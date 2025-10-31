Podpora v nezaměstnanosti se v roce 2026 zvýší. I pro ty, kteří dají výpověď sami

Pravidla pro výplatu podpory v nezaměstnanosti se od 1. 1. 2026 mění, především pokud jde o výpočet dávky. Nezaměstnaní tak od Úřadu práce získají víc peněz – v prvních měsících ale i celkově.
Co se dozvíte v článku
- Kdo má na podporu v nezaměstnanosti nárok?
- Podpora v nezaměstnanosti: Jak dlouho se vyplácí?
- Výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2026
- Maximální výše podpory v nezaměstnanosti
- Výpověď ze strany zaměstnance: Od roku 2026 se pravidla sjednotí
- Víc peněz pro osoby bez předchozích příjmů
- Jak o podporu v nezaměstnanosti žádat?
Na druhou stranu ale dojde k posunu věkové hranice, od které se odvíjí doba, po kterou lze podporu v nezaměstnanosti vyplácet. Nově budou více chránění lidé až od 52 let namísto nynějších 50 let.
Zásadní změna čeká také ty, kdo v aktuálním zaměstnání skončí bez vážného důvodu sami. Za výpověď z vlastní vůle už systém nebude tyto lidi trestat nižší podporou, dávka se jim vypočte podle pravidel platných pro všechny. Při výdělku 25 000 Kč čistého tak člověk, který dá výpověď sám a je mu méně než 52 let, získá za celou podpůrčí dobu o 18 750 Kč víc.
Všechny změny popsané v článku se budou týkat nezaměstnaných, kteří se na Úřadu práce evidují kdykoli po 1. lednu 2026. Jestliže o podporu v nezaměstnanosti požádáte ještě v roce 2025, bude vám ji Úřad práce po celou podpůrčí dobu vyplácet podle pravidel platných do konce tohoto roku.
Kdo má na podporu v nezaměstnanosti nárok?
Pro přiznání podpory v nezaměstnanosti je vždy nutné splnit 2 základní pravidla:
- Zaevidovat se jakožto uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce.
- Během 2 let před zařazením do této evidence si přinejmenším 12 měsíců hradit důchodové pojištění.
Za zaměstnance toto pojištění automaticky odvádí zaměstnavatel. Počítá se i práce na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Podmínkou je, že výdělek z těchto prací na dohodu překročil určitý limit, od kterého se důchodové pojištění odvádí.
- U dohody o provedení práce šlo pro rok 2025 o 11 500 Kč, od roku 2026 půjde o částku 12 000 Kč.
- U dohody o pracovní činnosti zůstává limit pro odvody na důchodové pojištění 4500 Kč.
Do potřebných dob pojištění lze krom práce jako takové započíst také takzvané náhradní doby zaměstnání. Podle § 41 zákona o zaměstnanosti jde o:
- přípravu osoby se zdravotním postižením k práci,
- pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně,
- osobní péči o dítě do 4 let,
- osobní péči o osobu mladší 10 let závislou na pomoci jiné fyzické osoby v I. stupni,
- osobní péči o osobu závislou na péči od II. stupně výš,
- dlouhodobou dobrovolnickou službu, nebo veřejnou službu, jestliže její rozsah překračuje v průměru 20 hodin v kalendářním týdnu.
U osob samostatně výdělečně činných se podmínka pro nárok na podporu v nezaměstnanosti považuje za splněnou, jestliže si během 2 let před zařazením do evidence ÚP hradily sociální pojištění alespoň po dobu 12 měsíců. I OSVČ mohou do tohoto limitu započítat náhradní doby zaměstnání uvedené výš.
Podpora v nezaměstnanosti: Jak dlouho se vyplácí?
Podpora v nezaměstnanosti se následně vyplácí pouze během takzvané podpůrčí doby. Tato doba se liší s ohledem na váš věk (ke dni podání žádosti).
Od roku 2026 se přitom věkový limit mění: vyšší ochrany se dostane až lidem nad 52 let namísto aktuálních 50 let.
- Osoby do 52 let: 5 měsíců
- Osoby 52 až 57 let: 8 měsíců
- Osoby nad 57 let: 11 měsíců
Výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2026
Částka, která vám od Úřadu práce přijde, se vždy odvíjí od vašich předchozích výdělků. Konkrétně se počítá s průměrným čistým měsíčním příjmem. Z něj vám úřady přiznají určitou část, která se v průběhu podpůrčí doby mění.
Od roku 2026 se přitom zvýší podpora v prvních měsících podpůrčí doby, v posledních měsících se naopak o něco sníží.
Nadto nová pravidla zvýhodní osoby nad 52 let, které budou vyšší podporu v nezaměstnanosti dostávat delší část podpůrčí doby.
