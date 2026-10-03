Podzimní šetření: šperky z Aranys až o 85 % levněji a kupóny až 600 Kč na Počítače24

Šperky a bižuterie až o 85 % levněji
Výprodej v e-shopu Aranys běží do konce roku a slevy dosahují až 85 %. Jde o šperky a bižuterii, takže se nabídka hodí k doplnění vlastní sbírky i jako nápad na vánoční dárky, které nemusí stát celý rozpočet. Akce platí do vyprodání zásob, nejzajímavější kousky tedy mohou zmizet dřív, než samotná akce skončí.
Malé spotřebiče od Gorenje o 30 % levněji
Na webu Gorenje můžete uplatnit slevu 30 % na malé spotřebiče s kódem MALESPOTREBICE30-AFF. Odkaz vede přímo do sekce spotřebičů pro přípravu pokrmů, takže stačí vybrat a při objednávce vložit kód. Nabídka platí do konce roku.
Poloviční cena na Colgate, Palmolive a Protex
Drogerie Teta nabízí 50 % slevu na značky Colgate, Palmolive a Protex. Jde o zboží každodenní spotřeby, které se v domácnosti vždycky spotřebuje, takže se vyplatí nakoupit do zásoby. Akce je ale krátká a končí už 19. října.
Alza LEGO dny: tři stavebnice se slevou a kódem navíc
Na Alze právě běží LEGO dny a u vybraných stavebnic se k zlevněné ceně dá přidat ještě slevový kód v košíku. Tady jsou tři tipy, u kterých je úspora nejlépe vidět.
- LEGO® Classic 10696 Střední kreativní box – stavebnice pro děti od 4 let s 484 dílky je zlevněná z 679 Kč na 549 Kč. S kódem LEGODNY15 v košíku vyjde na 466 Kč.
- LEGO® Botanicals 10347 Drobná slunečná kytice – umělá květina z 373 dílků se prodává za 542 Kč místo 639 Kč. S kódem LEGODNY15 zaplatíte 460 Kč, takže je to nenáročný dárek, který nezvadne.
- LEGO® Technic 42207 Auto Ferrari SF-24 F1 – model pro dospělé z 1 361 dílků stojí 4 649 Kč, což je o 280 Kč méně než původně. S kódem LEGODNY10 klesne cena na 4 184 Kč.
Kupóny na repasované produkty z Počítače24
Obchod Počítače24 nabízí kupóny podle výše nákupu. Při nákupu nad 10 000 Kč uplatníte kód mamslevu600 a ušetříte 600 Kč, platí na repasované produkty. Nižší nákupy pokryjí kupóny mamslevu200 pro nákup od 2 000 do 4 999 Kč a mamslevu400 pro nákup od 5 000 do 9 999 Kč. Přesné podmínky každého kupónu si před objednávkou ověřte přímo v obchodě. Akce platí do konce roku.
Padesát procent zpět za online zábavu a karta na rok zdarma
Raiffeisenbank nabízí u běžného účtu 50 % zpět za online zábavu v prvních 12 měsících. Pokud si k tomu chcete zřídit i platební kartu, můžete využít kreditní kartu STYLE, za kterou první rok nezaplatíte nic. Podrobné podmínky obou nabídek najdete u banky. Akce platí do konce roku.
E-knihy až o 70 % levněji
Narozeninová akce v Palmknihách přináší slevy až 70 % na e-knihy. Před dlouhými podzimními večery je to dobrý důvod doplnit si čtečku nebo telefon novým čtením. Pozor, akce končí už 14. října.
Nábytek ASKO s 20% slevou na všechno
Obchod ASKO nabízí 20% slevu na celý sortiment po zadání kódu SLEVOMANIE. Pokud plánujete vybavit nebo obnovit domácnost, je to příležitost ušetřit na větším nákupu. Sleva platí do 20. října.
Podzimní prázdniny se slevou
Podzimní prázdniny se blíží a kdo ještě neví, kam s dětmi vyrazit, najde inspiraci na Slevomatu. Pobyty mimo hlavní sezonu vycházejí levněji a na turistických stezkách i u atrakcí je mnohem klidněji. V nabídce jsou horské pobyty v Krkonoších, na Šumavě, v Beskydech nebo v polských Tatrách, wellness a termály v Polsku a Maďarsku pro případ, že by pršelo, i rodinné city breaky třeba do Paříže nebo do Vídně. Kdo plánuje na poslední chvíli, může sáhnout po last minute pobytech, které mají o prázdninách ještě volno. Prázdniny navazují na státní svátek 28. října, takže většinou vyjde 4–5 dní volna.
Sleva až 20 % na vybrané značky v Notino
V e-shopu Notino najdete parfémy a kosmetiku a s kódem NOTINO získáte slevu až 20 % na vybrané značky a produkty. Akce platí do 10. listopadu, takže je dost času porovnat ceny a vybrat v klidu.
Výprodej až 70 % na SorryGravity
Obchod SorryGravity spustil výprodej se slevami až 70 %. Přesný rozsah zlevněných produktů najdete přímo na webu obchodu. Akce platí do konce roku.
Granule Amity až o 24 % levněji a s dárkem
Majitelé domácích mazlíčků ocení nabídku e-shopu Krmeni.cz: granule Amity jsou zlevněné až o 24 % a k nákupu získáte navíc dárek. Akce platí do 31. října.
Většina akcí končí v řádu týdnů, proto s nákupem příliš neotálejte. Před platbou si vždy ověřte podmínky konkrétní nabídky přímo u obchodu.
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