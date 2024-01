Paušální daň 2024: Kdo se může přihlásit a jak a kolik bude platit?

Na přihlášení k paušální dani pro rok 2024 už mnoho času nezbývá. Přinášíme vše, co potřebujete vědět, chcete-li se k paušální dani přihlásit. Podle Ministerstva financí nyní paušální daň využívá přes 102 tisíc živnostníků.

Pásma paušální daně

Paušální daň je rozdělena do tří pásem s různou výší měsíčních plateb. Ty se odvíjí od výše příjmu a druhu činnosti.

První pásmo je primárně určené pro podnikatele s příjmy do 1 mil. Kč, druhé pro podnikatele s příjmy do 1,5 mil. Kč a třetí pro příjmy do 2 mil. Kč. Svou roli pro umístění v daném pásmu ale hraje i druh činnosti. Ten se specifikuje podle toho, na jaký případný výdajový paušál zakládá nárok.

Výdajové paušály jsou ve výši:





80 % pro řemeslné živnosti nebo zemědělskou výrobu a lesní a vodní hospodářství,

60 % pro ostatní živnosti,

40 % pro svobodná povolání, příjmy z autorských práv, podnikání dle zvláštních předpisů,

30 % pro příjmy z pronájmu.

1. pásmo paušální daně

Do prvního pásma se může přihlásit podnikatel, pokud jeho příjmy ze samostatné činnosti za předcházející rok nepřesáhly 1 mil. Kč. V takovém případě nehraje druh činnosti žádnou roli.

Dále se do tohoto pásma může přihlásit i podnikatel:

s příjmy do 1,5 mil. Kč , pokud se alespoň na 75 % těchto příjmů dá uplatnit výdajový paušál ve výši 80 %, nebo 60 % ,

, pokud se alespoň na dá uplatnit výdajový paušál ve výši , s příjmy do 2 mil. Kč, pokud alespoň na 75 % těchto příjmů lze uplatnit 80% paušál.

Paušální daň pro první pásmo sestává ze stokoruny na daň z příjmů, minimální zálohy na zdravotní pojištění pro daný rok a minimální zálohy na důchodové pojištění navýšené o 15 %.

2. pásmo paušální daně

Do druhého pásma spadají podnikatelé, jejichž příjmy ze samostatné činnosti za minulý rok nepřesáhly hranici 1,5 mil. Kč bez ohledu na druh činnosti.

Druhé pásmo mohou využít také poplatníci:





s příjmy do 2 mil. Kč, jestliže se alespoň na 75 % z nich dá uplatnit 80%, nebo 60% výdajový paušál.

3. pásmo paušální daně

Třetí pásmo paušální daně je určené poplatníkům s ročními příjmy do 2 mil. Kč bez ohledu na to, jakou činnost vykonávají.

Vyšší platba pro rok 2024

Připomeňme, že v paušálním režimu platí OSVČ pouze měsíční paušální zálohy namísto záloh na daň z příjmů a pojistného na důchodové a zdravotní pojištění.

Výše paušálních záloh se ve všech třech pásmech od ledna zvýší. Podnikatelé proto musí přenastavit své „trvaláky“ tak, aby zálohu v nové výši uhradili do 20. ledna (a následně vždy do 20. dne v měsíci). Zálohy je možné i předplatit, maximálně na celý rok dopředu.

Letošní růst záloh bude výraznější, protože OSVČ platí nově více na důchodovém pojištění, které je součástí paušální daně.

Výše měsíčního vyměřovacího základu na důchodové pojištění u OSVČ v paušálním režimu činí pro:

první pásmo paušálního režimu částku nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu (30 % průměrné mzdy v roce 2024) zvýšeného o 15 % = záloha ve výši 4430 Kč ,

, druhé pásmo paušálního režimu 28 050 Kč = záloha ve výši 8191 Kč ,

, třetí pásmo paušálního režimu 42 900 Kč = záloha ve výši 12 527 Kč.

Část paušální zálohy, která je odváděna v jednotlivých pásmech za daň z příjmů, stanovuje § 38 lk zákona o daních z příjmů. Částky zůstávají stejné jako loni. Stejně tak i částky za zdravotní pojištění, které stanovuje zase § 3a zákona 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Zde opět formou ročního vyměřovacího základu, ze kterého si musíte vypočíst měsíční zálohu na zdravotní pojištění pro dané pásmo paušální daně.

Platba pro první pásmo se tedy letos zvyšuje o 1290 Kč měsíčně na 7498 Kč (4430 Kč důchodové pojištění + 2968 Kč zdravotní pojištění + 100 Kč daň z příjmů). Podnikatelé v prvním pásmu paušální daně si připlatí za rok o 15 480 Kč více. Navýšení odvodů na důchodové pojištění na ně dopadne nejvýrazněji.

Platba pro druhé pásmo letos vzroste o 745 Kč měsíčně na 16 745 Kč (8191 Kč důchodové pojištění + 3591 Kč zdravotní pojištění + 4963 Kč na daň z příjmů). Za celý rok si ve druhém pásmu připlatíte o 8940 Kč víc, nejméně ze všech pásem v režimu paušální daně.

