Penzijní fondy vám za rok 2025 peníze stále vydělaly. Meziročně však o trochu méně (přehled)

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
Doba čtení: 5 minut
Autor: Shutterstock
„Penzijko“ v roce 2025 vydělávalo skoro všem – jen ne tak výrazně jako v roce 2024. V plusu skončily všechny sledované účastnické fondy, nejvíc znovu přinesly dynamické strategie, zatímco konzervativní fondy přidaly spíš „jistotu“ kolem pár procent. Vysvětlíme si, co z toho plyne pro běžného střadatele, jak číst riziko (SRRI) a proč je u penze důležitější dlouhý horizont než jeden dobrý rok.

Účastnické fondy doplňkového penzijního spoření (DPS) měly v roce 2025, podle analýzy poradenské společnosti Freedom Financial Services, mírně slabší výkonnost než v roce 2024. Přesto pro střadatele platí důležitý závěr: žádný z 36 analyzovaných účastnických fondů neskončil ve ztrátě. Nejlépe se dařilo dynamickým strategiím, konzervativní fondy přidaly v průměru zhruba 2,60 %.

Kolik Čechů má penzijko a kolik peněz se v něm točí

Podle zmiňované analýzy má účastnický nebo transformovaný fond má přibližně 36 % obyvatel ČR. Ke konci 3. čtvrtletí 2025 si na penzi spořilo zhruba 3,9 milionu lidí – z toho 1,77 milionu v transformovaných fondech a 2,13 milionu v účastnických fondech.

Penzijní společnosti spravovaly celkem 644 miliard Kč, z toho asi 288 miliard Kč v účastnických fondech. V rámci třetího pilíře tak účastnické fondy tvoří přibližně 45 % majetku určeného na penzi. Meziročně klesl celkový počet účastníků, ale rostla spravovaná částka, u účastnických fondů navíc přibylo klientů.

Typy účastnických fondů

Účastnické fondy DPS se v praxi dělí do tří základních linií

  1. Povinné konzervativní fondy: ty musí penzijní společnost nabízet podle zákona.
  2. Klasické účastnické fondy: typicky vyvážené a dynamické, nejsou zákonem tak detailně omezovány.
  3. Alternativní účastnické fondy: jde o novinku umožněnou novelou od 1. 1. 2024. Ty mohou investovat i do netradičních aktiv (např. nemovitosti, komodity, private equity, kryptoměny apod.). Mají ale krátkou historii, takže srovnání a závěry budou pevnější až po více letech.

Podle Asociace penzijních společností bylo k 30. 9. 2025 registrováno 40 účastnických fondů u 9 penzijních společností.

Vyznejte se v pojmu SRRI

Každý fond musí povinně uvádět ukazatel SRRI, ten má rizikový profil na škále 1 až 7. Platí přitom jednoduché pravidlo:

  • SRRI 1 = nejnižší kolísání (nejkonzervativnější),
  • SRRI 7 = nejvyšší kolísání (nejrizikovější).

Podle Václava Šimka z Freedom Financial Services byla nabídka fondů v roce 2025 pestrá: Najdeme pouze jeden, který má skutečně velmi nízkou volatilitu stupně 1. Na opačném konci spektra jsou tři klasické fondy s volatilitou stupně 6 a jeden, alternativní fond, dokonce stupně 7, uvádí v analýze Šimek.

U dvou fondů se SRRI meziročně změnilo, jeden se posunul z 1 na 2, druhý ze 6 na 5.

Přehled: Kdo vydělal nejvíc? Tři nejlepší fondy roku 2025

Nejvyšší zhodnocení napříč kategoriemi dosáhl v roce 2025 fond NN Růstový (25,9 %), následovaný Conseq Globální akciový (23,4 %) a ČS Dynamický (17,01 %).

Všechny tři mají rizikovost SRRI 5.

Podle analýzy jde o fondy s vysokým podílem akcií vyspělých trhů (typicky USA, západní Evropa) a s minimem hotovosti – na rostoucím trhu tak bývají „zainvestované naplno“.

Dynamické fondy dál táhly, ale dvouciferný výnos nebyl samozřejmostí

Dynamické investiční strategie (typicky SRRI 5 a 6) v roce 2025 opět patřily k vítězům. Průměr zhodnocení za tuto skupinu vychází na 14,2 %, nejlepší fond přidal 25,9 %.

