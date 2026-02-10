Pokud jste vyhráli soudní spor bez právního zastoupení, řekněte si o náhrady, jako byste byli advokát

Vítěz soudního sporu, tedy ten, kdo v něm měl úspěch, má nárok na náhradu soudních výdajů (výloh) od strany poražené. Úspěchem skončí soud pro žalobce, pokud žalobě bylo vyhověno. Žalovaný je naopak úspěšný v případě, že byla žaloba zamítnuta,
Když je úspěch u soudu jen částečný
Vítězství čili úspěch však nemusí být vždy stoprocentní, když je žalobě třeba vyhověno jen částečně. Na jakou míru náhrady je v takovém případě nárok a další principy výpočtu náhrady soudních výloh, jsme vysvětlovali v samostatném článku.
Tématu se dotýkáme i v textu, který popisuje, jak je to v situaci, když narazíte na notorického sudiče – kverulanta a rovněž v článku, kde popisujeme, jak se stanoví náhrada, když si projdete více soudními instancemi v rámci jednoho sporu, pokud někteří soudci udělají chybu.
Zaplacené palmáre dostane vítěz sporu, jen byl-li zastoupen advokátem
Ovšem náhradu toho, co jste zaplatili právníkovi (tedy náhradu jeho odměny čili tzv. palmáre) můžete získat jen, pokud vaším právním zástupcem byl advokát.
Dle § 137 odst. 2 občanského soudního řádu (o. s. ř.) odměna za zastupování patří k nákladům řízení, jen pokud je zástupcem advokát. To je nejčastější poskytovatel právních služeb a právní zástupce účastníka řízení před soudem, popř. v určitých případech notář v rozsahu svého oprávnění (viz notářský řád), nebo i patentový zástupce (viz zákon o patentových zástupcích).
Kdo je obecný zmocněnec? A kdo může zastupovat u soudu firmu či úřad?
Pokud vás u soudu zastupoval právník jiné profese – třeba státní úředník, úředník územního samosprávného celku, firemní právník, ale třeba i soudce (máte-li ho v rodině či je vaším kamarádem), pak nemáte ani v případě vítězství u soudu nárok na náhradu za případnou odměnu, kterou jste mu dali.
Tím spíše pak není nárok na náhradu takové odměny, pokud vás zastupoval někdo sice zkušený, nebojácný, ale bez právního vzdělání. Takový právní zástupce, který není advokátem nebo nezastupuje ve speciálních případech v rámci svých oprávnění jako notář nebo patentový zástupce, je obecným zmocněncem.
O obecných zmocněncích a jejich výhodách i nevýhodách pro zastupované jsme psali samostatný text.
Nárok na náhradu personálních a mzdových nákladů však nemá ani podnik, firma, obchodní společnost, kterou zastupoval její zaměstnanec, byť právník (a třeba v dané věci zkušenější, než advokát), nebo prokurista.
Podobně nebude mít nárok na náhradu platu právníka třeba obec, kraj, příspěvková organizace, organizační složka státu, nezisková organizace apod. zastoupená svým zaměstnancem.
I bez advokáta máte nárok na náhradu hotových výdajů
Advokáti si však k úplatě za poskytnuté právní služby, třeba sepsání žaloby, zastupování před soudem (účast na jeho jednání), která vůbec není nízká, přičemž každá taková činnost (právní služba) je tzv. právním úkonem, mohou k palmáre za každý takový úkon právní služby připočíst navíc ještě 100 nebo 450 Kč.
Tyto částky platí klient advokátovi a pokud je v soudním sporu úspěšný, uloží soud neúspěšné straně, aby je v rámci celé náhrady soudních výdajů uhradila vítěznému účastníkovi, který je zprvu zaplatil.
Nedohodl-li se advokát s klientem na jiné paušální částce jako náhradě výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, činí tato částka 450 Kč na jeden úkon právní služby. Ve věcech s hodnotou do 50 000 Kč si pak mohou advokáti účtovat jen 100 Kč.
Advokát samozřejmě nemá důvod dohadovat si s klientem nižší sazbu nebo mu ji promíjet a klient – laik zpravidla ani neví, že by se takové platbě navíc k palmáre mohl vyhnout.
A tak třeba za sepsání předžalobní upomínky, pak žaloby a účast advokáta u soudu zaplatí vedle advokátovy odměny ještě 3 × 450 Kč čili 1350 Kč.
Zbytečně vysoká náhrada některých hotových výdajů
Výše této paušální náhrady (450 Kč) je relativně nová, nedávno došlo k jejímu zvýšení ze 300 Kč.
Advokát přitom obesílá soud elektronicky z datové schránky. Protistranu, pravda, může obesílat klasickým dopisem na papíře, ale poslání obvyklého doporučeného dopisu prostřednictvím České pošty stojí 77 Kč a v případě, že je objemnější a těžší (obsahuje více listin), tak 85 Kč. Neomezené vnitrostátní volání pořídí advokát jako každý jiný člověk třeba za 1000 Kč za měsíc. V běžné advokátní kanceláři tak mají skutečné náklady na telefon od klientů zaplaceny několikanásobně.
