Péče o dítě se začne započítávat do důchodu dalším lidem

Péče o malé dítě se bude do budoucna započítávat do důchodu více lidem. Od příštího roku totiž vznikne nový typ náhradní doby pojištění pro osoby, které se osobně starají o dítě do 3 let na základě dohody s rodiči.
Náhradní doby pojištění
Pro nárok na starobní důchod musíte splnit podmínku dosažení důchodového věku (až na výjimky spojené s předdůchodem a předčasným důchodem) a také získat dostatečnou dobu pojištění v délce 35 let.
Do té se kromě pojištěné výdělečné činnosti (podnikání či zaměstnání s odvody na důchodové pojištění) započítávají i tzv. náhradní doby. Jde o období, kdy sice neodvádíte žádné pojistné na důchodové pojištění, stát ale přesto toto období oceňuje jeho částečným nebo plným zápočtem pro stanovení nároku na penzi. A to buď proto, že se během vyloučené doby věnujete nějaké společensky prospěšné činnosti (např výchově dětí) nebo jste se ocitli bez vlastního zavinění v tíživém sociálním postavení. (Pokud během náhradní doby nemáte příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, jedná se o tzv. vyloučenou dobu.)
Většina náhradních dob se při započtení pro účely penze redukuje na 80 % jejich délky. Ze 100 % se naopak započítává doba péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu a rovněž v minulosti získaná doba základní vojenské služby. (náhradní doby pojištění se zohledňují až od dovršení 18. roku věku a nehodnotí se ty náhradní doby, které byly získány po dni vzniku nároku na důchod).
Výčet všech náhradních dob pojištění najdete v § 5 odst. 2 a § 102 odst. 3 až 45 zákona o důchodovém pojištění.
Další náhradní doba pro pečující o malé děti
Dítětem se rozumí dítě vlastní a dítě osvojené rodičem.
Novou náhradní dobu pro osoby pečující o dítě do 3 let na základě dohody s jeho rodiči přinesla novela zákona o sociálních službách (sněmovní tisk 796), resp. její poslanecký pozměňovací návrh č. 6208.
Právní úprava si klade za cíl pomoci rodičům s malými dětmi, kteří jsou z důvodu úmrtí nebo ztráty schopnosti pečovat nuceni řešit péči o malé dítě a současně finančně zabezpečit rodinu, řekla serveru Měšec.cz Kateřina Procházková, mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) s tím, že osobou pečující osobně o dítě může být dohodou s rodiči určen kdokoli svéprávný, typicky to ale v praxi bude prarodič dítěte, ale může to být i jiná osoba blízká některého z rodičů dítěte bez příbuzenského vztahu k němu.
Situace, kdy by se rodič chtěl takto dohodnout s někým blízkým na péči o své dítě, nebude se tato situace řešit pro účely nároku na novou náhradní dobu formálním soudním svěřením dítěte do péče, ale „společným prohlášením o péči o dítě“.
Toto prohlášení bude účinné po určité přesně zjistitelné období a bude možno jej učinit pouze z vážných důvodů na straně aspoň jednoho z rodičů a s formálními náležitostmi. Učinění tohoto společného prohlášení bude podmínkou i pro to, aby pečující osoba měla ve svém zaměstnání právo na rodičovskou dovolenou, doplnila Procházková.
Protože rodičovský příspěvek není vázán na čerpání rodičovské dovolené, neznamená možnosti čerpat rodičovskou dovolenou také to, že bude zvolená pečující osoba čerpat na dané dítě i rodičovský příspěvek. Ten bude čerpat rodič a nárok neztratí právě ani tím, že se dohodne na péči o malé dítě s jinou blízkou osobou. Bude pak na nich, jestli si mezi sebou neformálně dohodnou, že rodič tuto dávku bude poskytovat pečující osobě.
Aby stát předešel duplicitnímu zohledňování náhradních dob za péči během stejného období, bude platit, že nebude možné za dobu péče, na kterou se vztahuje zmíněné společné prohlášení, započíst náhradní dobu za péči o toto dítě žádnému z rodičů dítěte. Pokud tedy rodiče sjednají s nějakou další osobou společné prohlášení, prakticky se na tuto stanovenou dobu vzdávají možnosti, že jim bude za toto období péče o toto dítě započtena pro důchod.
