Podvody na bazarech. Jaké jsou nejčastější podvody na Bazoši, sBazaru a dalších?

Život offline vs. život online

Kdyby po vás někdo cizí chtěl na ulici nadiktovat číslo karty, asi byste odmítli. A je to správně. Co když vám někdo cizí pošle odkaz, kam máte zadat své číslo karty? Odmítli byste? Správně. Ale i přesto se najdou lidé, kteří cizím lidem své čísla karet svěří. Podvodníci to vědí a číhají právě na tyto neopatrné klienty bank.

S pokusem o podvod nebo s podvodníkem se při prodávání či nakupování věcí na českých online bazarech setkala jistě drtivá většina, a to v obou rolích. Podvodný nakupující se snaží prodávajícího přesvědčit o odeslané platbě, podvodný prodávající naopak chce peníze předem.

Partner obsahu V mBank děláme maximum pro to, abychom ochránili finance našich klientů. Neustále vyvíjíme nové funkce a nástroje, které jim pomáhají se zabezpečením jejich financí. Záleží nám ale i na tom, aby se naši klienti uměli chránit nejen při využívání bankovních služeb, ale i v každodenním životě – třeba proti podvodům na internetu. Proto jsme připravili bezpečnostní test, ve kterém si každý může vyzkoušet, jak dokáže čelit podvodníkům. Zkuste to i vy a vyhrajte iPhone 14. #NaBezpecnostiZalezi

Rychlou pomoc vám dáme hned na začátku. Pokud jste byli podvedeni, napište svoji zkušenost na specializovaný web PodvodNaBazaru.cz, který provozuje Miroslav Kupka. Najdete na něm telefonní čísla, čísla účtů v bankách a jména a příjmení osob, za které se podvodníci vydávají. To je ale jen začátek. Jak postupovat dále se dozvíte níže.

Jsou dva modely typických podvodů na inzertních serverech.

1. WhatsApp a odkazy na platbu

Komunikační aplikaci WhatsApp (WA) od společnosti Meta má téměř polovina Čechů používajících internet, tj. odhadem již necelých 5 milionů uživatelů (v roce 2021 bylo aktivních přes 4,5 mil. uživatelů). A podvodníci to vědí. Na rozdíl od výrazně bezpečnějších komunikačních aplikací, u WA není potřeba mít v seznamu kontakt, abyste mu mohli napsat. Stačí zadat telefonní číslo včetně mezinárodní předvolby, a je-li do WA zapojeno, automaticky se načtou základní informace o protistraně, včetně třeba úvodního obrázku. A komunikace může začít.

Inzerát je vyvěšen, přes WA dojde k oslovení a veškerá komunikace pak probíhá výhradně přes WA. Podvodník vám v 99,99 % případů nebude volat, protože neumí česky a často ani anglicky. Navíc by si tím komplikoval život. Komunikace zpravidla vypadá takto:

Ze slibované platby na účet se záhy vyklube něco úplně jiného Autor: Gabriela Hájková

Po krátké obchodní diskuzi následuje odkaz na podvodnou stránku, kde stačí jen vyplnit přihlašovací údaje do vaší banky, nebo všechny údaje o vaší platební kartě, a peníze máte hned . A pak jen zboží odešlete.

Na tuto hloupost se přesto stále nachytává poměrně dost lidí. Třeba žena z Olomouce chtěla prodat plyšové hračky za 200 Kč a přišla o téměř 150 tisíc. Podvodníci vědí, že když se napálí jeden z tisíce a z něj dostanou peníze, stačí jim to. A bohužel, vždy se někdo chytne.

Ukázka podvodné stránky. Všimněte si jiné domény a tlačítka s názvem „Vydělat peníze“. které se běžně v inzerci nepoužívá. (9. 9. 2023) Autor: Seznam.cz, a.s.

Více se tomuto podvodu věnujeme ve článku Takto vás oberou. Chtěla jsem prodávat na bazaru a ozvali se mi samí podvodníci





Jak se rozpoznat riziko z pohledu prodejce Přes WA vám píše kontakt, který neznáte.

Fotka kontaktu působí důvěryhodně, často jde o ženskou osobu (smyšlenou). Je to jen podvodnická psychologie: ženy raději komunikují s ženami a muži se na ženy chytají lépe.

Zájemce vůbec neřeší cenu a hned nabízí platbu.

Zrovna je v zahraničí, ale má moc velký zájem o vaše zboží.

Jinak než přes WA s vámi nekomunikuje.

Bude jen psát, nikdy nebude volat, ani přes WA.

I přes snahu překladačů, jsou vidět chyby v české komunikaci.

Brzy přijde odkaz „pro přijetí peněz“. Jak poznat riziko z pohledu nakupujícího Prodejce nechce komunikovat jinak, než přes WA či jinou aplikaci. Žádná SMS, žádný e-mail, žádný hovor, ani osobně.

