Penzijní fondy vám za rok 2025 peníze stále vydělaly. Meziročně však o trochu méně (přehled)

Účastnické fondy doplňkového penzijního spoření (DPS) měly v roce 2025, podle analýzy poradenské společnosti Freedom Financial Services, mírně slabší výkonnost než v roce 2024. Přesto pro střadatele platí důležitý závěr: žádný z 36 analyzovaných účastnických fondů neskončil ve ztrátě. Nejlépe se dařilo dynamickým strategiím, konzervativní fondy přidaly v průměru zhruba 2,60 %.
Kolik Čechů má penzijko a kolik peněz se v něm točí
Podle zmiňované analýzy má účastnický nebo transformovaný fond má přibližně 36 % obyvatel ČR. Ke konci 3. čtvrtletí 2025 si na penzi spořilo zhruba 3,9 milionu lidí – z toho 1,77 milionu v transformovaných fondech a 2,13 milionu v účastnických fondech.
Penzijní společnosti spravovaly celkem 644 miliard Kč, z toho asi 288 miliard Kč v účastnických fondech. V rámci třetího pilíře tak účastnické fondy tvoří přibližně 45 % majetku určeného na penzi. Meziročně klesl celkový počet účastníků, ale rostla spravovaná částka, u účastnických fondů navíc přibylo klientů.
Typy účastnických fondů
Účastnické fondy DPS se v praxi dělí do tří základních linií
- Povinné konzervativní fondy: ty musí penzijní společnost nabízet podle zákona.
- Klasické účastnické fondy: typicky vyvážené a dynamické, nejsou zákonem tak detailně omezovány.
- Alternativní účastnické fondy: jde o novinku umožněnou novelou od 1. 1. 2024. Ty mohou investovat i do netradičních aktiv (např. nemovitosti, komodity, private equity, kryptoměny apod.). Mají ale krátkou historii, takže srovnání a závěry budou pevnější až po více letech.
Podle Asociace penzijních společností bylo k 30. 9. 2025 registrováno 40 účastnických fondů u 9 penzijních společností.
Vyznejte se v pojmu SRRI
Každý fond musí povinně uvádět ukazatel SRRI, ten má rizikový profil na škále 1 až 7. Platí přitom jednoduché pravidlo:
- SRRI 1 = nejnižší kolísání (nejkonzervativnější),
- SRRI 7 = nejvyšší kolísání (nejrizikovější).
Podle Václava Šimka z Freedom Financial Services byla nabídka fondů v roce 2025 pestrá:
Najdeme pouze jeden, který má skutečně velmi nízkou volatilitu stupně 1. Na opačném konci spektra jsou tři klasické fondy s volatilitou stupně 6 a jeden, alternativní fond, dokonce stupně 7, uvádí v analýze Šimek.
U dvou fondů se SRRI meziročně změnilo, jeden se posunul z 1 na 2, druhý ze 6 na 5.
Přehled: Kdo vydělal nejvíc? Tři nejlepší fondy roku 2025
Nejvyšší zhodnocení napříč kategoriemi dosáhl v roce 2025 fond NN Růstový (25,9 %), následovaný Conseq Globální akciový (23,4 %) a ČS Dynamický (17,01 %).
Všechny tři mají rizikovost SRRI 5.
Podle analýzy jde o fondy s vysokým podílem akcií vyspělých trhů (typicky USA, západní Evropa) a s minimem hotovosti – na rostoucím trhu tak bývají „zainvestované naplno“.
Dynamické fondy dál táhly, ale dvouciferný výnos nebyl samozřejmostí
Dynamické investiční strategie (typicky SRRI 5 a 6) v roce 2025 opět patřily k vítězům. Průměr zhodnocení za tuto skupinu vychází na 14,2 %, nejlepší fond přidal 25,9 %.
Na první pohled to vypadá dobře, ale výsledky roku 2025 už v průměru nedohnaly rok 2024. Rok 2023 byl totiž natolik mimořádný, že bude se překomávat obtížně.