A danou náhradu platí i klient, v jehož zájmu advokát nic neposílal, nikam nevolal.
Na paušální náhradu mají nárok dle soudu i účastníci řízení nezastoupení advokátem
Nicméně aspoň podobnou náhradu v případě vítězství v soudním sporu může chtít zaplatit po neúspěšné protistraně i fyzická nebo právnická osoba, která advokátem zastoupena nebyla. Tedy člověk, který vystupoval před soudem sám nebo za něj jednal obecný zmocněnec, a organizace, za níž jednala pověřená fyzická osoba.
Lze pak žádat náhradu skutečných výdajů, které se však špatně a složitě prokazují (jak prokázat, kolik stál telefonický hovor v rámci paušálu?) nebo paušální náhradu.
Za každou z těchto činností nebo výstupů tak lze požadovat 300 Kč, pouze šlo-li o věc s hodnotou do 50 000 Kč, pak 100 Kč:
- písemné podání nebo návrh ve věci samé, výzva k plnění,
- příprava účasti na jednání,
- účast na jednání před soudem, a to každé započaté dvě hodiny,
- jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny,
- návrh na předběžné opatření, odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření a vyjádření k nim,
- odvolání, návrh na obnovu řízení, žaloba pro zmatečnost,
- návrh na zajištění důkazu nebo dědictví,
- návrh na opravu odůvodnění rozhodnutí, na odstranění následků zmeškání lhůty a na změnu rozhodnutí odsuzujícího k plnění v budoucnu splatných dávek nebo k plnění ve splátkách,
- účast při přípravě jednání.
Tyto paušální náhrady určuje vyhláška č. 254/2015 Sb.
Nejvyšší soud pak rozhodl o dorovnání paušální náhrady
Jenže advokáti si mohou účtovat nikoliv jen 300 Kč, ale 450 Kč a klientům se v případě vítězství přiznává právě náhrada v této výši. Právní předpisy tedy zase zvýhodňují účastníky řízení zastoupené advokáty oproti těm advokátem nezastoupeným.
Konečně na to zareagoval Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení spis. zn. 28 Cdo 2638/2025, ze dne 18. 11. 2025.
Paušální náhrada hotových výdajů pro advokátem nezastoupeného účastníka soudního řízení byla totiž zavedena, aby bylo odstraněno Ústavním soudem kritizované nerovné zacházení s účastníky zastoupenými zástupcem dle § 137 odst. 2 o. s. ř. (zásadně advokátem) a účastníky takovým zástupcem nezastoupenými.
(Paušální náhrada hotových výdajů nezastoupeného účastníka byla přitom stanovena ve výši 300 Kč proto, že právě takovou náhradu za hotové výdaje dříve přiznávalo ust. § 151 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s ust. § 13 odst. 3 advokátního tarifu (ve znění účinném do 30. 6. 2018), resp. ust. § 13 odst. 4 advokátního tarifu (ve znění účinném od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2024), účastníku zastoupenému advokátem.
Jestliže však § 13 odst. 4 advokátního tarifu (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.) ve znění účinném od 1. 1. 2025 nově stanoví, že náhrada za vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné přísluší ve výši 450 Kč, představovalo by přiznávání náhrady týchž výdajů nezastoupenému účastníku toliko ve výši 300 Kč opět návrat k bezdůvodnému rozlišování mezi stranami civilního sporu podle toho, zda jsou či nejsou zastoupeny advokátem, jako tomu bylo až do 5. 10. 2015, hodnotí kriticky Nejvyšší soud ČR v usnesení ze dne 18. 11. 2025 (spis. zn. 28 Cdo 2638/2025).
Ustanovení § 2 odst. 3 vyhlášky č. 254/2015 Sb. jakožto podzákonný předpis je proto neaplikovatelné pro rozpor s ustanovením čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Takto vzniklou mezeru v právu je pak zapotřebí vyplnit analogickou aplikací předpisu svou povahou a účelem nejbližšího, tj. § 13 odst. 4 advokátního tarifu, a nezastoupenému účastníku přiznat v situacích, na něž by jinak dopadal § 2 odst. 3 vyhlášky č. 254/2015 Sb., srovnatelnou náhradu, jaká by za shodných okolností náležela straně zastoupené advokátem.
Žádejte pro případ vítězství náhradu a výslovně ve zvýšené částce
Takže i účastníci soudního řízení nezastoupení advokátem mohou žádat paušální náhradu hotových výdajů ve výši 450 Kč, ale je potřeba si o ni výslovně říci resp. mít ji uvedenu např. v žalobě či jiném podání.
Jak plyne ze soudních rozhodnutí, a to i samotného Nejvyššího soudu, zatím ji soudy ve zvýšené výměře nepřiznávají.
(Viz např. bod č. 31 rozsudku Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 21 Cdo 2212/2025, ze dne 17. 12. 2025, kdy advokátem nezastoupenému účastníkovi byla jiným senátem Nejvyššího soudu přiznána náhrada jen ve výši 300 Kč.)