hypotékou, sjednání téhle pojistky byla nejspíš jedna z podmínek banky pro přiklepnutí úvěru.
Smyslem pojištění nemovitosti je krytí škod, které může na vašem bytě či domě napáchat povodeň, vichřice, požár nebo třeba elektrické přepětí. Právě na soupis těchto rizik, pojistné limity a nejspíš také cenu se potom při sjednání pojištění soustředíme nejvíc.
Kdekomu tak může uniknout, že součástí pojištění majetku bývají také asistenční služby, které lze využít při řešení nejrůznějších domácích havárií a akutních událostí (na rekonstrukci si asistenci nevolejte). Zásah instalatéra, zámečníka nebo sklenáře přitom bude nejspíš většina z nás potřebovat častěji než řešení škod napáchaných živly. A shánět dobrého řemeslníka, ještě ke všemu akutně, dnes nebývá snadné.
Jenže abyste nějakou službu mohli využít, musíte o ní nejdřív něco vědět. Obrátili jsme se proto na pojišťovny s prosbou o představení nejčastějších domácích asistencí. Rozsah konkrétních asistenčních služeb k vaší pojistce pak hledejte ve vaší pojistné smlouvě.
Obecně o asistenčních službách
Asistenční služby bývají běžnou součástí pojistných smluv k pojištění majetku. Pojišťovny je obvykle nabízí ve 2 variantách:
- základní, kterou máte k pojistce automaticky a neplatíte nic navíc,
- nadstandardní, se kterou za příplatek získáte větší rozsah služeb nebo vyšší limit plnění.
Stejně jako u jednotlivých pojistných rizik i pro asistenční služby pojišťovny stanovují určitý strop. Ten se může týkat buď finančního plnění – tedy pojišťovna například proplatí opravu jen do určité částky, nebo četnosti poskytnuté asistence – například maximálně 3× ročně.
U servisu spotřebičů mohou některé pojišťovny opravu podmiňovat stářím, přičemž čím novější spotřebič je, tím spíš lze asistenci využít. V základní variantě, kterou v rámci pojištění získáte automaticky, pak může tato asistenční služba spočívat v pouhém zprostředkování opraváře.
Pokud jde o finanční plnění, u závažnějších karambolů je vhodné počítat s tím, že limity bývají nižší a tedy nemusí pokrýt celou škodu. Pojišťovny také často proplácí pouze dopravu a práci řemeslníka jako takovou, platba za materiál už jde za vámi. Jak ale upozorňuje tisková mluvčí pojišťovny UNIQA Veronika Hešíková:
V krizových chvílích nemusí jít nutně jen o finanční kompenzaci škody, ale především o zajištění rychlé pomoci.
Řemeslník, deratizátor i IT specialista
Samotný rozsah asistenčních služeb se liší v závislosti na konkrétní pojišťovně, obecně se ale asistenční služby týkají především zajištění nejrůznějších odborníků – od řemeslníků až po radu právníka či počítačového specialisty.
Mezi odborníky z řad řemeslníků, které naše pojišťovna zajišťuje, patří instalatér, elektrikář, topenář, plynař, sklenař, pokrývač a zámečník. Tedy když vám praskne vodovodní potrubí, UNIQA vyšle instalatéra, který zamezí dalšímu úniku vody. Jestliže dojde k poškození střechy větrem nebo sněhem, vyšleme pokrývače a pomůžeme s obyvatelností domu, stejně tak pokud vám například bude unikat plyn z rozbitého sporáku, vypočítává Hešíková s tím, že limit plnění na 1 zásah je u těchto událostí 10 tis. Kč a počet asistencí během roku pojišťovna nijak neomezuje.
Jednou z nejčastějších asistencí v rámci pojištění majetku je přitom podle mluvčího pojišťovny Direct Michala Kárného pomoc zámečníka.
Konkrétně pomůžeme v případech, kdy klient nemůže otevřít vstupní dveře pojištěné domácnosti, protože ztratil klíč, zabouchl si klíč doma nebo ho zalomil v zámku. V tomto případě asistenční služba zajistí a zaplatí příjezd a odjezd zámečníka a jeho práci. Službu může využít každý člen pojištěné domácnosti, vysvětluje. V průběhu října Direct tuto asistenci rozšíří i na interiérové dveře, garážová vrata nebo vstupní branky a kromě práce pojišťovna proplatí i drobný materiál nebo nový zámek.
