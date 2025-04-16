Pojištění majetku: Jen 3 z 10 domů nejsou podpojištěné. Patří mezi ně i ten váš?

České pojišťovny řeší v průměru kolem 300 000 škod na majetku, na kterých jen za poslední rok vyplatily pojistné v celkové výši 36,5 mld. Kč. Podle České asociace pojišťoven (ČAP) ale Češi pojištění majetku stále spíše podceňují. Řada z nich pojištění nemá vůbec, nebo je nedostatečné – takzvané podpojištění se podle průzkumu, který si ČAP nechala zpracovat agenturou Ipsos, týká zhruba 70 % rodinných domů.
Co konkrétně se pojmem podpojištění myslí, jak vám může pomoci automatická indexace pojistné částky a na co si dát u pojištění majetku pozor?
Pojištění majetku: Základní pravidla
Na úvod se hodí připomenout, jak vlastně pojištění majetku funguje. Pojištění majetku se obecně dělí na pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti. Z pojištění nemovitosti lze přitom krýt škody, které vám živly nebo třeba vandalové, způsobí na nemovitosti jako takové – střeše, obvodovém zdivu, oknech či podlaze.
Pojištění domácnosti se naopak vztahuje na vnitřní vybavení vašeho bytu a osobní věci – televizi, počítač nebo třeba golfové hole. Z pojistky lze krýt škody na majetku vzniklé v důsledku živelných neštěstí, ale i krádeže nebo přepětí v elektrické síti.
Jako každé pojištění, i pojištění majetku se sjednává na určitou pojistnou částku. Tuto částku (nebo její část dle rozsahu škody) by vám pojišťovna měla vyplatit, pokud dojde na škodní událost.
Obecně platí – čím větší je pojistná částka, tím vyšší pojistné platíte. Konečná cena se samozřejmě odvíjí také od rozsahu pojistného krytí, tedy konkrétního výčtu pojištěných rizik. U pojištění majetku se obvykle sjednává také určitá spoluúčast.
Podpojištění. Proč je to problém?
Jak vysokou sumu z pojistného plnění vám pojišťovna v případě škody vyplatí, může zásadně ovlivnit právě nastavení pojistné částky. Z průzkumu ČAP, který se zabýval pojištěním nemovitosti rodinných domů, vyplývá, že 7 z 10 rodinných domů v Česku je aktuálně podpojištěných – jejich pojistka v průměru pokrývá jen 60 % jejich skutečné hodnoty. To znamená, že pojistná částka, kterou mají ve smlouvě, neodpovídá aktuální hodnotě jejich majetku.
Důvodem je to, že Češi o jednou sjednané pojistce už dál nepřemýšlí, případně netuší, jakými pravidly se výplata pojistného plnění řídí.
Aktualizaci své pojistné smlouvy se Češi nevěnují i mnoho let. Často jsme pak svědky toho samého – překvapení a zklamání, že za peníze z pojistky nový dům nepostaví. Problém, na který upozorňuje celý trh roky, ale který klienti přehlížejí, říká Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.
Podle průzkumu ČAP 80 % Čechů věří, že mají pojištění nastavené správně a o možnosti krácení pojistného často ani neví – riziko podpojištění si uvědomuje jen 33 % respondentů.
§ 2854 občanského zákoníku
Podpojištění
Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, použije se pro určení výše pojistného plnění částka odpovídající výši škody snížená v poměru, v jakém je v době vzniku pojistné události pojistná částka k pojistné hodnotě pojištěného majetku; to neplatí, ujednají-li strany, že pojistné plnění sníženo nebude.
To, že se klienti v problematice podpojištění příliš neorientují, nebo si neumí případné plnění správně spočítat, potvrzuje i pojišťovna Direct. Ta na sociálních sítích uvedla následující příklad: Klient měl dům pojištěný na 3 mil. Kč, hodnota domu je však 2× vyšší, tedy 6 mil. Kč. Nyní mu odlétla střecha za 500 000 Kč, kolik byste mu zaplatili?
Bohužel se ukázalo, že většina lidí vůbec netuší, že v tomto případě by dostali zaplacenou jen polovinu škody, tedy 250 000 korun, protože se jedná o 50% podpojištění, upozorňuje PR specialista Direct pojišťovny Michal Kárný.
Uplatnit v obdobných případech takzvané podpojištění umožňuje pojišťovnám občanský zákoník.
