Platby za nepojištěná vozidla se v roce 2026 zvýší. Nechtěně se to může přihodit i vám

Ke každému vozidlu, které je takzvaně v provozu, musí mít jeho provozovatel sjednané povinné ručení. To, zda s autem či motorkou skutečně jezdíte, nebo je vozidlo dlouhodobě zaparkované v garáži, nehraje roli.
Rozhodující je evidenční stav vozidla, zapsaný v registru silničních vozidel, upozorňuje Česká kancelář pojistitelů (ČKP).
Po řidičích, kteří tuto zákonnou povinnost nedodrží – ať už naschvál, nebo nevědomky – může Česká kancelář pojistitelů požadovat úhradu příspěvku do garančního fondu.
Z tohoto fondu pak ČKP hradí škody, které na silnicích způsobí právě řidiči nepojištěných aut, případně újmy na zdraví způsobené nezjištěným pachatelem nezjištěným vozidlem. Loni přitom objem škod způsobených nepojištěnými a nezjištěnými řidiči činil 391 mil. Kč. Pro srovnání: v roce 2020 šlo o částku 324 mil. Kč.
Příspěvek do garančního fondu ČKP pak od roku 2024 platí výhradně provozovatel nepojištěného vozidla.
V roce 2024 doznala pravidla týkající se povinného ručení několika změn. Pokud vám unikly, projděte si následující článek: Jaké novinky platí u povinného ručení od dubna? Přehled změn
Výše příspěvku se odvíjí například od kubatury daného vozidla, u nákladních aut rozhoduje hmotnost. Konkrétní částky takzvané denní sazby příspěvku vyhlašuje Ministerstvo financí. To nyní připravilo novelu vyhlášky, která s účinností od 1. ledna 2026 zvedne denní sazby příspěvku v průměru o 30 %.
Pojistné i škody rostou rychleji
Aktuální sazby totiž podle ministerstva neodpovídají vývoji na trhu – částky u jednotlivých kategorií vozidel nereflektují náklady na pojistná plnění, která v posledních letech výrazně rostou.
Průměrné pojistné se od roku 2017 zvýšilo o 25 % a průměrná škoda hrazená z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se zvýšila o 55 %, stojí v důvodové zprávě k novele. Za takzvanou škodní inflací může podle České kanceláře pojistitelů především navyšující se cena práce a náhradních dílů v autoservisech. Roli ale hraje také postupná modernizace vozového parku a tím i vyšší technologická a finanční náročnost prováděných oprav.
Podle ministerstva pak v praxi příspěvek ztrácí svoji
odrazující funkci – nepoctivé řidiče může přijít laciněji úhrada této sankce než placení řádného pojištění.
Navýšení denních sazeb příspěvku v roce 2026
Konkrétní výše denní sazby příspěvku se obecně liší v závislosti na kategorii vozidla a objemu motoru, jeho hmotnosti, případně výkonu, pokud jde o elektroauta.
Průměrně dojde k navýšení o 30 %, někteří řidiči si ale připlatí o dost víc než ostatní. Podle ministerstva se totiž v praxi významně liší výše pojistného, které u jednotlivých kategorií odráží míru rizika založenou na vyhodnocení škodného průběhu. Nově mají denní sazby odpovídat 1,5násobku maximálních sazeb pojistného.