V pojistných podmínkách pak většinou narazíte také na asistenční službu spojenou s opravou či servisem nejrůznějších spotřebičů. V závislosti na konkrétní pojišťovně do této kategorie může spadat oprava myčky, tepelného čerpadla nebo třeba fotovoltaiky.
ČPP má 2 varianty asistenčních služeb. U domácí asistence, která je v majetkovém pojištění zahrnutá automaticky, je v ceně zprostředkování servisní služby, následné náklady si už klient hradí sám. Ve verzi Domácí asistence plus jsou v ceně servisní služby, následné náklady a také zapůjčení náhradního spotřebiče. Pokud se tedy klientovi například rozbije lednička, která není starší 7 let, po dobu opravy mu zapůjčíme jinou. V rámci Domácích asistencí plus pak mají klienti nárok také na pomoc v případě poruchy fotovoltaické elektrárny, garážových vrat, solárních systémů na ohřev vody, tepelného čerpadla nebo wallboxu, popisuje asistenci s názvem servis domácího spotřebiče mluvčí České podnikatelské pojišťovny Renata Čapková.
Asistenční služba vám ale může pomoci i s likvidací vosích hnízd, desinfekcí či deratizací.
Dle pojistných podmínek jsou u asistence dezinfekce, dezinsekce a deratizace v plném rozsahu hrazeny náklady na příjezd dodavatele a jeho odjezd a náklady na jeho práci, vypočítává Pavlína Adámková z Generali České pojišťovny.
Prostřednictvím asistenční služby můžete získat také radu právníka či pomoc IT odborníka.
V případě poškození nosiče dat, tedy například pevného či externího disku, flashdisku či paměťové karty asistenční služba zajistí a do limitu zaplatí vhodného dodavatele, aby vám obnovil přístup k datům, vysvětluje Michal Kárný z Directu.
Výše uvedené asistence se přitom týkají hlavně škod malého rozsahu, které lze většinou vyřešit během standardního provozu domácnosti. Dojít ale může i na škody, po kterých jsou domy a byty neobyvatelné, typickým příkladem jsou povodně.
V takové situaci může přijít vhod asistenční služba, díky které vám pojišťovna zajistí a proplatí náhradní ubytování, případně uskladnění věcí, které katastrofu přežily.
V případě Pillow může být placeno ubytování a uskladnění až 12 měsíců a celkem může být uhrazeno až 180 tisíc za náhradní ubytování a 90 tisíc za uskladnění věcí. Uskladnění věcí je nejčastěji v rámci různých pronajímatelných skladů, ubytování lze řešit dle délky potřebné k rekonstrukci nemovitosti – od klasických pronájmů bytů či rodinných domů a chat až po ubytování v penzionu nebo skrze Airbnb pro kratší období rekonstrukce, shrnuje postup Pillow pojišťovny Martin Podávka.
Číslo na linku asistenční služby si ideálně uložte
Asistenční službu lze jednoduše poptat prostřednictvím telefonní linky asistenční služby, dovolat byste se měli v kteroukoli denní dobu, každý den v týdnu. Zde operátorovi nadiktujete číslo vaší smlouvy, na základě kterého operátor zjistí, na jakou pomoc máte nárok. Hodí se tedy přinejmenším vědět, kde číslo pojistné smlouvy dohledáte.
Do telefonu si uložte číslo na asistenční linku, ať nemusíte ve vypjaté situaci pátrat na internetu. Pomůže tahák na konci článku.
Doporučujeme také volat ještě předtím, než si lidé sami zajistí pomoc. Pojišťovny, respektive poskytovatelé asistenčních služeb, mají smluvené partnery, kteří jsou k dispozici, radí Renata Čapková z ČPP.
Allianz: +420 241 170 000
Česká podnikatelská pojišťovna: +420 266 799 779
ČSOB Pojišťovna: +420 466 100 777, klienti banky se mohou s asistenční službou spojit také prostřednictvím aplikace ČSOB Smart
Direct: +420 291 291 291
Generali Česká pojišťovna: +420 221 586 675
Kooperativa: +420 957 105 105
KB pojišťovna: +420 292 292 260
Maxima pojišťovna: +420 296 339 687
Pillow pojišťovna: +420 295 562 337
Slavia pojišťovna: +420 242 452 652
SV pojišťovna: +420 222 518 310
UNIQA: +420 488 125 125