Na první pohled to vypadá dobře, ale výsledky roku 2025 už v průměru nedohnaly rok 2024. Rok 2023 byl totiž natolik mimořádný, že bude se překomávat obtížně.

U dynamických účastnických fondů se již druhým rokem v řadě potvrdilo, že růstyv roce 2023 byly opravdu vysoké a jen těžko se budou portfoliomanažerům překonávat. Na druhou stranu byla i zde jedna výjimka, vysvětluje Václav Šimek s tím, že nadále platí, že klienti s delším investičním horizontem do penze by měli volit spíše dynamické fondy, zatímco klienti s kratším horizontem pak ty vyvážené nebo konzervativní varianty fondů.

Pro výběr fondu je důležitější horizont než 1 rok

Penzijní spoření je produkt na desítky let. Jednoletý výsledek je zajímavý, ale pro rozhodování je klíčovější dlouhodobý průměr.

Podle analýzy u fondů s kompletní historií od roku 2013 to vypadá takto:

Dynamické fondy dlouhodobě přinášely zhruba 6–7 % ročně. Nejvýkonnější fond celkově (Conseq Globální akciový) dosáhl asi 9 % ročně od roku 2013.

Konzervativní strategie (SRRI 1–3) měly průměrně kolem 1,30 % ročně. Nejlepší z nich, Conseq Dluhopisový, uvádí cca 2,90 % ročně.

Vyvážené strategie (SRRI 4) měly v průměru kolem 3,70 % ročně. Nejlepší „vyvážený“ zástupce, ČS Vyvážený, měl  cca 4,3 % ročně.

Jakou strategii?

Ve zkratce, pokud máte do důchodu daleko, typicky snesete a často potřebuje dynamičtější strategii. Pokud jste před důchodem, obvykle volíte vyváženější nebo konzervativní variantu, abyste omezili riziko velkého propadu těsně před čerpáním peněz.

Inflace: Nominální výnos není totéž co reálné zhodnocení

Analýza upozorňuje, že po započtení inflace vypadají výsledky jinak. Od roku 2013 do konce roku 2025 činí znehodnocení peněz přibližně 58,70 % (tj. za celých uzavřených 13 let), a to včetně odhadu inflace za prosinec 2025 podle prognózy ČNB, protože finální údaj ještě v době zpracování analýzy nebyl známý.

V reálném vyjádření by se modelová investice u nejslabšího zástupce (s kompletní historií) znehodnotila zhruba o 29,20 %, zatímco u nejúspěšnějšího fondu by se naopak reálně zhodnotila přibližně o 93,5 %.

Nejvíc inflace tak „bolí“ právě u konzervativní strategie v obdobích, kdy akciové trhy výrazně rostou.

Výsledky penzijních fondů za rok 2025

Účastnické fondy DPS – zhodnocení prostředků účastníků

Zdroj dat: Freedom Financial Services, s.r.o. 

