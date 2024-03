Partners Banka. Recenze mobilní aplikace a vlastně celé banky

O spuštění Partners Banky, jejích cílech a cenách jsme už psali . Tento článek se věnuje praktickým zkušenostem s její mobilní aplikací, což je jediný přístupový kanál do této nové banky. Takže jdeme na to.

Pro mobily, tablety a Mac

Aplikace Partners Banky je dostupná v Apple Store a Google Play.

Kde vám bude fungovat:

Mobily s Androidem a obchodem Google Play. Tablety s Androidem a obchodem Google Play. iPhony. iPady. Počítače Mac s macOS a procesory „M“ od Applu.

Aplikace je jen v rozlišení pro mobily. Funguje i na tabletech a Macu, ale stále v rozlišení pro mobily. Nicméně je dobré, že ta možnost zde je, drtivá většina bankovních aplikací Mac nepodporuje. Aplikaci samozřejmě můžete zvětšit na maximum.





Aplikace pro tablety se připravuje a bude.

Mobilní aplikace Partners Banky funguje i na Macu s procesory „M“. (14. 3. 2024) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Bez poradce to (zatím) nepůjde

Přestože je aplikace Partners Banky veřejně dostupná, když si ji stáhnete a budete si chtít zřídit účet, nepůjde to. Zobrazí se vám toto:

První klienti banky si účet otevřou výhradně přes finančního poradce. Pokud to zkusíte bez něj, uvidíte toto hlášení, protože vás banka (a obecně celá skupina Partners) ještě nezná. (14. 3. 2024) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Přes mobil si účet založíte až od dubna, v době publikace článku to jde pouze přes finanční poradce Partners. Pokud jste už klienty finanční skupiny Partners, máte to jednodušší a poradce vám vše zařídí. Pokud ne, musíte na pobočku.

Jdu tedy hledat nejbližší otevřenou pobočku Partners. Nejsem nijak ohlášený, prostě otevírám dveře a vstupuji do poradenské kanceláře. Okamžitě se mě ujímá asistentka, které říkám, že nemám domluvenou schůzku, ale rád bych si otevřel účet v Partners Bance. Asistentka jde za vedoucím pobočky a ten mě zve k sobě s omluvou, že za 30 minut má dohodnutou schůzku s klienty. Přesvědčuji jej, že to nebudu komplikovat, založíme účet a jdu pryč. Jsem jeho první klient Partners Banky, souhlasí a jdeme na to.

Při klasické schůzce s poradcem Partners by měla proběhnout základní vstupní finanční analýza klienta. Tuto pasáž ale procházíme velmi zrychleně, čas tlačí a je to i moje prosba.





Tady je potřeba se na chvilku zastavit.

Partners Banka není jen banka, je to taková třešnička na dortu celé finančně poradenské skupiny Partners a majstrštyk spoluzakladatele Partners Petra Borkovce. Základem je totiž komplexní finanční poradenství Partners a samotná jejich banka je poslední tečkou, která jej završuje. Můžete sice používat pouze bankovní služby, ale tak či onak získáváte i webový přístup do klientského portálu Partners, kde jsou k dispozici vaše smlouvy a poradenství. Přihlašovací údaje vám přijdou do e-mailu. Nejde ale o internetové bankovnictví, transakce děláte jen v mobilní aplikaci.

S bankou získáváte i přístup do klientské zóny finančního poradenství Partners. (14. 3. 2024) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Přestože jsem byl pro poradce Partners prvním klientem jejich banky, uzavření rámcové služby probíhalo zcela profesionálně a na jedničku. Používal notebook, přes projektor mi promítal každý krok, informoval mě o každé akci a všech položkách, které vyžadují zákony a banka.

Na pobočce finančního poradenství Partners zakládám účet. Celý průběh mi finanční poradce promítá přes projektor a informuje mě o každém kroku. (14. 3. 2024) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Partners Banka zná různé typy vztahů/stavů. (14. 3. 2024) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Součástí otevření účtu v bance je i základní finanční analýza. (14. 3. 2024) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Po necelé půlhodině je vše hotovo, následují konečné podpisy na notebooku s dotykovým displejem a účet je založen. Pojďme zpět k mobilní aplikaci.

Aktivace aplikace

K registraci potřebujete české, nebo slovenské mobilní číslo a následně nějaký doklad totožnosti. Aplikace provede ověření s daty, které jste s poradcem zadali do systému, a poté se vám zobrazí už přímo hlavní stránka s vaším bankovním účtem. (Screenshoty lze provádět až po konečné aktivaci aplikace.)