Samozřejmě pracujeme s určitou tolerancí. Konkrétně je to 20 %. Tato tolerance má ale primárně pokrýt možné navýšení cen nemovitostí během jednoho roku, vysvětluje Eva Bosáková, která má v Direct pojišťovně na starosti pojištění majetku.
S 20% tolerancí pracují i další pojišťovny, například Česká podnikatelská pojišťovna, Kooperativa či pojišťovna Pillow.
Spočítejte si pojistnou částku
Při likvidaci větších škod může dojít ke krácení pojistného plnění i o několik milionů korun. V důsledku špatně nastavených pojistných částek podle ČAP přicházíme až o 700 mil. Kč ročně.
Ty propočty jsou přitom velmi jednoduché – například dům pořízený v roce 2005 za tři miliony korun, má dnes kvůli růstu cen až čtyřnásobnou hodnotu. Pokud ale majitel po celou dobu smlouvu neaktualizoval, může být pojistná částka i o miliony nižší, než kolik by skutečně potřeboval pro obnovu domu po škodě, vysvětluje Lenka Slabejová, gestor ČAP pro oblast neživotního pojištění.
Právě pro majitele rodinných domů nyní Česká asociace pojišťoven, ve spolupráci s ČVUT, spustila online kalkulačku, na které si lze ověřit, zda máte u svého pojištění nemovitosti nastavenou adekvátní pojistnou částku.
Na základě vstupních dat jako počet podlaží, podlahová plocha, tvar střechy, nebo toho, zda je váš dům vyvedený ve standardním či nadstandardním (hliníková okna a střecha, velkoformátová dlažba, skleněné zábradlí, podlahové vytápění, klimatizace apod.) provedení, vám kalkulačka vypočte orientační hodnotu vaší nemovitosti. U pojištění rodinných domů se pracuje s reprodukční hodnotou, což je suma, za kterou byste měli být schopní postavit dům ve stejné kvalitě.
Jestliže nevlastníte rodinný dům ale byt, můžete využít online kalkulačky, které na svých stránkách nabízí tuzemské pojišťovny.
Aktualizace pojistné částky. Jak často?
Pokud chcete minimalizovat riziko podpojištění, můžete se s prosbou o radu či úpravu obrátit na svého finančního poradce, respektive poradce vaší pojišťovny. Podle odborníků se vyplatí aktualizovat smlouvy zhruba každé 3 roky.
Záleží na tom, jak se vyvíjí ceny na trhu. Obecně se dá říci, že smlouvy, které jsou starší více než tři roky, jsou pravděpodobně podpojištěné, protože ceny nemovitostí, stavebních materiálů i prací neustále rostou, upozorňuje Eva Bosáková z Directu.
Hodnota vaší nemovitosti zároveň nemusí růst jen vlivem inflace či zdražení stavebních prací. Nad pojistnou částkou je vhodné zamyslet se také v momentě, kdy svoje bydlení rekonstruujete či modernizujete. Svoji roli při výpočtu pojistné částky může sehrát například i výměna starého kotle za tepelné čerpadlo či pořízení fotovoltaiky.
Do určité míry vám může s aktualizací pojistné částky pomoci také pojišťovna prostřednictvím automatické indexace, nebo chcete-li valorizace.
Automatická indexace pojistné částky
Pod pojmem automatická indexace pojistné částky se zjednodušeně řečeno myslí její pravidelná aktualizace ze strany pojišťovny. V praxi probíhá tak, že vám pojišťovna každý rok při výročí pojistné smlouvy navrhne novou pojistnou částku a na jejím základě vypočítané nové pojistné.
Při výpočtu valorizace pojišťovny standardně zohledňují inflaci, růst stavebních materiálů a prací, vychází přitom z dat Českého statistického úřadu (index spotřebitelských cen, index cen stavebních prací).
S navrženou pojistnou částkou ovšem nemusíte souhlasit – můžete nechat pojištění nastavené jako dosud, nebo pojistnou částku aktualizovat dle vlastního výpočtu. To je vhodné zejména tehdy, pokud jste v uplynulém roce hodně investovali do modernizace domu či jeho vybavení.
Pokud na smlouvě o pojištění automatickou indexaci máte, nebo si ji sjednáte, mějte na paměti, že je dobré ohlídat, aby byla správně nastavená výchozí pojistná částka. Pokud je v pojistné smlouvě cena majetku od začátku podhodnocená, ani pravidelná aktualizace nemusí být dostačující.