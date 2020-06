Pendler žaluje vládu kvůli náhradě škody za test na koronavirus. Jde o princip, říká

Pavel Hutník je pendler. Za prací dojíždí od roku 2001 do německého Passova. Když vláda v březnu zavřela hranice a pendlerům stanovila, že můžou přes hranice maximálně jednou za tři týdny a pak do povinné čtrnáctidenní karantény, bál se, jak dlouho to všechno potrvá.

Nevěděl jsem, jestli se nebudu muset odstěhovat na neznámo dlouhou dobu do Německa, byl to stres pro celou rodinu, popsal redakci Měšec.cz. Po dvaceti letech, kdy do Německa denně dojíždí, tak musel zjišťovat, kolik tam stojí ubytovna nebo za kolik se dá pronajmout byt.

Stěhovat se nakonec nikam nemusel, zaměstnavatel mu nabídl kurzarbeit a Hutník strávil 5,5 týdne doma. Když ho firma povolala zpět do práce, pendleři už mohli jezdit přes hranice denně na základě předloženého negativního testu na koronavirus. Ten si musel obratem opatřit, aby se do práce mohl co nejdřív vrátit.

Se žádostí o náhradu škody neuspěl, proto žaloba

Nebylo to ale jednoduché. Nemocnice ve Strakonicích, kam by to měl z domova na test nejblíž, byly pendlery zahlcené a na termín by musel čekat 5 až 7 dní. Test si proto zařídil v laboratoři Tilia viroložky Soni Pekové nedaleko Kladna. Její laboratoř umožňuje samovýtěr v domácím prostředí. Hutník si jej sám provedl a vzorek do laboratoře osobně odvezl. Test ho vyšel na 1264 Kč, další peníze stála cesta.

Hutník nejdříve podal žádost, prostřednictvím které žádal po úřadu vlády náhradu škody za náklady spojené s povinným testováním na koronavirus. Neuspěl, stejně jako ostatní pendleři.

Rozhodl se proto, že to nenechá být, a úřad vlády zažaloval. Náhradu škody ve výši 5000 Kč za test a cestovné bude vymáhat soudně. Nejde mi o ty peníze, ale o princip. To, co se kolem pendlerů dělo, považuji za šikanu, diskriminaci a ztrátu svobody, vysvětluje.

Škoda pendlerům vznikla, říká advokát

V civilní žalobě ho bude zastupovat advokát Michal Staněk. Ten se od začátku nouzového stavu snaží pomoci pendlerům, kteří měli kvůli uzavřeným hranicím ztížené cestování za prací a museli se nechat povinně testovat.

Staněk vytvořil zmíněnou žádost, prostřednictvím které pendleři mohli žádat náhradu škody za náklady spojené s povinným testováním na koronavirus. Žádost je možné podat do šesti měsíců od skončení nouzového stavu a je možné do ní zahrnout všechny testy zaplacené do 17. května, kdy nouzový stav skončil. Staněk je přesvědčený, že všem, kdo se museli nechat na pokyn vlády testovat, vznikla škoda a stát by ji měl nahradit. Takto to podle něj vyplývá z § 36 krizového zákona.

Jelikož se vláda dobrovolně k uhrazení (v rozporu s § 36) nemá, podal jsem za pana Hutníka civilní žalobu na plnění. Očekávám, že se to bude táhnout roky. Vláda dá určitě odpor proti platebnímu rozkazu, který požaduji vydat, a bude klasické soudní jednání. Až ho pravomocně vyhrajeme, tak všichni pendleři, co požádali o náhradu za testy, budou moci bez obav žádat soudně po vládě svůj nárok za uhrazený test, popisuje rozhodně advokát.

Za účast na protestu pokuta

Pavel Hutník je zároveň i jedním z třiadvaceti pendlerů, kteří za protest konaný na hraničním přechodu Folmava dostali pokutu 3000 Kč. Protest proti opatřením vlády se konal 11. dubna a zhruba v polovině června začala jeho účastníkům přicházet oznámení o pokutách. Pokuty rozdala na podnět policie krajská hygienická stanice v Plzni, důvodem bylo porušení zákazu shromažďování. V tu dobu totiž platilo omezení pohybu a pravidlo shromažďování maximálně dvou osob. Z dokumentu, který má redakce Měšec.cz k dispozici, vyplývá, že pokuta je splatná 30 dní na účet Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje.