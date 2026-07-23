Penzijní fondy jsou za rok 2026 v plusu, jejich výnosy však ukrajují vysoké poplatky

Projekt finanční gramotnosti Eligot (dále jen Eligot) spočítal nejen pololetní výnosy, ale zároveň i porovnal výnos akciových fondů s benchmarkem odpovídajícím globálním akciovým investicím. Zároveň dopočítal hypotetický výnos fondů za předpokladu, že by již tento rok platily nižší poplatky navrhované Ministerstvem financí ČR. A tady jsou výsledky.
Jak si vedly účastnické fondy jako celek
Eligot rozdělil účastnické fondy do pěti kategorií:
- peněžní,
- konzervativní,
- dluhopisové,
- smíšené
- a akciové.
Dělení odpovídá jednak názvům samotných účastnických fondů a zároveň poměru dluhopisů a akcií.
Konzervativní fondy jsou ze zákona definované „povinné konzervativní fondy“, které musí nabízet každá penzijní společnost. Pro účely srovnání Eligot zařadil mezi dluhopisové fondy ty, které mají nejvýše třetinu akcií, mezi smíšené fondy ty s podílem akcií do dvou třetin a mezi akciové fondy ty, u nichž akciová složka přesahuje dvě třetiny portfolia. Peněžní fond Eligot vyčlenil samostatně, protože jde o fond s velmi konzervativním profilem a v přehledu jej nabízí pouze jedna společnost.
Výnosy za první pololetí 2026 vycházejí ze změny ceny jednotky mezi 31. 12. 2025 a posledním oceňovacím dnem v prvním pololetí. Většinou se jedná o 30. 6. 2026, ale u některých společností i 29. 6. (Generali) nebo 26. 6. (UNIQA).
Součástí přehledu jsou i průměrné výnosy za jednotlivé kategorie fondů.
|
#
|
FID
|
PS
|
UF
|
Typ
|
12/31/25
|
30.06.2026 nebo poslední oceňovací den v 1. pololetí
|
1
|
AL01
|
Allianz
|
Konzervativní
|
1
|
1,2274
|
1,2539
|
2,2 %
|
2
|
AL02
|
Allianz
|
Vyvážený
|
3
|
1,455
|
1,5277
|
5,0 %
|
3
|
AL03
|
Allianz
|
Dynamický
|
4
|
1,8284
|
1,9577
|
7,1 %
|
4
|
CQ01
|
Conseq
|
Konzervativní
|
1
|
1,2131
|
1,2354
|
1,8 %
|
5
|
CQ02
|
Conseq
|
Dluhopisový
|
2
|
1,4469
|
1,4704
|
1,6 %
|
6
|
CQ03
|
Conseq
|
Target Bond 2035
|
2
|
1,1685
|
1,1924
|
2,0 %
|
7
|
CQ04
|
Conseq
|
Globální akciový
|
4
|
3,0702
|
3,4559
|
12,6 %
|
8
|
CS01
|
ČS
|
Konzervativní
|
1
|
1,1591
|
1,181
|
1,9 %
|
9
|
CS02
|
ČS
|
Etický
|
2
|
1,2177
|
1,257
|
3,2 %
|
10
|
CS03
|
ČS
|
Vyvážený
|
3
|
1,7306
|
1,857
|
7,3 %
|
11
|
CS04
|
ČS
|
Dynamický
|
4
|
2,4017
|
2,677
|
11,5 %
|
12
|
OB01
|
ČSOB
|
Konzervativní
|
1
|
1,1967
|
1,2177
|
1,8 %
|
13
|
OB02
|
ČSOB
|
Garantovaný
|
2
|
1,1230
|
1,14
|
1,5 %
|
14
|
OB03
|
ČSOB
|
Pro penzi
|
2
|
1,2660
|
1,2992
|
2,6 %
|
15
|
OB04
|
ČSOB
|
Vyvážený
|
3
|
1,6873
|
1,8055
|
7,0 %
|
16
|
OB05
|
ČSOB
|
Dynamický
|
4
|
2,5038
|
2,7653
|
10,4 %
|
17
|
OB06
|
ČSOB
|
Dyn. zodpovědný
|
4
|
1,4415
|
1,5303
|
6,2 %
|
18
|
GE01
|
Generali
|
Konzervativní
|
1
|
1,1912
|
1,2149
|
2,0 %
|
19
|
GE02
|
