Programování i 3D modelování. Na jaké kurzy přispívá stát a jak se zvýší podpora při rekvalifikaci?

Senát minulý týden schválil flexinovelu zákoníku práce, která zavádí pružnější pravidla pro výpovědní a zkušební dobu či vyšší podporu v nezaměstnanosti. Oběma tématům jsme se věnovali v samostatných článcích:
- Při porušení pracovní kázně bude výpovědní doba kratší. Co dalšího se změní?
- Podpora v nezaměstnanosti bude vyšší. Nová pravidla mají motivovat ke změně práce
Vedle toho ale novela mění také pravidla pro podporu při rekvalifikaci. Tu stát vyplácí lidem po dobu účasti na rekvalifikačním kurzu – nově na ni dosáhne širší okruh zájemců.
Už nyní přitom zájem o rekvalifikaci stoupá, v roce 2023 tuto možnost využilo o 90 % víc lidí než v roce předcházejícím, rostoucí trend hlásí úřady práce i nadále. Podle posledních dostupných dat se za první čtvrtletí roku 2025 rekvalifikace účastnilo celkem 14 926 klientů ÚP ČR, což je o 68 % víc než za stejné období vloni.
Kdo na podporu v rekvalifikaci dosáhne, s jakými pravidly počítat a kde se hlásit, když máte o rekvalifikaci zájem?
Na jaký typ rekvalifikace přispěje stát?
Platí, že rekvalifikaci podporovanou Úřadem práce mohou využít jak uchazeči o zaměstnání, tedy ten, kdo je bez práce, tak i zájemci o zaměstnání – člověk, který aktuálně zaměstnaný je, ale rád by svoji profesi změnil a získal lepší pracovní uplatnění.
Obecně lze pak rekvalifikace rozdělit do 2 skupin:
- rekvalifikace, kterou zabezpečuje Úřad práce,
- zvolená rekvalifikace, kterou si zájemce zajišťuje sám.
Aktuálně je možné hlásit se také na kurzy digitálního vzdělávání. Výzva pro tento druh rekvalifikace je ovšem časově omezená, kurz je nutné absolvovat do konce roku 2025.
Pokud se rozhodnete pro zvolenou rekvalifikaci nebo jeden z digitálních kurzů, můžete od Úřadu práce získat příspěvek až 50 tis. Kč. Přesné podmínky pro čerpání příspěvku si rozebereme o pár řádku níž.
Ačkoli úřady práce rekvalifikaci v rámci aktivní politiky zaměstnanosti nabízí, je dobré mít na paměti, že nárok na příspěvek nevzniká automaticky. Úřad práce vám ho musí nejprve odsouhlasit. Tomu předchází posouzení, zda je pro vás z hlediska budoucího uplatnění zvolená rekvalifikace vhodná.
Zvolená rekvalifikace podle vlastního výběru
V případě zvolené rekvalifikace si zájemce vybírá činnost i rekvalifikační zařízení a sám si také zajišťuje veškeré papírování a komunikaci s poskytovatelem kurzu. Úřad práce mu následně může na zvolenou rekvalifikaci přispět – maximálně 50 000 Kč během 3 let.
Pro přiznání příspěvku na rekvalifikaci je zároveň nutné, abyste byli na úřadu práce vedení jakožto uchazeči (zájemci) o zaměstnání.
S podáním žádosti i vyhledáním kurzu s příslušným oprávněním pomůže online portál Úřadu práce Jsem v kurzu. Zde se lze na vybraný kurz přihlásit a zároveň požádat o zařazení do evidence ÚP. V žádosti lze navíc zaškrtnout i požadavek, aby vás po ukončení rekvalifikace Úřad práce z evidence vyřadil.
Žádost prostřednictvím online aplikace je potřeba podat nejméně 30 dní před zahájením kurzu.
Kdo by si chtěl příspěvek na rekvalifikaci zařídit offline, musí na příslušný úřad práce doručit vyplněný formulář Zájem o zvolenou rekvalifikaci. Spolu s ním bude třeba požádat také o zařazení do evidence – příslušné formuláře najdete na webu Úřadu práce.
Úřad práce příspěvek na rekvalifikaci schválí či zamítne s ohledem na váš zdravotní stav, vaši kvalifikaci, schopnosti a pracovní zkušenosti, a posoudí, jak by vám rekvalifikace mohla pomoci s budoucím pracovním uplatněním.