Aplikace funguje pouze s českým, nebo slovenským mobilním číslem. (14. 3. 2024) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Aktivace: Ověřování předloženého občanského průkazu. (14. 3. 2024) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Aktivace: Ověření mobilního čísla přes kód v SMS. (14. 3. 2024) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Příjemným benefitem je, že aktivních aplikací můžete mít neomezeně, jen vždy musíte projít procesem aktivace a ověřením přes doklad totožnosti. Následně můžete mít třeba 3 mobilní aplikace Partners Banky, jednu na mobilu, druhou na tabletu a třetí v Macu. Každá aplikace funguje samostatně, ale pokud vám přijde nějaká zpráva, reagují všechny současně.

Aplikace funguje i na počítačích Mac s procesory „M“, ale v módu pro mobil. I na ní je potřeba projít procesem ověření. (14. 3. 2024) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Základní transakční potřeby

Partners Banka umí všechny základní tuzemské platební transakce, tj. příkazy k úhradě, trvalé příkazy, povolení k inkasu a SIPO.

Do aplikace se přihlašujete 6místným PINem, nebo biometrickým ověřením.

Příjemné benefity

Partners Banka má několik pěkných vychytávek, které potěší transakčně aktivní klienty:

Vlastní číslo účtu na přání (musí samozřejmě být v Modulo 11). Toto umí jen Fio banka, ČSOB, MONETA Money Bank, Komerční banka a Raiffeisenbank.

(musí samozřejmě být v Modulo 11). Toto umí jen Fio banka, ČSOB, MONETA Money Bank, Komerční banka a Raiffeisenbank. Spolumajitelé účtu. Jeden účet může mít dva rovnocenné spolumajitele, tj. nejen disponenty. Toto umí jen mBank (uměla to i Citibank, než zavřela retailové bankovnictví).

Jeden účet může mít dva rovnocenné spolumajitele, tj. nejen disponenty. Toto umí jen mBank (uměla to i Citibank, než zavřela retailové bankovnictví). Se spolumajitelem můžete mít sdílený běžný účet a sdílený spořicí účet .

a . Můžete mít neomezený počet spořicích účtů . Mohou tak pomyslně sloužit jako „obálky“.

. Mohou tak pomyslně sloužit jako „obálky“. Dětský běžný účet od 6 let včetně vlastní platební karty a mobilní aplikace. Osobně nejsem zastáncem dětských účtů, ale pro některé klienty mohou mít smysl.

včetně vlastní platební karty a mobilní aplikace. Osobně nejsem zastáncem dětských účtů, ale pro některé klienty mohou mít smysl. Neomezené převody . Žádné limity. V mobilních aplikacích to není standard.

Žádné limity. V mobilních aplikacích to není standard. Debetní karta má denní limit 1,5 mil. Kč . S tím vystačí 99,99 % klientů. Tak vysoké limity, přesněji ještě vyšší limit, u základních soukromých karet umí jen mBank, Revolut a Zen.com. Nepotřebujete tak zlatou a další lepší kartu kvůli transakčním limitům.

. S tím vystačí 99,99 % klientů. Tak vysoké limity, přesněji ještě vyšší limit, u základních soukromých karet umí jen mBank, Revolut a Zen.com. Nepotřebujete tak zlatou a další lepší kartu kvůli transakčním limitům. Jednorázová virtuální karta . Sama se zničí po první transakci a je jedno, zda jde o platbu kartou, nebo převod na kartu.

Sama se zničí po první transakci a je jedno, zda jde o platbu kartou, nebo převod na kartu. Partners Banka podporuje (příchozí) platby na kartu , jsou bez poplatku.

, jsou bez poplatku. Online sjednání cestovního pojištění, pojištění auta a pojištění majetku. Na výběr máte ze všech pojišťoven spolupracujících s Partners.

cestovního pojištění, pojištění auta a pojištění majetku. Na výběr máte ze všech pojišťoven spolupracujících s Partners. Mobilní aplikaci lze používat na více zařízeních , včetně počítačů s macOS s „M“ procesorem.

, včetně počítačů s macOS s „M“ procesorem. Součástí je finanční plán a jeho aktuální přehled.

a jeho aktuální přehled. Virtuální karta je vystavena okamžitě , plastová přijde do týdne (přišla přesně za 6 kalendářních dnů obyčejnou poštou).

, plastová přijde do týdne (přišla přesně za 6 kalendářních dnů obyčejnou poštou). Na výběr jsou 4 designy debetních karet (černá, tyrkysová, bílá, červená).

debetních karet (černá, tyrkysová, bílá, červená). Zřízení debetní karty je ultrarychlé a doslova na 1 kliknutí.

je ultrarychlé a doslova na 1 kliknutí. Změnit PIN k debetní kartě lze i v aplikaci.

k debetní kartě lze i v aplikaci. Platební karty podporují Apple Pay a Google Pay , včetně hodinek Apple a s WearOS.

