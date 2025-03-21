Pojištění dlouhodobé péče. Jak nesoběstační musíte být, aby vám pojišťovna plnila?

Pojištění dlouhodobé péče dle pravidel stanovených zákonem aktuálně nabízí 3 pojišťovny: Kooperativa, NN životní pojišťovna a Simplea pojišťovna. Smyslem této pojistky je zajistit si finance na dobu, kdy člověk vlivem stáří či nemoci nezvládá dřív běžné činnosti a neobejde se tak bez pomoci druhých.
Míru ztráty soběstačnosti přitom pojišťovny posuzují na základě toho, zda a v jakém stupni závislosti úřady člověku přiznají příspěvek na péči. Stupně závislosti jsou 4, stanovené na základě toho, kolik běžných úkonů člověk zvládá bez pomoci. Pojďme se podívat, co to znamená v praxi.
Životní potřeby. Co vše musíte zvládnout?
Příspěvek na péči je jedna z dávek státní sociální podpory, zacílená na lidi, kteří vlivem věku, nemoci či úrazu nezvládají dřív běžné činnosti. Základním předpokladem pro přiznání příspěvku je, že váš špatný zdravotní stav trvá nejméně rok, nebo nelze předpokládat, že by se během jednoho roku změnil.
Jak vysoký příspěvek na péči vám Úřad práce přizná, závisí na takzvaném stupni závislosti. V praxi se rozlišují 4 stupně závislosti, které se určují na základě sociálního šetření a zdravotního stavu žadatele.
V rámci sociálního šetření pracovníci úřadu práce zjišťují, kolik z 10 životních potřeb daný člověk zvládne obstarat sám, bez pomoci druhých. Každá z životních potřeb zahrnuje několik úkonů, za nezvládnutou se potřeba považuje, jestliže daný člověk nezvládá 1 z uvedeného seznamu úkonů:
- Mobilita: vstávání a usedání, zaujímání a změna polohy, stoj, pohyb chůzí krok za krokem v dosahu alespoň 200 metrů, otevírání a zavírání dveří, chůze po schodech (nahoru i dolů) v rozsahu jednoho patra, nastupování a vystupování z dopravních prostředků včetně bariérových a jejich používání.
- Orientace: poznávání a rozeznávání zrakem a sluchem, přiměřené duševní kompetence, orientovat se osobou, časem a místem, orientovat se v přirozeném sociálním prostředí, orientovat se v obvyklých situacích a umět na ně přiměřeně reagovat.
- Komunikace: vyjadřovat se srozumitelně mluvenou řečí a dorozumět se jejím prostřednictvím s jinými osobami v rozsahu běžné slovní zásoby odpovídající věku a sociálnímu postavení, chápat obsah přijímaných a sdělovaných zpráv, vytvářet rukou psanou krátkou zprávu, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům a zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.
- Stravování: vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nalít nápoj, rozdělit stravu na menší kousky a naservírovat ji, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim, konzumovat stravu v obvyklém denním režimu, přemístit nápoj a stravu na místo konzumace.
- Oblékání a obouvání: vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, rozeznat rub a líc oblečení a správně je vrstvit, oblékat a obouvat se, svlékat a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.
- Tělesná hygiena: použít hygienické zařízení, dodržovat tělesnou hygienu, mýt a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.
- Výkon fyziologické potřeby: včas používat WC, zaujmout vhodnou polohu, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.
- Péče o zdraví: dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovené preventivní, léčebné a léčebně rehabilitační a ošetřovatelské postupy a opatření a používat k tomu potřebné léky nebo pomůcky, rozpoznat zdravotní problém a v případě potřeby vyhledat nebo přivolat pomoc.
- Osobní aktivity: navazovat kontakty a vztahy s jinými osobami, plánovat a uspořádat osobní aktivity, styk se společenským prostředím, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí, například vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.
- Péče o domácnost: nakládat s vlastními penězi v rámci osobních příjmů a příjmů domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si jednoduché teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, nakládat s prádlem, mýt nádobí, obsluhovat topení, udržovat pořádek.
Stupně závislosti se následně u osob starších 18 let určí takto:
|Stupeň závislosti
|Nezvládnuté životní potřeby
|I. lehká závislost
|3–4
|II. středně těžká závislost
|5–6
|III. těžká závislost
|7–8
|IV. úplná závislost
|9–10
Připomeňme, že přiznaný stupeň závislosti závisí vedle zvládnutí životních potřeb také na celkovém zdravotním stavu. Rozhodovací praxe posudkových lékařů se tak mnohdy může lišit.
Podmínky dané zákonem
Pojištění dlouhodobé péče koncipované tak, aby plnilo podmínky daňově podporovaného produktu na stáří, mohou pojišťovny nabízet od roku 2024. Daňová podpora přitom znamená, že si od základu daně smíte (nebo vaše osoba blízká) odečíst uhrazené pojistné maximálně do výše 48 tis. Kč za rok. Limit platí pro součet všech plateb vložených do některého z produktů zajištění na stáří, tedy například i do penzijního spoření.