U dynamických účastnických fondů se již druhým rokem v řadě potvrdilo, že růstyv roce 2023 byly opravdu vysoké a jen těžko se budou portfoliomanažerům překonávat. Na druhou stranu byla i zde jedna výjimka, vysvětluje Václav Šimek s tím, že nadále platí, že klienti s delším investičním horizontem do penze by měli volit spíše dynamické fondy, zatímco klienti s kratším horizontem pak ty vyvážené nebo konzervativní varianty fondů.
Pro výběr fondu je důležitější horizont než 1 rok
Penzijní spoření je produkt na desítky let. Jednoletý výsledek je zajímavý, ale pro rozhodování je klíčovější dlouhodobý průměr.
Podle analýzy u fondů s kompletní historií od roku 2013 to vypadá takto:
Dynamické fondy dlouhodobě přinášely zhruba 6–7 % ročně. Nejvýkonnější fond celkově (Conseq Globální akciový) dosáhl asi 9 % ročně od roku 2013.
Konzervativní strategie (SRRI 1–3) měly průměrně kolem 1,30 % ročně. Nejlepší z nich, Conseq Dluhopisový, uvádí cca 2,90 % ročně.
Vyvážené strategie (SRRI 4) měly v průměru kolem 3,70 % ročně. Nejlepší „vyvážený“ zástupce, ČS Vyvážený, měl cca 4,3 % ročně.
Jakou strategii?
Ve zkratce, pokud máte do důchodu daleko, typicky snesete a často potřebuje dynamičtější strategii. Pokud jste před důchodem, obvykle volíte vyváženější nebo konzervativní variantu, abyste omezili riziko velkého propadu těsně před čerpáním peněz.
Inflace: Nominální výnos není totéž co reálné zhodnocení
Analýza upozorňuje, že po započtení inflace vypadají výsledky jinak. Od roku 2013 do konce roku 2025 činí znehodnocení peněz přibližně 58,70 % (tj. za celých uzavřených 13 let), a to včetně odhadu inflace za prosinec 2025 podle prognózy ČNB, protože finální údaj ještě v době zpracování analýzy nebyl známý.
V reálném vyjádření by se modelová investice u nejslabšího zástupce (s kompletní historií) znehodnotila zhruba o 29,20 %, zatímco u nejúspěšnějšího fondu by se naopak reálně zhodnotila přibližně o 93,5 %.
Nejvíc inflace tak „bolí“ právě u konzervativní strategie v obdobích, kdy akciové trhy výrazně rostou.
Výsledky penzijních fondů za rok 2025
Účastnické fondy DPS – zhodnocení prostředků účastníků
Zdroj dat: Freedom Financial Services, s.r.o.
|SRRI (volatilita)
|Penzijní společnost
|Účastnický fond
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|Celkem
|Průměr
|Reálně celkem
|10 let
|10 let p.a.
|10 let reálně
|5 let
|5 let p.a.
|5 let reálně
|3 roky
|3 roky p.a.
|3 roky reálně
|SSRI 1 (< 0,5 %)
|KB
|Peněžní *)
|0,2 %
|0,7 %
|5,3 %
|6,3 %
|4,5 %
|3,0 %
|21,7 %
|3,3 %
|–14,4 %
|n/a
|n/a
|n/a
|21,4 %
|3,9 %
|–12,7 %
|14,4 %
|4,6 %
|1,6 %
|SRRI 2 (0,5 % – 1,9 %)
|Allianz
|Povinný konz.