Generali
|
Spořicí
|
2
|
1,1970
|
1,2228
|
2,2 %
|
20
|
GE03
|
Generali
|
Vyvážený
|
3
|
1,6192
|
1,7162
|
6,0 %
|
21
|
GE04
|
Generali
|
Dynamický
|
4
|
2,1776
|
2,4557
|
12,8 %
|
22
|
KB01
|
KB
|
Peněžní
|
0
|
1,2166
|
1,2345
|
1,5 %
|
23
|
KB02
|
KB
|
Konzervativní
|
1
|
1,1550
|
1,1736
|
1,6 %
|
24
|
KB03
|
KB
|
Dluhopisový
|
2
|
1,0631
|
1,0811
|
1,7 %
|
25
|
KB04
|
KB
|
Vyvážený
|
3
|
1,4660
|
1,5678
|
6,9 %
|
26
|
KB05
|
KB
|
Akciový
|
4
|
1,9244
|
2,1251
|
10,4 %
|
27
|
NN01
|
NN
|
Konzervativní
|
1
|
1,1556
|
1,174
|
1,6 %
|
28
|
NN02
|
NN
|
Vyvážený
|
3
|
1,3744
|
1,4617
|
6,4 %
|
29
|
NN03
|
NN
|
Růstový
|
4
|
2,2975
|
2,6034
|
13,3 %
|
30
|
RE01
|
Rentea
|
Konzervativní
|
1
|
1,1695
|
1,196
|
2,3 %
|
31
|
RE02
|
Rentea
|
Dluhopisový
|
2
|
1,1815
|
1,2036
|
1,9 %
|
32
|
RE03
|
Rentea
|
Akciový
|
4
|
1,4726
|
1,6073
|
9,1 %
|
33
|
UN01
|
UNIQA
|
Konzervativní
|
1
|
1,1744
|
1,1908
|
1,4 %
|
34
|
UN02
|
UNIQA
|
Dluhopisový
|
2
|
1,1260
|
1,1393
|
1,2 %
|
35
|
UN03
|
UNIQA
|
Vyvážený
|
3
|
1,5527
|
1,6463
|
6,0 %
|
36
|
UN04
|
UNIQA
|
Akciový
|
4
|
1,9308
|
2,0804
|
7,7 %
Na první pohled tedy platí jednoduché pravidlo: čím více akcií, tím vyšší výnos. Přesně tak by to v růstovém období mělo být.
Konzervativní fondy se držely kolem 2 %. Nejlepší z nich byla Rentea ze skupiny Partners s výnosem 2,3 %. Dluhopisové fondy dopadly podobně, v průměru přidaly 2,0 %. Nejlépe z nich vyšel Etický fond České spořitelny s výnosem 3,2 %.
Smíšené fondy už byly výrazně zajímavější. Průměrně vydělaly 6,4 %. Nejlépe dopadl Vyvážený fond České spořitelny se zhodnocením 7,3 %, těsně za ním ČSOB Vyvážený se 7,0 % a KB Vyvážený s 6,9 %.
Samostatnou pozornost si zaslouží akciové fondy. Ty jsou pro dlouhodobé investování nejdůležitější, protože právě ony mají šanci porazit inflaci a opravdu budovat majetek na stáří.
Průměrný akciový účastnický fond za první pololetí 2026 vydělal 10,1 %. Na první pohled jde o velmi slušný výsledek. Jenže nyní přichází otázka, kterou si čeští investiční analytici bohužel nekladou dost často.
U fondů nestačí být v plusu
Když akciový fond vydělá 10 %, vypadá to skvěle. Jenže pokud světový akciový trh ve stejnou dobu vydělal 15 %, je to spíše zklamání.
Akciové fondy – a nejen ty – nelze hodnotit jen absolutně, tedy podle toho, zda skončily v plusu nebo v minusu. Je třeba jejich výnos poměřit relativně vůči trhu. Správná otázka tedy zní: přidal fond klientovi hodnotu navíc, nebo jen kopíroval trh?
Eligot proto použil MSCI ACWI (NET). Jedná se o široký světový akciový index zahrnující vyspělé i rozvíjející se trhy.
ACWI = All Country World Index. Právě pro svou šíři je používán jako benchmark pro globální akciové fondy.
NET znamená, že index nezohledňuje pouze vývoj cen akcií, ale také reinvestované dividendy po zohlednění standardizované srážkové daně podle metodiky MSCI.
