Podvodné investice: Zbohatnou na nich jen ti, kdo je nabízejí

Scénáře jsou různé, výsledek stejný: chtějí vám ukrást peníze. Podvodné investice obvykle následují určitý vzorec. A je jedno, zda v názvu hvězdné investice bude název známé kryptoměny, nebo akcií existující společnosti a působící na burze.

Podvodníci vás lákají coby potenciální investory na sliby vysokých zisků, často za velmi krátkou dobu. A to je první varovný signál: kdyby každý měl možnost pohádkově zbohatnout během pár týdnů či měsíců, Česko bude plné milionářů.

Ukážeme si, jaké jsou typické příznaky podvodných investic a jak probíhají.

1. Fáze: lákaní

Podvodníci vás nejprve nějak musí nalákat, navnadit. Zasít semínko naděje, že zrovna vy máte šanci „bezpečně“ vydělat peníze přes „investování“. Tyto pojmy jsou v uvozovkách záměrně, protože jde o krajně nebezpečné posílání peněz a už vůbec ne o investice.





Partner obsahu V mBank děláme maximum pro to, abychom ochránili finance našich klientů. Neustále vyvíjíme nové funkce a nástroje, které jim pomáhají se zabezpečením jejich financí. Záleží nám ale i na tom, aby se naši klienti uměli chránit nejen při využívání bankovních služeb, ale i v každodenním životě – třeba proti podvodům na internetu. Proto jsme připravili bezpečnostní test, ve kterém si každý může vyzkoušet, jak dokáže čelit podvodníkům. Zkuste to i vy a vyhrajte iPhone 14. #NaBezpecnostiZalezi

K lákání na vás budou používat agresivní marketingové strategie. Patří k nim zvláště:

falešné reklamy na sociálních sítích,

e-maily,

nevyžádané telefonní hovory,

přesvědčivé webové stránky,

zneužívání známých osobností nebo značek pro podporu důvěryhodnosti.

Podvodníci často vytvářejí přesvědčivé reklamy na sociálních médiích nebo webových stránkách, kde používají falešná svědectví a nadsazené úspěšné příběhy.

Podvodníci mohou neoprávněně používat jména a fotky známých osobností, aby svým podvodům dodali na důvěryhodnosti.

Můžete dostávat e-maily nebo zprávy, které se vypadají jako od známých finančních institucí nebo investičních platform, ale ve skutečnosti jsou to pokusy o krádež vašich osobních údajů.

Podvodná reklama slibuje, že budete mít denně vysoké zisky, a to až do konce života. Autor: Ivana Bondareva Dubnová

Fáze 2: Slibování

Ve druhé fázi vám budou podvodníci slibovat pomyslné modré z nebe. V překladu neobvykle vysoké výnosy s minimálním, nebo dokonce nulovým rizikem.





Rafinovanější podvodníci se budou držet „při zemi“ a nabízené zisky se budou pohybovat max. v desítkách procent ročně. To proto, aby vypadaly reálně a dosažitelně.

Falešné příběhy podvodníků Autor: Policie ČR

Fáze 3: Nátlak

Pro tuto jedinečnou nabídku máte čas dnes, do zítřka, nebo do konce týdne. Pak se už nikdy opakovat nebude.

Podvodníci na vás budou tlačit, abyste se rychle rozhodli investovat, což vám nedává čas na důkladné zvážení a další prozkoumání.

Fáze 4: Založení falešných platforem a investic

Peníze jste poslali. Podvodníci vám vytvoří falešné investiční platformy nebo online přístupy do účtů, které vypadají legitimně, ale ve skutečnosti jsou navrženy tak, aby se jen prodloužil čas, než vám dojde, že jde o podvod.

Vidíte, že se přihlašujte do investičního účtu nebo platformy. Vidíte tam své poslané peníze. Vidíte i své investice.

Ale je to fikce, iluze, žádný účet neexistuje. Je to jen naprogramovaná stránka s grafy a personalizovaná přesně pro vás.

