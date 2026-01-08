Paušální daň 2026: Zbývá pár dní, abyste se stihli zbavit daňového přiznání

Podnikatelé, kteří chtějí od letoška fungovat v režimu paušální daně, mají posledních pár dní na přihlášení. Oznámení o vstupu do paušálního režimu totiž musí podat nejpozději do pondělí 12. ledna 2026. V případě, že má OSVČ ze zákona zřízenou datovou schránku, musí vyplněný formulář odeslat z datové schránky. Informaci o vstupu automaticky dostane i vaše zdravotní pojišťovna a příslušná okresní správa sociálního zabezpečení.
Co se dozvíte v článku
OSVČ, které už v v tomto režimu nyní fungují, mohou do 12. ledna:
- dobrovolně vystoupit z paušálního režimu,
- změnit pásmo paušálního režimu,
- oznámit jinou výši paušální daně za rok 2025 (jestliže reálná výše příjmů odpovídala jinému než zvolenému pásmu a jsou splněné podmínky pro vyměření paušální daně.
V případě, že žádnou změnu dělat nechtějí, automaticky pokračují v dosavadním pásmu i v dalším roce.
Výhody paušální daně
Fungování v režimu paušální daně pro podnikatele znamená úlevu od povinnosti podávat daňové přiznání a přehledy pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení. Výrazně snižuje také pravděpodobnost kontroly ze strany finančního úřadu a vyžaduje zasílání jen jedné měsíční paušální částky, která zahrnuje platbu na daň z příjmů i zálohu na důchodové a zdravotní pojištění. Pokud vaše příjmy za dané období odpovídají zvolenému pásmu, nebudete po skončení období nic doplácet na dani ani na pojistném.
Tento systém přináší větší přehlednost a předvídatelnost plateb, usnadňuje finanční plánování a v některých případech může znamenat i úsporu na daních, vyjmenovala další výhody generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.
Pásma paušální daně
Paušální daň je rozdělena do tří pásem s různou výší měsíčních plateb. Ty se odvíjí od výše příjmu a druhu činnosti.
První pásmo je primárně určené pro podnikatele s příjmy do 1 mil. Kč, druhé pro podnikatele s příjmy do 1,5 mil. Kč a třetí pro příjmy do 2 mil. Kč. Svou roli pro umístění v daném pásmu ale hraje i druh činnosti. Ten se specifikuje podle toho, na jaký případný výdajový paušál zakládá nárok.
Výdajové paušály jsou ve výši:
- 80 % pro řemeslné živnosti nebo zemědělskou výrobu a lesní a vodní hospodářství,
- 60 % pro ostatní živnosti,
- 40 % pro svobodná povolání, příjmy z autorských práv, podnikání dle zvláštních předpisů,
- 30 % pro příjmy z pronájmu.
1. pásmo paušální daně
Do prvního pásma se může přihlásit podnikatel, pokud jeho příjmy ze samostatné činnosti za předcházející rok nepřesáhly 1 mil. Kč. V takovém případě nehraje druh činnosti žádnou roli.
Dále se do tohoto pásma může přihlásit i podnikatel:
- s příjmy do 1,5 mil. Kč, pokud se alespoň na 75 % těchto příjmů dá uplatnit výdajový paušál ve výši 80 %, nebo 60 %,
- s příjmy do 2 mil. Kč, pokud alespoň na 75 % těchto příjmů lze uplatnit 80% paušál.
Paušální daň pro první pásmo sestává ze stokoruny na daň z příjmů, minimální zálohy na zdravotní pojištění pro daný rok a minimální zálohy na důchodové pojištění navýšené o 15 %.
Platba pro první pásmo je letos ve výši 9984 Kč měsíčně (6578 Kč důchodové pojištění, 3306 Kč zdravotní pojištění a 100 Kč daň z příjmů).
Nová vláda však poslala do schvalování novelizaci, která má snížit minimální zálohu na důchodové pojištění na 5005 Kč. Pak budou OSVČ v paušálním režimu za první pásmo platit 9162 Kč (5756 Kč důchodové pojištění, 3306 Kč zdravotní pojištění a 100 Kč daň z příjmů). Rozdíl v zálohách od začátku roku do okamžiku změny bude OSVČ vrácen. Zatím však není stanoveno jak.
Výše plateb ve druhém a třetím pásmu už není závislá na minimálních odvodech pro OSVČ. Částky jsou přímo ukotveny v zákoně:
- § 14 odst. 3) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, určuje platby na důchodové pojištění,
- § 3a zákona 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění určuje platby na zdravotní pojištění,
- § 38 lk zákona o daních z příjmů určuje část zálohy, která bude odvedena na daň z příjmů.
2. pásmo paušální daně
Do druhého pásma spadají podnikatelé, jejichž příjmy ze samostatné činnosti za minulý rok nepřesáhly hranici 1,5 mil. Kč bez ohledu na druh činnosti.
Druhé pásmo mohou využít také poplatníci:
- s příjmy do 2 mil. Kč, jestliže se alespoň na 75 % z nich dá uplatnit 80%, nebo 60% výdajový paušál.