|1,4 %
|1,3 %
|1,2 %
|–0,0 %
|–1,6 %
|0,3 %
|2,2 %
|1,2 %
|–1,7 %
|3,4 %
|7,2 %
|4,0 %
|2,1 %
|22,7 %
|1,6 %
|–22,6 %
|18,0 %
|1,7 %
|–24,5 %
|15,6 %
|2,9 %
|–16,8 %
|13,8 %
|4,4 %
|1,0 %
|Conseq
|Dluhopisový
|3,4 %
|5,0 %
|0,6 %
|1,6 %
|–1,0 %
|–0,1 %
|4,8 %
|1,2 %
|2,0 %
|3,1 %
|8,5 %
|5,4 %
|3,4 %
|44,7 %
|2,9 %
|–8,8 %
|32,5 %
|2,9 %
|–15,2 %
|24,3 %
|4,4 %
|–10,6 %
|18,1 %
|5,7 %
|4,9 %
|Conseq
|Povinný konz.
|0,7 %
|1,4 %
|0,5 %
|0,1 %
|–1,0 %
|–1,0 %
|1,5 %
|0,4 %
|–0,2 %
|4,2 %
|6,8 %
|3,7 %
|2,6 %
|21,3 %
|1,5 %
|–23,5 %
|18,2 %
|1,7 %
|–24,3 %
|18,2 %
|3,4 %
|–14,9 %
|13,7 %
|4,4 %
|1,0 %
|Conseq
|Target Bond 2035 *)
|5,6 %
|9,8 %
|–0,0 %
|0,9 %
|16,9 %
|4,0 %
|–10,4 %
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|10,7 %
|3,4 %
|–1,7 %
|Generali
|Povinný konz.
|2,5 %
|0,9 %
|1,0 %
|–0,1 %
|–0,3 %
|–0,3 %
|1,4 %
|0,5 %
|–3,4 %
|1,9 %
|8,2 %
|3,4 %
|2,5 %
|19,1 %
|1,4 %
|–24,9 %
|14,1 %
|1,3 %
|–27,0 %
|12,8 %
|2,4 %
|–18,8 %
|14,6 %
|4,6 %
|1,8 %
|KB
|Povinný konz.
|0,4 %
|1,3 %
|0,4 %
|–0,1 %
|–1,6 %
|–0,8 %
|1,5 %
|0,8 %
|–2,6 %
|1,0 %
|8,2 %
|3,8 %
|2,8 %
|15,5 %
|1,1 %
|–27,2 %
|13,2 %
|1,2 %
|–27,6 %
|13,6 %
|2,6 %
|–18,3 %
|15,4 %
|4,9 %
|2,5 %
|NN
|Povinný konz.
|0,3 %
|0,6 %
|1,2 %
|0,2 %
|–1,9 %
|–0,1 %
|1,3 %
|1,4 %
|–3,8 %
|2,2 %
|8,0 %
|3,0 %
|2,6 %
|15,6 %
|1,1 %
|–27,2 %
|13,3 %
|1,3 %
|–27,5 %
|12,4 %
|2,4 %
|–19,1 %
|14,2 %
|4,5 %
|1,4 %
|Uniqa
|Povinný konz.
|0,5 %
|2,7 %
|0,6 %
|0,0 %
|–1,4 %
|–0,8 %
|1,2 %
|0,6 %
|–2,6 %
|2,5 %
|7,4 %
|3,5 %
|2,4 %
|17,5 %
|1,2 %
|–26,0 %
|13,2 %
|1,2 %
|–27,6 %
|13,6 %
|2,6 %
|–18,2 %
|13,8 %
|4,4 %
|1,0 %
|SRRI 3 (2 % – 4,9 %)
|Conseq
|Realitní *)
|1,9 %
|1,9 %
|1,9 %
|–0,4 %
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|ČS
|Etický *)
|1,0 %
|–1,6 %
|6,2 %
|3,9 %
|–1,9 %
|–2,6 %
|9,0 %
|2,5 %
|4,0 %
|21,8 %
|2,2 %
|–20,5 %
|n/a
|n/a
|n/a
|11,1 %
|2,1 %
|–20,1 %
|16,2 %
|5,1 %
|3,2 %
|ČS
|Povinný konz.