Fáze 5: Falešné výnosy

Na vašem iluzorním účtu vám budou zisky z investic postupně stoupat. Někdy již během týdne, jindy během měsíců. Cílem podvodníků je přesvědčit vás o funkčnosti investice a získat od vás další vklady.

Fáze 6: Žádost o další platby

Investice vám krásne rostou, vždyť to na grafech vidíte! Co tak přihodit další peníze? Nemusí to být mnoho, stačí jen 100 tisíc či padesát. Co máte zrovna k dispozici.

Jak sami vidíte, za tři čtyři měsíce je máte zpět a k tomu řekněme 20% zisk, nenechte si jej ujít!

Fáze 7: Nemožnost výběru peněz

Zisk z investic letí strmě nahoru a tak vás napadne, že si část peněz vyberete. Jenže to nejde.

Jednou to nejde pro poplatky, které musíte zaplatit, ale za dva měsíce to už bude bez poplatků. Pak zase musíte vydržet pár týdnů kvůli daňovým předpisům. Jindy peníze zablokovala banka.

Můžete si vymyslet sto dalších důvodů, proč to nejde. Podvodníci je použijí.

S penězi jste se navždy rozloučili již při poslání první platby na tuto „jedinečnou investici“. Nemožnost dostat se k penězům vám pozdější pochyby začnou váš omyl potvrzovat, ale to je už pozdě.

Pozor na falešné kryptoburzy a peněženky

Podvodníci vás mohou lákat také na nízké poplatky či bezplatné nákupy na „nově“ otevřené burze nebo virtuální peněžence.

Ve skutečnosti však žádná burza nebo peněženka neexistuje a nepoznáte, že jde o podvod, dokud nepřijdete o svůj vklad.

Jak se bránit? Držte se jen známých kryptoměnových burz. Před zadáním jakýchkoliv osobních údajů si udělejte průzkum a projděte si oborové stránky, kde najdete podrobnosti o pověsti a legitimitě burzy či peněženky.

Pokud zvažujete investování, s důvěrou se obraťte na svoji banku. Většina bank již nabízí investice přímo z mobilní aplikace, takže máte jistotu, že jde o důvěryhodného poskytovatele.

Podvodné stránky, které se tváří jako kryptopeněženky Autor: Gabriela Hájková, vytvořeno ze zprávy společnosti Check Point

Podvodné stránky, které se tváří jako kryptopeněženky Autor: Gabriela Hájková, vytvořeno ze zprávy společnosti Check Point

Nekupujte neznámé kryproměny a NFT tokeny

Mezi podvodné trendy patří tzv. investiční projekty založené na nových kryptoměnách. Podvodníci vytvoří nový projekt založený na právě vzniklé či zcela neznámé kryproměně, nebo na nefungujících NFT tokenech. Cílem je získat financování a tedy vaše peníze.

Poté, co podvodníci získají peníze, zmizí s nimi a vám zůstává bezcenná investice.

Jak poznat investiční podvody?

Hlavním rizikem podvodných investic je ztráta vašich investovaných finančních prostředků. Ale také zde existuje riziko krádeže identity nebo citlivých finančních informací.

Ignorujte nevyžádané nabídky investic, ať už prostřednictvím e-mailu, telefonu, sociálních médií nebo poštou či osobně.

Pokud nabídka zní příliš dobře, než aby byla pravdivá (například zaručené vysoké výnosy bez rizika), pravděpodobně jde o podvod.

Nikdy neposkytujte osobní nebo finanční informace někomu, koho neznáte, nebo jehož identitu, kterou zastupuje, nemůžete osobně ověřit.

Každá investice nese určitá rizika, proto nikdy neinvestujte více, než si můžete dovolit. V zásadě byste měli investovat vždy jen takové prostředky, které vás finančně neohrozí, pokud dojde k jejich významnému poklesu, nebo o ně dokonce přijdete.

Před investováním pečlivě zkoumejte společnost, produkt i službu. Zkontrolujte recenze, zprávy a registrační údaje společnosti. Ověřte si, že daná společnost má oprávnění ke sjednávání investic a spadá pod dohled České národní banky.