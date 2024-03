Penzijní společnost ČS nahradí důchodcům ztracené státní příspěvky. Ne ale všem a s podmínkou

Od 1. července 2024 přijdou všichni starobní důchodci, kteří si platí penzijní připojištění (PP) nebo doplňkové penzijní spoření (DPS), o státní příspěvky. S návrhem na ukončením státních příspěvků pro důchodce přišla původně Národní rozpočtová rada a vláda tento návrh vyslyšela. Předkladatelé vládního návrhu zákona, kterým se mění zákony s rozvojem finančního trhu, argumentovali tím, že penzijní připojištění či spoření slouží k tomu, aby se ekonomicky aktivní lidé zajišťovali na stáří a přilepšili si v důchodu, v čemž je má státní příspěvek podpořit. Nikoli k tomu, aby sloužil jako výhodné spoření pro seniory, kteří už v důchodu jsou.

Většinu seniorů nový zákon rozladil a mnozí zvažují, zda není lepší v takovém případě smlouvu vypovědět, protože už jim nepřináší téměř žádné výhody. Některé penzijní společnosti chtějí odlivu svých klientů zabránit a přicházejí s řešením, které má seniorním střadatelům chybějící státní příspěvky kompenzovat.

Za zrušenou smlouvu nabídka nové s garancí 6 % za 2 roky

S novinkou nyní přichází Penzijní společnost České spořitelny, u které má PP nebo DPS přibližně 190 tisíc klientů v důchodovém věku. Klienti, kteří přijdou své „penzijko“ vypovědět, dostanou od Spořitelny nabídku, která bude spočívat v tom, že zároveň s vypovězením své smlouvy si založí nové DPS v konzervativním fondu, převedou do něj minimálně 100 tisíc Kč a budou mít po dobu 24 měsíců od data vložení peněz garantované kumulované zhodnocení ve výši 6 %.

Jedná se tedy o řešení pouze pro ty seniory, kteří se rozhodnou svoji dosavadní smlouvu ukončit a požádají o výplatu naspořené částky. Nikoli pro ty, kdo se rozhodnou, že budou nadále pokračovat ve spoření na stávající smlouvu, ti na 6% garanci mít nárok nebudou.





Zhodnocení 6 % je kumulativní za 24 měsíců, to znamená, vypočítává se z částky, kterou klient do Konzervativního fondu vloží na začátku dvouletého období. Vloží-li tedy klient na začátku do Konzervativního fondu 100 tisíc Kč, garantujeme mu, že po 24 měsících získá celkem 106 tisíc Kč, říká mluvčí České spořitelny Filip Hrubý a dodává, že uvedených 6 % je garantováno pouze z částky, která je do Konzervativního fondu vložena na počátku dvouletého období. Peníze, které bude klient následně vkládat v průběhu následujících 24 měsíců, budou zhodnoceny podle aktuálního vývoje daného fondu.

Abyste mohli tento benefit od „Spořky“ získat, je nutné: Vypovědět svoji stávající smlouvu o penzijním připojištění (PP) nebo doplňkovém penzijním spoření (DPS),

dosáhnout důchodového věku,

splnit předchozí dobu spoření alespoň 60 měsíců,

požádat o sjednání nové smlouvy doplňkového penzijního spoření, a to v konzervativním fondu,

a převést do něj prostředky z ukončeného PP nebo DPS, a to minimálně v hodnotě 100 tisíc Kč.

V tuto chvíli je naše kompenzační nabídka primárně určena pro stávající klienty naší Penzijní společnosti. V následujících měsících budeme nicméně vyhodnocovat zájem o tuto nabídku mezi našimi klienty a není vyloučeno, že se parametry nabídky budou v průběhu času dále měnit, doplňuje bez dalšího upřesnění mluvčí Filip Hrubý.

Což tedy může znamenat prakticky cokoli, například pokud by zhodnocení konzervativního fondu kleslo natolik, že se 6 % ukáže jako prodělečná záležitost pro penzijní společnost, může nabídku kdykoli ukončit (myšleno pro nové zájemce, nikoli pro ty, kdo už si nové DPS sjednali). Nebo naopak, z kompenzační nabídky pro stávající klienty se časem může stát akviziční nabídka i pro klienty konkurence.