Dle zákona o daních z příjmů lze přitom tento daňový odpočet uplatnit jen za pojistné uhrazené na krytí rizika nesoběstačnosti ve III. a IV. stupni. Což odpovídá 7 nezvládnutým potřebám, respektive osobám, které jsou na péči jiných odkázané úplně, nebo těžce.
Jak jsme na tom?
Ke konci roku 2023 (poslední ucelená dostupná data MPSV) pobíralo příspěvek na péči celkem 368 000 příjemců. Z toho v 69 % případů šlo o osoby starší 65 let. Mezi seniory pobírajícími příspěvek na péči přitom jednoznačně převažovaly ženy. Ve věkové kategorii příjemců 85letých a starších byly dokonce zastoupené téměř z 80 %.
Nejvíce příjemců, dohromady celkem 116 000, čerpalo dávku pro I. a II. stupeň závislosti. Počet příjemců ve III. stupni závislosti činil téměř 97 000, na IV. stupeň závislosti připadlo 56 000 příjemců.
Podle údajů Národní rozpočtové rady se přitom počet příjemců příspěvku na péči v následujících 40 letech zdvojnásobí.
Pojišťovny rozšiřují krytí i na další stupně závislosti
Jak je patrné z přehledu životních potřeb, dle pravidel, které pro výplatu pojistného plnění nastavil stát, musí být zdravotní stav pojištěného poměrně vážný.
Výplata pojistného se nadto váže také na přiznání příspěvku na péči a rozhodnutí o stupni závislosti ze strany úřadů. Podle Úřadu práce přitom loni přiznání příspěvku – od podání žádosti do zahájení výplaty dávky – trvalo v průměru necelé 4 měsíce. Pojišťovny se proto snaží nabídnout klientům pojištění dlouhodobé péče za mírnějších podmínek.
Pojišťovny Kooperativa i Simplea svým klientům například poskytují předběžné plnění – nečekají, až stupeň závislosti posoudí Úřad práce, namísto toho váš stav na základě obdobných kritérií posoudí samy. Pokud z pohledu pojišťoven kritéria pro přiznání příspěvku na péči daného stupně splníte, začnou vám pojistné vyplácet už od následujícího měsíce.
Kooperativa toto předběžné plnění vyplácí maximálně po dobu 1 roku, ve výši poloviny pojistné částky. Pokud Úřad práce příspěvek na péči, nebo potřebný stupeň závislosti, neuzná, vyplacené pojistné není třeba pojišťovnám vracet.
NN životní pojišťovna předběžné plnění neposkytuje. Jak ale upozorňuje tiskový mluvčí pojišťovny Martin Tesař, pojišťovna pojistné doplatí i zpětně ke dni podání žádosti o příspěvek na péči.
Pokud klient podá žádost například v dubnu a rozhodnutí o přiznání příspěvku bude vydáno v červnu, dostane příspěvek zpětně od dubna, tedy za tři měsíce. Výplata pojistného plnění z pojištění dlouhodobé péče pak probíhá také zpětně již od data přiznání příspěvku na péči.
Pojišťovny nadto také rozšiřují pojistné krytí i na další stupně závislosti. Kooperativa pojistné vyplatí i klientům, kteří se ocitnou ve II. stupni závislosti.
Obdobně NN životní pojišťovna nově připojišťuje také první 2 stupně závislosti. Klientům s tímto připojištěním bude vyplácet denní odškodné maximálně po dobu 2 let (730 dní) ode dne přiznání příspěvku na péči.
Simplea pojišťovna pak podle ředitele Martina Švece rozšíření pojistky i na II. stupeň závislosti plánuje. Bude ovšem bez možnosti umístění klienta v partnerském pobytovém zařízení. Tuto možnost plnění nabízí pojišťovna klientům v III. či IV. stupni závislosti. Pojistné plnění by v takových případech vždy mělo pokrýt všechny dodatečné náklady na pobyt – tedy všechny platby nad rámec zákonem daných plateb za ubytování a stravu.
Vždy je ale třeba počítat s tím, že připojištění rizika pro I. a II. stupeň závislosti není daňově uznatelné.
Co je dobré o pojištění dlouhodobé péče vědět?
Uzavřít pojistku dlouhodobé péče lze u Kooperativy a NN životní pojišťovny maximálně v 70 letech, u Simplea pojišťovny v 75 letech. Současně je třeba počítat s tím, že pojišťovny budou plnit, jen pokud pojistná událost nastane dřív než ve vašich 85 letech. Pokud se do lhůty trefíte, výplata pojistného poběží až do vaší smrti.
Cena pojistného se jednak odvíjí od toho, jakou pojistnou částku si zvolíte – tedy jak vysokou měsíční rentu či denní odškodné byste v případě nesoběstačnosti čerpali. Vliv má ale i váš věk a zdravotní stav. Pro zdravé klienty ve věku kolem pětatřiceti let se měsíční pojistné pohybuje už od nižších stokorun, s přibývajícím věkem (a zdravotními neduhy) bude stoupat.
Pojistné plnění se nevyplácí jakožto jednorázová částka, ale jako pravidelná měsíční renta, nebo jako denní odškodné.