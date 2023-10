Pojišťovny rozšiřují pojištění storna na cesty do Izraele. Kdo vám vrátí peníze?

Kvůli teroristickým útokům namířeným z Pásma Gazy na židovské obyvatelstvo, které rozpoutalo palestinské hnutí Hamás v Izraeli, se některé pojišťovny rozhodly, že rozšíří nad původní rámec pojistné krytí v cestovním pojištění, pokud jste měli koupený zájezd a v pojištění sjednané také storno cesty.

Obecně mají pojišťovny v pojistných podmínkách výluky, kdy pojistné plnění nevyplatí v případě událostí, které se vztahují na:

Válečné události, vzpoury, stávky, povstání nebo jiné hromadné násilné nepokoje

a teroristické akty.

Nelze tedy uplatnit nárok z pojištění v případě, že jste si zaplatili zájezd do oblasti, kde následně takový konflikt právě vypukl. Nyní však čtyři pojišťovny ujišťují, že své klienty, kteří si zaplatili zájezd do Izraele, nenechají „ve štychu“ v případě, že cestovní kancelář nebude schopna nabídnout jiný termín nebo jinou kompenzaci, případně když cestu zruší sami kvůli obavám o svoji bezpečnost. Právě období října a listopadu bývá pro Evropany velmi oblíbené pro návštěvu Svaté země.

Aktuální bezpečnostní situace na území Izraele a Palestiny je velmi čerstvá, nepřehledná a každou chvíli se vyvíjí značně dynamicky. Jsme v úzkém kontaktu s pracovníky letecké společnosti a místními partnery a čekáme na relevantní informace, abychom je mohli předat Vám – našim klientům, píše na svých webových stránkách například cestovní kancelář Avetour. S ohledem na mimořádné okolnosti nabízí náhradní termíny zájezdů pro příští rok s finančním zvýhodněním, případně i vrácení peněz v plné výši. Dodává, že se tato kompenzace týká nejbližších termínů zájezdů s odletem 12. 10. a 16. 10. 2023. Ostatní naplánované termíny do konce roku zatím zůstávají v platnosti, uvádí Avetour.

Některé pojišťovny jsou ochotné kompenzovat výdaje, které se vám nepodaří dostat od cestovních kanceláří, ubytovatelů či leteckých společností.

BNP Paribas Cardif Pojišťovna

Nad rámec pojistných podmínek se rozhodla rozšířit pojistné krytí pro případ storna cesty do Izraele například BNP Paribas Cardif Pojišťovna.

Pojistné plnění u této pojišťovny dostanete v rozsahu nákladů na plánovanou cestu, které byly hrazeny před datem 8. října 2023. Také pojištění cesty musíte mít uzavřené před tímto datem. Dostanete zaplacenou jen skutečnou výši škody, tedy pouze ty náklady, které nebyly kompenzovány někým jiným, například cestovní kanceláří. Pojišťovna vám také odečte případnou spoluúčast, kterou máte uvedenou ve smlouvě.

„V praxi to znamená, že pokud si klient koupil zájezd do Izraele například 3. října 2023 a obavy z vojenského konfliktu ho nutí svou cestu přehodnotit, může se obrátit na našeho partnera Europ Assistance. Náklady vynaložené na tuto cestu jsme ochotni v mezích stanovených pojistnou smlouvou pokrýt,“ říká obchodní ředitel BNP Paribas Cardif Pojišťovny Martin Steiner.

UNIQA pojišťovna

UNIQA vyhlásila v pátek 13. října mimořádné opatření pro všechny typy cest do Izraele, ke kterým bylo sjednáno pojištění storna zájezdu a které mají termín odletu do konce října.





Naše opatření byla přijata na podporu našich klientů v aktuální nelehké situaci v zájmu jejich bezpečnosti. Chápeme, že s ohledem na události v Izraeli řada z nich tam nechce nyní cestovat. Pozorně sledujeme vývoj v oblasti a informace z Ministerstva zahraničních věcí. Podle toho se budou řídit i naše další kroky, říká generální ředitel finanční skupiny UNIQA v ČR a SR Rastislav Havran.

Direct pojišťovna

Direct pojišťovna se rozhodla všem klientům, kteří plánují dovolenou v Izraeli s odjezdem do 31. 10., umožnit uplatňovat připojištění storna zájezdu. Týká se to všech připojištění storna zájezdu sjednaných do 7. 10. 2023.