Platba pro třetí pásmo se letos zvyšuje o 1139 Kč měsíčně na 27 139 Kč (12 527 Kč důchodové pojištění + 5292 Kč zdravotní pojištění + 9320 Kč na daň z příjmů). Ve třetím pásmu si za rok připlatíte o 13 668 Kč víc. Pořád je to ale méně než podnikatelé v prvním pásmu, kteří mají výrazně nižší příjmy.

Novinky pro rok 2024

Oznámení o vstupu do paušálního režimu se od začátku letošního roku stalo formulářovým podáním. To znamená, že máte-li zpřístupněnou datovou schránku, která vám byla zřízena ze zákona, musíte toto oznámení podat elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Poslat ho můžete přes datovku nebo přes interaktivní formulář na portálu MOJE daně.

Od roku 2024 se nemusí nově podnikající OSVČ před vstupem do paušálního režimu registrovat k dani z příjmů u finančního úřadu. Došlo totiž ke zrušení registrační povinnosti u poplatníků daně z příjmů fyzických osob.

Podnikajících fyzických osob se dotkne i další změna obsažená v konsolidačním balíčku. Podnikajícím fyzickým osobám bude moci finanční úřad vracet přeplatky pouze bezhotovostně na bankovní účet uvedený v žádosti o vrácení přeplatku.

Jak a do kdy se přihlásit k režimu paušální daně

Vstoupit do paušálního režimu můžete po podání oznámení na finančním úřadu, a to poštou nebo elektronicky (datovou schránkou či přihlášením do vaší daňové schránky na portálu MOJE daně). Pro tyto účely slouží formulář Oznámení o vstupu do paušálního režimu (informace se automaticky dostane i k vaší zdravotní pojišťovně a na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, nemusíte je tedy kvůli tomu kontaktovat).

Pásmo musíte zvolit na základě příjmů za loňský rok podle výše popsaných pravidel. Pokud do režimu paušální daně teprve vstupujete, za příjmy minulého roku musíte ještě podat daňové přiznání.

Pokud už jste byli v paušálním režimu do 31. prosince 2023 včetně, pokračujete v roce 2024 automaticky ve stejném pásmu dál. To za podmínky, že nepodáte Oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu nebo Oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu.

Pro rok 2024 můžete do paušálního režimu vstoupit, vystoupit z něj, změnit pásmo paušální daně nebo změnit výši daně za rok 2023 do středy 10. ledna 2024 včetně.

Pokud zahájíte samostatnou činnost v průběhu roku 2024 a přihlásíte se do paušálního režimu, bude mít první i druhou zálohu splatnou do 20. dne následujícího měsíce. Přihlásíte-li se tedy k paušální dani v dubnu, bude záloha za duben i květen splatná do 20. května 2024. Další zálohy budou splatné vždy do 20. dne daného měsíce.

Jak je to s přechody mezi pásmy

Mezi jednotlivými pásmy paušální daně se dá přecházet, vždy ale jen k začátku roku. Abyste mohli do jiného pásma, musíte podat finančnímu úřadu do desátého ledna Oznámení o změně pásma podané poplatníkem. Jde to oběma směry. Směrem dolů ale jen za podmínky, že se výše vašich příjmů za minulé období „vejde“ do hranice příjmů pro dané nižší pásmo.

Pokud jste v minulém roce nedosáhli výše příjmů pro své zvolené pásmo (např. II.), splnili jste podmínku výše příjmů pro nižší pásmo (I. pásmo) a nechcete z nějakého důvodu platit zálohy pro II. pásmo, můžete podat Oznámení o jiné výši paušální daně. Platby se vám přepočítají dle nižšího pásma a vznikne vám nárok na přeplatek.

V případě, že jste naopak za minulý rok překročili hranici příjmů pro vaše stávající pásmo (např. I. pásmo), a patříte tedy vzhledem k příjmům do II. pásma (a pokud zároveň chcete i nadále zůstat v režimu paušální daně), musíte do desátého na finančák podat Oznámení o jiné výši paušální daně a (do termínu pro podání daňového přiznání) pak doplatit rozdíl v zálohách za daň a pojistné za celý rok. V následujícím roce pak nemůžete zůstat v I. pásmu, ale musíte přejít do II. pásma. Pokud Oznámení o jiné výši paušální daně nepodáte, budete z paušálního režimu vyřazeni a za příjmy následujícího roku budete muset klasicky podat daňové přiznání.

Kdo může vstoupit do paušálního režimu

Do paušálního režimu mohou vstoupit OSVČ, které nejsou plátci DPH, jejich roční příjmy jsou do 2 mil. Kč a nemají příjmy ze závislé činnosti (s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou).

Zároveň OSVČ nemůže být dlužníkem, vůči kterému bylo zahájeno insolvenční řízení, ani společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti.

OSVČ v paušálním režimu mohou mít vedlejší příjmy (z kapitálového majetku, z nájmu či tzv. ostatní příjmy), maximálně však do 50 tisíc Kč ročně.