Polsko autem. Praktické zkušenosti a finanční rady z pohledu řidiče

Cesta do Polska autem je velmi praktická a výhodná, zvláště v situaci, kdy nejedete do míst, kam jedou přímé vlakové spoje, nebo jede více cestujících. A není se čeho bát. V Polsku vás na cestách nečeká nic horšího než v Česku, spíše naopak.
Proč autem do Polska
- Můžete si s sebou vzít a zpět odvézt co chcete. Pohybujete se v EU a Schengenu.
- Svoboda na cestách.
- V autě se dá (nejen) v nouzi spát.
- Do místa, kam cestujete, není přímé železniční spojení, nebo by cesta vlakem trvala dlouho.
- Je vás moc, navíc máte zavazadla a letenky nebo jízdenky by vyšly draze.
- Nechcete se mačkat v dálkovém autobusu a vnímat vůně ostatních cestujících.
Co vás čeká
- Polsko umí překvapit, protože je docela roztáhlé. Na východ Polska (Suwałki) klidně pojedete i 11 a více hodin. A na sever (Hel) okolo 10 hodin. To už byste byli v Chorvatsku.
- Dálnice jsou kvalitní a lepší než v Česku.
- Dálnice A4 a A18 z Wrocławi do Německa je často plná kolon, kvůli vysokému přetížení. Není výjimkou, že po ní jedete max. 80km rychlostí, protože je na ní příliš mnoho vozidel.
- Dálnice A4 z Katowic do Krakowa má silný provoz zvláště v pátek odpoledne (směr Kraków) a v neděli odpoledne (směr Katowice). Před mýtnými branami můžete čekat i půl hodiny a více a ještě za to zaplatíte. (Ale dají se objet, když víte, jak.)
- Většina dálnic není zpoplatněná.
- Mimo obec jsou cesty dobré, ale klesne vám cestovní rychlost. Důvodem je oficiální maximální rychlost pro autobusy a vozidla nad 3,5 tuny: 70 km/hod. (Téměř nikdo tak pomalu nejezdí, ale zákon platí.)
Co musíte mít
- Jste v civilizované zemi, kde je svět v pořádku. Není se čeho bát.
- Základem jsou vaše doklady a doklady k vozidlu. Plnou moc nepotřebujete.
- Kvalitní pojištění s asistencí vám ušetří nervy a peníze. Ale věřte, že pokud někdo něco umí udělat lépe a k tomu levněji, jsou to Poláci. Mají kvalitní služby, zvláště pro motoristy. A má-li se vám pokazit auto, přejte si, ať je to v Polsku. Opraví vám ho kvalitně, levně přespíte, hladem neumřete a jedete dál.
Jak do Polska autem
Těch možností je tolik, že překračují kapacitu článku. Zkráceně, pusťte si navigaci, kam potřebujete jet, a jeďte. Základem je dostat se z Česka, o zbytek se už postará vaše navigace.
Cestujete na sever
Z Prahy směrem na Szczecin je rychlejší jet přes Německo.
Cesta do města Hel, což je zároveň poloostrov a vyhlášené letovisko, z Prahy vede přes Trutnov a Poznaň a pojedete mimo dálnice. Ale zase aspoň můžete po cestě levně nakupovat.
Naproti tomu z Moravy má smysl jet vždy přes Ostravu přímo na dálnici, po které se pohodlně dostanete na sever a na východ Polska.
Cestujete na východ
Cesta z Prahy směrem na Suvałki vede opět přes Trutnov, zatím co z Moravy opět jedete přes Ostravu. Jde o nejrychlejší a nejpohodlnější cesty.
Pokud míříte do polských Tater, je tu možnost zkrátit si cestu přes Slovensko. Za to ale zaplatíte minimálně 1denní poplatek za jejich dálnici (8,10 €, cca 195,85 Kč), nebo můžete jet ze Svrčinovce (SK) po staré cestě.
Dokumenty potřebné do Polska
Potřebné dokumeny k vjezdu vozidlem do Polska:
- Osvědčení o registraci vozidla (ORV).
- Zelená karta (PL automaticky kryjí všechny české pojišťovny).