|0,4 %
|1,3 %
|0,6 %
|0,0 %
|–0,5 %
|–0,1 %
|2,6 %
|1,0 %
|–4,2 %
|–1,8 %
|10,2 %
|3,2 %
|2,6 %
|15,9 %
|1,1 %
|–27,0 %
|13,3 %
|1,3 %
|–27,5 %
|9,8 %
|1,9 %
|–21,0 %
|16,7 %
|5,3 %
|3,7 %
|ČSOB
|Garantovaný
|1,1 %
|1,6 %
|0,9 %
|–0,5 %
|–1,4 %
|–1,5 %
|1,7 %
|1,1 %
|–4,5 %
|1,2 %
|7,3 %
|2,6 %
|2,4 %
|12,3 %
|0,9 %
|–29,2 %
|8,3 %
|0,8 %
|–30,7 %
|9,0 %
|1,7 %
|–21,6 %
|12,7 %
|4,1 %
|0,1 %
|ČSOB
|Povinný konz.
|1,0 %
|2,7 %
|1,4 %
|0,0 %
|–0,9 %
|–1,2 %
|2,2 %
|1,5 %
|–4,2 %
|2,1 %
|9,4 %
|2,5 %
|2,3 %
|19,7 %
|1,4 %
|–24,6 %
|13,9 %
|1,3 %
|–27,1 %
|12,2 %
|2,3 %
|–19,3 %
|14,8 %
|4,7 %
|1,9 %
|ČSOB
|Pro penzi *)
|0,6 %
|3,4 %
|1,6 %
|8,6 %
|4,4 %
|5,6 %
|26,6 %
|4,0 %
|–10,9 %
|n/a
|n/a
|n/a
|25,8 %
|4,7 %
|–9,5 %
|19,7 %
|6,2 %
|6,3 %
|Generali
|Spořicí
|2,9 %
|2,4 %
|1,2 %
|0,8 %
|0,0 %
|–1,4 %
|3,5 %
|0,9 %
|–3,5 %
|–4,5 %
|9,8 %
|3,3 %
|3,5 %
|19,7 %
|1,4 %
|–24,6 %
|12,2 %
|1,2 %
|–28,2 %
|8,2 %
|1,6 %
|–22,2 %
|17,4 %
|5,5 %
|4,3 %
|KB
|Dluhopisový *)
|0,4 %
|0,4 %
|–1,4 %
|–2,6 %
|2,5 %
|0,9 %
|–4,7 %
|–3,2 %
|10,6 %
|2,2 %
|1,7 %
|6,3 %
|0,6 %
|–32,0 %
|5,9 %
|0,6 %
|–32,2 %
|6,1 %
|1,2 %
|–23,6 %
|15,0 %
|4,8 %
|2,2 %
|Rentea
|Dluhopisový *)
|0,2 %
|3,2 %
|10,8 %
|2,1 %
|1,1 %
|18,1 %
|3,4 %
|–15,0 %
|n/a
|n/a
|n/a
|18,1 %
|3,4 %
|–15,0 %
|14,3 %
|4,6 %
|1,5 %
|Rentea
|Povinný konz. *)
|–0,6 %
|3,5 %
|8,1 %
|2,9 %
|2,2 %
|16,9 %
|3,2 %
|–15,8 %
|n/a
|n/a
|n/a
|16,9 %
|3,2 %
|–15,8 %
|13,7 %
|4,4 %
|1,0 %
|Uniqa
|Dluhopisový
|0,5 %
|3,6 %
|–0,2 %
|0,4 %
|–1,3 %
|–0,9 %
|1,4 %
|1,7 %
|–3,1 %
|–1,3 %
|7,4 %
|2,1 %
|2,1 %
|12,6 %
|0,9 %
|–29,0 %
|8,3 %
|0,8 %
|–30,7 %
|7,1 %
|1,4 %
|–23,0 %
|11,9 %
|3,8 %
|–0,6 %
|SRRI 4 (5 % – 9,9 %)
|Allianz
|Vyvážený
|1,7 %
|2,1 %
|3,2 %
|2,2 %
|–0,7 %
|–3,6 %
|9,9 %
|4,6 %
|2,1 %
|–4,6 %
|11,4 %
|8,9 %
|2,1 %
|45,5 %
|2,9 %
|–8,3 %