, včetně hodinek Apple a s WearOS. Neexistují přihlašovací údaje do mobilní aplikace. Používá se vaše mobilní číslo a osobní doklady. Není potřeba si nic pamatovat.

Kde to vázne a co neumí (vůbec, nebo zatím)

Partners Banku zatím vnímejte jako startup. Základ už běží a další služby budou přibývat postupně. Co (zatím) v Partners Bance a její aplikaci nenajdete nebo nefunguje podle standardů na trhu?

Spořicí účet má sice své číslo a kód banky 6363, ale jde jen o interní účet . Z jiné banky na něj peníze nepošlete, platba se vrátí zpět pro „neexistující účet“.

má sice své číslo a kód banky 6363, ale jde jen o . Z jiné banky na něj peníze nepošlete, platba se vrátí zpět pro „neexistující účet“. Chybí účty pro OSVČ .

. Partners Banka se sice prezentuje jako rychlá banka s automatickými okamžitými platbami , ale ty fungují jen do výše 100 000 Kč včetně . Částka od 100 000,01 Kč a vyšší se odesílá jako standardní tuzemská platba. Je ale potřeba dodat, že standardní nadlimitní platba odeslaná dopoledne dorazila do Raiffeisenbank za zhruba 4 hodiny, tj. tentýž den (což je standard i u jiných bank).

, ale ty fungují jen do výše . Částka od 100 000,01 Kč a vyšší se odesílá jako standardní tuzemská platba. Je ale potřeba dodat, že standardní nadlimitní platba odeslaná dopoledne dorazila do Raiffeisenbank za zhruba 4 hodiny, tj. tentýž den (což je standard i u jiných bank). Chybí internetové bankovnictví a nebude . Banka to sice vysvětluje moderním trendem „mobile first“, ale jsou za tím praktické důvody. Je drahé na vývoj, údržbu a méně bezpečné než banka v mobilu. Ostatně Revolut jde stejnou cestou, byť se značným omezením má i webové rozhraní.

Banka to sice vysvětluje moderním trendem „mobile first“, ale jsou za tím praktické důvody. Je drahé na vývoj, údržbu a méně bezpečné než banka v mobilu. Ostatně Revolut jde stejnou cestou, byť se značným omezením má i webové rozhraní. Chybí příkazy k inkasu (vy chcete inkasovat z jiného účtu).

(vy chcete inkasovat z jiného účtu). Chybí SEPA platby (budou během května).

(budou během května). Chybí zahraniční platby (čeká se na přidělení BIC, budou během května).

(čeká se na přidělení BIC, budou během května). Vydává pouze karty Visa (měla pro banku lepší nabídku).

(měla pro banku lepší nabídku). Chybí šablony pro zahraniční platby (budou až se spuštěním).

(budou až se spuštěním). Chybí úvěrové produkty (budou časem.)

(budou časem.) Chybí doplňkové služby k platebním kartám (vstupy do salonků, bonusy, benefity, slevy atd.).

(vstupy do salonků, bonusy, benefity, slevy atd.). Online pojištění má své limity , často jde o předem nadefinované balíčky. Pro podrobnou (lepší) nabídku pojištění a připojištění musíte k poradci, nebo přímo k pojišťovně.

, často jde o předem nadefinované balíčky. Pro podrobnou (lepší) nabídku pojištění a připojištění musíte k poradci, nebo přímo k pojišťovně. Debetní karty nejsou podporované v Google peněžence v hodinkách Fitbit Sense 2 (tj. již s Google Wallet, ne původní Fitbit Wallet).

(tj. již s Google Wallet, ne původní Fitbit Wallet). Chybí kodex mobility klienta , zatím nelze automaticky přejít z jiné banky,

, zatím nelze automaticky přejít z jiné banky, Jde o novou, plně digitální banku. Podpisový proužek na zadní straně její plastové karty je tak už přežitek. Bezpečnostním standardem u nových karet navíc je, že obsahují už jen jméno a příjmení. Nenajdete na nich ani číslo, to je až v mobilní aplikaci. Toto je zbytečný krok zpět. Takto to dělá třeba Wise u debetní karty vydané v únoru 2024:

Debetní karta Visa Platinum od platební instituce Wise neobsahuje žádná citlivá data. Číslo karty, platnost a CVV kód najdete jen v mobilní aplikaci, nebo v internetovém bankovnictví. (02/2024) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Recenze na aplikaci Partners Banky na sociálních sítích a v obchodech neberte vážně. Většinově je zatím píšou přímo poradci Partners (hele, poradci, neblbněte, fakt je to poznat, zvláště když si najdu vaše jméno a příjmení).

