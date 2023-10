Penzijní fondy dohnaly loňské ztráty. Jaké zisky vám „penzijko“ letos přinese?

Penzijním fondům se letos zadařilo. Po loňských propadech, které způsobila zejména válka na Ukrajině a energetická krize, se fondy otřepaly a vyrazily zase zpátky vzhůru. Nejlépe se dařilo dynamickým fondům, tedy těm, které mají v portfoliu převážně akcie. Koncem srpna 2023 vykázaly zhodnocení ve výši 13,26 % a Asociace penzijních společností (APS) odhaduje, že by se výnos dynamických fondů mohl do konce letošního roku vyšplhat až na 20 %. Za dynamickými fondy jsou vyvážené fondy s výnosem 9,13 %, konzervativní fondy vydělaly 5,26 %.

Kritici penzijka s oblibou říkají, že nevydělává. Doufám, že se v kontextu letošních výsledků trochu chytnou za nos. Dosavadní čísla totiž ukazují, že penzijní fondy s vysokou akciovou složkou umí ročně nabídnout skvělý výnos, říká prezident APS Aleš Poklop. Připomíná, že u dlouhodobého investování by se nemělo jásat nad jedním úspěšným rokem, protože je důležité sledovat dlouhodobý vývoj. O to větší mám radost, že dynamické fondy v posledních pěti letech vynášejí lidem v průměru každoročně 8,25 % čistého zisku a kopírují výkonnost uznávaného indexu MSCI All Country World1, dodává.

Výkonnost dynamických fondů DPS a indexu MSCI ACW Autor: Asociace penzijních společností

Index MSCI All Country World1 je index vážený tržní kapitalizací, který vytvořila společnost Morgan Stanley Capital International (MSCI). Sleduje výkonnost více než 3000 velkých a středních společností ze 49 rozvinutých i rozvíjejících se trhů, což z něj činí jeden z nejpoužívanějších světových akciových indexů.

Podle Asociace penzijních společností si dynamické fondy doplňkového penzijního spoření připsaly v posledních 5 letech průměrně 8,25 %, vyvážené fondy 4,46 % a povinně konzervativní fondy o 1,09 %. Jak si přesně vedly jednotlivé fondy u konkrétních penzijních společností (zatím do konce roku 2022), zjistíte v přehledné tabulce na webu APS.

Za celou dobu své existence, tedy od roku 2013, dynamické fondy vydělaly v průměru 4,94 % ročně, vyvážené 2,84 % a konzervativní 0,61 %.

Průměrná hodnota inflace v uplynulých 5 letech činila 6,95 %. Od vzniku penzijních fondů v roce 2013 měla průměrnou roční hodnotu 3,69 %. Na těchto údajích je vidět, že dlouhodobě dokážou inflaci porazit dynamické, akciové fondy. Stejně tak je patrné, že v případě hubených let, kdy se ekonomice nedaří, sice mohou akciové fondy utrpět výraznou ztrátu, ale historicky ji vždy dokázaly dalším období vymazat a znovu vydělávat výrazněji než opatrnější vyvážené nebo konzervativní fondy.

Zhodnocení penzijních fondů 2012 – 8/2023 Autor: Asociace penzijních společností

Konzervativní, vyvážené, dynamické. V čem se fondy liší a proč jedny vydělávají málo, zatímco jiné mnohem víc?

Konzervativní fondy jsou složené převážně ze státních dluhopisů a peněžního trhu, což jsou například státní úvěry, obchodní směnky, depozitní certifikáty a podobně. Velké zisky tu nečekejte, ale ani výrazné ztráty, pokud dočasně nepřijde krize jako v loňském roce. Je to poklidný český rybník vhodný pro střadatele, kteří nemají rádi riziko a spokojí se raději s vrabcem v hrsti, než s holubem na střeše. Inflaci s nimi však překonáte málokdy.

Vyvážené fondy už dokážou přinést zajímavější zhodnocení než konzervativní. Přibližně polovinu portfolií tvoří dluhopisy, ve druhé polovině bývají větším dílem akcie, malou část tvoří výše zmíněné nástroje peněžního trhu. Tyto fondy jsou vhodné pro lidi, kteří by chtěli vydělat něco víc, což jim zajistí zejména akciová složka, ale zároveň se chtějí chránit před většími turbulencemi.

Dynamické fondy tvoří z větší části akcie (cca ze 3/4), zbytek obsahuje dluhopisy a malou část nástroje peněžního trhu. Díky akciím, jejichž cena se odráží od úspěšnosti firem, můžete získat velice zajímavé zhodnocení. Podmínkou však je dlouhodobost investice, akcie potřebují minimálně 10 let, aby měly čas vyrovnat případné ztráty, které mohou během dekády přijít. Pokud se začnete na stáří zajišťovat včas a dáte jim 20 nebo 30 let, pak se svých zisků, které překonají inflaci, dočkáte zcela jistě.

Nejen penzijko, ale celkově zabezpečování na stáří čekají změny

Penzijní spoření se od ledna 2024 zřejmě změní. Abyste získali státní podporu, budete si muset spořit více než doposud. Příspěvky od státu budou vzhledem k dosavadním úložkám nižší než dnes, ale na druhou stranu bude možné získat až o 120 Kč měsíčně více, pokud budete ochotni sáhnout hlouběji do kapsy a navýšit si své měsíční úložky. Ministerstvo financí, které připravilo návrh na změnu systému penzijního spoření, očekává, že lidé takto budou více motivovaní spořit si vyšší částky a celkově si tak zajistit vyšší komfort ve stáří.





