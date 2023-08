Podvodné e-shopy přibývají téměř každý den. Jak nenaletět podvodníkům?

Jsme malá rodinná firma z Prahy, která provozuje tento e-shop, bohužel však musíme kvůli ekonomické situaci naše podnikání ukončit. Čas od času se podobný text objevuje na sociálních sítích u reklamních odkazů na e-shopy, které lákají na masivní slevy u atraktivně vypadajícího zboží, zejména na dámské oblečení. Velmi často se přitom jedná o podvod, kdy vybrané zboží ani odeslané peníze už nikdy neuvidíte.

Že si lidé nakupování na internetu oblíbili, ukazují data Asociace pro elektronickou komerci. V roce 2020, v době příchodu pandemie covidu-19, lidé jen v českých e-shopech utratili 196 mld. Kč. O rok později už to bylo 223 mld. Kč. V loňském roce 2022 tržby poklesly lehce nad hladinu z roku 2020, zřejmě vlivem energetické krize a vysoké inflace, dá se však očekávat, že s návratem inflace k ideální hodnotě kolem 2 % se tržby opět zvýší.

Vývoj obratu v českých internetových obchodech 2018–2022 Autor: Asociace pro elektronickou komerci

Počet podvodných obchodů neustále narůstá, což je vidět například na stále aktualizovaném seznamu rizikových e-shopů, který vede Česká obchodní inspekce (ČOI). V současnosti do něj přibývají nové záznamy o e-shopech, kde si ve skutečnosti nejspíš nenakoupíte, téměř každý den.

Poradíme vám, jak se můžete co nejlépe ochránit před ztracenou investicí, pokud vás láká nákup na e-shopu, který neznáte. První zásada zní: Věnujte neznámému obchodu dostatek času, než se ujistíte, že nejde o podvod. Prolustrujte si ho od hlavy k patě. Čím můžete začít?

Prověřte doménu e-shopu v seznamu rizikových internetových obchodů

Na výše uvedených webových stránkách ČOI si můžete v seznamu rizikových internetových obchodů zjistit, zda je mezi nimi doména, která vás zajímá. Seznam je sáhodlouhý, protože ČOI do něj doplňuje údaje od začátku roku 2018. Sice není řazen abecedně, ale poslouží vám vyhledávací pole, do kterého můžete zkopírovat název internetové domény, například botypumasleva.cz . Právě toto je jeden z e-shopů, před kterým ČOI varuje. Sama inspekce však podotýká, že seznam se neustále mění, a přesto neobsahuje všechny podvodné weby.

U každého zaznamenaného e-shopu najdete informaci, proč je daný obchod nebezpečný. V případě uvedeného příkladu, který ČOI zařadila do seznamu koncem července 2023, inspekce poznamenává, že jako provozovatel webu není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní a spotřebitel neví, s kým uzavírá kupní smlouvu a vůči komu může nárokovat svá práva. Před nákupem na těchto stránkách Česká obchodní inspekce varuje .

Ověřte si, kdo je provozovatelem obchodu

Každý seriózní e-shop musí uvádět identifikační údaje. Najít je na webovkách obchodu by mělo být otázkou pár vteřin. Hledejte na stránkách e-shopu název provozovatele a hlavně jeho IČO. V případě českého obchodu pak název nebo IČO zadejte do veřejného obchodního rejstříku, který najdete na webu justice.cz. U zahraničních webů, které uvádějí sídlo firmy v rámci Evropské unie, pak můžete využít rozcestník pro obchodní rejstříky jednotlivých států na adrese e-justice.europa.eu.

Je také důležité si uvědomit, že webová stránka, která je s doménou .cz, ještě vůbec nemusí být česká, lze ji totiž provozovat odkudkoli ze zahraničí.

Dalším vodítkem pro vás také může být ověření historie na uvedené doméně. Existuje e-shop už několik let, nebo byl založený teprve nedávno? U české domény můžete historii prověřit na webu nic.cz/whois/, zahraniční domény například na adrese whois.domaintools.com/. Jestliže jde o doménu registrovanou jen velmi krátkou dobu, může to být zřetelný signál, že si máte dát velký pozor.





Hledejte zkušenosti ostatních nakupujících

Pátrejte po recenzích ostatních zákazníků. Pokud najdete špatné reference, nebo naopak vůbec žádné, s nákupem u takového „obchodníka“ se hned rozlučte.

Kontaktní údaje a podmínky nákupu na e-shopu

Zjistěte, jakým způsobem můžete s obchodníkem komunikovat. Má svoji e-mailovou adresu na bezplatných a anonymních serverech, jako je třeba yahoo.com, hotmail.com, gmail.com, live.com, seznam.cz? To zrovna velkou důvěru nebudí, upozorňuje Česká obchodní inspekce.