- Doklad totožnosti (pas nebo OP)
- Řidičský průkaz (český, jste v EU)
Dejte si pozor na poměrně častý problém českých řidičů v Polsku, zvláště v pohraničí. To si tak jen odskočíte nakoupit do polského obchodu a jako naschvál vás potká běžná silniční kontrola. Ještě z místa kontroly už vidíte na českou hranici, jenže – už jste mimo ČR.
České pohodlí, kdy v mobilu máte eDoklady a čeští policisté si vše zjistí sami online z vaší registrační značky, v Polsku končí. Jste v jiném státě. A buď budete mít štěstí a z té situace se nějak vymluvíte, nebo za absenci dokumentů v lepším případě zaplatíte pokutu, v tom horším pojedete veřejnou dopravou na nejbližší českou ambasádu pro náhradní doklady.
Je to drobnost, ale myslete na to. Úplně to samé vám mohou udělat Slováci a nic tím neporušují, chyba je na vaší straně. (Autorovi textu se tato situace přihodila v Polsku a měl štěstí na dobré policisty. Dostal zdvořile vyhubováno a musel se vrátit.)
Policisté v Polsku
Někteří cestovatelé doporučují, aby při policejní kontrole měl řidič v Polsku ruce na volantu a nedělal prudké pohyby a čekal na pokyn policisty. Naštěstí Polsko není v USA, ale v EU. Z každodenní praxe autora článku jsou kontroly polských policistů stejné jako u jejich českých kolegů: korektní a věcné. Až zastavíte auto, tak vážně na vás hned preventivně nebudou tasit zbraň. Naopak, vaše okamžitá ochota spolupracovat, úsměv a příjemná nálada dělá zázraky. Polští policisté jsou na pohodu.
Ale pozor, jsou nesmlouvaví. Pokud jste chybu udělali, domluva je vzácností, pokuta je spíše jistotou. Na úplatky rovnou zapomeňte, tohle není východ nebo Balkán, kde tento druh dohody stále funguje. Zaplatíte na místě, nebo kartou, anebo s vámi pojedou k bankomatu.
Je tu ale i druhá strana mince. Pokud se stanete obětí, např. budete okradeni, přepadeni, viník odjede od nehody apod., možná budete muset polskou policii doslova nutit, aby se tím zabývala. (Tel. na českou konzulární pohotovost v Polsku: +420 222 264 222.)
V Polsku také mají městskou/obecní policii a je velmi aktivní, protože její pokuty jsou příjmem dané obce, nikoli státního rozpočtu. Zatím co u státní policie občas nějaký přestupek nebo nechtěnou chybu „ukecáte“, u městské nikoli a pokutu dostanete vždy: za mylný vjezd do zákazu, za jízdu pruhem pro MHD (ztratili jste se), za vjetí na parkoviště pro rezidenty, byť jste po zjištění této chyby hned odjížděli apod. Nejsou to vysoké částky, spíše stokoruny, ale jsou to peníze.
Svatí chodci a svatí cyklisté
Zatím co v Česku chodci řidičům děkují, že je na přechodu (!) pustí a dají jim (zákonnou!) přednost, v Polsku je to samozřejmost. Ale nebylo tomu tak vždy.
V Polsku je bodový systém, podobně jako v Česku. Maximem je 24 bodů, poté jde vaše řidičské oprávění do čistírny… (Přesněji, Čech jen dostane zákaz řízení na území Polska, ale nebojte, chystá se celounijní změna, a poté bude platit kdekoli v EU.)
Tady je příklad:
- 15 bodů: předjíždění na přechodu pro chodce + 1500 PLN (cca 8561 Kč)
- 15 bodů: nedání přednosti chodci nebo cyklistovi + 1500 PLN (cca 8561 Kč)
Vše je kvůli novému sazebníku pokut a sankcí, který se na polských silnicích změnil v září 2022. A důsledkem je, že v Polsku se jezdí a přechází báječně.
Polák v polské obci, na rozdíl od Čecha v Česku, už nemá problém jet za vámi 53km rychlostí a za obcí vás předjede stovkou. Dobře, souhlasím, v Česku Polák pojede odlišně. Důvod? Může si to u nás dovolit úplně stejně, jako Čech. České sankce pro řidiče jsou směšně nízké a jejich vymahatelnost je rovná ceně právníka. V Polsku to ale neplatí.
