Plaťte bezpečně. Jak funguje placení přes mobil a hodinky a jaké jsou rozdíly?

Platit mobilem lze i bez tokenizované platební karty, a tedy bez NFC. Stačí k tomu jen mobil s kamerou, což je dnes standard i u levných chytrých mobilů. Cesta vede přes QR kód a dnes již zcela standardizované QR platby. Ty jsou již zcela běžnou součástí faktur a v posledních měsících se s nimi můžete setkat i přímo u obchodníků jako alternativě k platebním kartám.

U platebních karet do platebního režimu vstupuje několik subjektů. Každá transakce proto generuje poplatky, které někdo musí zaplatit, primárně je to obchodník.

Naproti tomu QR platba jde přímo od plátce k příjemci. Pomocí chytrého mobilu skenujete QR kód a po naskenování potvrdíte platbu ve své mobilní bankovní aplikaci nebo platební aplikaci.

Obchodník vygeneruje QR kód, který obsahuje všechny potřebné informace pro platbu, jako je částka a údaje obchodníka.

Vy používáte mobil s aplikací, která umožňuje skenování QR kódů (např. bankovní aplikaci nebo specializovanou platební aplikaci), a naskenujete QR kód.

Po naskenování zkontrolujete platební údaje (např. částku a příjemce platby) a potvrdíte platbu ve své aplikaci.

Peníze jsou elektronicky převedeny z vašeho bankovního/platebního účtu přímo na účet obchodníka jako okamžitá platba, nebo standardní platba (podle nastavení).

Platit mobily a nositelnými zařízeními je bezpečnější, ale i komfortnější než platba klasickou plastovou kartou. Karta ve vašem mobilu či hodinkách/náramku je bezpečná a nemusíte se bát jejího zneužití.

Když ztratíte plastovou kartu, nebo je vám odcizena, nálezce vidí její číslo, platnost a třímístný kód. Může ji zneužít pro platby na internetu a pro bezkontaktní platby.

Když přijdete o svůj mobil, záleží na typu telefonu, co se může stát.

Mobily s Google Pay fungují i bez odemčení telefonu, stačí je jen „rozsvítit“. V tomto ohledu se chovají jako bezkontaktní karta, jen na ní nálezce nenajde číslo. Takto lze zaplatit do 500 Kč do doby, než automatický bezpečnostní prvek vyvolá povinný PIN.

S nalezeným iPhone bez znalosti přihlašovacích údajů nikdo nezaplatí, s výjimkou režimu tzv. expresní karty, který je určen pro veřejnou dopravu a který sami musíte povolit.

V obou případech však platí, že z nalezených mobilů mohou nálezci zkusit třeba vytěžit vaše soubory, ale ke kartám se nedostanou.

U hodinek a náramků je to ještě jednodušší. Některé chtějí zadat PIN před každou platbou. Drtivá většina ale po vás chce PIN jen jednou: při nasazení na ruku a následném spuštění. Poté můžete hodinkami a náramky platit (po vyvolání platební aplikace) v zásadě bez omezení. Ale ne tak úplně. Jakmile je z ruky sundáte, peněženka v nich se blokuje a pro její spuštění opět musíte zadat PIN. Pokud vaše hodinky budou na ruce více jak 24 hodin, opět bezpečnostní nastavení vyvolá podmínku zadání PIN při platbě.

Kromě standardního nastavení PINu a biometrických potvrzení mají mobily i hodinky/náramky ještě další bezpečnostní omezení – transakční limity. Přestože je v nich vaše peněženka odemčena po zadání vstupního kódu, stejně může jiný bezpečnostní prvek vyvolat další povinné zadání PIN, např. při překročení limitu transakce, počtu transakcí nebo jen tak náhodně.

Zneužít mobil a hodinky k bezkontaktnímu placení bez vašeho vědomí je proto značně obtížnější než u běžné plastové karty.

Nic není růžové, i placení mobily a hodinkami má své zápory. Ty však nejsou z pohledu bezpečnosti, ale spíše používání a špatného nastavení bezkontaktních terminálů.