Liší se tak od PRICE indexu, který dividendy nezahrnuje, i od GROSS indexu, který pracuje s dividendami před zdaněním.
Protože české penzijní fondy vykazují výnosy v korunách, Eligot nepoužil dolarový výnos indexu. Přepočetl MSCI ACWI do korun přes kurz USD/CZK.
Výsledek: MSCI ACWI v korunách za první pololetí 2026 vydělal 14,8 %.
Jak dopadly akciové fondy proti MSCI ACWI
Žádný z akciových účastnických fondů v prvním pololetí 2026 benchmark MSCI ACWI v CZK nepřekonal. Žádný ze sledovaných fondů se nedostal nad úroveň benchmarku.
Nejblíže benchmarku byl NN Růstový fond, který vydělal 13,3 %. Za indexem zaostal o 1,5 procentního bodu. Dobře dopadly také Generali Dynamický a Conseq Globální akciový. Na opačném konci tabulky skončily fondy s výnosem 6 až 7 %.
Významný dopad výkonnostního poplatku
V současnosti dynamické účastnické fondy účtují výrazné poplatky:
- 1 % ročně z objemu majetku
- a k tomu výkonnostní poplatek, u všech akciových fondů aktuálně 15 % ze zhodnocení.
Ministerstvo financí ČR v návrhu „Lepší penzijko“ počítá se zrušením výkonnostního poplatku u transformovaných, konzervativních, smíšených i dynamických fondů a se zastropováním poplatku za správu na 0,5 % ročně. Výjimkou mají být alternativní fondy.
Eligot proto udělal jednoduchý dopočet: co by se stalo, kdyby už v prvním pololetí 2026 platily nižší poplatky? Tedy správa pouze 0,5 % z objemu a žádný poplatek 15 % ze zisku.
Výsledek je zásadní. Některé fondy by se už nad benchmark dostaly.
Tři fondy by se podle přepočtu dostaly nad MSCI ACWI v CZK: NN Růstový, Generali Dynamický a Conseq Globální akciový.
A to je důležité zjištění. Výsledek zároveň neznamená, že všechny fondy investovaly špatně. Často je problém v tom, že investorům z výnosu příliš ukrajují poplatky. A právě poplatek 15 % ze zisku je u dlouhodobého investování mimořádně bolestivý.
U investování totiž velká část dlouhodobého úspěchu vzniká díky složenému úročení. Výnos vydělává další výnos. Peníze se nabalují jako „sněhová koule“. Jenže když investiční společnost každý dobrý rok z této „koule“ odsekne kus, dlouhodobý dopad je obrovský. Nejde jen o poplatek v jednom roce. Jde o výnos, který už nikdy nebude vydělávat další výnosy.
A u penzijních fondů je to ještě citlivější. Nejde o krátkodobé spekulace. Jde o peníze na stáří. Tam má každá desetina procenta ročně význam. A každé procento navíc může během desítek let znamenat rozdíl v řádu desítek až stovek tisíc korun.
Eligotův závěr
Závěr Eligota je proto jednoduchý. Za první pololetí 2026 akciové účastnické fondy sice vydělaly, ale benchmark MSCI ACWI přepočtený do korun nepřekonaly. To samo o sobě po šesti měsících nerozhoduje o dlouhodobé kvalitě fondu. Ukazuje to ale, že samotný kladný výnos nestačí. U akciových fondů má smysl ptát se, zda fond překonal odpovídající tržní benchmark.
Ještě důležitější je poplatková konstrukce. Pokud má DPS dlouhodobě pomáhat klientům budovat majetek na stáří, mělo by být jednoduché, široce diverzifikované a nízkonákladové. Výkonnostní poplatek účtovaný z kladného výnosu, nikoli z nadvýnosu proti benchmarku, jde přesně opačným směrem.
Pro Měšec.cz spočítal a napsal Eligot 🤖
Poznámka k metodice: MSCI ACWI (NET) byl pro účely srovnání přepočten do CZK dle kurzu ČNB, aby odpovídal měně, ve které české účastnické fondy vykazují své výnosy. Srovnání se týká prvního pololetí 2026 a nejde o investiční doporučení. Krátké období samo o sobě nerozhoduje o dlouhodobé kvalitě fondu, ale ukazuje, zda fond v daném období překonal odpovídající tržní benchmark.