Platba pro druhé pásmo se nezměnila a pro rok 2026 je ve výši 16 745 Kč měsíčně (8191 Kč důchodové pojištění + 3591 Kč zdravotní pojištění + 4963 Kč na daň z příjmů).
3. pásmo paušální daně
Třetí pásmo paušální daně je určené poplatníkům s ročními příjmy do 2 mil. Kč bez ohledu na to, jakou činnost vykonávají.
I platba pro třetí pásmo je letos ve stejné výši jako loni, tedy 27 139 Kč měsíčně (12 527 Kč důchodové pojištění + 5292 Kč zdravotní pojištění + 9320 Kč na daň z příjmů).
Placení paušální daně
Měsíční zálohy se platí do 20. dne každého měsíce.
Pokud s podnikáním teprve začínáte a rovnou v režimu paušální daně, je první záloha splatná až do 20. dne následujícího měsíce, tedy společně s platbou zálohy za tento následující měsíc.
Měsíční zálohy si můžete i předplatit na několik měsíců nebo i na celý rok dopředu.
Kdo může vstoupit do režimu paušální daně
Režim paušální daně má svá pravidla. Vstoupit do něj mohou jen podnikatelé, kteří plní zákonem dané podmínky:
- nejsou plátci DPH,
- mají roční příjmy do 2 mil. Kč,
- nemají příjmy ze závislé činnosti (kromě příjmů zdaňovaných srážkou),
- nejsou v insolvenci,
- nejsou společníky veřejné obchodní společnosti nebo komplementáři komanditní společnosti,
- neměli vyšší příjmy než jaké stanovuje jejich zvolené pásmo paušálního režimu,
- v případě zahájení podnikatelské činnosti v průběhu roku neměli před tímto datem příjmy ze závislé činnosti (nezdaňované srážkou) nebo zdanitelné příjmy z kapitálového majetku, z nájmu nebo ostatní příjmy, které nejsou zdaňované srážkou, celkem nad 50 000 Kč.
Pokud byste chtěli do režimu paušální daně na základě oznámení vstoupit, ale nesplňovali zákonné podmínky, správce daně vás vyrozumí (pokud je plníte, žádné stanovisko nevydává).
Přechod mezi pásmy
Mezi jednotlivými pásmy paušální daně můžete přecházet, vždy ale jen k začátku roku. Abyste mohli do jiného pásma, musíte podat finančnímu úřadu do 12.1.2026 Oznámení o změně pásma podané poplatníkem. Jde to oběma směry. Směrem dolů ale jen za podmínky, že se výše vašich příjmů za minulé období „vejde“ do hranice příjmů pro vybrané nižší pásmo.
Pokud jste v minulém roce nedosáhli výše příjmů pro své zvolené pásmo (např. II.) a plníte podmínku výše příjmu pro nižší pásmo (I. pásmo), můžete podat Oznámení o jiné výši paušální daně. Platby se vám přepočítají dle nižšího pásma a vznikne nárok na přeplatek.
V případě, že jste naopak za minulý rok překročili hranici příjmů pro vaše stávající pásmo (např. I. pásmo) patříte správně do II. pásma. Pokud chcete i nadále zůstat v režimu paušální daně, musíte do 12.1. 2026 na finančák podat Oznámení o jiné výši paušální daně a (do termínu pro podání daňového přiznání) pak doplatit rozdíl v zálohách za daň a pojistné za celý rok. V roce 2026 pak nemůžete fungovat v I. pásmu, ale musíte přejít do II. pásma. Pokud Oznámení o jiné výši paušální daně nepodáte, budete z paušálního režimu vyřazeni a za příjmy následujícího roku budete muset klasicky podat daňové přiznání.
Povinnosti podnikatele v režimu paušální daně
Poplatník by měl v režimu paušální daně vést evidenci příjmů, například kdyby mu vznikla povinnost podat daňové přiznání (důvodem může být situace, že daň nebude rovna paušální dani, příjmy z podnikání přesáhnou 2 mil. Kč, poplatník bude mít příjmy ze závislé činnosti, stane se plátcem DPH apod.).
Může se také stát, že si doložení příjmů kvůli zvoleném pásmu z nějakého důvodu vyžádá finanční úřad (např. od OSVČ, které mají příjmy ze samostatné činnosti, k nimž je možné uplatnit výdaje procentem z příjmů v různé výši).
Vstoupit do režimu paušální daně nebo ne?
I když má paušální daň své výhody, nevyplatí se všem. Proto si před vstupem do tohoto režimu musíte spočítat, jak jste na tom vy podle výše příjmů. Roli hraje i fakt, zda uplatňujete výdaje paušálem nebo v reálné výši či zda máte nárok na daňové slevy a odpočty od základu daně. V režimu paušální daně totiž nemůžete žádné z těchto zvýhodnění využít. Pracující důchodci v paušálním režimu neuplatní ani slevu z odvodů na důchodové pojištění.
Zda se vám paušální daň vyplatí si můžete vypočítat na kalkulačce ministerstva financí nebo se podívejte do článku na sesterském serveru Podnikatel.cz.