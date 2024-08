Pojištění fotovoltaiky: Na co dát pozor, aby vám při škodní události nezbyly oči pro pláč?

Fotovoltaické panely dnes začínají být standardní součástí střechy rodinných domů. Ne vždy si však jejich majitelé uvědomí, že musí nové zařízení zahrnout do pojistky. Celý systém přitom navyšuje hodnotu nemovitosti o statisíce. Cena fotovoltaiky se tedy promítá do pojistné hodnoty domu a tomu by měla odpovídat i pojistná částka. Pokud nebudete mít svou novou fotovoltaiku zohledněnou v pojistné částce, vystavujete se riziku, že v případě nějaké pojistné události pojišťovna vyhodnotí, že jste podpojištěni.

Pojištění fotovoltaiky v rámci pojištění nemovitosti

Pojištění fotovoltaiky nejčastěji spadá pod pojištění nemovitosti. To v případě, že ji máte (nejčastěji na střeše) pevně spojenou se svým domem, a pro pojišťovnu je tedy pevnou součástí stavby, přesněji technickým zařízením budovy.

Zapomenete-li zohlednit svou fotovoltaiku (FVE) do pojištění nemovitosti, neznamená to, že když vznikne škoda přímo na ní, nedostanete od pojišťovny nic (pokud vaše pojišťovna zahrnuje fotovoltaiku do pojištění nemovitosti). Znamená to, že při vzniku jakékoli pojistné události na nemovitosti bude pojišťovna odhadovat její cenu, a pokud jste v minulosti nenavýšili kvůli fotovoltaice pojistnou částku u pojištění nemovitosti, pojišťovna dojde k závěru, že jste podpojištěni.

Ostatně toto riziko neplatí jen pro instalaci fotovoltaiky, ale pro každou úpravu nemovitosti, která ji zhodnocuje.





Částka, na kterou je vhodné dům pojistit, se rovná ceně, za kterou by bylo možné ho ve stejné kvalitě znovu postavit. Včetně ceny práce, radí Nela Maťašeje, mluvčí pojišťovny Direct.

Některé pojišťovny umožňují aktualizaci provést i online přes klientskou zónu nebo mobilní aplikaci.

Pokud tedy chcete zakalkulovat cenu FVE do pojistky nemovitosti, kontaktujte svoji pojišťovnu a nahlaste jí, jakou hodnotu fotovoltaiky má do hodnoty stavby započítat. To platí za situace, že máte jinak hodnotu nemovitosti aktuální. Pokud jste ji sjednávali před deseti lety a nemáte automatickou indexaci, která by vám hodnotu nemovitosti pravidelně aktualizovala (děje se tak zpravidla jednou ročně při výročí smlouvy), už jste pravděpodobně dávno podpojištěni.

Pojištění v rámci vedlejších staveb

Může se stát, že fotovoltaika ve vašem případě není umístěná na vašem domě, ale je třeba na střeše garáže, kůlny, nebo je na pozemku. V takovém případě bude pojištěna v rámci limitu pro vedlejší stavby.

Krytá rizika

Máte-li pojištěnou fotovoltaiku v rámci pojistky nemovitosti, mělo by platit, že všechna sjednaná pojistná nebezpečí platí i pro tuto stavební součást (podobně jako u solárních panelů, tepelných čerpadel, wallboxů apod.).

V pojistné smlouvě pak není sjednán limit plnění speciálně pro vaši fotovoltaiku, limity jsou společné. V základu by měla být pojištěná proti živelným nebezpečím (krupobití, vichřice, tíha sněhu apod.). Konkrétní rozsah krytí závisí na podmínkách dané pojišťovny a také na tom, jaký balíček máte sjednaný. Ale základ v podobě krytí živelných rizik mívají vesměs podobný.

Můžete zvážit, jestli nestojí za to rozsah krytí rozšířit například o riziko poškození zkratem nebo přepětím. V nabídce připojištění můžete najít i možnost pojistit prodlouženou záruku pro případy, kdy by zařízení dosloužilo hned po záruční době. S tímto připojištěním pojišťovna hradí opravu nebo pořízení nového „kousku“, ale pozor, většinou se dá sjednat například jen při stáří fotovoltaiky do deseti let apod.

