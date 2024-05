Poloviční sleva na pokuty a papírové účtenky jen na vyžádání. Stát chce snížit podnikatelům byrokracii

Číslo Oblast Návrh řešení

1 Databáze informačních povinností Všechny informační povinnosti podnikatelů budou zveřejněny v jediném informačním systému, který se bude průběžně aktualizovat.

2 Portál živnostenského podnikání Portál musí dostat uživatelsky přívětivější podobu s větším zapojením umělé inteligence, která pomůže řešit problémy podnikatelů.

3 Zrušení povinnosti uvádět údaj o doručovací adrese při ohlášení živnosti Máme datové schránky, tak na co je dobrá doručovací adresa podnikatele? Nutná úprava živnostenského zákona.

4 Aktualizace obsahových náplní jednotlivých živností Úprava a aktualizace jednotlivých živností, v nařízení vlády č. 278/2008 Sb., aby bylo více srozumitelné, co vlastně obsahují.

5 Řešení problémů souvisejících s odlišným zápisem předmětu podnikání ve veřejném rejstříku oproti živnostenskému rejstříku Zápisy v obchodním a živnostenském rejstříku se často liší.

Pro zajištění právní jistoty a srozumitelnosti je důležité tyto nesrovnalosti odstranit a zvážit doplnění vysvětlení u údaje „Předmět činnosti" v obchodním rejstříku.

6 Uzákonění digitální a elektronické účtenky. Jednotný formát pro digitální účtenky Je nutné legislativně vyřešit elektronické a digitální účtenky a zavést jednotný formát. Papírová forma účtenky by byla pouze na vyžádání zákazníka. Digitální účtenku by bylo možné získat třeba prostřednictvím aplikace nebo e-mailu.

7 Administrace využívání služebního vozidla zaměstnancem k soukromým účelům Začít využívat digitální nástroje pro jednoduché vykazování a mapování služební a soukromé cesty. Dále zvýšit informovanost a povědomí o současném použití vozidla k soukromým účelům, rozpracovat a zveřejnit příklady konkrétních životních situací.

8 Zrušení povinnosti sestavování písemného rozvrhu čerpání dovolené a jeho odsouhlasení odborovými organizacemi Zrušení povinnosti sestavování písemného rozvrhu čerpání dovolené. Zaměstnavatelům to umožní rychleji a pružněji reagovat na požadavky zaměstnanců a zaměstnanci získají větší svobodu v plánování svého volna.

9 Sjednocení postupů pracovišť Úřadů práce Sjednocení postupů pracovišť Úřadů práce při statistickém vykazování.

10 Výplata mzdy v cizí měně Možnost dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o výplatě mzdy v eurech i v případě, že zaměstnanec nepracuje v zahraničí.

11

Zjednodušit převody vozidel Při přepisu vozidel je nutné provádět evidenční kontrolu vozidla, což administrativně zatěžuje nové majitele. Nově by byla povinnost evidenční kontroly v rámci STK, nebylo by tedy nutné tento úkon provádět individuálně.

12 Režim obchodního rejstříku Snížení formálnosti rejstříkového řízení. Možnou variantou je rozšíření okruhu situací, pro které je umožněn přímý zápis notářem bez rejstříkového řízení vedeného soudem. To by umožnilo zejména rychlejší a efektivnější promítnutí změn prováděných ve společnostech do obchodního rejstříku.

13 Datové schránky členů statutárních orgánů Legislativní změna by měla řešit nejistotu zahraničních investorů, která vzniká po koupi české firmy a odeslání přístupových údajů do datové schránky novým členům vedení na jejich zahraniční adresy.

V praxi nově zvolení členové často žádají o nové údaje prostřednictvím Czech POINTu kvůli potřebě rychlého řízení firmy. Tím vzniká nejistota, zda údaje nedoručené na zahraniční adresy nezpůsobí zneplatnění všech přístupových údajů.

14 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období / část zdaňovacího období Upravit formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti tak, aby mohl být pohodlně a rychle vyplněn elektronicky. V současnosti není tento formulář předepsanou formou. Poplatník může správce daně informovat i jiným způsobem. Prohlášení je však využívaný způsob a uživatelsky přívětivý formulář významně urychlí zpracování této agendy.

15 Podklady pro posuzování vlivu na životní prostředí v listinné podobě Zvážit vypuštění možnosti požadovat podklady pro posuzování vlivu na životní prostředí i v listinné podobě a napříště je požadovat už jen v elektronické podobě.

16 Změny v udělování pokut dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Nižší pokuty pro podnikatele, kteří ji zaplatí rychle, např. do 1 týdne od udělení. Okamžikem zaplacení této snížené sankce by řízení skončilo bez možnosti dalšího odvolání. Podnikatel by zaplatil nižší pokutu, státu (dozorujícím orgánům) by odpadla administrativa s vedením dlouhých odvolacích řízení.

17 Zmírnění povinnosti pro zpracování lesních hospodářských plánů Zrušení povinnosti právnických osob nakládajících se státními lesy do limitu 50 ha výměry lesa zpracovávat lesní hospodářské plány.

18 Aktualizovat znění § 13 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (tj. předávání výsledků pouze do aplikace ČHMÚ) Podle zákona je provozovatel vodovodu povinen provádět odběry vzorků surové vody v místě odběru před její vlastní úpravou a celkové výsledky v elektronické podobě a ve stanoveném formátu zasílat krajskému úřadu a příslušnému správci povodí jednou ročně. Ve skutečnosti se tyto výsledky zadávají do aplikace ČHMÚ na adrese https://surovavoda.chmi.cz.

19 Pro právní jistotu poplatníků se doporučuje zakotvit do textu § 20b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, způsob zdanění ostatních kapitálových fondů ze zahraničí Legislativně upravit zdanění výplaty ostatních kapitálových fondů ze zahraničí, a to stejně, jako je tomu v tuzemsku. To je příjem ponížený o daňovou nabývací cenu s tím, že případný kladný rozdíl je zdaněn 15 % srážkovou daní.

20 Rezerva na daňový náklad (k § 24 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) Legislativně upravit tvorbu účetní rezervy na daňové náklady tak, aby byla za stanovených podmínek daňově uznatelná. Například, že nejpozději do konce následujícího zdaňovacího období zde bude minimálně ve výši uvedené rezervy daňově uznatelný náklad nebo do výše aktivní dohadné položky z titulu náhrady škody.

21 Zjednodušení v oblasti odpisů a oprav majetku – k § 26 a násl. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Snížení počtu odpisových skupin, případně ideálně zahrnutí většího rozsahu majetku přímo do daňově uznatelných nákladů. Zavedení dobrovolného paušálu (např. procentem ze vstupní ceny), do jehož výše by náklady na majetek byly daňově uznatelné bez ohledu na to, zda by šlo o opravy, či technické zhodnocení.

22 Doplnění limitu pro povinné technické zhodnocení k § 33 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Doplnit limit pro povinné technické zhodnocení. V současné době je posuzován v úhrnu za zdaňovací období, když tato podmínka omylem vypadla v rámci zákona č. 609/2020 Sb.