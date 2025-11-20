Měšec.cz  »  Pojištění  »  Platby za nepojištěná vozidla se v roce 2026 zvýší. Nechtěně se to může přihodit i vám

Platby za nepojištěná vozidla se v roce 2026 zvýší. Nechtěně se to může přihodit i vám

Monika Veselíková
Dnes
Doba čtení: 7 minut
přidejte názor

Sdílet

Autor: Depositphotos
Řidiči nepojištěných aut můžou od příštího roku zaplatit až o několik tisíc korun víc. Důvodem zvýšení příspěvku do garančního fondu ČKP je nárůst pojistného i škodního plnění.

Ke každému vozidlu, které je takzvaně v provozu, musí mít jeho provozovatel sjednané povinné ručení. To, zda s autem či motorkou skutečně jezdíte, nebo je vozidlo dlouhodobě zaparkované v garáži, nehraje roli. Rozhodující je evidenční stav vozidla, zapsaný v registru silničních vozidel, upozorňuje Česká kancelář pojistitelů (ČKP). 

Po řidičích, kteří tuto zákonnou povinnost nedodrží – ať už naschvál, nebo nevědomky – může Česká kancelář pojistitelů požadovat úhradu příspěvku do garančního fondu. 

Z tohoto fondu pak ČKP hradí škody, které na silnicích způsobí právě řidiči nepojištěných aut, případně újmy na zdraví způsobené nezjištěným pachatelem nezjištěným vozidlem. Loni přitom objem škod způsobených nepojištěnými a nezjištěnými řidiči činil 391 mil. Kč. Pro srovnání: v roce 2020 šlo o částku 324 mil. Kč.

Příspěvek do garančního fondu ČKP pak od roku 2024 platí výhradně provozovatel nepojištěného vozidla.

V roce 2024 doznala pravidla týkající se povinného ručení několika změn. Pokud vám unikly, projděte si následující článek: Jaké novinky platí u povinného ručení od dubna? Přehled změn

Výše příspěvku se odvíjí například od kubatury daného vozidla, u nákladních aut rozhoduje hmotnost. Konkrétní částky takzvané denní sazby příspěvku vyhlašuje Ministerstvo financí. To nyní připravilo novelu vyhlášky, která s účinností od 1. ledna 2026 zvedne denní sazby příspěvku v průměru o 30 %. 

Pojistné i škody rostou rychleji

Aktuální sazby totiž podle ministerstva neodpovídají vývoji na trhu – částky u jednotlivých kategorií vozidel nereflektují náklady na pojistná plnění, která v posledních letech výrazně rostou. 

Průměrné pojistné se od roku 2017 zvýšilo o 25 % a průměrná škoda hrazená z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se zvýšila o 55 %, stojí v důvodové zprávě k novele. Za takzvanou škodní inflací může podle České kanceláře pojistitelů především navyšující se cena práce a náhradních dílů v autoservisech. Roli ale hraje také postupná modernizace vozového parku a tím i vyšší technologická a finanční náročnost prováděných oprav.

Podle ministerstva pak v praxi příspěvek ztrácí svoji odrazující funkci – nepoctivé řidiče může přijít laciněji úhrada této sankce než placení řádného pojištění.

Nemáte přezuto? Nehoda na letních pneumatikách automaticky neznamená, že místo pojišťovny budete platit vy Přečtěte si také:

Nemáte přezuto? Nehoda na letních pneumatikách automaticky neznamená, že místo pojišťovny budete platit vy

Navýšení denních sazeb příspěvku v roce 2026

Konkrétní výše denní sazby příspěvku se obecně liší v závislosti na kategorii vozidla a objemu motoru, jeho hmotnosti, případně výkonu, pokud jde o elektroauta.

Průměrně dojde k navýšení o 30 %, někteří řidiči si ale připlatí o dost víc než ostatní. Podle ministerstva se totiž v praxi významně liší výše pojistného, které u jednotlivých kategorií odráží míru rizika založenou na vyhodnocení škodného průběhu. Nově mají denní sazby odpovídat 1,5násobku maximálních sazeb pojistného.

