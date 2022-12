Paušální daň 2023: Nově tři pásma a tři typy plateb. Co se mění a pro koho?

Roční limit obratu pro povinnou registraci k DPH se od příštího roku zvýší z jednoho na dva miliony. Změnu přinesla novela zákona o DPH, která už vyšla ve Sbírce zákonů.

V důsledku toho vzroste z jednoho na dva miliony také maximální limit pro roční příjmy podnikatelů, kteří chtějí vstoupit do režimu paušální daně. Růst limitu dává logiku, protože jednou z podmínek pro vstup do paušálního režimu je fakt, že podnikatel není plátcem DPH.

Tři pásma paušální daně

Kvůli širokému rozpětí možných příjmů podnikatelů už ale nestačí jedno pásmo paušální daně. Od příštího roku se tedy rozdělí rovnou do tří, s různou výší měsíčních plateb. Ty se budou odvíjet od výše příjmu a druhu činnosti.

První pásmo bylo primárně určené pro podnikatele s příjmy do 1 mil. Kč, druhé pro podnikatele s příjmy do 1,5 mil. Kč a třetí pro příjmy do 2 mil. Kč. Jak už jsme ale zmínili, svou roli pro umístění v daném pásmu bude hrát také druh činnosti. Ten se pro tyto účely specifikuje podle toho, na jaký případný výdajový paušál zakládá nárok (není ale podmínkou, že by podnikatel musel výdajový paušál skutečně využívat).

Důvodem tohoto pravidla je snaha o to, aby daň v paušální výši alespoň přibližně odpovídala dani, kterou by poplatník zaplatil podle obecných pravidel zákona o daních z příjmů, vysvětluje důvodová zpráva zmíněné novely zákona o DPH.

Zopakujme si tedy, že výše výdajového paušálu je ve výši:

80 % pro řemeslné živnosti nebo zemědělskou výrobu a lesní a vodní hospodářství,

60 % pro ostatní živnosti,

40 % pro svobodná povolání, příjmy z autorských práv, podnikání dle zvláštních předpisů,

30 % pro příjmy z pronájmu.

1. pásmo

Do prvního pásma se bude moci přihlásit podnikatel, pokud jeho příjmy ze samostatné činnosti za předcházející rok nepřesáhly 1 mil. Kč. V takovém případě nehraje druh činnosti žádnou roli.

Dále se do tohoto pásma bude moci přihlásit i podnikatel:

s příjmy do 1,5 mil. Kč , pokud se alespoň na 75 % těchto příjmů dá uplatnit výdajový paušál ve výši 80 % nebo 60 % ,

, pokud se alespoň na dá uplatnit výdajový paušál ve výši , s příjmy do 2 mil. Kč, pokud alespoň na 75 % těchto příjmů lze uplatnit 80% paušál.

Paušální záloha se pro první pásmo bude stanovovat tak jako dosud. Záloha na daň z příjmů bude činit 100 Kč, záloha na zdravotní pojištění bude ve výši minimální zálohy a záloha na důchodové pojištění pak ve výši minimální zálohy navýšené o 15 %.





Pro rok 2023 bude výše měsíční platby pro tyto podnikatele 6208 Kč (2722 Kč na zdravotní pojištění, 3386 Kč na důchodové pojištění a 100 Kč na daň z příjmů).

2. pásmo

Do druhého pásma budou spadat podnikatelé, jejichž příjmy ze samostatné činnosti za minulý rok nepřesáhly hranici 1,5 mil. Kč bez ohledu na druh činnosti.

Druhé pásmo mohou využít také poplatníci:

s příjmy do 2 mil. Kč, jestliže se alespoň na 75 % z nich dá uplatnit 80% nebo 60% výdajový paušál.

Měsíční platba v tomto pásmu bude pro rok 2023 ve výši 16 000 Kč (3591 Kč za zdravotní pojištění, 7446 Kč na důchodové pojištění a 4963 Kč na daň z příjmů).

3. pásmo

Třetí pásmo paušální daně bude určené poplatníkům s ročními příjmy do 2 mil. Kč bez ohledu na to, jakou činnost vykonávají.

Ti v roce 2023 zaplatí měsíčně 26 000 Kč (5292 Kč na zdravotní pojištění, 11 388 Kč na důchodové pojištění a 9320 Kč na daň z příjmů).

Výše paušálních záloh dle pásem pro rok 2023 1. pásmo 2. pásmo 3. pásmo

Celková paušální daň 6208 Kč 16 000 Kč 26 000 Kč – z toho daň z příjmů 100 Kč 4963 Kč 9320 Kč – z toho pojistné na důchodové pojištění 3386 Kč 7446 Kč 11 388 Kč – z toho pojistné na zdravotní pojištění 2722 Kč 3591 Kč 5292 Kč *** Kdy lze jaký paušál využít? *** PŘÍJMY: *** *** *** *** *** *** Max. 1,5 mil. Kč, pokud 75 % příjmů je na 60% daňový paušál ano – – Max. 2 mil. Kč, pokud 75 % příjmů je na 80% daňový paušál ano – – Max. 2 mil. Kč, pokud 75 % příjmů je na 60/80% daňový paušál – ano – Max. 1,5 mil. Kč bez ohledu na příjmy – ano - Max. 2 mil. Kč bez ohledu na příjmy – – ano

