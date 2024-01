Penzijní společnosti se chystají na důchodce a jejich penzijka. Chtějí jim vynahradit ztracené státní příspěvky

Penzijní společnosti začínají přemýšlet, jak si udržet klientelu z řad důchodců, kteří od 1. července 2024 přestanou dostávat státní příspěvky ke svému penzijnímu připojištění (PP) nebo doplňkovému penzijnímu spoření (DPS). Tuto změnu přinesl vládní návrh zákona, kterým se mění zákony s rozvojem finančního trhu. Předkladatelé zákona argumentovali tím, že penzijní připojištění či spoření slouží k tomu, aby se ekonomicky aktivní lidé zajišťovali na stáří a přilepšili si v důchodu, v čemž je má státní příspěvek podpořit. Nikoli k tomu, aby sloužil jako výhodné spoření pro seniory, kteří už v důchodu jsou.

S ohledem na skutečnost, že doplňkové penzijní spoření (resp. penzijní připojištění) nemá za cíl sloužit jako krátkodobý či střednědobý produkt s podporou státu, nýbrž jako prostředek k dlouhodobému odkládání spotřeby za účelem výplaty prostředků v období důchodového věku ke zmírnění případného propadu finančních příjmů, který se s odchodem do důchodu může pojit, upravuje, že státní příspěvek nebudou dostávat osoby, jimž byl přiznán starobní důchod, a osoby starší 65 let, uváděla v rámci legislativního procesu důvodová zpráva.

Běžná praxe je navíc taková, že střadatelé, kteří už splnili podmínku pro výběr peněz – věk 60 let – své „penzijko“ ukončí, peníze vyberou a založí si nové, které po povinné lhůtě minimálních 60 měsíců opět ukončí.

Zákon má retroaktivní účinek, a zasáhne tedy i ta penzijní spoření, která trvala kratší dobu než 5 let. Asociace penzijních společností (APS) se obává, že kvůli zrušeným státním příspěvkům důchodci ztratí motivaci dál spořit a penzijko opustí, přičemž dostanou jen tzv. odbytné.





Stát jim tedy sebere všechny státní příspěvky, které jim za dobu jejich spoření již poslal. Takových účastníků penzijka může být až čtvrt milionu. A ti, kdo budou k 1. červenci 2024 spořit méně než dva roky (těch je zhruba 80 tisíc), přijdou při opuštění produktu úplně o všechno. Tedy i o své vlastní, na penzijko již uložené peníze, upozorňuje APS na svých webových stránkách.

Penzijní společnosti však nechtějí přijít o tak vysoký počet klientů a s půlročním předstihem připravují strategie, jak seniory v důchodu motivovat k pokračování ve spoření i bez státních příspěvků.

KB Penzijní společnost: státní příspěvek nahradíme. S podmínkou

Jako první zatím s konkrétní nabídkou přišla KB Penzijní společnost. Od 1. července 2024 se chystá (zatím s platností do konce roku 2025) dávat svým střadatelům, kteří jsou příjemci starobního důchodu, odměnu ve výši rovnající se násobku připsaného státního příspěvku, který konkrétní klient dostal v lednu 2024, a počtu měsíců v období od 1. 4. 2024 do 31. 12. 2025. Tedy například pokud jste měli v lednu 2024 státní příspěvek ve výši 230 Kč, vaše odměna za období 18 měsíců (od července 2024 do prosince 2025) bude 4140 Kč.

Podmínky

Abyste měli na tuto odměnu nárok, budete muset mít aktivní smlouvu o DPS nebo PP,

musíte být příjemcem starobního důchodu, nebo se jím stát v průběhu 1. 7. 2024 – 31. 12. 2025,

na účtu svého DPS nebo PP máte minimálně 500 tisíc Kč, a to v průběhu každého čtvrtletí po 1. 7. 2024,

pakliže na účtu nemáte 500 tisíc Kč, můžete chybějící zůstatek doplatit jednorázově formou mimořádného vkladu,

na smlouvě nesmí být zažádáno, nebo nesmí probíhat výplata jakékoli penze,

váš měsíční příspěvek musí být ve výši alespoň 300 Kč.