|Druh vozidla
|Rok 2025
|Rok 2026
|Rozdíl 2026–2025
|Motocykl ≤ 50 cm³
|4 Kč
|6 Kč
|2 Kč
|Motocykl > 50 cm³ a ≤ 350 cm³
|8 Kč
|13 Kč
|5 Kč
|Motocykl > 350 cm³ a ≤ 500 cm³
|21 Kč
|26 Kč
|5 Kč
|Motocykl > 500 cm³
|25 Kč
|32 Kč
|7 Kč
|Osobní automobil ≤ 1000 cm³
|30 Kč
|81 Kč
|51 Kč
|Osobní automobil > 1000 cm³ a ≤ 1350 cm³
|35 Kč
|51 Kč
|16 Kč
|Osobní automobil > 1350 cm³ a ≤ 1850 cm³
|47 Kč
|61 Kč
|14 Kč
|Osobní automobil > 1850 cm³ a ≤ 2500 cm³
|65 Kč
|83 Kč
|18 Kč
|Osobní automobil > 2500 cm³
|93 Kč
|109 Kč
|16 Kč
|Obytný automobil
|61 Kč
|74 Kč
|13 Kč
|Sanitní automobil
|94 Kč
|180 Kč
|86 Kč
|Autobus, nejvyšší povolená hmotnost ≤ 5000 kg
|155 Kč
|209 Kč
|54 Kč
|Autobus, nejvyšší povolená hmotnost > 5000 kg
|290 Kč
|399 Kč
|109 Kč
|Trolejbus
|56 Kč
|107 Kč
|51 Kč
|Nákladní automobil (mimo tahače), hmotnost ≤ 3500 kg
|86 Kč
|120 Kč
|34 Kč
|Nákladní automobil (mimo tahače), > 3500 kg a ≤ 12000 kg
|145 Kč
|189 Kč
|44 Kč
|Nákladní automobil (mimo tahače), > 12000 kg
|261 Kč
|493 Kč
|232 Kč
|Tahač návěsů nebo přívěsů
|563 Kč
|582 Kč
|19 Kč
|Traktor
|16 Kč
|23 Kč
|7 Kč
|Přípojné vozidlo, hmotnost ≤ 750 kg
|4 Kč
|5 Kč
|1 Kč
|Přípojné vozidlo, > 750 kg a ≤ 10000 kg
|7 Kč
|12 Kč
|5 Kč
|Přípojné vozidlo, > 10000 kg
|70 Kč
|83 Kč
|13 Kč
|Jiné vozidlo
|20 Kč
|20 Kč
|0 Kč
|Výkon
|Rok 2025 (elektrické nebo hybridní)
|Rok 2026 (pouze elektrický pohon)
|Rozdíl 2026–2025
|≤ 2 kW
|4 Kč
|–
|–
|> 2 kW až 30 kW
|8 Kč
|13 Kč
|5 Kč
|> 30 kW až 40 kW
|30 Kč
|81 Kč
|51 Kč
|> 40 kW až 55 kW
|35 Kč
|51 Kč
|16 Kč
|> 55 kW až 80 kW
|47 Kč
|61 Kč
|14 Kč
|> 80 kW až 135 kW
|65 Kč
|83 Kč
|18 Kč
|> 135 kW
|93 Kč
|109 Kč
|16 Kč
Uvedené denní sazby se následně vynásobí počtem dní, kdy vozidlo nebylo pojištěné. K výsledné částce si ČKP připočte ještě 300 Kč na úhradu nákladů spojených s uplatněním nároku na příspěvek.
Za motorku s objemem motoru od 50 do 1000 cm3, která by byla bez pojištění 100 dní, její provozovatel tedy nově zaplatí 1600 Kč, namísto původních 1100 Kč.
Za automobil s objemem motoru do 1000 cm3, který bude bez pojištění 100 dní, si ČKP od ledna 2026 naúčtuje příspěvek vyšší dokonce o několik tisíc. Zatímco v roce 2025 se počítá s denní sazbou 30 Kč, nově půjde o částku 81 Kč za den. V přepočtu na 100 dní by tak rozdíl činil 5100 Kč.
Jak se vyhnout sankcím?
Vozidlo bez povinného ručení samozřejmě nemusí mít jen řidič, který nedodržuje zákony. Problém může nastat třeba v situaci, kdy auto zdědíte, necháte ho zaparkované v garáži a neuvědomíte si, že mu doběhla pojistka.
Platbě příspěvku ale i povinného ručení jako takového se ovšem můžete vyhnout. Stačí, pokud vozidlo vyřadíte z provozu také papírově.
S dočasným vyřazením vozidla z evidence vám pomůže jakýkoli obecní úřad s rozšířenou působností. Úřad o to nicméně musíte formálně požádat – buď osobně, nebo skrze elektronické podání.
Online lze žádost podat skrze Portál dopravy, následně ale budete muset na daný úřad fyzicky donést SPZky a osvědčení o registraci vozidla. Zde obojí takzvaně odevzdáte do depozita. Pokud budete vozidlo vyřazovat přes Portál dopravy, naúčtují si úředníci poplatek 160 Kč. Při osobním podání žádosti půjde o částku 200 Kč.