Dalším podezřelým znakem může být, když s obchodníkem nemůžete komunikovat jinak než pomocí kontaktního formuláře. Žádný e-mail, žádná adresa nebo telefon. Kontaktní formuláře v takovém případě slouží jen jako sběrna vašich osobních údajů, jako například u ČOI označeném rizikovém e-shopu botypumasleva.cz :

Šikovnější podvodníci už přišli na to, že musí své weby co nejvíce připodobnit těm skutečným. Často jim tedy nechybí ani uveřejněné obchodní podmínky, informace o ochraně soukromí nebo pravidla pro vrácení zboží. Na první pohled to může působit důvěryhodně, ale stačí se do uvedených dokumentů pečlivě začíst. Zarazit by vás měly informace podávaní krkolomnou češtinou, jejichž smysl vám po pár větách začne unikat.

Jako příklad může působit tento výňatek z obchodních podmínek e-shopu amaliepraha.com , prodávajícího oblečení, který jako rizikový vyhodnotila i ČOI.

Obchodní podmínky rizikového e-shopu amaliepraha.com Autor: amaliepraha.com

Obchodní podmínky rizikového e-shopu amaliepraha.com Autor: amaliepraha.com

Česká obchodní inspekce detekovala naposledy 5. srpna 2023 další podezřelý e-shop prodávající oblečení, tentokrát lmmstore.com.

Ten o sobě uvádí, že byl založen v roce 2022 v Praze a zkoumá, jak změnit způsob, jakým spotřebitelé komunikují s designéry, a experimentuje s obchodními modely, v nichž může existovat kreativita . Kontaktní adresu má uvedenou v Mezihorské ulici v Praze. Obchodní název LMMstore však podle obchodního rejstříku neexistuje, IČO na webu chybí. Na uvedeném českém telefonním čísle to sice vyzvání, ale nikdo telefon nezvedá. A když se podíváte na obchodní podmínky, říkáte si, totéž už jste přece viděli. Kde? Na e-shopu amaliepraha.com .

Obchodní podmínky rizikového e-shopu lmmstore.com Autor: lmmstore.com

Obchodní podmínky rizikového e-shopu lmmstore.com Autor: lmmstore.com

Působí-li na vás obchodní podmínky a další dokumenty, jako třeba přepravní podmínky, podivně a nedůvěryhodně, dejte na svoji intuici a nákup si rozmyslete.

Nápadně nízké ceny

Dalším kamínkem do mozaiky, ze které se nakonec může vyklubat podvodný e-shop, mohou být i lákavě nízké ceny. Pokud jsou ceny v daném internetovém obchodě nápadně nižší než u konkurence, je třeba si položit otázku, proč tomu tak je. Může tomu tak být i proto, že se jedná o podvodný e-shop, který zboží nedodá, nebo je zboží padělkem, uvádí ČOI.

Jaké máte šance, když jste u podvodníka přece jen „nakoupili“?

Upřímně, moc velké šance nemáte. Pokud jste poslali peníze „obchodníkovi“, jehož totožnost se nepodaří zjistit, nebo má sídlo ve státě, kde je nízká vymahatelnost práva, už je s největší pravděpodobností nikdy neuvidíte.

Peníze poslané podvodníkovi vám totiž nejspíš žádná instituce nevrátí, tím méně vaše banka. Ačkoli v případě skutečně existujících obchodníků, kteří neplní povinnosti vůči zákazníkům, můžete u své banky (vydavatele karty) využít možnost reklamačního chargebacku, pokud jste platili kartou, u podvodníků tento typ ochrany neexistuje.

Žádost o reklamační chargeback můžete v případě nákupů na internetu uplatnit jen tehdy, pokud vám existující obchodník dodá poškozené zboží, nebo pošle jiné, které jste si neobjednali, případně vám ho nedodá vůbec. Předtím, než banku požádáte o vrácení peněz, kterými jste platili pomocí platební karty, musíte se prokazatelně snažit s obchodníkem vyjednat nápravu. Teprve poté má smysl vaši banku oslovit a požádat o úhradu zaplacených peněz.

Chargeback se však nevztahuje na situace, kdy vlastní chybou naletíte podvodníkům jen proto, že jste si pořádně neprověřili, komu své peníze posíláte.

U svého vydavatele platební karty (banky) máte šanci na chargeback jen v případě, že se jedná o existujícího obchodníka, který se nechová poctivě. Musí však jít o dohledatelný subjekt.

Je také zapotřebí vědět, že reklamační chargebacky nejsou upraveny českými právními předpisy, ale vyplývají z pravidel karetních asociací. Ty jsou však závazné pouze pro banky, nikoli pro spotřebitele, tedy majitele platební karty. Tím může být kromě fyzické osoby také podnikatel (OSVČ). Vaše práva a povinnosti budou vycházet z obchodních podmínek banky, která vám platební kartu vydala. Konkrétní podmínky chargebacku se mohou lišit podle toho, jaká karetní asociace a jaká banka kartu vydala.