Přechod pro chodce je v Polsku takřka svatý. Jen v Polsku (cca 3 roky) uvidíte, že chodec se k přechodu teprve blíží, ale i během dopravní špičky auta automaticky zpomalují a čekají, zda chodec přechod použije. A pozor, to samé platí pro cyklisty na přechodech. Cyklisté v Polsku jsou na přechodech pro chodce (ne)chráněni úplně stejně, jako v Česku, tj. nemají taková práva, jako chodci. Ale Poláci jim zastavují a pouštějí je. Je to pro ně samozřejmost.
Přejít mimo obec 4proudovou silnici, na které je přechod pro chodce a ještě během dopravní špičky? V Česku je to téměř sebevražda, ale v Polsku takových přechodů najdete nespočet. Vlastní zkušenost autora článku: Rychlost 110 km/hod., před blížícím se přechodem snížená na 70 km/hod. Na pravé straně hle, chodec. Mne předjíždějící auto v levém pruhu však začalo zpomalovat a před přechodem zastavilo.
Jenže auta v protisměru to udělala také. Hned. Sci-fi.
Vítejte v Polsku, kde se chodec může cítit bezpečně a nikomu to tam nevadí. Pokud to ale jako „správní Češi“ nebudete respektovat, může to být pro vás velmi drahé.
Polské dálnice
Zlé jazyky tvrdí, že Poláci sice z evropských peněz postavili (a stále staví) dálnice, ale my v Česku zase máme hezčí rozhledny a dětská hřiště.
Na dálnici A1 z Ostravy na letiště do Pyrzowic si vyzkoušíte kvalitu vašeho podvozku, zejména tlumičů. Je tak rovná, jako oplatky Vlnky. To samé vás čeká v opačném směru, jde zhruba o 40km úsek. Rychlost je tam snížená na 80 km/hod. (to je velmi optimistická rychlost), pokud pojedete rychleji, budete potřebovat pilotní průkaz, protože na cestě už nezůstanete.
Ale to je jediný extrém. Jinak vás čekají velmi kvalitní, pohodlné a plně vybavené dálnice.
Na placených dálnicích vždy zaplatíte platebními a palivovými kartami. Pořizovat si mýtné krabičky se jednorázově nevyplatí.
|Typ komunikace
|Označení
|Max. rychlost
|Dálnice
|A + číslo (např. A1)
|140 km/hod
80 km/hod. vozidla nad 3,5 t + auta s přívěsem
Min. rychlost: 40 km/hod.
|Rychlostní silnice
|S + číslo (např. S86)
|100 km/hod. jednopruhová
120 km/hod. dvoupruhová
80 km/hod. vozidla nad 3,5 t + auta s přívěsem
|Silnice 1. třídy
|00 (dvoumístné číslo)
|90 km/hod.
70 km/hod. vozidla nad 3,5 t + auta s přívěsem
|Obec
|50 km/hod.
|Obytná zóna
|20 km/hod.
Pozor, auta s přívěsem mají na dálnicích maximální rychlost 80 km/hod. a je jedno, že váš přívěs je schválený pro 130. Podobně kamióny a autobusy na polských dálnicích musejí jet max. 80 a mimo obec 70. Že to tak v praxi není ještě neznamená, že nenarazíte na poctivce, který takto mimo obec pojede (a vy se za ním povlečete). Anebo že právě vy za to dostanete pokutu, protože z Česka budete zvyklí jet po dálnici s přívěsným vozíkem 150.
A ještě jedno varování. Zaím co v Česku přestupky řidičů kromě policie řeší úřady, v Polsku se s řidiči nemazlí a nevyřeší-li to policie, automaticky skončíte u polského soudu.
Tip: Jak objet dálnici z Katowic do Krakowa a zpět
Dálnice A4 mezi Katowicemi a Krakowem je zpoplatněná. Za projení každé mýtné brány zaplatíte 17 PLN, cca 97,10 Kč. Cesta tam a zpět vás tak vyjde na necelých 400 Kč, dvě mýtné brány tam a dvě zpět.
Pokud máte čas, nebo už dopředu víte (díky navigaci), že na A4 jsou kolony, tuto dálnici lze objet. Počítejte s cestou o cca 30–40 minut delší, ale stále pojedete. Takto vypadá jedna z objízdných tras. Vždy na chvilku najedete na A4 a výjezdem před další mýtnicí se vrátíte na místní cestu. Pozor, objízdné trasy jsou jen pro osobní vozidla do 3,5 t.
