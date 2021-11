Plíživí zloději bonity: co vám může nenápadně zhoršit pozici, když žádáte o úvěr?

Než vám banka přiklepne úvěr, musí nejdřív řádně prověřit, jestli nebudete mít problém ho splácet. Při tzv. skóringu zohledňuje řadu faktorů a porovnává, zda vaše příjmy jsou dost vysoké na úhradu všech výdajů.

Tuto bilanci samozřejmě negativně ovlivňují všechny již sjednané úvěry, tedy například hypotéka, leasing, nebankovní půjčka, spotřebitelský úvěr, kontokorent nebo kreditní karty.

Poslední dva zmíněné produkty banka musí započítat i v případě, že je máte sjednané z minulosti, ale v praxi je vůbec nevyužíváte. I nevyužitá kreditní karta představuje potenciální snížení příjmu v důsledku splátek, a proto ji při posuzování velikosti příjmu musíme brát v úvahu, řekl nám Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny.

Sjednané, ale nevyužité úvěrové produkty tedy banky započtou a vám tato potenciální splátka může snížit potřebnou bonitu. K zamítnutí nové žádosti by ale v důsledku toho spíš dojít nemělo, řekl serveru Měšec.cz Jakub Heřmánek, mluvčí Fio banky, s tím, že zde tyto úvěry započítávají jen do určité míry pomocí koeficientu. Podle Heřmánka banka většinou reaguje tak, že klienta požádá, aby takový produkt zrušil.

Další zloděj bonity: odložené platby

Pro někoho bude možná překvapivé, že do registrů se propisují také všechny žádosti o úvěr. A v některých případech se tu objevují i odložené platby. Jejich poskytovatelé je jako úvěry nálepkovat nechtějí, a tak je tak směrem k veřejnosti nekomunikují. Proto si řada lidí nemusí uvědomit, že jde o kreditní produkt. Jeho pravidla upravuje zákon o spotřebitelském úvěru už v § 2, kde odloženou platbu nekompromisně identifikuje jako jednu z podob spotřebitelského úvěru. Odložená platba pravidly fungování odpovídá kreditní kartě, se kterou se také odkládá reálná platba a částka se začíná úročit až po uplynutí nějakého období od čerpání.

Necháte-li se ověřit, můžete si odložit platby do 50 tis. Kč. Protože to jde někdy i bez poplatku, může být lákavé si je sjednat jen tak pro jistotu, je to přece zadarmo. Přesto byste měli mít na vědomí i to, že limit 50 tis. Kč může v očích banky zahýbat s vaší bonitou.

Odložené platby nabízí v současnosti Equa bank prostřednictvím služby Platím Pak. Částečně odloženou platbu nabízí také internetový obchod Alza.cz přes službu Třetinka. Nejvíce odložených plateb ale v současnosti poskytuje fintech mallpay a Twisto. Ke hlášení do registrů (odkud se to dozví banka) mají rozdílný přístup.

Podmínky fungování a srovnání jejich platebních karet jsme si představovali v článku Kromě odložených plateb nabízí fintechy i platební karty. Jaké výhody s nimi získáte?

Mallpay

Mallpay v případě, že využijete některý z jeho ověřených účtů, sdílí informace do Bankovního registru klientských informací (BRKI) a Nebankovního registru klientských informací (NRKI). Tyto registry obsahují i pozitivní informace, tedy to, že pravidelně splácíte nebo že jste po nějakém zakopnutí zase splácet začali. Můžete si tak budovat pozitivní úvěrovou historii, což může být pro banku pozitivní signál. Mallpay sem sdílí také informaci o zamítnutých žádostech.

I my pro ověřené účty využíváme registry BRKI a NRKI, v případě skipovacích tlačítek (tedy odložení platby na 14 dnů do 5000 Kč) pracujeme také s daty od mobilních operátorů, řekl nám Lukáš Horňák, který se v mallpay stará o řízení úvěrových rizik.

Pavla Hobíková z MallGroup také dodala, že cílem mallpay není poskytnout odloženou platbu každému: Zhruba třetina zájemců neprojde skóringem, což nám umožňuje poskytovat službu lidem, kteří mají své osobní finance pod kontrolou. Asi 10 % nakupujících musíme upozornit na zapomenutou splatnost, na pouhé nízké jednotky procent pak musí jít tři upomínky. Situace se nezhoršuje, naopak máme dlouhodobě lepší výsledky než například úvěrové společnosti.