Při placení mobilem stoupá riziko, že vám prostě vypadne z ruky a rozbije se. Když vám takto vypadne při placení na mýtné bráně v zahraničí, nijak nadšeni nebudete.

Hodinky jsou naproti tomu praktičtější, ty vám nevypadnou. Ale domluvit se s bezkontaktním snímačem platebního terminálu někdy může vyžadovat naučit ruku akrobatickým prvkům. To platí primárně pro hodinky s Google Pay a Xiaomi Pay, naproti tomu hodinky s Apple Pay a Garmin Pay patří mezi platební špičku.

Ověřeným faktem je, že jakmile si jednou zvyknete na placení mobilem a hodinkami, začne se na vaši plastovou kartu pomyslně prášit, bezkontaktní placení pomocí zařízení je totiž silně návykové.

Autor článku to dělá takto: Pro platby kartou denně používá hodinky s bezkontaktními platbami: nakupování, veřejná doprava, pohonné hmoty apod., včetně plateb v zahraničí. Hodinky pokryjí 100 % transakcí. Nemusí vytahovat kartu ani mobil, má kontrolu nad platbami a hodinky jen tak z ruky neztratí. Transakce je rychlá a bezpečná.

Pokud si platební terminál s hodinkami nerozumí, zaplatí mobilem. A pro případ nouze má v záloze plastovou kartu.

Pojďme si nyní vysvětlit hlavní platební řešení používaná v Česku.

Apple Pay je mobilní platební a digitální peněženka od americké společnosti Apple, která umožňuje uživatelům provádět platby pomocí iPhonů, Apple Watch, iPadů a Maců. Funguje na principu bezkontaktních plateb a digitálního ukládání platebních karet.

Apple Pay pro bezkontaktní platby používá NFC. Své zařízení přiblížíte k platebnímu terminálu, který podporuje NFC, a proběhne platba.

V mobilech a hodinkách je čip, který šifruje a bezpečně ukládá informace o platebních kartách. To znamená že samotné informace o kartách jsou uložené přímo v zařízeních a nikoli na serverech Apple.

Samotnou platbu potvrzujete buď svým volitelným PINem, nebo biometricky.

Do Apple peněženky můžete uložit max. 12 platebních karet. Pokud máte iPhone 7 a starší, je to max. 8 karet.

Výhody

Nevýhody

U jakých zařízení můžete Apple Pay využít

Garmin Pay je platební technologie od americké společnosti Garmin, která vám umožní provádět bezkontaktní platby pomocí kompatibilních hodinek Garmin. Tato funkce funguje podobně jako jiné mobilní platební systémy, jako jsou Apple Pay nebo Google Pay, ale je integrována přímo do hodinek Garmin.

Výhodou je, že máte jedny hodinky s podporou plateb a je vám jedno, jaký typ mobilu zrovna máte. Garminy fungují jak na mobilech s Androidem, tak s iPhony.

Do hodinek Garmin můžete nastavit max. 10 platebních karet.

Hodinky s Garmin Pay jsou vhodné pro všechny, kteří jsou často na cestách nebo se věnují aktivitám, při kterých nechtějí s sebou nosit peněženku.

Výhody

Nevýhody

Google Pay je digitální peněženka a online platební systém od americké společnosti Google, který vám umožňuje provádět platby pomocí počítače, mobilních zařízení, smartphonů a hodinek. Do účtu nebo digitální peněženky Google Pay si přidáte své platební karty a poté je můžete používat pro bezkontaktní platby v obchodech nebo pro online transakce.

Google Pay umí přidat i věrnostní karty či jízdenky a integruje se s řadou jiných služeb Google.

Pod společnost Google patří také Fitbit Pay, ale tento původní platební systém společnosti Fibit, kterou Google koupil, je odsouzen k zániku a bude plně nahrazen Google Pay.

Výhody

Nevýhody

U jakých zařízení můžete Google Pay využít

SwatchPAY! je platební technologie od švýcarské společnosti Swatch, která umožňuje bezkontaktní platby prostřednictvím speciálně navržených hodinek Swatch. Tato technologie je podobná ostatním, jako jsou Apple Pay, Google Pay nebo Garmin Pay, ale je integrována přímo do hodinek Swatch.

