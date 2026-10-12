Paušální daň 2027: OSVČ s nižšími příjmy si připlatí, ti ostatní budou platit pořád stejně

Někteří podnikatelé v režimu paušální daně budou příští rok posílat vyšší měsíční platby než letos (vybraná skupina lidí dokonce zaplatí příští rok podstatně více). Pro ostatní se pravidelné úhrady paušální daně nijak nezmění.
Tři pásma paušální daně
Na úvod připomeňme, že existují tři pásma paušální daně s různou výší měsíčních plateb, která se odvíjí od výše příjmu a druhu činnosti.
První pásmo je primárně určené pro podnikatele s příjmy do 1 mil. Kč, druhé pro podnikatele s příjmy do 1,5 mil. Kč a třetí pro příjmy do 2 mil. Kč. Svou roli pro umístění v daném pásmu ale hraje i druh činnosti. Ten se specifikuje podle toho, na jaký případný výdajový paušál zakládá nárok.
Výdajové paušály jsou ve výši:
- 80 % pro řemeslné živnosti nebo zemědělskou výrobu a lesní a vodní hospodářství,
- 60 % pro ostatní živnosti,
- 40 % pro svobodná povolání, příjmy z autorských práv, podnikání dle zvláštních předpisů,
- 30 % pro příjmy z pronájmu.
1. pásmo paušální daně
Do prvního pásma se může přihlásit podnikatel, pokud jeho příjmy ze samostatné činnosti za předcházející rok nepřesáhly 1 mil. Kč. V takovém případě nehraje druh činnosti žádnou roli.
Dále se do tohoto pásma může přihlásit i podnikatel:
- s příjmy do 1,5 mil. Kč, pokud se alespoň na 75 % těchto příjmů dá uplatnit výdajový paušál ve výši 80 %, nebo 60 %,
- s příjmy do 2 mil. Kč, pokud alespoň na 75 % těchto příjmů lze uplatnit 80% paušál.
Platby u podnikatelů v prvním pásmu ovlivňuje pravidelně nová výše odhadované průměrné mzdy pro další rok, ze kterých jsou odvozovány minimální zálohy pro OSVČ. Na ně je platba pro první pásmo navázaná.
Průměrná mzda se pro příští rok odhaduje na 51 663 Kč. Minimální záloha na důchodové pojištění pro OSVČ pro rok 2027 vychází na 5281 Kč a ta na zdravotní pojištění pak na 3488 Kč. Když známe tyto údaje, můžeme už stanovit i měsíční platbu pro podnikatele v prvním pásmu paušální daně.
Platba podnikatelů v prvním pásmu se skládá z minimální zálohy na důchodové pojištění pro OSVČ navýšené o 15 %, z minimální zálohy pro OSVČ na zdravotko a ze 100 Kč určené na daň z příjmů.
Příští rok se tedy platba zvýší ze současných 9162 Kč na 6074 Kč + 3488 Kč + 100 Kč = 9662 Kč. Tedy přesně o pětistovku měsíčně.
V souvislosti s prvním pásmem je nutné upozornit i na změny související se znovuzavedením elektronické evidence tržeb (EET 2.0). Právě podnikatelé v tomto pásmu (ale jen ti s příjmem do 1 mil. Kč) se mohou evidenci vyhnout pomocí režimu EET OFF. Bude je to však něco stát. Místo stovky, kterou v současnosti platí na daň z příjmů, se jim tato položka každý měsíc zvýší o 1400 Kč na celkových 1500 Kč. V takovém případě se na ně tedy bude vztahovat povinnost každý měsíc zaplatit 11 062 Kč. Jen to, že se vyhnou evidenci tržeb, je tedy ročně přijde na 16 800 Kč navíc jen na platbě daně.
Výše plateb pro druhé a třetí pásmo není závislá na minimálních odvodech pro OSVČ. Částky jsou přímo ukotveny v zákoně:
- § 14 odst. 3) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, určuje platby na důchodové pojištění,
- § 3a zákona 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění určuje platby na zdravotní pojištění,
- § 38 lk zákona o daních z příjmů určuje část zálohy, která bude odvedena na daň z příjmů.
Platby pro příští rok se pro podnikatele s vyššími příjmy, kteří spadají do druhého a třetího pásma nezmění.
2. pásmo paušální daně
Do druhého pásma spadají podnikatelé, jejichž příjmy ze samostatné činnosti za minulý rok nepřesáhly hranici 1,5 mil. Kč bez ohledu na druh činnosti.
Druhé pásmo mohou využít také poplatníci:
- s příjmy do 2 mil. Kč, jestliže se alespoň na 75 % z nich dá uplatnit 80%, nebo 60% výdajový paušál.
Platba pro druhé pásmo je pro rok 2027 stejná jako pro letošek a vychází ve výši 16 745 Kč měsíčně (8191 Kč důchodové pojištění + 3591 Kč zdravotní pojištění + 4963 Kč na daň z příjmů).
3. pásmo paušální daně
Třetí pásmo paušální daně je určené poplatníkům s ročními příjmy do 2 mil. Kč bez ohledu na to, jakou činnost vykonávají.