Dále mívají pojišťovny v nabídce připojištění technické poruchy, například pro případ, že dojde kvůli technické závadě k poškození měniče FVE, který už je po záruce. Pokud riziko nekryjí v rámci připojištění, bývá součástí nejdražšího balíčku pojištění s nejširším rozsahem krytí.

Protože už se vyskytly i případy, kdy fotovoltaika zapříčinila požár, je na zvážení, zda využijete nabídku pojištění odpovědnosti majitele nemovitosti, která případně pokryje škody na cizím majetku či zdraví.

Na co dát pozor?

S tím, jak si domácnosti začaly tyto systémy instalovat ve velkém, vyrojila se spousta nepoctivých a rádoby odborných dodavatelů. Upozorňovalo na to ostatně i samotné Ministerstvo průmyslu a obchodu, která následně vydalo své desatero, kterým by se domácnost při výběru fotovoltaického systému měla řídit.

Pojišťovny se ale setkávají i s tím, že si danou technologii na své domy instalují také přímo samotní majitelé nemovitostí. Ti však bohužel často nevěnují dostatečný čas samostudiu, aby to udělali správně. Často na takové ‚kuriozity‘ přijdeme, až když se něco stane. Pokud se ukáže, že chybná instalace byla příčinou vzniku škody, máme právo za ni peníze z pojistky neposlat, upozornila Maťašeje. Mějte na paměti, že toto bude platit plošně pro všechny pojišťovny.

Doporučujeme si při pořízení a zapojení FVE dát zvlášť pozor na to, aby provedení bylo podle platných norem a předpisů, a rovněž doporučujeme věnovat pozornost provádění pravidelných kontrol a revizí, poradil také Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny.

Fotovoltaika a pojišťovny

Jak jsme uvedli, pojišťovny fotovoltaiku pojišťují v rámci pojištění nemovitosti v rozsahu daném pojistnou smlouvou. Přestože jde o podobné produkty, podmínky u nich se liší.

Například pojišťovna Allianz dílčím limitem u fotovoltaiky omezuje jen škody vzniklé z ostatních nahodilých příčin, které nejsou pojištěny danou smlouvou (a zároveň nejsou z pojištění vyloučeny). Jedná se o tzv. strojní připojištění. Horní hranicí pojistného plnění je v těchto případech limit 100 000 Kč / pojistnou událost, řekla nám Kateřina Novotná.

Česká podnikatelská pojišťovna zase poskytuje pro FVE a solární panely maximální rozsah pojistné ochrany (platí to i pro další obdobná zařízení, jako jsou např. wallboxy, tepelná čerpadla, solární ohřevy vody apod.). Rozsah pojistné ochrany je allriskový, tzn. pojištění se vztahuje na vše, co není vyloučeno, tedy toto se vztahuje např. i na technickou poruchu. ČPP navíc poskytuje klientům i unikátní rozsah asistenčních služeb, které dokáží vyřešit případné problémy s FVE nebo wallboxy, upřesnila mluvčí Renata Čapková s tím, že pro škody vzniklé např. působením živlů jsou limity klasicky do výše pojistné hodnoty, ale pro allriskové krytí (kam patří např. i škody vzniklé technickou poruchou) je možné sjednat limit pojistného plnění do výše 800 tis. Kč.

V rámci kalkulace pojistné hodnoty rodinných domů nebo rekreačních objektů máme pole pro prvky navyšující pojistnou hodnotu stavby, takže lze zadat popis a hodnotu solárních panelů, tepelných čerpadel atd., která se připočítá k pojistné hodnotě stavby. Všechna sjednaná pojistná nebezpečí jsou stejná jak pro stavbu, tak pro stavební součásti, vysvětlil také Petr Milata, mluvčí ČSOB Pojišťovny.

Komerční pojišťovna konstruuje pojištění nemovitosti jinak než ostatní. Ve smlouvách u pojištění nemovitosti žádnou konkrétní pojistnou částku neuvádí, pojistku má bez limitu. Pojistné je stanoveno při sjednání smlouvy podle aktuálních cen stavebních prací a materiálů na trhu a propozicí nemovitosti, které poskytne klient (plocha a umístění). Výši pojistného pak pojišťovna může upravit i během trvání smlouvy na základě vývoje inflace, zejména s ohledem na ceny stavebních materiálů a prací, takže pojistné by mělo odrážet aktuální hodnotu nemovitosti.