Denní sazby příspěvku za dobu bez povinného ručení – běžná vozidla
Druh vozidla Rok 2025 Rok 2026 Rozdíl 2026–2025
Motocykl ≤ 50 cm³ 4 Kč 6 Kč 2 Kč
Motocykl > 50 cm³ a ≤ 350 cm³ 8 Kč 13 Kč 5 Kč
Motocykl > 350 cm³ a ≤ 500 cm³ 21 Kč 26 Kč 5 Kč
Motocykl > 500 cm³ 25 Kč 32 Kč 7 Kč
Osobní automobil ≤ 1000 cm³ 30 Kč 81 Kč 51 Kč
Osobní automobil > 1000 cm³ a ≤ 1350 cm³ 35 Kč 51 Kč 16 Kč
Osobní automobil > 1350 cm³ a ≤ 1850 cm³ 47 Kč 61 Kč 14 Kč
Osobní automobil > 1850 cm³ a ≤ 2500 cm³ 65 Kč 83 Kč 18 Kč
Osobní automobil > 2500 cm³ 93 Kč 109 Kč 16 Kč
Obytný automobil 61 Kč 74 Kč 13 Kč
Sanitní automobil 94 Kč 180 Kč 86 Kč
Autobus, nejvyšší povolená hmotnost ≤ 5000 kg 155 Kč 209 Kč 54 Kč
Autobus, nejvyšší povolená hmotnost > 5000 kg 290 Kč 399 Kč 109 Kč
Trolejbus 56 Kč 107 Kč 51 Kč
Nákladní automobil (mimo tahače), hmotnost ≤ 3500 kg 86 Kč 120 Kč 34 Kč
Nákladní automobil (mimo tahače), > 3500 kg a ≤ 12000 kg 145 Kč 189 Kč 44 Kč
Nákladní automobil (mimo tahače), > 12000 kg 261 Kč 493 Kč 232 Kč
Tahač návěsů nebo přívěsů 563 Kč 582 Kč 19 Kč
Traktor 16 Kč 23 Kč 7 Kč
Přípojné vozidlo, hmotnost ≤ 750 kg 4 Kč 5 Kč 1 Kč
Přípojné vozidlo, > 750 kg a ≤ 10000 kg 7 Kč 12 Kč 5 Kč
Přípojné vozidlo, > 10000 kg 70 Kč 83 Kč 13 Kč
Jiné vozidlo 20 Kč 20 Kč 0 Kč
Denní sazby příspěvku – elektrická / hybridní vozidla podle výkonu
Výkon Rok 2025 (elektrické nebo hybridní) Rok 2026 (pouze elektrický pohon) Rozdíl 2026–2025
≤ 2 kW 4 Kč
> 2 kW až 30 kW 8 Kč 13 Kč 5 Kč
> 30 kW až 40 kW 30 Kč 81 Kč 51 Kč
> 40 kW až 55 kW 35 Kč 51 Kč 16 Kč
> 55 kW až 80 kW 47 Kč 61 Kč 14 Kč
> 80 kW až 135 kW 65 Kč 83 Kč 18 Kč
> 135 kW 93 Kč 109 Kč 16 Kč

Uvedené denní sazby se následně vynásobí počtem dní, kdy vozidlo nebylo pojištěné. K výsledné částce si ČKP připočte ještě 300 Kč na úhradu nákladů spojených s uplatněním nároku na příspěvek.

Za motorku s objemem motoru od 50 do 1000 cm3, která by byla bez pojištění 100 dní, její provozovatel tedy nově zaplatí 1600 Kč, namísto původních 1100 Kč.

Za automobil s objemem motoru do 1000 cm3, který bude bez pojištění 100 dní, si ČKP od ledna 2026 naúčtuje příspěvek vyšší dokonce o několik tisíc. Zatímco v roce 2025 se počítá s denní sazbou 30 Kč, nově půjde o částku 81 Kč za den. V přepočtu na 100 dní by tak rozdíl činil 5100 Kč.

Jak se vyhnout sankcím?

Vozidlo bez povinného ručení samozřejmě nemusí mít jen řidič, který nedodržuje zákony. Problém může nastat třeba v situaci, kdy auto zdědíte, necháte ho zaparkované v garáži a neuvědomíte si, že mu doběhla pojistka.

Platbě příspěvku ale i povinného ručení jako takového se ovšem můžete vyhnout. Stačí, pokud vozidlo vyřadíte z provozu také papírově. 

S dočasným vyřazením vozidla z evidence vám pomůže jakýkoli obecní úřad s rozšířenou působností. Úřad o to nicméně musíte formálně požádat – buď osobně, nebo skrze elektronické podání. 

Online lze žádost podat skrze Portál dopravy, následně ale budete muset na daný úřad fyzicky donést SPZky a osvědčení o registraci vozidla. Zde obojí takzvaně odevzdáte do depozita. Pokud budete vozidlo vyřazovat přes Portál dopravy, naúčtují si úředníci poplatek 160 Kč. Při osobním podání žádosti půjde o částku 200 Kč.

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Kdo nechce na úřad chodit vůbec, může žádost odeslat skrze datovou schránku. Úředníci vám poté zašlou zpět výzvu k odevzdání registračních značek a úhradě správního poplatku 200 Kč. Registrační značky a doklady k vozidlu následně můžete zaslat poštou a správní poplatek uhradit převodem. Tato varianta je ale administrativně o něco náročnější, proto počítejte s delší lhůtou na vyřízení.

Značky můžete v depozitu nechat až 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, poté je třeba na dopravním odboru daného úřadu nahlásit adresu, kde vám dané vozidlo stojí a účel jeho využití. Pokud ve lhůtě 3 let po vyřazení neoznámíte úřadu, že si i po uplynutí této doby chcete registrační značku a technický průkaz ponechat, dojde po 3 letech k jejich skartaci.

Časté otázky podle ČKP

Vozidlo mi bylo odcizeno, musím platit příspěvek do garančního fondu ?