Platba pro třetí pásmo je letos ve výši 27 139 Kč měsíčně (12 527 Kč důchodové pojištění + 5292 Kč zdravotní pojištění + 9320 Kč na daň z příjmů) a i v tomto pásmu tedy zůstane stejná také pro příští rok.
Připlatí si jen podnikatelé s nižšími příjmy
Je trochu paradoxní, že platby u podnikatelů s vyššími příjmy ve druhém a třetím pásmu paušální daně zůstávají už několik let za sebou ve stávající výši, zatímco podnikatelům s nižšími příjmy, kteří spadají do pásma prvního, vzrostou platby celkově za rok ze současných 109 944 Kč o 6000 Kč na 115 944 Kč.
Podnikatelé v prvním pásmu, kteří by se chtěli vyhnout evidenci tržeb a vstoupili by do režimu EET OFF, zaplatí ročně 132 744 Kč, tedy o 22 800 Kč více než letos.
Platba paušální daně
Měsíční zálohy se platí do 20. dne každého měsíce.
Pokud s podnikáním teprve začínáte a rovnou v režimu paušální daně, je první záloha splatná až do 20. dne následujícího měsíce, tedy společně s platbou zálohy za tento následující měsíc.
Měsíční zálohy si můžete i předplatit na několik měsíců nebo i na celý rok dopředu.
Kdo může vstoupit do režimu paušální daně
Režim paušální daně má svá pravidla. Vstoupit do něj mohou jen podnikatelé, kteří plní zákonem dané podmínky:
- nejsou plátci DPH,
- mají roční příjmy do 2 mil. Kč,
- nemají příjmy ze závislé činnosti (kromě příjmů zdaňovaných srážkou),
- nejsou v insolvenci,
- nejsou společníky veřejné obchodní společnosti nebo komplementáři komanditní společnosti,
- neměli vyšší příjmy než jaké stanovuje jejich zvolené pásmo paušálního režimu,
- v případě zahájení podnikatelské činnosti v průběhu roku neměli před tímto datem příjmy ze závislé činnosti (nezdaňované srážkou) nebo zdanitelné příjmy z kapitálového majetku, z nájmu nebo ostatní příjmy, které nejsou zdaňované srážkou, celkem nad 50 000 Kč.
Pokud byste chtěli do režimu paušální daně na základě oznámení vstoupit, ale nesplňovali zákonné podmínky, správce daně vás vyrozumí (pokud je plníte, žádné stanovisko nevydává).
Přechod mezi pásmy
Mezi jednotlivými pásmy paušální daně můžete přecházet, vždy ale jen k začátku roku. Abyste mohli do jiného pásma, musíte podat finančnímu úřadu do 11. ledna 2027 Oznámení o změně pásma podané poplatníkem. Jde to oběma směry. Směrem dolů ale jen za podmínky, že se výše vašich příjmů za minulé období „vejde“ do hranice příjmů pro vybrané nižší pásmo.
Pokud jste v minulém roce nedosáhli výše příjmů pro své zvolené pásmo (např. II.) a plníte podmínku výše příjmu pro nižší pásmo (I. pásmo), můžete podat Oznámení o jiné výši paušální daně. Platby se vám přepočítají dle nižšího pásma a vznikne nárok na přeplatek.
V případě, že jste naopak za minulý rok překročili hranici příjmů pro vaše stávající pásmo (např. I. pásmo) patříte správně do II. pásma. Pokud chcete i nadále zůstat v režimu paušální daně, musíte do 11.1.2027 na finančák podat Oznámení o jiné výši paušální daně a (do termínu pro podání daňového přiznání) pak doplatit rozdíl v zálohách za daň a pojistné za celý rok. V roce 2027 pak nemůžete fungovat v I. pásmu, ale musíte přejít do II. pásma. Pokud Oznámení o jiné výši paušální daně nepodáte, budete z paušálního režimu vyřazeni a za příjmy následujícího roku budete muset klasicky podat daňové přiznání.
Povinnosti podnikatele v režimu paušální daně
Poplatník by měl v režimu paušální daně vést evidenci příjmů, například kdyby mu vznikla povinnost podat daňové přiznání (důvodem může být situace, že daň nebude rovna paušální dani, příjmy z podnikání přesáhnou 2 mil. Kč, poplatník bude mít příjmy ze závislé činnosti, stane se plátcem DPH apod.).
Může se také stát, že si doložení příjmů kvůli zvoleném pásmu z nějakého důvodu vyžádá finanční úřad (např. od OSVČ, které mají příjmy ze samostatné činnosti, k nimž je možné uplatnit výdaje procentem z příjmů v různé výši).
Vstoupit do režimu paušální daně nebo ne?
I když má paušální daň své výhody, nevyplatí se všem. Proto si před vstupem do tohoto režimu musíte spočítat, jak jste na tom vy podle výše příjmů. Roli hraje i fakt, zda uplatňujete výdaje paušálem nebo v reálné výši či zda máte nárok na daňové slevy a odpočty od základu daně. V režimu paušální daně totiž nemůžete žádné z těchto zvýhodnění využít. Pracující důchodci v paušálním režimu neuplatní ani slevu z odvodů na důchodové pojištění.
Váháte, zda se vám paušální daň vyplatí? Podívejte se na výpočty v článku na našem sesterském serveru Podnikatel.cz.