|35,8 %
|3,1 %
|–13,1 %
|20,8 %
|3,9 %
|–13,1 %
|24,0 %
|7,4 %
|10,1 %
|ČS
|Vyvážený
|0,4 %
|4,7 %
|0,1 %
|4,1 %
|4,3 %
|–3,5 %
|10,4 %
|4,6 %
|4,6 %
|–4,3 %
|15,5 %
|6,0 %
|10,9 %
|73,1 %
|4,3 %
|9,1 %
|64,5 %
|5,1 %
|5,3 %
|35,9 %
|6,3 %
|–2,2 %
|35,7 %
|10,7 %
|20,5 %
|ČSOB
|Vyvážený
|0,7 %
|3,8 %
|3,5 %
|3,1 %
|2,6 %
|–5,9 %
|13,0 %
|4,2 %
|7,6 %
|–8,2 %
|15,9 %
|7,5 %
|8,1 %
|68,7 %
|4,1 %
|6,3 %
|55,9 %
|4,5 %
|–0,2 %
|33,0 %
|5,9 %
|–4,3 %
|34,7 %
|10,4 %
|19,6 %
|Generali
|Vyvážený
|3,6 %
|2,4 %
|0,6 %
|3,5 %
|4,1 %
|–4,9 %
|10,5 %
|3,1 %
|5,5 %
|–8,4 %
|14,3 %
|7,7 %
|9,2 %
|61,9 %
|3,8 %
|2,1 %
|51,8 %
|4,3 %
|–2,9 %
|29,9 %
|5,4 %
|–6,5 %
|34,4 %
|10,3 %
|19,3 %
|KB
|Vyvážený
|1,1 %
|3,5 %
|1,6 %
|–0,8 %
|2,9 %
|–6,4 %
|10,1 %
|2,5 %
|3,7 %
|–8,3 %
|14,3 %
|7,5 %
|9,5 %
|46,6 %
|3,0 %
|–7,6 %
|37,9 %
|3,3 %
|–11,8 %
|28,0 %
|5,1 %
|–7,9 %
|34,6 %
|10,4 %
|19,5 %
|NN
|Vyvážený *)
|–0,5 %
|2,4 %
|–1,0 %
|–4,4 %
|9,1 %
|2,8 %
|2,5 %
|–7,2 %
|14,6 %
|10,7 %
|5,3 %
|37,4 %
|2,9 %
|–12,1 %
|38,1 %
|3,3 %
|–11,6 %
|27,0 %
|4,9 %
|–8,6 %
|33,6 %
|10,1 %
|18,7 %
|Uniqa
|Vyvážený
|0,5 %
|4,9 %
|2,0 %
|4,5 %
|–0,1 %
|–4,2 %
|11,2 %
|5,2 %
|6,5 %
|–9,3 %
|15,1 %
|9,4 %
|7,0 %
|63,6 %
|3,9 %
|3,1 %
|52,2 %
|4,3 %
|–2,6 %
|30,2 %
|5,4 %
|–6,3 %
|34,8 %
|10,5 %
|19,7 %
|SRRI 5 (10 % – 14,9 %)
|Allianz
|Dynamický
|1,8 %
|2,8 %
|5,0 %
|1,5 %
|4,1 %
|–6,9 %
|15,8 %
|7,6 %
|10,7 %
|–10,0 %
|16,0 %
|14,7 %
|2,5 %
|82,8 %
|4,7 %
|15,2 %
|66,4 %
|5,2 %
|6,5 %
|35,8 %
|6,3 %
|–2,2 %
|36,4 %
|10,9 %
|21,1 %
|Conseq
|Globální akciový
|19,5 %
|12,7 %
|–0,1 %
|10,8 %
|10,0 %
|–9,7 %
|19,0 %
|–3,9 %
|23,4 %
|–13,1 %
|21,9 %
|12,4 %
|23,4 %
|207,0 %
|9,0 %
|93,5 %
|128,1 %
|8,6 %
|45,9 %
|81,3 %
|12,6 %
|30,5 %
|69,0 %
|19,1 %
|50,1 %
|ČS
|Dynamický
|0,2 %
|8,1 %
|–0,1 %
|5,0 %
|9,2 %
|–6,7 %