V případě člověka, který přijde o práci, je mu méně než 50 let a vydělává 25 tis. čistého měsíčně, tak podpora v nezaměstnanosti od roku 2026 stoupne o 6250 Kč za celou podpůrčí dobu.
Ještě výraznějších změn se dočkají lidé starší 52 let.
- Pokud by nezaměstnanému z našeho příkladu bylo mezi 52 a 57 lety, získal by za celou podpůrčí dobu o 15 000 Kč víc.
- Kdyby byl starší 57 let, polepšil by si dokonce o 22 500 Kč.
Maximální výše podpory v nezaměstnanosti
Výše podpory v nezaměstnanosti je současně omezená shora. Aktuálně nelze pobírat částku vyšší než 0,58násobek měsíční průměrné mzdy v Česku za první až třetí čtvrtletí předchozího roku.
Od ledna 2026 bude ale strop odpovídat 80 % průměrné mzdy stanovené sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí.
Výpověď ze strany zaměstnance: Od roku 2026 se pravidla sjednotí
Pokud vám v práci výpověď nehrozí, ale přemýšlíte nad tím, že byste skončili z vlastní vůle, dost možná se vám vyplatí počkat. Respektive si odchod a následnou evidenci na Úřadu práce naplánovat tak, abyste o podporu žádali až po zavedení nových pravidel.
Dosud platí, že kdo dá výpověď dobrovolně (ukončí pracovní poměr bez zvláštního důvodu), bude po celou podpůrčí dobu dostávat jen 45 % předchozích čistých výdělků. Od ledna 2026 se ale pravidla sjednotí – tedy vám bude náležet podpora v nezaměstnanosti podle pravidel popsaných výš.
Na konkrétní příklad se můžete podívat v tabulce, která počítá s podporou pro člověka mladšího 50 let a čistým příjmem 25 tis. Kč.
Změna výše podpory v nezaměstnanosti při příjmu 25 000 Kč čistého a výpovědi z vlastní vůle zaměstnance (vlastní výpočty autorky).
Penalizace v podobě nižší podpory totiž podle zákonodárců lidem často bránila ve změně práce, od novinky si pak slibují rozpohybování pracovního trhu.
Připomeňme, že od poloviny roku 2025 platí také nová pravidla pro výpovědní dobu. Podrobnosti v článku: Změny v zákoníku práce. Jaké novinky zaměstnance od června čekají?
Víc peněz pro osoby bez předchozích příjmů
Jestliže splňujete podmínky pro přiznání podpory – tedy se zapíšete do evidence uchazečů o zaměstnání a splníte potřebnou dobu pojištění – ale nelze u vás stanovit předchozí příjem, počítá se výše vaší podpory v nezaměstnanosti jako určitý násobek průměrné mzdy.
V praxi se to týká zejména osob, kterým se započte náhradní doba zaměstnání, kterou jsme detailně rozebrali v odstavci o podmínkách pro přiznání podpory v nezaměstnanosti.
Od roku 2026 se bude podpora v nezaměstnanosti pro tyto osoby počítat následovně:
- 1. až 2. měsíc 0,4násobek průměrné mzdy (dosud 0,15násobek).
- 3. až 4. měsíc 0,2násobek průměrné mzdy (dosud 0,12násobek).
- Zbývající doba 0,11násobek průměrné mzdy (stejně jako dosud).
Jak o podporu v nezaměstnanosti žádat?
O podporu v nezaměstnanosti lze žádat na kontaktním pracovišti Úřadu práce nebo skrze klientský portál MPSV Jenda. Podání online žádosti se neobjede bez některého z identifikačních prostředku pro vzdálené prokázání totožnosti. Jak si takový identifikační prostředek zřídit, poradí náš článek: Online přístup ke státním portálům. Zřídíte ho na dálku, nebo budete muset na úřad?
Připomeňme, že před podáním žádosti o podporu v nezaměstnanosti jako takové je nutné evidovat se jako uchazeč o zaměstnání – i to lze zvládnout přímo v Jendovi.
Jenda poté skrze Českou správu sociálního zabezpečení zjistí údaje o vašem předchozím zaměstnání či posledním průměrném měsíčním čistém výdělku. Podmínkou samozřejmě je, že o vás ČSSZ tyto údaje eviduje.
V opačném případě bude potřeba tyto, a některé další dokumenty doložit. Konkrétně:
- evidenční list důchodového pojištění,
- potvrzení o zaměstnání (zápočtový list),
- doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti,
- u osoby samostatně výdělečně činné potvrzením o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku,
- potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku,
- doklad o ukončení zaměstnání,
- doklad o ukončení samostatné výdělečné činnosti,
- doklad o ukončení soustavné přípravy na budoucí povolání (maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom),
- doklad o zdravotním omezení (lékařský posudek).
Uvedené dokumenty lze doložit pomocí skenu uloženého v počítači nebo vyfotit telefonem a nahrát.