Za každé 3 měsíce v době trvání akce dostanete poměrnou část odměny (náhrady státního příspěvku), a to až do doby jejího ukončení. Penzijní společnost vám získané peníze připíše na účet a bude veden jako váš vlastní příspěvek ve formě oznámeného jednorázového mimořádného vkladu.





V přípravě jsou další tři společnosti: Allianz, Česká spořitelna a Generali

Chystáme speciální nabídku pro všechny klienty, kteří od července ztratí nárok na státní příspěvek, jež by v jistém smyslu měla těmto klientům výpadek státního příspěvku kompenzovat, říká mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Konkrétní podrobnosti zatím nechce uvádět.

Generali Penzijní společnost se rozhodla nabízet svým klientům možnosti šité na míru podle situace každého jednotlivého střadatele, zatím však také bez konkrétních informací.

Pro případ, že by klient v důchodovém věku chtěl ukončit svoje spoření z důvodu ztráty nároku na státní příspěvek, již máme k dispozici individualizovanou nabídku, která tento výpadek kompenzuje, uvádí Lenka Kejíková, předsedkyně představenstva a generální ředitelka Generali PS.

Allianz penzijní společnost ještě konkrétní plán nemá, ale situací se zabývá.

V současné době i my analyzujeme různé možnosti, které by byly, po zrušení státního příspěvku, pro tuto cílovou skupinu vhodné, říká mluvčí Allianz Marie Petrovová. Stejně je na tom i ČSOB penzijní společnost, jejíž mluvčí Petr Milata uvedl, že se nad možnými změnami její odborníci zamýšlejí a analyzují situaci.

Conseq, Rentea a Uniqa penzijní společnosti důchodce nepodpoří

V rámci našeho penzijního kmene jde o relativně malou část z celkového počtu účastníků, proto o podobné akci prozatím neuvažujeme, tedy nemáme v plánu kompenzovat starobním důchodcům nevyplacené státní příspěvky, říká Jan Macek, relationship manager Conseq Investment Management.

Uniqa penzijní společnost jen ústy mluvčí Evy Svobodové vzkázala, že v současné době žádnou speciální akci pro důchodce v rámci PP nebo DPS nechystá.

Rentea penzijní společnost je na trhu pouhé 3 roky a nemá ještě podle vlastního vyjádření velké množství klientů, kteří jsou v důchodovém věku, a proto o podpoře těchto „penzijek“ neuvažuje.

Ale určitě bych doporučila těm, co mají přiznaný starobní důchod, ale ještě pracují, tak ať si smlouvu ponechají, protože budou moci uplatňovat daňové odpočty, a to na celý sjednaný a zaplacený příspěvek účastníka, říká Lucie Jurníčková, provozní ředitelka společnosti, a dodává, že standardně je nárok na odpočet až od hranice pro maximální státní příspěvky, tedy od 1. 7. 2024 to bude částka zaplacená nad 1700 Kč. Tedy klient, který má nárok na státní příspěvky, bude při platbě 1700 Kč dostávat státní příspěvek ve výši 340 Kč, ale nemůže si na odpočet daně uplatnit nic, klient, co má přiznán starobní důchod a pracuje, nedostane státní příspěvek, ale bude si moci dát celý příspěvek 1700 Kč jako úlevu na dani, upřesňuje Jurníčková.

Jak se změní podmínky „penzijka“ v roce 2024

Změny od 1. ledna 2024

Můžete si odečíst od daňového základu až 48 000 Kč, čímž získáte z daní zpět až 7200 Kč za rok. Slevu na dani lze uplatnit v součtu na penzijní spoření, životní pojištění a také tzv. dlouhodobý investiční produkt (DIP).

