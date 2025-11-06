Partners Banka mění obchodní podmínky. Novinkou budou multiměnové účty a končí kontokorent

Banka mění tři dokumenty. Sledovali jsme jen zásadní změny, tj. neřešili jsme slovní a slohová upřesnění či zpřesnění.
Nové podmínky už platí od 4. 11. 2025 pro nové klienty banky, pro ty stávají až od 4. 1. 2026 (tj. zákonné 2 měsíce od ohlášení změny).
Kontokorent nebude
Z podmínek vypadla informace, že banka nabízí kontokorent. Nyní nabízí jen úvěry na bydlení a spotřebitelské úvěry. Obecně v podmínkách skončily všechny zmínky o kontokorentu.
Aplikace nejen v mobilu
Banka upřesnila, že chytré zařízení nemusí být jen mobil, ale jde zejména o mobil. Takže to může být i tablet a počítač. Po technické stránce totiž aplikace PB v počítači funguje, ale její nastavení je značně komplikované. Na tabletu funguje v režimu pro mobil.
Omezení služeb při podezření banky
Nově je výslovně upraveno, že banka může dočasně omezit nebo pozastavit (nějakou) službu při podezření na protiprávní či nestandardní využití nebo zneužití.
…kdy budeme mít podezření, že při jeho užívání nebo v souvislosti s jeho užíváním dochází k porušování právních předpisů nebo nestandardním či neobvyklým situacím ve vztahu k produktu samotnému, vašemu využívání produktu (např. v porovnání s jeho využíváním v minulosti), kdy pojmeme podezření, že produkt je zneužíván, využíván jinou osobou apod.
Zároveň se zpřesňuje informování při zprostředkování produktů třetích stran: doplňuje povinnost, že transparentně sdělí klíčové informace (kdo je poskytovatel, rozdělení práv a odpovědnosti, způsob uzavření smlouvy a podmínky užívání).
Banka se tím připravuje na prodej služeb třetích stran prostřednictvím stávající mobilní aplikace.
Změny pro dětské debetky
1+1 karta
Pokud máte společný účet, kdy vlastníkem a disponentem účtu je dítě, u takového účtu můžete mít v jeden okamžik jen 1 plastovou a 1 jednorázovou virtuální kartu (každý), tedy už ne neomezený počet digitálních karet.
Pro jiné typy účtů se nic nemění.
PIN zatím jen zákonnému zástupci
Banka v budoucnu umožní dítěti znát a změnit PIN ke kartě, jejímž je držitelem. Nyní to sděluje jen zákonnému zástupci a ten to musí sdělit dítěti.
Zpřesnění infomací o kurzech
Banka upřesnila, že subjekt provozující bankomaty, může nastavit svůj vlastní kurz pro přepočet vybírané měny a měny vašeho účtu. Typicky jde o službu DCC.
Banka sděluje, že může používat a používá pro různé druhy platebních transakcí různé kurzy. Ty najdete v kurzovních lístcích na webu banky, nebo v aplikaci. Takže jiný kurz může být a je pro karty a jiný pro převody.
Spořicí služby se mění na Chytrou rezervu
V aplikaci si můžete pro všechny karty aktivovat službu zaokrouhlení částky karetní transakce a převod na spořicí účet. Službu nelze mít aktivní pouze pro vybrané karty k jednomu účtu, je vždy aktivní buď pro všechny karty, nebo pro žádnou.
Pokud si službu aktivujete na hlavním účtu, aktivuje se vám automaticky i ke všem kartám na vedlejším účtu. Služba funguje jen u online transakcí, tj. které jsou online autorizovány.
Funguje i u multiměnových účtů v situaci, kdy zaplatíte kartou v cizí měně, ale v měnové složce nebude dostatečná částka a transakce se tak provede z hlavní, korunové složky.
Samotné podmínky zaokrouhlování si sami nastavujete v appce.
Debetní karty
Ke slovu blokace přibylo slovo „zrušit“. Takže banka je oprávněna vaši kartu zrušit z důvodu (možného) bezpečnostního problému. Rozdíl je v tom, že zablokovanou kartu lze odblokovat, naproti tomu zrušená karta znamená konec a musíte požádat o novou.
Přibyla povinnost pro klienty banky: při podezření na bezpečnostní riziko jste povinni kartu zrušit, nejen blokovat.
Zrušit kartu musíte i tehdy, pokud jste s ní zaplatili za produkt či službu, na který jste u Partners Banky následně uplatnili tzv. chargeback. A to mj. proto, že opakovaný chargeback na tu samou kartu již není možný.
Banka zpřesnila možnost, že slovo „blokace“ u karty může znamenat jen „zamknout“. Tj. kartu si kdykoli zamknete a odemknete (byť technicky jde o její blokaci).