Po skončení kurzu byste měli doložit osvědčení o tom, že jste rekvalifikaci zdárně absolvovali – složili závěrečnou zkoušku. Na základě tohoto potvrzení Úřad práce následně proplatí fakturu za kurz.
Pozor!
Jestliže vám Úřad práce na rekvalifikaci přispěje, ale vy následně odmítnete nastoupit na pracovní pozici, kterou vám pracovníci úřadu najdou, a která odpovídá vaší nové kvalifikaci, budete muset celý příspěvek vracet.
To platí i v případě, že rekvalifikaci bez závažných důvodů nedokončíte.
Kdo má nárok na podporu při rekvalifikaci?
Po dobu, kterou jakožto uchazeč o zaměstnání (tedy jste na ÚP a nemáte práci) strávíte na rekvalifikačním kurzu, máte zároveň nárok na podporu při rekvalifikaci. Tu lze aktuálně čerpat jen v případě rekvalifikace zajišťované Úřadem práce. Díky flexinovele zákoníku práce ji ale budou úřady práce vyplácet také za dny účasti na kurzech zvolených rekvalifikací. Nová pravidla ovšem začnou platit až od začátku roku 2026.
Nově navíc bude podpora při rekvalifikaci vyšší. Aktuálně úřady práce vyplácí 60 % předchozího průměrného výdělku – u zaměstnanců vychází z průměrného měsíčního čistého příjmu, u OSVČ z vyměřovacího základu.
Od 1. ledna 2026 ale podpora při rekvalifikaci stoupne na 80 % předchozího průměrného výdělku. Při čistém měsíčním příjmu ve výši 25 000 Kč jde o navýšení o 3750 Kč (z 16 250 Kč na 20 000 Kč).
Zároveň je výše podpory vždy omezená shora – nelze pobírat částku vyšší než 0,65násobek měsíční průměrné mzdy v Česku za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku. Aktuálně je tedy horní hranicí částka 29 319 Kč.
Od příštího roku se tento strop navýší a nově bude odpovídat, stejně jako podpora v nezaměstnanosti, 80 % průměrné mzdy. Pokud by pravidla platila už letos, maximální podpora při rekvalifikaci by činila 36 086 Kč měsíčně.
Pokud u vás nelze průměrný měsíční výdělek stanovit, bude podpora při rekvalifikaci odpovídat 0,14násobku průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku. Aktuálně tedy 6315 Kč. I tento limit bude od ledna 2026 vyšší – konkrétně je stanoven na 0,4násobek průměrné mzdy. Pokud by tedy nová pravidla platila již nyní, dělala by minimální podpora při rekvalifikaci 18 043 Kč.
Kurzy digitálního vzdělávání
Do konce roku, respektive na kurzy ukončené nejpozději do 31. 12. 2025, přispívá Úřad práce také na digitální vzdělávání – kurzy programování, základy 3D modelování, využívání nástrojů umělé inteligence a další. Program běží již od roku 2024, kdy Česko získalo dotaci EU ve výši 5,5 mld. Kč.
I na kurzy digitálního vzdělávání se lze přihlašovat prostřednictvím aplikace Jsem v kurzu. Hlásit se můžou jak uchazeči o zaměstnání, tak zájemci o zaměstnání. Na rozdíl od zvolené rekvalifikace se ale lze přihlásit výhradně online.
O něco odlišná pravidla platí i pro čerpání příspěvku. I zde je nastavený strop maximálně 50 000 Kč, zároveň ale Úřad práce proplatí maximálně 82 % kurzovného a zbylých 18 % si musí zájemce vždy uhradit sám. Například za kurz zabývající se využitím umělé inteligence, který stojí 19 000 Kč, byste tak museli dát 3420 Kč z vlastní kapsy.
Podporou digitálního vzdělávání reaguje Úřad práce, potažmo Ministerstvo práce a sociálních věcí, na odhady expertů, dle kterých trh práce v následujících letech projde zásadní proměnou. Podle analytiků v Česku vznikne do roku 2030 na 520 000 nových pracovních pozic, naopak 330 000 míst může zaniknout. Přes 90 % pracovních míst přitom bude dle expertních odhadů vyžadovat alespoň základní digitální dovednosti. V současnosti je takový požadavek pouze u přibližně 54 % pozic.