Do 30. června 2024 se do daňového odpočtu započítávají měsíční příspěvky převyšující 1000 Kč. Od 1. července 2024 se budou započítávat pouze částky převyšující 1700 Kč.

Minimální doba spoření se u nových smluv prodlužuje z 5 na 10 let. Své peníze ze spoření si tedy budete moci bez sankce vybrat až po 10 letech.

se u nových smluv prodlužuje z 5 na 10 let. Své peníze ze spoření si tedy budete moci bez sankce vybrat až po 10 letech. Pokud jste si smlouvu sjednali do 31. 12. 2023, platí pro vás původní minimální doba spoření 5 let. Podmínka minimálního věku 60 let se nemění.

Výběr peněz pro děti: Až třetinu naspořených peněz mohou vaše děti v 18 letech z penzijka vybrat, podmínkou však je, že spoření na jejich smlouvu trvá minimálně 10 let. Od chvíle, kdy dosáhnou 18 let, budou mít 24 měsíců čas na rozhodnutí, jestli si ze svého spoření nějaké peníze vyberou, nebo ne. Zbývající peníze, které v penzijku zůstanou, pak budou sloužit jako zabezpečení na stáří.

Smlouvy penzijního připojištění (PP): Pokud si spoříte v transformovaném fondu v rámci penzijního připojištění, můžete si po přerušení původní smlouvy sjednat a spořit i na nové smlouvě v doplňkovém penzijním spoření (DPS). Nezáleží na tom, ve které společnosti máte původní smlouvu.

Změna v danění příspěvků zaměstnavatele: U nových smluv sjednaných od 1. 1. 2024 platí nové pravidlo, že pokud si peníze vyberete jednorázově, už vás nečeká dodanění příspěvků zaměstnavatele.

U nových smluv sjednaných od 1. 1. 2024 platí nové pravidlo, že pokud si peníze vyberete jednorázově, už vás nečeká dodanění příspěvků zaměstnavatele. Při předčasném výběru musíte sami zdanit příspěvek zaměstnavatele za předchozích 10 let ve svém daňovém přiznání. Příspěvky zaměstnavatele, které jste dostali před 11 a více lety, zdaňuje penzijní společnost.

Vznik alternativních fondů: Penzijní společnosti začnou v rámci DPS zavádět tzv. alternativní účastnické fondy, které budou mít volnější investiční strategií s volbou investičních nástrojů. Budete tak moct investovat například do private equity fondů, nemovitostí a podobně.

Způsob výplaty naspořených peněz: pro všechny smlouvy bez rozdílu platí, že v případě podání žádosti o výplatu peněz po datu 1. 1. 2024 bude možné způsoby výplaty kombinovat. Můžete tedy požádat o částečný jednorázový výběr a zbylé peníze si nechat vyplácet formou renty.

Změny od 1. července 2024

Maximální státní příspěvek se zvýší z 230 Kč na 340 Kč. Nově bude činit 20 % měsíčního vkladu klienta. Maximální příspěvek dostanete v případě, že si budete spořit minimálně 1700 Kč měsíčně.

se zvýší z 230 Kč na 340 Kč. Nově bude činit 20 % měsíčního vkladu klienta. Maximální příspěvek dostanete v případě, že si budete spořit minimálně 1700 Kč měsíčně. Minimální státní příspěvek bude činit 100 Kč a získáte na něj nárok, pokud vaše měsíční úložka bude 500 Kč.

bude činit 100 Kč a získáte na něj nárok, pokud vaše měsíční úložka bude 500 Kč. Státní příspěvek už nebudou dostávat lidé, kteří pobírají starobní důchod.

Senioři, kteří už dále kvůli absenci státních příspěvků nechtějí pokračovat nadále ve spoření, si mohou místo vypovězení smlouvy snížit příspěvek na minimum, tedy 100 Kč, a tímto způsobem dospořit do nároku na jednorázové vyrovnání.