Pokud tedy klient Directu, který má sjednáno toto připojištění, nechce na dovolenou odjet a zruší ji, dostane od Directu zaplaceno 80 % výdajů, které za zájezd zaplatil nebo musel zaplatit za jeho stornování, uvádí mluvčí pojišťovny Nela Maťašeje s tím, že všem klientům, kteří ještě v Izraeli jsou, jejich cestovní pojištění plně platí.

ČSOB Pojišťovna

Tato pojišťovna má v aktuálních pojistných podmínkách, že vám vyplatí pojistné plnění i v případě válečného konfliktu nebo teroristického útoku v cílové destinaci v případě, že k takové situaci došlo až po zakoupení cesty. V takovém případě považuje zrušení cesty za důvod k uplatnění pojistného plnění z pojištění stornopoplatků.

Při hlášení škodné události je třeba doložit relevantní dokumentaci, zejména doklad o uhrazení cestovní služby, která nemůže být využita (např. letenka, ubytování), potvrzení cestovní kanceláře, dopravce nebo jiného poskytovatele cestovních služeb, že zájezd / cestovní služba nebyly kompenzovány jinak, dokument potvrzující výši uhrazeného stornopoplatku, upřesňuje mluvčí ČSOB Pojišťovny Petr Milata.

Zbývající pojišťovny (Generali Česká, Kooperativa a sesterská Česká podnikatelská pojišťovna a Allianz) trvají na dodržení pojistných podmínek s válečnými a teroristickými výlukami, jak pro Měšec.cz potvrdili jejich mluvčí.

Která pojišťovna uhradí náklady za zrušenou cestu do Izraele z důvodu teroristického útoku? Pojišťovna Storno cesty z důvodu terorismu v Izraeli Podmínky Allianz NE – BNP Paribas Cardif ANO Cesta byla uhrazena před 8. 10. Česká podnikatelská pojišťovna NE – ČSOB Pojišťovna ANO Cesta byla uhrazena před okamžikem teroristického útoku Direct pojišťovna ANO Uhrazení pojištění storna před datem 7. 10., odlet nejpozději do 31. 10. ERV Pojišťovna Na vyjádření čekáme Generali česká pojišťovna NE – Komerční pojišťovna NE – Kooperativa pojišťovna NE – Slavia pojišťovna Na vyjádření čekáme UNIQA pojišťovna ANO Cesta byla uhrazena před datem 8. 10., pojištění uzavřené rovněž před tímto datem. Zdroj: tiskoví mluvčí jednotlivých pojišťoven

Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje cestovat na Západní břeh Jordánu jen ve zcela výjimečných a nezbytných situacích a zároveň důrazně varuje před cestami do Pásma Gazy. Bezpečnostní situace v Jeruzalémě a na Západním břehu je obtížně předvídatelná a nestabilní. Při vstupu na palestinská autonomní území a poté při cestě zpět na území státu Izrael vás čekají kontroly izraelskými orgány.

V Jeruzalémě je třeba dbát zvýšené opatrnosti zejména v jeho historickém středu (Staré město), ve všech částech východního (arabského) Jeruzaléma a na exponovaných místech západního (židovského) Jeruzaléma (rušné ulice, místa shromažďování většího množství lidí, zastávky veřejné dopravy, úřady či náboženské instituce). Je vhodné vyhýbat se demonstracím a větším shromážděním, uvádí Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) na svých webových stránkách.

Pracovníci MZV spolu s kolegy z Ministerstva obrany pomohli v uplynulých dnech k návratu zpátky do České republiky 228 občanům, nejstaršímu bylo 93 let, nejmladším pasažérem vládního letadla bylo několikaměsíční miminko.

Podle MZV nyní hrozí riziko střetů na spojnicích mezi arabskými a židovskými částmi města, ve Starém městě, na Olivetské hoře a ve východojeruzalémských čtvrtích Íssáwíja, Wádí al-Džúz, Silwán, Šejch Džarráh, Šu’afát a Bejt Chanína. Lidé by měli být opatrní na kontrolních stanovištích izraelské policie a armády, během oslav náboženských svátků nebo po hlavních pátečních muslimských modlitbách. Rozumné není projevování politických nebo náboženských sympatií jedné či druhé straně.