Recenze na aplikaci Partners Banky jsou většinou jen v superlativech. Jsou totiž přímo z rukou poradců Partners. To se dá lidsky i byznysově chápat, ale nesmí se to přehánět. (14. 3. 2024) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Co je jiné a zajímavosti

Kód Partners Banky 6363 byl vydán na přání, ČNB s tím souhlasila. Foneticky se vyslovuje jako „šetři šetři“. Jde o skvělý marketingový tah.

byl vydán na přání, ČNB s tím souhlasila. Foneticky se vyslovuje jako „šetři šetři“. Jde o skvělý marketingový tah. Zahraniční platby poběží přes britského zprostředkovatele Currencycloud . Identické řešení od počátku používají i Revolut a Zen.com. Currencycloud patří společnosti Visa.

. Identické řešení od počátku používají i Revolut a Zen.com. Currencycloud patří společnosti Visa. Partners Banka nemá bankéře , využívá síť svých poradců. Váš finanční poradce Partners, který je nezbytný, je i vaším poradcem pro věci bankovní.

, využívá síť svých poradců. Váš finanční poradce Partners, který je nezbytný, je i vaším poradcem pro věci bankovní. Přímo s bankou komunikujete přes chat , a to s člověkem. Je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 20 hodin.

, a to s člověkem. Je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 20 hodin. Aplikace slouží zároveň jako nástroj pro finanční poradenství . Můžete do ní nahrát své smlouvy s pojišťovnami a dalšími subjekty a váš finanční poradce Partners je uvidí a může vám nabídnout řešení.

. Můžete do ní nahrát své smlouvy s pojišťovnami a dalšími subjekty a váš finanční poradce Partners je uvidí a může vám nabídnout řešení. Pokud jste „Partners pozitivní“ a vyhovují vám služby skupiny Partners, budete spokojení. Jde o dokonalé spojení banky a finančního poradenství, pozitivně myšleno.

a vyhovují vám služby skupiny Partners, budete spokojení. Jde o dokonalé spojení banky a finančního poradenství, pozitivně myšleno. Pro klienty ostatních poradenských společností či jiných bank je potřeba brát aplikaci Partners Banky jako akvírovací nástroj . Pokud máte s Partners jakýkoli problém, jděte jinam.

. Pokud máte s Partners jakýkoli problém, jděte jinam. Po aktivaci přístupu vám banka pošle uvítací e-mail Vítejte milý kliente s videem Petra Borkovce . Video je dostupné i přímo na webu banky, ale přes vyhledávač jej nenajdete.

Poplatky

Partners Banka má tři tarify. První je bez poplatku, další dva poplatky mají. V některých diskuzích lidé namítají, že se v bance snad zbláznili, v dnešní době účtovat poplatky.

Základní tarif nabídne všechny transakční služby. Kdo nic víc nepotřebuje, víc neplatí.

Další dva tarify nabízejí služby navíc a kdo je využije, je poplatek legitimní. Konkurence totiž takto postavenou nabídku nemá. V roli hlavní banky pro rodinný rozpočet pak dává smysl vsadit vše na jednoho koně a za to něco málo zaplatit. Benefity totiž převažují.

Na druhé straně, v rámci diverzifikace služeb samozřejmě můžete rodinné potřeby postavit na více bankách. Vše je jen o volbě, vašich preferencích a pohodlnosti.

Společný účet dvou spolumajitelů za 49 Kč měsíčně s vlastní volbou čísla účtu smysl dává. A kompletní rodinná banka s dětskými účty, opět volitelnými čísly účtu za 99 Kč také nezní špatně. Výši poplatků proto nevidím jako problém a komu vadí, může do mBank, která jako jediná banka společný účet umí (bez poplatků).