V případě odcizení vozidla není povinnost mít sjednáno pojištění po dobu, po kterou neměl jeho vlastník možnost s vozidlem nakládat.

Nelze-li dobu odcizení vozidla přesně určit, má se za to, že vozidlo bylo odcizeno, jakmile policejní orgán přijal oznámení o odcizení vozidla.

Co mám dělat, když se domnívám, že jsem dostal výzvu k úhradě příspěvku do garančního fondu neoprávněně?

V případě, že se domníváte, že Vám byla doručena výzva neoprávněně, měli byste se neprodleně obrátit na ČKP prostřednictvím webové aplikace nebo telefonního čísla 221 772 773 a doložit skutečnosti, které vylučují vznik nároku na příspěvek. Výčet těchto skutečností a informace, jak dále postupovat, naleznete také na druhé straně výzvy k úhradě příspěvku.

Co mám dělat, když můj automobil už neexistuje a zápis v registru vozidel stále trvá?

V tomto případě je zapotřebí neprodleně začít řešit vyřazení/ zánik vozidla s registrem vozidel, kde Vám poskytnou bližší informace o správném postupu.

Pokud takové vozidlo není pojištěné a vznikla tedy povinnost uhradit příspěvek do garančního fondu, kontaktujte nás prostřednictvím webové aplikace nebo na telefonním čísle 221 772 773.

Auto jsem prodal, přesto jsem obdržel výzvu k úhradě příspěvku. Co mám dělat?

Pokud obdržíte výzvu k zaplacení příspěvku do garančního fondu ČKP, i když již nejste vlastníkem/ provozovatelem vozidla, znamená to, že nedošlo k zápisu této změny do registru silničních vozidel. V takovém případě je potřeba doložit nám prodej vozidla např. kupní smlouvou. V každém případě doporučujeme se neprodleně obrátit na registr silničních vozidel a zajistit přepis vozidla.

Vztahuje se povinnost pojištění i na veterány a neregistrovaná vozidla?

Veteráni vybavení sportovně historickými (tzv. veteránskými) registračními značkami sice musí mít sjednané povinné ručení, pokud se s nimi bude vyjíždět na silnice, ale sazba se u těchto vozidel pohybuje na úrovni 1/12 ceny běžného povinného ručení. Pro stará vozidla, jejichž majitelé si neobstarali veteránské značky, avšak počítá se u nich se sezónním provozem (např. od dubna do října), nabízejí pojišťovny tzv. sezónní pojištění. Motorista je sice pojištěn celoročně, nicméně v ceně pojištění je zohledněno, že vozidlem nebude jezdit celý rok. Pokud způsobí škodu mimo sjednanou sezónu provozování vozidla, pojišťovna uhradí škodu poškozenému, ale po svém klientovi může uplatnit právo regresu.

Povinnost pojištění se vztahuje též k vozidlům neregistrovaným (např. e-koloběžky nebo traktůrky) po dobu, po kterou jsou schopné provozu, nejsou-li splněny zákonem stanovené podmínky pro jejich vynětí z pojištění (např. nejsou-li provozovány pouze ve veřejnosti nepřístupných prostorech).

Zjistí-li ČKP porušení povinnosti pojištění, je i v těchto případech oprávněna uplatnit právo na příspěvek do garančního fondu.

Zdroj: Česká kancelář pojistitelů

Jaké chyby vás při sjednání povinného ručení mohou vyjít draho? Přečtěte si také:

Jaké chyby vás při sjednání povinného ručení mohou vyjít draho?

Seriál: Změny a novinky v roce 2026
Přečtěte si všechny díly seriálu Změny a novinky v roce 2026 nebo sledujte jeho RSS
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2026
13. 1. 2026
9:00
Více
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Záhadný sabotér „z Prahy“ trollí ransomwarový gang

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Aplikace Maják umí přivolat pomoc, stáhnout se dá zdarma

Tepovač si koupil kvůli synovi a dnes čistí po celé Praze

Dětem s golfovou nohou pomáhá Ponsetiho metoda

Firefox má nového sympatického maskota jménem Kit

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční jídla podle fotek

Budoucnost bez tradičních hesel je zase blíž, alespoň ve Windows

Minimální zálohy 2026: OSVČ ušetří tisíce korun

OSVČ budou platit zprvu vyšší zálohy na pojistném, pak klesnou

Prevence rakoviny slinivky odhalila už tři nádory

Narozen v 70. letech, diagnóza mrtvice. Případů přibývá

Finfluenceři radí na sítích s financemi. Kde se vzali?

Pozor na ClickFix, tento malware skoro nic nezastaví

Vyšetření žil nebolí. Hlavně ho neodkládejte, problém nezmizí

Bitcoinová královna dostala 11 let za miliardové podvody

Pasta Oner ukazuje, že umění může být autentické i výdělečné

Steam nabídne herní počítač, ovladač a VR headset

Lékaři zdarma a bez objednání změří kapacitu plic

Při jakých příjmech se OSVČ vyplatí paušální daň?

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).