|18,8 %
|6,1 %
|13,0 %
|–4,8 %
|19,3 %
|9,6 %
|17,0 %
|140,2 %
|7,0 %
|51,4 %
|122,0 %
|8,3 %
|42,1 %
|64,5 %
|10,5 %
|18,4 %
|53,0 %
|15,2 %
|35,9 %
|ČS
|Pro budoucnost *)
|4,2 %
|4,2 %
|4,2 %
|1,9 %
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Generali
|Dynamický
|3,5 %
|2,0 %
|–0,5 %
|6,4 %
|8,2 %
|–9,1 %
|17,9 %
|5,4 %
|13,1 %
|–11,3 %
|21,4 %
|12,9 %
|16,0 %
|117,8 %
|6,2 %
|37,3 %
|107,2 %
|7,6 %
|32,6 %
|59,4 %
|9,8 %
|14,7 %
|59,0 %
|16,7 %
|41,2 %
|KB
|Akciový
|2,2 %
|5,8 %
|1,6 %
|0,9 %
|7,5 %
|–9,5 %
|16,4 %
|3,4 %
|12,9 %
|–11,3 %
|16,7 %
|9,4 %
|16,0 %
|92,4 %
|5,2 %
|21,2 %
|75,2 %
|5,8 %
|12,1 %
|48,3 %
|8,2 %
|6,7 %
|48,0 %
|14,0 %
|31,5 %
|NN
|Růstový *)
|–11,5 %
|9,3 %
|14,0 %
|–9,2 %
|17,6 %
|–2,2 %
|21,6 %
|–16,4 %
|31,1 %
|19,0 %
|25,9 %
|129,8 %
|7,9 %
|47,0 %
|159,7 %
|10,0 %
|66,2 %
|99,5 %
|14,8 %
|43,6 %
|96,3 %
|25,2 %
|74,3 %
|Rentea
|Akciový *)
|6,8 %
|–5,1 %
|17,4 %
|8,2 %
|14,5 %
|47,3 %
|8,0 %
|6,0 %
|n/a
|n/a
|n/a
|47,3 %
|8,0 %
|6,0 %
|45,4 %
|13,3 %
|29,1 %
|SRRI 6 (16 % – 24,9 %)
|ČSOB
|Dynamický
|0,7 %
|3,3 %
|7,6 %
|5,4 %
|5,5 %
|–10,1 %
|25,3 %
|6,5 %
|22,4 %
|–14,6 %
|23,4 %
|16,2 %
|12,0 %
|150,4 %
|7,3 %
|57,8 %
|123,7 %
|8,4 %
|43,2 %
|67,7 %
|10,9 %
|20,7 %
|60,5 %
|17,1 %
|42,5 %
|ČSOB
|Dynamický zodpovědný *)
|17,7 %
|9,2 %
|12,2 %
|44,1 %
|13,0 %
|28,0 %
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|44,1 %
|13,0 %
|28,0 %
|Generali
|Future alternativní *)
|–3,7 %
|–3,7 %
|–3,7 %
|–5,9 %
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Uniqa
|Akciový *)
|14,4 %
|24,5 %
|–21,1 %
|28,9 %
|30,3 %
|2,2 %
|93,1 %
|11,6 %
|35,8 %
|n/a
|n/a
|n/a
|68,8 %
|11,0 %
|21,4 %
|71,7 %
|19,8 %
|52,5 %
|SRRI 7 (25 % a více)
|Rentea
|Alternativní *)
|0,3 %
|0,3 %
|0,3 %
|–2,0 %
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a