Příklady Živnostník provozující řemeslnou živnost (má nárok využít 80 % výdajový paušál) uvažuje o paušální dani od roku 2023. V roce 2022 dosáhl příjmů ve výši 1 900 000 Kč. U řemeslné živnosti lze uplatnit 80 % výdajový paušál (živnostník dosáhl příjmů nižších než 2 mil. Kč), může se tak přihlásit do I. pásma paušálního režimu, dobrovolně by mohl zvolit i II. a III. pásmo. Lékař (nebo advokát či daňový poradce – mohou uplatnit 40% výdajový paušál), který chce vstoupit od roku 2023 do režimu paušální daně, dosáhl v roce 2022 na příjmy ve výši 1 200 000 Kč. U vyjmenovaných činnosti může uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 40 %. Protože jsou dosažené příjmy nižší než 1,5 mil. Kč, může se přihlásit do II. pásma paušálního režimu, nebo dobrovolně zvolit i III. pásmo. Zdroj: Finanční správa

Přechody mezi pásmy

Pravidla pro vstup do daného pásma paušálního režimu jsou stanovována jen prostřednictvím horního limitu ročních příjmů. Poplatníci, kteří dosáhnou na první pásmo, se tak automaticky „kvalifikují“ i na vstup do vyšších pásem. Nejvýhodnější je pro ně ale vždy to nejnižší možné, ve kterém budou nejnižší zálohy.

Pokud vstoupíte do nižšího pásma a po skončení zdaňovacího období zjistíte, že příjmy přesáhly rozhodné příjmy pro toto pásmo, ale nepřesáhly rozhodné příjmy pro vyšší pásmo, může zůstat v režimu paušální daně, ale pro pásmo určené dosavadními příjmy.

V případě, že chcete v roce 2023 vstoupit do režimu paušální daně, musíte budoucí pásmo zvolit na základě příjmů za rok 2022. V případě, že předpokládáte vyšší příjmy, můžete zvolit i vyšší pásmo, než jaké určují vaše předešlé příjmy. Opačně to ale nejde.

Zvolené pásmo paušálního režimu musíte vždy uvádět v oznámení o vstupu do paušálního režimu. Během jednoho období musíte zůstat po celou jeho délku ve zvoleném pásmu.

Změna je možná pouze od začátku dalšího období a je podmíněna tím, že v předcházejícím období splníte dané limity pro nově zvolené pásmo a dále že podáte oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu do 10. dne období, od kterého má ke změně dojít.

Když byly příjmy jiné než předpoklad

Na poplatníka, který byl v režimu paušální daně k 31. prosinci 2022 a nepřestal jím být uplynutím 31. prosince 2022, se hledí, jako by k 1. 1. 2023 zvolil první pásmo, pokud nepodá oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu pro rok 2023.

Pokud po skončení období zjistíte, že jste měli vyšší příjmy, než jste předpokládali, nemusí to znamenat konec režimu paušální daně. Pokud příjmy přesáhly hranici pro vaše pásmo, ale nepřesáhly hranici pro vyšší pásmo, můžete dál platit paušální daň, ale ve výši odpovídající vyššímu pásmu (mezi letošním a příštím rokem ale v takové situaci platí speciální postup – viz další níže).

Musíte pak podat tzv. oznámení o jiné výši paušální daně, ve kterém uvedete vyšší pásmo, jehož podmínky vaše příjmy splnily, a vypočítáte daň i pojistné podle vyššího pásma. Rozdíl pak musíte doplatit do lhůty pro podání daňového přiznání, samotné daňové přiznání však nemusíte podávat. Pro další období budete automaticky ve vyšším pásmu, jehož podmínky jste splnili svými příjmy v předchozím roce.

Pro přelom 2022/2023 ale platí kvůli změně právní úpravy pro tuto situaci komplikovanější postup.

Příklad Lékař (nebo advokát či daňový poradce, tj. ten, kdo může uplatnit 40% výdajový paušál), který byl v roce 2022 v paušálním režimu, přesáhl za toto období příjmy pro možnost být nadále v paušálním režimu (rozhodné příjmy činily 1 400 000 Kč). Novela ZDP umožní, aby mohl s paušální daní pokračovat. Pro rok 2023 bude ve II. pásmu, nicméně k 31. 12. 2022 končí dle stávajícího znění ZDP jeho účast v paušálním režimu a on musí podat oznámení o ukončení paušálního režimu (§ 38lg zákona o daních z příjmů), za rok 2022 podat daňové přiznání a přehledy a pro pokračování v paušálním režimu musí i v roce 2023 podat správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu (minimálně ve II. pásmu) do 10. 1. 2023. Zdroj: Finanční správa

V případě, že jste měli naopak nižší příjmy, než jste původně očekávali, a byli jste tak zbytečně ve vyšším pásmu, můžete opět podat oznámení o jiné výši paušální daně. Na základě toho vám bude přepočtena daň i výše pojistného dle nižšího pásma a vznikne nárok na přeplatek. V případě, že pro další období s paušální daní nepočítáte, vrátí se přeplatek celý. Pokud naopak pokračujete, může se přeplatek použít na uhrazení zálohy na paušální daň.