Pozor na mýto
Máte-li vozidlo nad 3,5 tuny, na dálnici i na silnicích pro vás platí povinnost platit mýtné. To platí i pro soupravu vozidel, která překročí 3,5 tuny, např. osobní auto a přívěs.
Když se k platbě mýta nezaregistrujete, nastanou dvě možnosti. Buď si vás najde inspekce silniční dopravy (obdoba INSID v Česku), nebo celníci a na místě dostanete pokutu okolo 250 – 1500 PLN (cca 1429 – 8571 Kč) plus uhradíte cenu mýtného. Nebo vám totéž přijde po návratu domů poštou. A ano, přijde to…
Polský systém e-toll funguje přes mobilní aplikaci (iOS, Android), ale umí jej i mýtné krabičky operátorů palivových karet (DKV, UTA, Shell a další). Mýto dobijete platební kartou.
K mýtu se musíte osobně registrovat na nejbližším zákaznickém centru (většina funguje non-stop).
Zákazy neprudí, ale varují
Když v Polsku uvidíte zákaz vjezdu nad 2,5 nebo 3,5 tuny, není tam proto, že se místní brání kamionům na jinak široké cestě. Ve většině případu totiž znamená, že tam velké auto neprojede, protože se někde zasekne.
To je přesný opak Česka, kde často zákazy chybí, takže do nějaké ulice či po nějaké silnici můžete legálně vjet náklaďákem i autobusem, ale po čase zjistíte, že jedinou možností je couvat zpět.
Cestujte se správnou platební kartou pro cestovatele
V době publikace článku má 1 polský zlotý hodnotu 5,71 Kč. V Polsku v drtivé většině míst nebudete potřebovat hotovost, akceptace karet je samozřejmostí, a to včetně oblíbených polských trhů: prodejci vám účet vydávají automaticky a platby kartou jsou většinou samozřejmostí.
Ještě více ušetříte použitím správné „cestovatelské“ platební karty. To je platební karta (debetní, kreditní), která si neúčtuje žádnou marži za platbu v cizí měně či výběr hotovosti v cizí měně, nebo má marži nastavenou velmi nízko.
Tabulka: Nejlepší platební karty pro české cestovatele
Nejlepší kartou pro cestovatele je debetní karta Partners Banky (viz podrobný test kurzů platebních karet včetně Polska).
Mezi kvalitní cestovatelské karty však lze zařadit celkem 8 karet. Z pohledu cestovatelských zkušeností můžeme s čistým svědomím doporučit karty v tabulce níže.
|Vydavatel karty
|Typ karty
|Komentář
|Partners Banka
|Visa debetní
|Absolutní jednička, nic nemusíte řešit.
Velmi dobrá nabídka pro cestovatele.
|Revolut
|Mastercard i Visa
|Výborné kurzy.
Lepší podmínky jsou jen v placených tarifech.
V nižších tarifech víkendové příplatky.
Velmi dobrá nabídka pro cestovatele.
|Air Bank
|Mastercard
zahraniční karta
|Férové kurzy.
Potřeba splnit podmínky pro bezplatné vedení.
Sleva na kurzu se vyplácí následující měsíc.
Dobrá nabídka pro cestovatele.
|mBank
|Mastercard
mKreditka Travel
|Férové kurzy.
Nutnost dobré bonity pro vydání karty.
|Trading 212
|Mastercard
|Absolutně nejlepší kurzy.
Primárně investiční aplikace.
Geolokační omezení.
|XTB
|Mastercard
|Férové kurzy.
Primárně investiční aplikace.
|Wise
|Visa Infinite
|Výborné kurzy.
Velmi dobrá nabídka pro cestovatele.
|Zen.com
|Mastercard
|Výborné kurzy.
Velmi dobrá nabídka pro cestovatele.
Lepší kurzy jen v placeném tarifu.
Pokud do cestovatelského kritéria přidáme i další důležité prvky, jako zákaznickou podporu, jednoduché podmínky, poplatky za výběry z bankomatů a dobrý reklamační proces, doporučení by bylo mírně odlišné:
- Partners Banka (nejlepší kurzy, férové podmínky).
- Air Bank, Revolut (spolehlivé banky, férové kurzy a podmínky).