Pro jednoho Pro dva Pro rodinu Cena balíčku měsíčně 0 Kč 49 Kč 99 Kč Vedení účtu v ceně v ceně v ceně Vedení spořicích účtů v ceně v ceně v ceně Výběry hotovosti ze všech bankomatů v ČR i zahraničí v ceně v ceně v ceně Tuzemské příchozí/odchozí standardní i okamžité platby včetně inkas, trvalých příkazů a SIPO v ceně v ceně v ceně SEPA platby v ceně v ceně v ceně Zahraničí platby příchozí i odchozí (mimo SEPA) 200 Kč 200 Kč 200 Kč Vydání první plastové debetní karty v ceně v ceně v ceně Druhá a další plastová karta v případě poškození, nefunkčnosti nebo nedoručení karty 100 Kč 100 Kč 100 Kč Vydání neomezeného počtu virtuálních karet v ceně v ceně v ceně Podpora Apple Pay a Google Pay ano ano ano Podpora Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay ne ne ne Podpora iOS, Androidu a macOS s „M“ procesory ano ano ano Podpora Microsoft Windows ne ne ne Zobrazení, změna PINu v mobilní aplikaci i bankomatech v ceně v ceně v ceně Vedení účtu pro partnera NELZE v ceně v ceně Vedení 1 společného účtu (dva spolumajitelé) NELZE v ceně v ceně Vedení společných spořicích účtů NELZE v ceně v ceně Vedení dětských účtů NELZE NELZE v ceně Speciální dětské funkcionality jako kapesné, úkoly NELZE NELZE v ceně Vystavení a odeslání vyžádaného dokumentu poštou 200 Kč 200 Kč 200 Kč

Kurzy platebních karet

Partners Banka zatím zahraniční platby nepodporuje, takže nemohu kurzy posoudit.

Platební karty však kurzy uvedené mají a banka transparentně uvádí kurzovou marži 2,50 % pro měny EUR a USD.

Pro ostatní měny se kurzy řídí středovým kurzem kartového schématu Visa a rychlý test potvrdil, že kurzy karet Partners Banky mimo EUR a USD jsou v podstatě (zatím) bez marže. Referenční kartou byla karta Revolutu.

Kurzy měn Vydavatel karty/Měna PLN CNY Curve 5,9371 3,2140 mBank (Mastercard Svět) 5,9608 – mBank (Visa Svět) 5,9627 – Partners Banka 5,9411 3,2307 Revolut 5,9183 3,2307 Zen.com 5,9283 –

Shrnutí a zhodnocení

Není to „zase další banka“. Partners Banka je primárně poradenskou bankou pro retailové klienty. Banka, která doslova vyrostla na finančním poradenství. Taková banka v Česku nebyla, jde o splněný sen spoluzakladatele značky Partners Petra Borkovce. A toto se mu povedlo skvěle. Ať si myslíte o Partners cokoli, spuštění vlastní banky je důkazem, že značka Partners ve svém podnikání působí dobře a je zavedená.

Partners Banka přitom není klasickou konkurencí. Není to „další Air Bank, mBank, další český Revolut“. Je úplně jiná. V době publikace článku neumí nic nového, vše už umí její konkurence a zpravidla i lépe. Navíc jde zatím jen o ryze transakční banku s nyní dobře úročeným spořicím účtem (což je opět jen levný akvírovací nástroj na nové klienty).

Síla, potažmo nebezpečí pro ostatní banky, je v poradenské síti Partners. Poradci vlastní bankou pomyslně uzavřeli kruh. Ve skupině Partners se o vás postarají od A do Z a nebudete potřebovat další banku. Dobře, hypotéky a další úvěry zatím musejí ještě pár let „outsourcovat“, ale to je jen otázkou času.

V konkurenčních bankách si také sjednáte další finanční produkty, v rámci dané finanční skupiny. V Partners ale získáváte nabídku produktů různých typů a různých skupin. S nimi pak pracujete v Partners zóně, která už webové rozhraní má.

Zásadní odpovědí na otázku, zda ano, nebo ne, je, nakolik „jste, či nejste Partners“. Chcete-li své finanční zdraví svěřit poradcům Partners a jsou vám jejich značka a filosofie sympatická, jděte do toho, budete spokojení, byť banka ještě nefunguje se všemi službami.

Pokud účet v Partners Bance vnímáte jako dobrý finanční produkt, který má pro vás konkrétní výhody, ale úplně nepotřebujete svěřovat všechna data vašeho finančního zdraví skupině Partners, využívejte bankovní účet jen jako účet. Poradenství se sice úplně nezbavíte, je součástí Partners, ale když skupině nedáte žádná další informace (např. smlouvy), můžete spokojeně jen bankovat.

Pokud nechcete banku používat jen na „šmydlifonu“ a bez webového rozhraní si účet v bance nedovedete představit, byli byste v Partners Bance nešťastní a jděte jinam. To platí i v případě, kdy vám skupina Partners z různých důvodů nevyhovuje.

Osobně však vnímán Partners Banku jako příjemnou novinku pro český bankovní trh, která má jasnou cílovou skupinu a přehledně nastavené služby a poplatky. Jde o plně českou banku a není důvod bát se jí svěřit peníze. Je to jen na vás a o vašich potřebách.