Paušální daň 2025: Některým podnikatelům se celkově za rok zvýší platby skoro o 15 tisíc korun

Aktualizace 13.9. 16:30: Aktualizovali jsme výpočty podle nové verze nařízení, která obsahuje odlišný přepočítací koeficient. Všechny níže uvedené výpočty jsou tedy aktuální a odpovídají nejnovější verzi návrhu nařízení.
Někteří podnikatelé, kteří fungují v režimu paušální daně, budou muset příští rok posílat vyšší platby. Změna se dotkne podnikatelů s nejnižšími příjmy, kteří spadají do prvního pásma.
Růst odvodů v rámci paušální daně ovlivní nová výše odhadované průměrné mzdy pro příští rok, potažmo nová výše minimálních záloh na důchodové a zdravotní pojištění pro OSVČ.
Podle nařízení, které jde nyní do schvalování, má být odhadovaná průměrná mzda pro rok 2025 ve výši 46 557 Kč. Pokud dojde ke schválení zmíněného nařízení, bude minimální záloha na důchodové pojištění pro OSVČ pro rok 2025 ve výši 4786 Kč a minimální záloha na zdravotní pojištění ve výši 3143 Kč. A právě tyto údaje ovlivní i odvody paušální daně v prvním pásmu.
Pásma paušální daně
Paušální daň je rozdělena do tří pásem s různou výší měsíčních plateb. Ty se odvíjí od výše příjmu a druhu činnosti.
První pásmo je primárně určené pro podnikatele s příjmy do 1 mil. Kč, druhé pro podnikatele s příjmy do 1,5 mil. Kč a třetí pro příjmy do 2 mil. Kč. Svou roli pro umístění v daném pásmu ale hraje i druh činnosti. Ten se specifikuje podle toho, na jaký případný výdajový paušál zakládá nárok.
Výdajové paušály jsou ve výši:
- 80 % pro řemeslné živnosti nebo zemědělskou výrobu a lesní a vodní hospodářství,
- 60 % pro ostatní živnosti,
- 40 % pro svobodná povolání, příjmy z autorských práv, podnikání dle zvláštních předpisů,
- 30 % pro příjmy z pronájmu.
1. pásmo paušální daně
Do prvního pásma se může přihlásit podnikatel, pokud jeho příjmy ze samostatné činnosti za předcházející rok nepřesáhly 1 mil. Kč. V takovém případě nehraje druh činnosti žádnou roli.
Dále se do tohoto pásma může přihlásit i podnikatel:
- s příjmy do 1,5 mil. Kč, pokud se alespoň na 75 % těchto příjmů dá uplatnit výdajový paušál ve výši 80 %, nebo 60 %,
- s příjmy do 2 mil. Kč, pokud alespoň na 75 % těchto příjmů lze uplatnit 80% paušál.
Paušální daň pro první pásmo sestává ze stokoruny na daň z příjmů, minimální zálohy na zdravotní pojištění pro daný rok a minimální zálohy na důchodové pojištění navýšené o 15 %.
Platba pro první pásmo je v letošním roce ve výši 7498 Kč měsíčně (4430 Kč důchodové pojištění + 2968 Kč zdravotní pojištění + 100 Kč daň z příjmů).
2. pásmo paušální daně
Do druhého pásma spadají podnikatelé, jejichž příjmy ze samostatné činnosti za minulý rok nepřesáhly hranici 1,5 mil. Kč bez ohledu na druh činnosti.
Druhé pásmo mohou využít také poplatníci:
- s příjmy do 2 mil. Kč, jestliže se alespoň na 75 % z nich dá uplatnit 80%, nebo 60% výdajový paušál.
Platba pro druhé pásmo je pro rok 2024 ve výši 16 745 Kč měsíčně (8191 Kč důchodové pojištění + 3591 Kč zdravotní pojištění + 4963 Kč na daň z příjmů).
3. pásmo paušální daně
Třetí pásmo paušální daně je určené poplatníkům s ročními příjmy do 2 mil. Kč bez ohledu na to, jakou činnost vykonávají.
Platba pro třetí pásmo je letos ve výši 27 139 Kč měsíčně (12 527 Kč důchodové pojištění + 5292 Kč zdravotní pojištění + 9320 Kč na daň z příjmů).
Paušální daň v roce 2025
Platba pro první pásmo by v příštím roce měla být ve výši 8716 Kč měsíčně (5473 Kč důchodové pojištění, 3143 Kč zdravotní pojištění a 100 Kč daň z příjmů). Letos je to 7498 Kč, takže pro příští rok vzroste o 1218 měsíčně, tj. 14 616 Kč ročně.
Výše plateb ve druhém a třetím pásmu už není závislá na minimálních odvodech pro OSVČ. Částky jsou přímo ukotveny v zákoně:
- § 14 odst. 3) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, určuje platby na důchodové pojištění,
- § 3a zákona 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění určuje platby na zdravotní pojištění,
- § 38 lk zákona o daních z příjmů určuje část zálohy, která bude odvedena na daň z příjmů.
Jak jsme se informovali u příslušných ministerstev, změna plateb ve druhém a třetím pásmu paušální daně pro příští rok není plánována.
Ministerstvo práce a sociálních věcí neplánuje navrhnout změnu ve stanovení vyměřovacího základu v druhém a třetím pásmu u OSVČ v paušálním režimu. Taková změna by měla být provedena po dohodě s Ministerstvem financí v případě, že by byly upraveny hranice příjmu pro zařazení OSVČ do druhého a třetího pásma, řekl nám Jakub Augusta, vedoucí oddělení mediální komunikace Ministerstva práce.
Pro zdaňovací období roku 2025 nebyl ze strany Ministerstva financí podán žádný návrh na změnu částky zálohy na daň z příjmů poplatníka v paušálním režimu ani pro jedno ze tří pásem paušálního režimu, potvrdil také Petr Habáň z Odboru komunikace Ministerstva financí.
Ministerstvo zdravotnictví ČR nám sice neodpovědělo, žádná změna (ohledně plateb na paušální daň) se ale nechystá ani u zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.