- Wise, Zen.com (spolehlivé platební instituce, skvělé kurzy, ale vklady nejsou pojištěny).
Technologické aplikace Trading 212 a XTB mají sice dobré kurzy, ale nejsou primárně určené pro cestovatele. Kreditku mBank dostanou jen bonitní klienti. Platební karty výše získá kdokoli.
Důležité kontakty a bezpečnost
Polsko je bezpečnou zemí a kriminalita v Polsku je srovnatelná s Českem, tj. buďte přirozeně opatrní.
Tabulka: Oficiální nouzové kontakty
|Instituce
|Telefonní číslo
|Silniční asistenční služba
|981
|Univerzální číslo Emergency
(policie, záchranáři, hasiči)
|112
|Záchranka
|999
|Policie
|997
|Městská/obecní policie
|986
|Hasiči
|998
|Horská služba
|985
Ceny pohonných hmot
V Polsku si tankujete sami, a to včetně LPG. Obsluha přijde výslovně jen na váš požadavek. Platební karty berou všude. Standardem jsou i dobíjecí místa pro EV.
Polsko je rájem pro LPG, je doslova všude. Naproti tomu CNG stanic je poskrovnu a budete je muset hledat.
Orientační ceny PHM ke dni publikace článku
|PHM
|Orientační cena
za 1 l
|Benzín 95
|34,51 Kč/l
|Benzín 98
|38,74 Kč/l
|Nafta
|34,23 Kč/l
|Nafta Premium
|38,78 Kč/l
|LPG
|15,20 Kč/l
Ceny pohonných hmot jsou zhruba na stejné úrovni, jako v Česku, Polsko má kvalitní pohonné hmoty. A zatím co my v Česku máme Tank ONO, v Polsku mají budgetovou síť Moya.
Jakou navigaci
Poláci na cestách jezdí na Jánošíkovi. To je unikát, který funguje jak v mobilu přes aplikaci, ale má i vlastní hardwarové řešení. Ne, opravdu si to kvůli Polsku nepořizujte, vám stačí „české“ řešení, které spolehlivě funguje i v Polsku.
Autor článku při cestách do Polska používá navigace v tomto pořadí:
- Waze: Komunita wazerů je silná i v Polsku. Waze je volba na prvním místě hlavně pro aktuální dopravní informace na cestě. Waze vám pomůže včas získat infomace o nepříjemných dopravních situacích (a není tím myšlena policie).
- Google Maps: Kde končí Waze, začínají Google Maps včetně dopravní situace. Někdy mají lepší data než Waze, někdy je to opačně. Ideální je kombinace obojího. Je to o datech uživatelů, mapy od Google používá velmi mnoho lidí.
- Mapy.cz: Mimo Česko jsou používány mapové podklady Open Street Map. Jsou dobré, ale nemají dopravní data. Mapy.cz ale mají skvělou vychytávku: můžete si trasu naplánovat předem a nastavit si konkrétní body, Mapy.cz se jich pak drží jako klíště. Takže např. Waze vám čistí cestu a Mapy.cz vás na ní drží (pokud vám běží obě navigace). Stáhněte si offline mapy.
- Sygic, Here: Jde o kvalitní záložní aplikace, které se vyplatí mít v mobilu, když cokoli výše selže. Stáhněte si předem pro ně offline mapy.
- Apple: Podklady jsou z Open Street Map, lepší jsou Mapy.cz.
Jakého mobilního operátora
Použijte vaši stávající českou SIM. Jste v EU, máte automaticky EU datový roaming s FUP limitem mezi 5 – 80 GB podle vašeho tarifu. Pokud v Polsku nebudete 14 dnů online sledovat videa, nic moc řešit nemusíte.
V opačném případě si kupte v polském obchodě, na čerpací stanici, u mobilního operátora, prostě kdekoli tamní SIM s nejlepší datovou porcí. Nabídek je více než dost.
O polském mobilním čísle raději moc nepřemýšlejte. Mohlo by vás zbytečně rozrušit, že za cca 314 Kč měsíčně získáte neomezené volání po Polsku a na Ukrajinu, neomezené SMS po Polsku a 50 GB dat, které při správném dobití můžete rozšířit na 100 GB. Zapomněl jsem: EU datový limit v této ceně je 16 GB. Ano, polské služby budete milovat, doslova.