SRRI (volatilita) Penzijní společnost Účastnický fond 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Celkem Průměr Reálně celkem 10 let 10 let p.a. 10 let reálně 5 let 5 let p.a. 5 let reálně 3 roky 3 roky p.a. 3 roky reálně
SSRI 1 (< 0,5 %) KB Peněžní *) 0,2 % 0,7 % 5,3 % 6,3 % 4,5 % 3,0 % 21,7 % 3,3 % –14,4 % n/a n/a n/a 21,4 % 3,9 % –12,7 % 14,4 % 4,6 % 1,6 %
SRRI 2 (0,5 % – 1,9 %) Allianz Povinný konz. 1,4 % 1,3 % 1,2 % –0,0 % –1,6 % 0,3 % 2,2 % 1,2 % –1,7 % 3,4 % 7,2 % 4,0 % 2,1 % 22,7 % 1,6 % –22,6 % 18,0 % 1,7 % –24,5 % 15,6 % 2,9 % –16,8 % 13,8 % 4,4 % 1,0 %
Conseq Dluhopisový 3,4 % 5,0 % 0,6 % 1,6 % –1,0 % –0,1 % 4,8 % 1,2 % 2,0 % 3,1 % 8,5 % 5,4 % 3,4 % 44,7 % 2,9 % –8,8 % 32,5 % 2,9 % –15,2 % 24,3 % 4,4 % –10,6 % 18,1 % 5,7 % 4,9 %
Conseq Povinný konz. 0,7 % 1,4 % 0,5 % 0,1 % –1,0 % –1,0 % 1,5 % 0,4 % –0,2 % 4,2 % 6,8 % 3,7 % 2,6 % 21,3 % 1,5 % –23,5 % 18,2 % 1,7 % –24,3 % 18,2 % 3,4 % –14,9 % 13,7 % 4,4 % 1,0 %
Conseq Target Bond 2035 *) 5,6 % 9,8 % –0,0 % 0,9 % 16,9 % 4,0 % –10,4 % n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10,7 % 3,4 % –1,7 %
Generali Povinný konz. 2,5 % 0,9 % 1,0 % –0,1 % –0,3 % –0,3 % 1,4 % 0,5 % –3,4 % 1,9 % 8,2 % 3,4 % 2,5 % 19,1 % 1,4 % –24,9 % 14,1 % 1,3 % –27,0 % 12,8 % 2,4 % –18,8 % 14,6 % 4,6 % 1,8 %
KB Povinný konz. 0,4 % 1,3 % 0,4 % –0,1 % –1,6 % –0,8 % 1,5 % 0,8 % –2,6 % 1,0 % 8,2 % 3,8 % 2,8 % 15,5 % 1,1 % –27,2 % 13,2 % 1,2 % –27,6 % 13,6 % 2,6 % –18,3 % 15,4 % 4,9 % 2,5 %
NN Povinný konz. 0,3 % 0,6 % 1,2 % 0,2 % –1,9 % –0,1 % 1,3 % 1,4 % –3,8 % 2,2 % 8,0 % 3,0 % 2,6 % 15,6 % 1,1 % –27,2 % 13,3 % 1,3 % –27,5 % 12,4 % 2,4 % –19,1 % 14,2 % 4,5 % 1,4 %
Uniqa Povinný konz. 0,5 % 2,7 % 0,6 % 0,0 % –1,4 % –0,8 % 1,2 % 0,6 % –2,6 % 2,5 % 7,4 % 3,5 % 2,4 % 17,5 % 1,2 % –26,0 % 13,2 % 1,2 % –27,6 % 13,6 % 2,6 % –18,2 % 13,8 % 4,4 % 1,0 %
SRRI 3 (2 % – 4,9 %) Conseq Realitní *) 1,9 % 1,9 % 1,9 % –0,4 % n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ČS Etický *) 1,0 % –1,6 % 6,2 % 3,9 % –1,9 % –2,6 % 9,0 % 2,5 % 4,0 % 21,8 % 2,2 % –20,5 % n/a n/a n/a 11,1 % 2,1 % –20,1 % 16,2 % 5,1 % 3,2 %
ČS Povinný konz. 0,4 % 1,3 % 0,6 % 0,0 % –0,5 % –0,1 % 2,6 % 1,0 % –4,2 % –1,8 % 10,2 % 3,2 % 2,6 % 15,9 % 1,1 % –27,0 % 13,3 % 1,3 % –27,5 % 9,8 % 1,9 % –21,0 % 16,7 % 5,3 % 3,7 %