Kdo nechce na úřad chodit vůbec, může žádost odeslat skrze datovou schránku. Úředníci vám poté zašlou zpět výzvu k odevzdání registračních značek a úhradě správního poplatku 200 Kč. Registrační značky a doklady k vozidlu následně můžete zaslat poštou a správní poplatek uhradit převodem. Tato varianta je ale administrativně o něco náročnější, proto počítejte s delší lhůtou na vyřízení.
Značky můžete v depozitu nechat až 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, poté je třeba na dopravním odboru daného úřadu nahlásit adresu, kde vám dané vozidlo stojí a účel jeho využití. Pokud ve lhůtě 3 let po vyřazení neoznámíte úřadu, že si i po uplynutí této doby chcete registrační značku a technický průkaz ponechat, dojde po 3 letech k jejich skartaci.
Časté otázky podle ČKP
Vozidlo mi bylo odcizeno, musím platit příspěvek do garančního fondu ?
V případě odcizení vozidla není povinnost mít sjednáno pojištění po dobu, po kterou neměl jeho vlastník možnost s vozidlem nakládat.
Nelze-li dobu odcizení vozidla přesně určit, má se za to, že vozidlo bylo odcizeno, jakmile policejní orgán přijal oznámení o odcizení vozidla.
Co mám dělat, když se domnívám, že jsem dostal výzvu k úhradě příspěvku do garančního fondu neoprávněně?
V případě, že se domníváte, že Vám byla doručena výzva neoprávněně, měli byste se neprodleně obrátit na ČKP prostřednictvím webové aplikace nebo telefonního čísla 221 772 773 a doložit skutečnosti, které vylučují vznik nároku na příspěvek. Výčet těchto skutečností a informace, jak dále postupovat, naleznete také na druhé straně výzvy k úhradě příspěvku.
Co mám dělat, když můj automobil už neexistuje a zápis v registru vozidel stále trvá?
V tomto případě je zapotřebí neprodleně začít řešit vyřazení/ zánik vozidla s registrem vozidel, kde Vám poskytnou bližší informace o správném postupu.
Pokud takové vozidlo není pojištěné a vznikla tedy povinnost uhradit příspěvek do garančního fondu, kontaktujte nás prostřednictvím webové aplikace nebo na telefonním čísle 221 772 773.
Auto jsem prodal, přesto jsem obdržel výzvu k úhradě příspěvku. Co mám dělat?
Pokud obdržíte výzvu k zaplacení příspěvku do garančního fondu ČKP, i když již nejste vlastníkem/ provozovatelem vozidla, znamená to, že nedošlo k zápisu této změny do registru silničních vozidel. V takovém případě je potřeba doložit nám prodej vozidla např. kupní smlouvou. V každém případě doporučujeme se neprodleně obrátit na registr silničních vozidel a zajistit přepis vozidla.
Vztahuje se povinnost pojištění i na veterány a neregistrovaná vozidla?
Veteráni vybavení sportovně historickými (tzv. veteránskými) registračními značkami sice musí mít sjednané povinné ručení, pokud se s nimi bude vyjíždět na silnice, ale sazba se u těchto vozidel pohybuje na úrovni 1/12 ceny běžného povinného ručení. Pro stará vozidla, jejichž majitelé si neobstarali veteránské značky, avšak počítá se u nich se sezónním provozem (např. od dubna do října), nabízejí pojišťovny tzv. sezónní pojištění. Motorista je sice pojištěn celoročně, nicméně v ceně pojištění je zohledněno, že vozidlem nebude jezdit celý rok. Pokud způsobí škodu mimo sjednanou sezónu provozování vozidla, pojišťovna uhradí škodu poškozenému, ale po svém klientovi může uplatnit právo regresu.
Povinnost pojištění se vztahuje též k vozidlům neregistrovaným (např. e-koloběžky nebo traktůrky) po dobu, po kterou jsou schopné provozu, nejsou-li splněny zákonem stanovené podmínky pro jejich vynětí z pojištění (např. nejsou-li provozovány pouze ve veřejnosti nepřístupných prostorech).
Zjistí-li ČKP porušení povinnosti pojištění, je i v těchto případech oprávněna uplatnit právo na příspěvek do garančního fondu.
Zdroj: Česká kancelář pojistitelů