Ohledně negativních zápisů do registrů NRKI a BRKI (tedy v případě, že nesplácíte) mallpay reportuje jen klienty s ověřenými účty, nikoli tedy odložené platby do 5000 Kč s nižším stupněm ověření přes skipovací tlačítka. Informace o neuhrazených nákupech se hlásí do registrů dávkově a automaticky. Neznamená to tedy, že by se kdokoli, kdo se dostane se splatností do několikadenního prodlení, ihned dostal do registru. Hlásí se např. stavy zesplatnění úvěru, soudní vymáhání apod., vysvětlil Horňák.

Twisto

Twisto má k věci trochu jiný přístup. Fintech nespolupracuje s registry BRKI a NRKI, kam se sdílí pozitivní i negativní informace. Místo toho je členem registru SOLUS, kam hlásí klienty, kteří jsou 60 a více dní po splatnosti s částkou 500 Kč nebo vyšší. Do registru SOLUS v souladu s pravidly rejstříku reportujeme pouze klienty po splatnosti. Aktuální závazky klientů, kteří řádně plní své závazky, tak v tuto chvíli do žádného registru nereportujeme, vysvětlil nám Michal Kročil, Head of Risk společnosti Twisto

Twisto tedy hlásí jen klienty, kteří mají trable se splácením. Banky se tak od fintechu nedozví, že zde můžete využívat třeba účet s vyšším stupněm ověření, který už nabízí poměrně vysoký limit pro odložení plateb. Například při žádosti o hypotéku jde o povinnost daného klienta, aby zprostředkoval bance informace o svých závazcích u jiných institucí, ale třeba i o splátkách dluhů, které má u jiných fyzických osob, řekl nám Kročil.

Twisto přitom ale na svém webu uvádí ohledně rejstříků následující: Je jen na vás, zda při žádosti o hypotéku, půjčku či jinou finanční službu uvedete, že Twisto účet využíváte, píše na webu Twisto. Jak ale řekl sám Kročil, není to tak úplně pravda. Žádáte-li o úvěr, měli byste uvádět všechny relevantní údaje, tedy i odkládání plateb. Banka musí ze zákona pečlivě posoudit vaší úvěruschopnost, o Twistu se ale nemá jak dozvědět, pokud jí to sami neřeknete. V případě, že byste to zatajili, měli potíže splatit úvěr a vyšlo by to najevo, může to banka použít proti vám, protože jste porušili smlouvu a nenahlásili jí všechny podstatné informace.

Pokud budete chtít potvrzení pro svou banku o stávající výši vašich kreditních produktů, které bez potíží využíváte, Twisto vám ho na vyžádání vystaví.

Využívání různých registrů je pro poskytovatele odložených plateb dobrovolné, ale zároveň užitečné pro lepší posouzení žadatele. Když už se stanou členy nějakého registru, mají povinnost sem dohodnutá data reportovat. Zákon jim reportování dat o úvěrech nenařizuje.

Ne každý zápis v registru je špatný

Ačkoli fakt, že jste v nějakém podobném registru, vám může znít pochmurně, nemusí tomu tak být, pokud jde o pozitivní informace (tedy jen údaje o tom, že máte nějaký úvěr a splácíte ho). Pro banku je to signál, že umíte pracovat s penězi a máte disciplínu řádně splácet. Můžete být čitelnější než klient, který v životě úvěr neměl.

Je častým mylným dojmem, že nejdůvěryhodnějším žadatelem je pro banku vždy klient bez jakékoli úvěrové historie. Statisticky jsou klienti bez úvěrové historie spíše průměrní co do schopnosti splácet. Pozitivní úvěrová historie je rozhodně pro klienta lepší a takoví klienti obecně dostávají ty nejlepší úrokové sazby, prozradila nám Jana Pokorná, mluvčí Air Bank.

Pokud vidíme, že klient již v minulosti splácel bezproblémově, má to velkou váhu, potvrdil nám také Jakub Heřmánek z Fio banky.

Pokud se tedy nezadlužujete zbytečně nebo přes míru a hlídáte si splácení, může to pro vás znamenat významný kredit. Příjmová nedostatečnost je ale jedním z nejčastějších důvodů, proč banky žádosti o úvěry zamítají. Proto si před tím rozmyslete, jestli nemáte zbytečně sjednaný nevyužitý kontokorent, kreditku nebo ověřený účet pro odložené platby a jestli je před podáním žádosti o úvěr neuzavřít. Možná pak dosáhnete na víc nebo vyřídíte úvěr rychleji.