ČSOB Garantovaný 1,1 % 1,6 % 0,9 % –0,5 % –1,4 % –1,5 % 1,7 % 1,1 % –4,5 % 1,2 % 7,3 % 2,6 % 2,4 % 12,3 % 0,9 % –29,2 % 8,3 % 0,8 % –30,7 % 9,0 % 1,7 % –21,6 % 12,7 % 4,1 % 0,1 %
ČSOB Povinný konz. 1,0 % 2,7 % 1,4 % 0,0 % –0,9 % –1,2 % 2,2 % 1,5 % –4,2 % 2,1 % 9,4 % 2,5 % 2,3 % 19,7 % 1,4 % –24,6 % 13,9 % 1,3 % –27,1 % 12,2 % 2,3 % –19,3 % 14,8 % 4,7 % 1,9 %
ČSOB Pro penzi *) 0,6 % 3,4 % 1,6 % 8,6 % 4,4 % 5,6 % 26,6 % 4,0 % –10,9 % n/a n/a n/a 25,8 % 4,7 % –9,5 % 19,7 % 6,2 % 6,3 %
Generali Spořicí 2,9 % 2,4 % 1,2 % 0,8 % 0,0 % –1,4 % 3,5 % 0,9 % –3,5 % –4,5 % 9,8 % 3,3 % 3,5 % 19,7 % 1,4 % –24,6 % 12,2 % 1,2 % –28,2 % 8,2 % 1,6 % –22,2 % 17,4 % 5,5 % 4,3 %
KB Dluhopisový *) 0,4 % 0,4 % –1,4 % –2,6 % 2,5 % 0,9 % –4,7 % –3,2 % 10,6 % 2,2 % 1,7 % 6,3 % 0,6 % –32,0 % 5,9 % 0,6 % –32,2 % 6,1 % 1,2 % –23,6 % 15,0 % 4,8 % 2,2 %
Rentea Dluhopisový *) 0,2 % 3,2 % 10,8 % 2,1 % 1,1 % 18,1 % 3,4 % –15,0 % n/a n/a n/a 18,1 % 3,4 % –15,0 % 14,3 % 4,6 % 1,5 %
Rentea Povinný konz. *) –0,6 % 3,5 % 8,1 % 2,9 % 2,2 % 16,9 % 3,2 % –15,8 % n/a n/a n/a 16,9 % 3,2 % –15,8 % 13,7 % 4,4 % 1,0 %
Uniqa Dluhopisový 0,5 % 3,6 % –0,2 % 0,4 % –1,3 % –0,9 % 1,4 % 1,7 % –3,1 % –1,3 % 7,4 % 2,1 % 2,1 % 12,6 % 0,9 % –29,0 % 8,3 % 0,8 % –30,7 % 7,1 % 1,4 % –23,0 % 11,9 % 3,8 % –0,6 %
SRRI 4 (5 % – 9,9 %) Allianz Vyvážený 1,7 % 2,1 % 3,2 % 2,2 % –0,7 % –3,6 % 9,9 % 4,6 % 2,1 % –4,6 % 11,4 % 8,9 % 2,1 % 45,5 % 2,9 % –8,3 % 35,8 % 3,1 % –13,1 % 20,8 % 3,9 % –13,1 % 24,0 % 7,4 % 10,1 %
ČS Vyvážený 0,4 % 4,7 % 0,1 % 4,1 % 4,3 % –3,5 % 10,4 % 4,6 % 4,6 % –4,3 % 15,5 % 6,0 % 10,9 % 73,1 % 4,3 % 9,1 % 64,5 % 5,1 % 5,3 % 35,9 % 6,3 % –2,2 % 35,7 % 10,7 % 20,5 %
ČSOB Vyvážený 0,7 % 3,8 % 3,5 % 3,1 % 2,6 % –5,9 % 13,0 % 4,2 % 7,6 % –8,2 % 15,9 % 7,5 % 8,1 % 68,7 % 4,1 % 6,3 % 55,9 % 4,5 % –0,2 % 33,0 % 5,9 % –4,3 % 34,7 % 10,4 % 19,6 %
Generali Vyvážený 3,6 % 2,4 % 0,6 % 3,5 % 4,1 % –4,9 % 10,5 % 3,1 % 5,5 % –8,4 % 14,3 % 7,7 % 9,2 % 61,9 % 3,8 % 2,1 % 51,8 % 4,3 % –2,9 % 29,9 % 5,4 % –6,5 % 34,4 % 10,3 % 19,3 %
KB Vyvážený 1,1 % 3,5 % 1,6 % –0,8 % 2,9 % –6,4 % 10,1 % 2,5 % 3,7 % –8,3 % 14,3 % 7,5 % 9,5 % 46,6 % 3,0 % –7,6 % 37,9 % 3,3 % –11,8 % 28,0 % 5,1 % –7,9 % 34,6 % 10,4 % 19,5 %
NN Vyvážený *) –0,5 % 2,4 % –1,0 % –4,4 % 9,1 % 2,8 % 2,5 % –7,2 % 14,6 % 10,7 % 5,3 % 37,4 % 2,9 % –12,1 % 38,1 % 3,3 % –11,6 % 27,0 % 4,9 % –8,6 % 33,6 % 10,1 % 18,7 %