Důvodem je vyšší odhalitelnost podvodu a tedy i pro něj vyšší riziko (IP adresy, záznam hovoru, kamery na ulicích apod.)

Peníze chce poslat přes platební odkaz.

Podvodník v drtivé většině nikdy nepoužívá placený inzerát či jinak zpoplatněný. Minimalizuje tím jednak náklady, ale také riziko identifikace platby za něj.

2. Po platbě předem komunikace skončí

Přestože podvody přes WA jsou značně populární, nejčastějším typem podvodu je „klasické“ neodeslání zboží po platbě předem. A nemusí jít zrovna o velké částky, často jde o stokoruny či malé tisícovky. Podvodník počítá s tím, že náklady na uplatnění vašich práv budou několikanásobně vyšší, a proto na tím mávnete rukou. A pokud to takto udělá většina nakupujících, podvod mu vychází.

A pozor, zatím co přes WA podvody dělají převážně cizinci, podvodné platby předem inkasují hlavně Češi a na české účty.

Nedělejte online to, co byste v offline světě neudělali Žijeme čím dál víc online. A s tím přibývá i nových rizik, se kterými se musíme potýkat. Někdy je prostě složité vyznat se, co je na internetu pravda, a která nabídka, jež nám přistane do mailu nebo do zpráv na sociálních sítích, je podvod. Rozhodli jsme se vám život na síti usnadnit tím, že vám v sérii článků nazvané Bezpečně s Měšcem poradíme, jak se bezpečně chovat při online nakupování, jak se vyhnout podvodným soutěžím nebo co lze dělat při krádeži vaší identity.

Průšvih je, že jakmile odešlete peníze na jiný účet, není cesty zpět. Sice se dá občas zjistit majitel účtu, ale tím to končí. Ve většině případů půjde o tzv. bílého koně.

Abyste se dovolali spravedlnosti, jedinou a účinnou cestou je obětovat čas a zajít na místně příslušné oddělení Policie České republiky (PČR) a podat trestní oznámení. Teprve PČR má pravomoci zahájit úkony pro odhalení podvodu. Navíc tím zvyšujete šanci, že se na podvodníka přijde a nepůjde jen o přestupek do 10 000 Kč, protože podvedených je nejspíše mnoho.

Kromě známých inzertních serverů se tento druh podvodu běžně vyskytuje i na online platformách pro nákup-prodej, jako jsou Facebook Marketplace, či různé skupiny na Telegramu.

Jak se rozpoznat riziko z pohledu prodejce Zájemce jen píše, nechce telefonovat a váš hovor buď odmítne, nebo bude číslo nedostupné.

Zájemce vůbec neřeší cenu a hned nabízí platbu.

Zrovna je v zahraničí, ale má moc velký zájem o vaše zboží. Jak poznat riziko z pohledu nakupujícího Cena je významně nízká než u podobných inzerátů, doslova je lákavá.

Fotky jsou od výrobce zboží, ne od uživatele.

Prodávající má jen 1 inzerát.

Na pozadí fotek je vidět, že nejsou focené v ČR (jiné elektrické zásuvky, láhev popiskem v jiné řeči apod.)

Prodejce striktně trvá na platbě předem na bankovní účet.

Odmítá osobní předání i dobírku.

Podvodník v drtivé většině nikdy nepoužívá placený inzerát či jinak zpoplatněný. Minimalizuje tím jednak náklady, ale také riziko identifikace platby za něj.

Řešení pro platby kartou → bezpečná karta

Podvodné platební odkazy chtějí číslo vaší platební karty a následně dojde k jejímu zneužití. Nejčastěji tak, že podvodníci si ji přidají do nějaké elektronické peněženky a kartu použijí k placení nejen na internetu, ale i ve fyzických obchodech.

Pokud je ale použita speciální platební karta, tento typ podvodu lze odrazit. Zaprvé, jinak než na internetu s ní nelze zaplatit. A zadruhé, peníze jsou striktně odděleny od bankovního účtu. Stačí si na této předplacence udržet jen nezbytné peníze pro platbu a pak šup s nimi zpět na účet.

Alternativou je pak jednorázová virtuální karta, která se po transakci sama zničí, nebo má životnost v řádu hodin.

Řešení místo hotovosti → okamžitá platba

Jestli někdo trvá na platbě v hotovosti při předání zboží, i to může signalizovat riziko. Protože i když se domluvíte na osobním předání a nakonec si jako prodejce-nakupující plácnete, není potřeba s sebou vozit tisícovky. V době okamžitých plateb lze peníze mezi sebou převést během sekund.

A právě toto můžete navrhnout prodejci či kupujícímu: na místě se vyrovnáte přes okamžitou platbu. Pokud má s tím jedna strana problém, nejspíše něco skrývá. U drobných plateb je hotovost samozřejmě praktická, ale když budete kupovat nový značkový mobil nebo herní počítač, není moc bezpečné s sebou vozit příliš mnoho hotovosti.