S nově zaváděnou náhradní dobou pojištění se bude podle mluvčí ministerstva práce ve všech ohledech nakládat stejně, jako s dobou péče rodiče o dítě ve věku do 4 let.
Bude se jednat o vyloučenou dobu, bude za ni náležet od roku 2027 ocenění za péči (tzv. fiktivní vyměřovací základ) ve výši 100 % průměrné mzdy, pro účely nároku na starobní důchod a pro účely výše důchodu se tato náhradní doba nebude redukovat na 80 %, informovala Procházková.
Co je to fiktivní vyměřovací základ
Institut zavedený důchodovou reformou od roku 2027 v rámci tzv. rodinného vyměřovacího základu. Má pomoci pečujícím osobám o děti nebo závislé osoby, aby nedoplácely na to, že během období péče mají jen malé nebo žádné výdělky, které by jim „naředily“ obvyklou výši příjmů za léta, kdy vykonávaly výdělečnou činnost.
Nově se na období péče bez příjmu bude pohlížet pro účely stanovení výše penze tak, jako by pečující osoba pobírala průměrnou mzdu (tzv. fiktivní vyměřovací základ). Pokud budou pečující výdělečně činní, bude se tento skutečný výdělek k rodinnému vyměřovacímu základu přičítat.
Uvedla také, že se k nové náhradní době bude přihlížet i pro účely splnění podmínky 45 let pojištění, aby získal pojištěnec nárok jen na poloviční krácení předčasného starobního důchodu.
Společné prohlášení o péči o dítě
Podle pozměňovacího návrhu je možné společné prohlášení o péči o dítě (dále jen Prohlášení) sepsat jen v případě:
- úmrtí jednoho z rodičů nebo
- že aspoň jednomu z rodičů (dle potvrzení poskytovatele zdravotních služeb na Prohlášení) dlouhodobé a závažné onemocnění znemožňuje péči o dítě.
Závažným onemocněním se rozumí takové, které dle lékařů má trvat déle než 1 měsíc a pro které byl rodič dítěte uznán dočasně práce neschopným (nebo by byl uznán, kdyby byl nemocensky pojištěn).
Prohlášení je možné učinit jen na předepsaném tiskopise. Ten kromě jiného obsahuje také poučení o důsledcích Prohlášení, možnostech jeho zrušení a důsledcích zrušení.
Společné prohlášení o péči o dítě sepisují oba rodiče (pokud žijí), a osoba, která bude o dítě pečovat. Souhlas se nevyžaduje jen u rodiče, který ho vzhledem k onemocnění dle lékařů nemůže učinit nebo u rodiče, jehož rodičovská odpovědnost byla pozastavena, omezena nebo jí byl zbaven.
Účinky Prohlášení trvají:
- po dobu uvedenou v Prohlášení, pokud bylo učiněno v případě úmrtí jednoho z rodičů, nebo
- 6 měsíců ode dne, v němž bylo Prohlášení učiněno (ostatní případy).
Účinky Prohlášení je možné se souhlasem rodičů a pečující osoby prodloužit na předepsaném tiskopisu na další smluvenou dobu (i opakovaně). Prodloužení je ale nutné sepsat před uplynutím doby účinnosti předchozího Prohlášení.
Účinky Prohlášení zanikají:
- uplynutím dohodnuté doby,
- dnem převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu,
- dnem, v němž bylo učiněno nové Prohlášení s jinou osobou, nebo
- dnem, kdy aspoň jedna osoba, která Prohlášení učinila, ho na předepsaném tiskopisu zruší.
Podpisy na těchto dokumentech (Prohlášení, jeho prodloužení či zrušení) musí být úředně ověřeny nebo ověřeny územní správou sociálního zabezpečení (pokud je rodič podpisu schopen).
Zákon už 20. 8. 2025 vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 300/2025 Sb. Nová náhradní doba vznikne s platností od 1. ledna 2026.