Solární panely, které jsou součástí nemovitosti, u nás nemusí klient nijak řešit a v případě jejich pořízení nám to klient nemusí oznamovat. Jsou automaticky kryty pojištěním nemovitosti. Dodatečná instalace panelů nebo jiných podobných zařízení u nás nevyžaduje navýšení pojistné částky, a tedy ani pojistného, uvedla pro Měšec.cz Alena Čurgaliová z Komerční pojišťovny s tím, že klient však musí takové zařízení připojistit v případech, kdy není součástí nemovitosti a solární panely se nachází třeba na zahradě.

I Kooperativa pojišťovna zpravidla pojišťuje v rámci nemovitosti. Umíme ji však pojistit i v rámci pojištění domácnosti – jako stavební součást vně bytu, upozornil mluvčí Milan Káňa a dodal, že speciální připojištění je v rámci elektronických a strojních zařízení nemovitých objektů – proti jakékoli nahodilé události, která není v podmínkách vyloučena. Toto připojištění je běžně nabízeno do limitu plnění 200 000 Kč, ale možný je i individuální úpis.

Pojišťovna Pillow poskytuje tzv. garanci nepodpojištění. Znamená to, že doporučí pojistnou částku, a pokud vy na ni přistoupíte, pojišťovna se zavazuje neuplatňovat podpojištění, i kdyby pak přišla na to, že skutečná hodnota majetku byla vyšší, než jaké bylo její doporučení. Pokud klient zhodnotí svůj majetek, je třeba, aby si aktualizoval pojistnou částku. V případě pořízení FVE na střechu hlavní budovy stále platí garance nepodpojištění, pokud ji měl i bez panelů. Pillow tedy nebude uplatňovat podpojištění, uvedl Martin Podávka, jeden ze zakladatelů pojišťovny, který ale zároveň připomněl, že maximální plnění je omezeno pojistnou částkou: Pokud by shořela celá budova včetně FVE, zaplatí Pillow celou pojistnou částku, ale ne více. Proto je důležité aktualizovat pojistnou částku při zhodnocení majetku.

Slavia pojišťovna má v rámci pojištění staveb limit na hlavní budově ve výši 20 mil. Kč a na vedlejších stavbách 5 mil. Kč, zde je ale limit vždy maximálně do výše poloviny pojistné částky hlavní budovy. V těchto mantinelech si tedy může klient nastavit pojistnou částku – i včetně FVE.

Právě na případ, kdy FVE spadá pod vedlejší stavby, upozornila také Eva Svobodová, mluvčí Uniqa pojišťovny: U vedlejší stavby pozor na celkovou hodnotu všech vedlejších staveb, aby stačila vyhrazená pojistná částka. Případně je nutné ji navýšit nebo připojistit fotovoltaiku extra.

Na jaké výluky dát pozor

Pojišťovny nemají žádné speciální výluky související přímo s FVE. Vztahují se na ně ale ty obecně platné.

Abyste se vyhnuli výlukám, je třeba, abyste měli FVE instalovanou odbornou firmou, aby zařízení mělo platnou elektrorevizi nebo abyste dodržovali předepsanou údržbu. Jedná se o elektrické zařízení. Především by panely a veškeré součásti měly odpovídat příslušným normám a také jejich montáž, provoz, údržba a případné revize by měly být v souladu s příslušnými předpisy a normami, vyjmenoval Roman Jandík z Maxima pojišťovny.

V případě pojistné události totiž bude likvidátor zjišťovat, zda jste něco nezanedbali, bude se shánět po potvrzení o odborné instalaci, revizích a atestech. Pokud zjistí, že má případné zanedbání příčinnou souvislost se vznikem nebo výší vzniklé škody, pojišťovna bude krátit plnění, nebo ho úplně odmítne vyplatit.

Ve výlukách pojišťoven také (v případě pojištění nemovitosti pro běžnou domácnost) najdete ustanovení o tom, že současně nesmí být zařízení užíváno pro výdělečné účely. Z tohoto pravidla platí výjimka pro odkup běžného přebytku energie.