Kolik dostáváte od státu měsíčně dnes a jak to bude od příštího roku

Současná výše měsíčního státního příspěvku:

Pokud si platíte 300 až 999 Kč, činí výše měsíčního státního příspěvku částku 90 Kč a 20 % z částky přesahující 300 Kč.

Od částky 1000 a více Kč činí výše měsíčního státního příspěvku částku 230 Kč.

Od příštího roku budete moct získat měsíční státní příspěvek ve výši až 340 Kč, ale jen v případě, že vaše měsíční platba bude minimálně 1700 Kč.

Porovnání současných a navrhovaných pravidel pro stanovení státního příspěvku Výše měsíční úložky Současný státní příspěvek Nový státní příspěvek 300 Kč 90 Kč 0 Kč 400 Kč 110 Kč 0 Kč 500 Kč 130 Kč 100 Kč 600 Kč 150 Kč 120 Kč 700 Kč 170 Kč 140 Kč 800 Kč 190 Kč 160 Kč 900 Kč 210 Kč 180 Kč 1000 Kč 230 Kč 200 Kč 1100 Kč 230 Kč 220 Kč 1150 Kč 230 Kč 230 Kč 1200 Kč 230 Kč 240 Kč 1300 Kč 230 Kč 260 Kč 1400 Kč 230 Kč 280 Kč 1500 Kč 230 Kč 300 Kč 1600 Kč 230 Kč 320 Kč 1700 Kč a více 230 Kč 340 Kč

Peníze, které si posíláte do penzijního spoření, si můžete za určitých podmínek odečíst od daňového základu. Nejvýše si nyní můžete ročně odečíst 24 000 Kč, ale až z plateb, které přesahují celkovou roční platbu 12 000 Kč (to znamená, pokud si měsíčně spoříte více než 1000 Kč). Jinými slovy, za peníze, které si posíláte do výše 1000 Kč, vás stát odmění státním příspěvkem, a na částky, které si pošlete nad tento rámec, můžete uplatnit daňové zvýhodnění.

Od příštího roku se částka odměňovaná státním příspěvkem zvýší na 1700 Kč, tudíž se i posune hranice, od které budete mít nárok na daňové zvýhodnění. Odečíst ze základu daně si budete moct peníze, které překročí částku 1700 Kč.

Fondy DPS budou moct investovat rozmanitěji a generovat vyšší zisk

Další novinku bude mít i doplňkové penzijní spoření (DPS). Umožní totiž vznik alternativního účastnického fondu. Stávající účastnické fondy nemohou kvůli stanoveným limitům investovat do fondů soukromého kapitálu (private equity) a do nemovitostí, startupů nebo infrastruktury.

U alternativního investičního fondu má být poplatková politika i investiční strategie nastavena volněji, takže penzijní společnosti budou moct investovat ještě dynamičtěji a dosáhnout pro účastníky vyššího zhodnocení. S tím bude spojené i vyšší investiční riziko. Zákon však přestane omezovat okruh aktiv, do nichž může tento alternativní fond investovat, a nebude zřejmě ani nastavovat žádné investiční limity.

S Novým rokem přijde další změna, která se týká daňových výhod

Dnes můžete využít pro odečty z daní tři varianty:

Ze starého penzijního připojištění (PP),

z nového doplňkového penzijního spoření (DPS),

a z životního pojištění, pokud obsahuje rezervotvornou složku dožití (tedy pokud není v čistě rizikové variantě). Každý rok si můžete u životního pojištění odečíst ze základu daně zaplacené pojistné až do výše 24 000 Kč, což vám na daních ušetří 3600 Kč.

Od příštího roku by se odpočty sjednotily. Od základu daně si budete moct odečíst příspěvky v celkovém úhrnu do 48 000 Kč za daňově podporované produkty spoření na stáří. Do nich by nespadalo jen „staré“ a „nové“ penzijko, ale i další formy investic, které mají za úkol zajistit vás na stáří.

Dlouhodobý investiční produkt – investujte téměř kamkoli

Pokud návrh úspěšně projde legislativním kolečkem, v příštím roce se k těmto třem variantám připojí ještě čtvrtá, a to tzv. dlouhodobý investiční produkt (DIP). Tento produkt bude technicky podobný doplňkovému penzijnímu spoření a životnímu pojištění. Jde totiž o investování do akcií, dluhopisů či investičních fondů.

DIP je souhrnný název pro již existující finanční produkty, které umožňují vytváření úspor na stáří. Tak zní definice Ministerstva financí. Jde zkrátka o už dnes dostupné investiční produkty, které nabízejí:

banky,

spořitelní a úvěrní družstva,

obchodníci s cennými papíry,

samosprávné investiční fondy

a zahraniční osoby s obdobnou činností,

přičemž všechny tyto uvedené subjekty musí mít licenci České národní banky, která je opravňuje poskytovat tyto investiční či spořicí produkty v ČR.

Nejedná se tedy o nějaký nově vznikající produkt, který by se měl od příštího roku zavádět. Pokud už jste zvyklí investovat, třeba prostřednictvím své banky nebo obchodníka s cennými papíry, pak už tento DIP vlastníte. Jediný rozdíl bude od příštího roku spočívat v tom, že si budete moct svoje investice daňově zvýhodnit, jak jsme se zmínili výše.

Stejně jako na penzijko nebo životní pojištění vám bude moct také na DIP přispívat zaměstnavatel, který si bude moct tyto příspěvky odečíst z daní až do výše 50 000 Kč.

Podmínkou pro daňová zvýhodnění DIPu je, že si do něj budete přispívat nejméně po dobu 10 let a ukončíte ho nejdříve v kalendářním roce, kdy dosáhnete věku 60 let.