Uniqa Vyvážený 0,5 % 4,9 % 2,0 % 4,5 % –0,1 % –4,2 % 11,2 % 5,2 % 6,5 % –9,3 % 15,1 % 9,4 % 7,0 % 63,6 % 3,9 % 3,1 % 52,2 % 4,3 % –2,6 % 30,2 % 5,4 % –6,3 % 34,8 % 10,5 % 19,7 %
SRRI 5 (10 % – 14,9 %) Allianz Dynamický 1,8 % 2,8 % 5,0 % 1,5 % 4,1 % –6,9 % 15,8 % 7,6 % 10,7 % –10,0 % 16,0 % 14,7 % 2,5 % 82,8 % 4,7 % 15,2 % 66,4 % 5,2 % 6,5 % 35,8 % 6,3 % –2,2 % 36,4 % 10,9 % 21,1 %
Conseq Globální akciový 19,5 % 12,7 % –0,1 % 10,8 % 10,0 % –9,7 % 19,0 % –3,9 % 23,4 % –13,1 % 21,9 % 12,4 % 23,4 % 207,0 % 9,0 % 93,5 % 128,1 % 8,6 % 45,9 % 81,3 % 12,6 % 30,5 % 69,0 % 19,1 % 50,1 %
ČS Dynamický 0,2 % 8,1 % –0,1 % 5,0 % 9,2 % –6,7 % 18,8 % 6,1 % 13,0 % –4,8 % 19,3 % 9,6 % 17,0 % 140,2 % 7,0 % 51,4 % 122,0 % 8,3 % 42,1 % 64,5 % 10,5 % 18,4 % 53,0 % 15,2 % 35,9 %
ČS Pro budoucnost *) 4,2 % 4,2 % 4,2 % 1,9 % n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Generali Dynamický 3,5 % 2,0 % –0,5 % 6,4 % 8,2 % –9,1 % 17,9 % 5,4 % 13,1 % –11,3 % 21,4 % 12,9 % 16,0 % 117,8 % 6,2 % 37,3 % 107,2 % 7,6 % 32,6 % 59,4 % 9,8 % 14,7 % 59,0 % 16,7 % 41,2 %
KB Akciový 2,2 % 5,8 % 1,6 % 0,9 % 7,5 % –9,5 % 16,4 % 3,4 % 12,9 % –11,3 % 16,7 % 9,4 % 16,0 % 92,4 % 5,2 % 21,2 % 75,2 % 5,8 % 12,1 % 48,3 % 8,2 % 6,7 % 48,0 % 14,0 % 31,5 %
NN Růstový *) –11,5 % 9,3 % 14,0 % –9,2 % 17,6 % –2,2 % 21,6 % –16,4 % 31,1 % 19,0 % 25,9 % 129,8 % 7,9 % 47,0 % 159,7 % 10,0 % 66,2 % 99,5 % 14,8 % 43,6 % 96,3 % 25,2 % 74,3 %
Rentea Akciový *) 6,8 % –5,1 % 17,4 % 8,2 % 14,5 % 47,3 % 8,0 % 6,0 % n/a n/a n/a 47,3 % 8,0 % 6,0 % 45,4 % 13,3 % 29,1 %
SRRI 6 (16 % – 24,9 %) ČSOB Dynamický 0,7 % 3,3 % 7,6 % 5,4 % 5,5 % –10,1 % 25,3 % 6,5 % 22,4 % –14,6 % 23,4 % 16,2 % 12,0 % 150,4 % 7,3 % 57,8 % 123,7 % 8,4 % 43,2 % 67,7 % 10,9 % 20,7 % 60,5 % 17,1 % 42,5 %
ČSOB Dynamický zodpovědný *) 17,7 % 9,2 % 12,2 % 44,1 % 13,0 % 28,0 % n/a n/a n/a n/a n/a n/a 44,1 % 13,0 % 28,0 %
Generali Future alternativní *) –3,7 % –3,7 % –3,7 % –5,9 % n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Uniqa Akciový *) 14,4 % 24,5 % –21,1 % 28,9 % 30,3 % 2,2 % 93,1 % 11,6 % 35,8 % n/a n/a n/a 68,8 % 11,0 % 21,4 % 71,7 % 19,8 % 52,5 %
SRRI 7 (25 % a více) Rentea Alternativní *) 0,3 % 0,3 % 0,3 % –2,0 % n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