Zhodnocení Povinného konzervativního fondu PSČS v letech 2019–2023 Rok 2019 2020 2021 2022 2023 Zhodnocení za 5 let v % Zhodnocení v % p.a. 2,59 1,02 −4,16 −1,82 10,22 1,45 Zdroj: Asociace penzijních společností ČR

Pro úplnost je však nutné upozornit, že pokud se skutečně rozhodnete pro ukončení svého DPS, které však trvalo méně něž 2 roky, aniž byste si pořídili náhradu, nedostanete zpět vůbec nic, a to ani peníze, které už jste do něj sami vložili. Říká to § 25 odst. 1 písm. a) Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření:

Odbytné náleží účastníkovi v případě zániku doplňkového penzijního spoření podle § 8 písm. d) nebo e), pokud spořící doba trvala alespoň 24 kalendářních měsíců a nedošlo k převodu prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti.





Jestliže se rozhodnete z penzijka odejít a spořili jste méně než 5 let (tedy neposlali jste si alespoň 60 měsíčních úložek), měli byste do splnění podmínek pro ukončení smlouvy a výplatu peněz počkat, až povinnou dobu spoření splníte, a posílat si měsíčně alespoň minimálních 100 Kč. Jinak totiž přijdete o již připsané státní příspěvky.

KB Penzijní společnost nahradí státní příspěvky ve výši přes 4 tisíce Kč

Jak už jsme na Měšci psali, s nabídkou náhrady státních příspěvků přišla nedávno také KB Penzijní společnost.

Od 1. července 2024 se chystá (zatím s platností do konce roku 2025) dávat svým střadatelům, kteří jsou příjemci starobního důchodu, odměnu ve výši rovnající se násobku připsaného státního příspěvku, který konkrétní klient dostal v lednu 2024, a počtu měsíců v období od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2025.

Tedy například pokud jste měli v lednu 2024 státní příspěvek ve výši 230 Kč, vaše odměna za období 18 měsíců (od července 2024 do prosince 2025) bude 4140 Kč.

Abyste měli na tuto odměnu nárok, musíte splnit tyto podmínky:

Máte aktivní smlouvu o DPS nebo PP,

jste příjemcem starobního důchodu, nebo se jím stanete v průběhu 1. 7. 2024 – 31. 12. 2025,

na účtu svého DPS nebo PP máte minimálně 500 tisíc Kč, a to v průběhu každého čtvrtletí po 1. 7. 2024,

pakliže na účtu nemáte 500 tisíc Kč, můžete chybějící zůstatek doplatit jednorázově formou mimořádného vkladu,

na smlouvě nesmí být zažádáno, nebo nesmí probíhat výplata jakékoli penze

a váš měsíční příspěvek musí být ve výši alespoň 300 Kč.

Za každé 3 měsíce v době trvání akce dostanete poměrnou část odměny (náhrady státního příspěvku), a to až do doby jejího ukončení. Penzijní společnost vám získané peníze připíše na účet a bude veden jako váš vlastní příspěvek ve formě oznámeného jednorázového mimořádného vkladu.

Svoji nabídku pro klienty už má připravenou také Generali Penzijní společnost, ta však není veřejná. Chce nabízet svým klientům možnosti šité na míru podle situace každého jednotlivého střadatele.

Pro případ, že by klient v důchodovém věku chtěl ukončit svoje spoření z důvodu ztráty nároku na státní příspěvek, již máme k dispozici individualizovanou nabídku, která tento výpadek kompenzuje, uvedla již dříve pro Měšec.cz Lenka Kejíková, předsedkyně představenstva a generální ředitelka Generali PS.

Penzijní společnosti Allianz a ČSOB v tuto chvíli zvažují možnosti, jak by se daly ztracené státní příspěvky seniorům nahradit, naopak penzijní společnosti Conseq, Rentea a Uniqa o kompenzaci neuvažují.

Důchodci, kteří zároveň pracují nebo mají jiné příjmy, získají další výhodu

Běžný střadatel do PP nebo DPS v produktivním věku má nárok na daňovou úlevu, pokud si měsíčně ukládá (za současných podmínek) částku přesahující 1000 Kč. Daňová úleva se vztahuje právě na tu část, kterou zaplatíte nad 1000 Kč. Od 1. července se nárok na daňovou úlevu posune směrem vzhůru, budete si moct nárokovat slevu na dani na částku, která přesáhne 1700 Kč. V případě důchodců to však bude jinak.

Ti, kteří si v důchodu vydělávají, ať už pracují, nebo třeba pronajímají nemovitost, mohou uplatnit daňovou slevu na celou měsíční úložku. A zároveň, pokud jsou zaměstnaní, může jim stále na penzijko přispívat zaměstnavatel, uvedl mluvčí Asociace penzijních společností ČR Jan Sedláček.