Pravidla pro firemní mobily
Pokud aplikaci Partners Banky máte v telefonu, který vám nepatří, typicky ve firemním, před vrácením mobilu jste povinni nejen aplikaci odinstalovat, ale také z ní smazat všechna data před vrácením mobilního zařízení třetí osobě.
A pozor, odinstalovat a smazat data není to samé. Při odinstalaci aplikací v mobilech nadále často zůstávají data smazané aplikace. K poctivé odinstalaci včetně dat je často potřeba několik úkonů.
Už jen přes mobil
Banka smazala slovní spojení, že si produkty a služby můžete vybírat i z internetových stránek. Nyní už jen z mobilní aplikace (což ostatně platilo vždy).
Upřesnění nabídky
Banka upřesnila, co nabízí a že jde o
- hlavní účet,
- vedlejší účet,
- společný účet
- a dětský účet,
A že všechny účty jsou vedené v měně CZK.
Dále upřesnila, že pokud chcete jakýkoli účet, tak hlavní účet musí být zřízen jako první. Poté můžete pokračovat ve zřizování dalších účtů. A když hlavní účet zrušíte, končí i další účty.
Hlavní účet je základem pro zřízení, existenci a používání jiných našich produktů platebního styku a spořicích produktů, musí být proto zřízen jako první. Jeho zrušením zanikají i ostatní produkty platebního styku a spořicí produkty.
Dětské účty
Hlavní účet může mít jen osoba, které je min. 18 let. Banka ale upřesňuje, že připravuje možnost hlavního účtu i pro 15leté s podmínkou, že nemají u Partners Banky dětský účet. Dětský účet lze založit od 6 let do 17 let včetně, pokud dítě už nemá založený hlavní účet (to půjde časem od 15 let věku).
Účet založený 15letým se bude chovat stejně jako „dospělácký“ účet s tou výjimkou, že k němu nebude možné zřizovat společné a dětské produkty.
Před dovršením 18. roku věku majitel dětského účtu i dítě obdrží od banky informaci o tom, jakým způsobem a v jaké lhůtě je možné překlopení dosavadního dětského účtu na hlavní účet dítěte = dospělého, tedy po dovršení jeho 18. roku věku,.
A pokud k takovému překlopení nedojde, dětský účet zanikne.
Multiměnový účet
Že je multiměnový účet na spadnutí potvrzují nové obchodní podmínky, což jste si možná všimli i o pár řádků výše.
Na hlavním účtu budete mít možnost si zakládat měnové podsložky ve měnách, které budou v mobilní aplikaci k dispozici. Na hlavním účtu pak bude hlavní měnová složka v měně česká koruna (CZK) a měnové podsložky v měnách, které si podle možností mobilní aplikace zvolíte.
Měnové podsložky nebudou samostatnými účty, ale podsložkami hlavního účtu.
Budete moci převádět peníze z hlavní měnové složky (CZK) do jednotlivých měnových podsložek, dále mezi těmito jednotlivými měnovými podsložkami, jakož i z nich na hlavní měnovou složku (CZK).
Mobilní aplikace pak zobrazí, jaké platební služby můžete používat na jednotlivých měnových podsložkách.
Na webu banky bude přehled, jaké kurzy se použijí pro platby na hlavním účtu s funkcí multiměna. Pokud nebude na měnové podsložce dostatečný zůstatek, platba se neprovede. Příklad: Platba v eurech zadaná z eurové složky se při nízkém zůstatku eur neprovede a neprovede se tedy ani z hlavního účtu.
Výjimkou jsou platby kartou, kdy v případě nedostatečného zůstatku na měnové podsložce bude použita hlavní měnová složka. To ale platí pouze tehdy, pokud na hlavní složce, tedy CZK, budete mít dostatek peněz, v opačném případě se transakce neprovede.
Pozor na opačnou situaci. Např. budete mít aktivní cizí měny, ale budou vám chybět koruny na hlavním účtu a platíte v CZK. Nebo zaplatíte kartou třeba drobné v japonských jenech, na hlavním účtu máte jen pár haléřů, ale na eurovém statisíce eur. V takovém případě se platba kartou neprovede z důvodu nedostatečného zůstatku na hlavní měnové složce a nebudou použity měnové podsložky.
Vrácenou platbu banka připíše ve prospěch vhodné měnové složky. Pokud taková složka neexistuje, nebo je deaktivována, vratku připíše ve prospěch hlavní měnové složky, tj. v CZK.
Všechny poplatky v souvislosti s používáním multiměnových funkcí (typicky poplatky za zahraniční platby apod.) budou účtovány k tíži hlavní měnové složky. Pokud na ní nebudete mít dostatek peněz pro úhradu poplatku, platba v cizí měně se neprovede.
Společný účet
Banka přesněji definovala, že společný účet mohou mít 2 fyzické osoby starší 18 let .
Okamžitá platba nemusí být okamžitě
Přestože zadáte převod jako instantní (okamžitý), banka si vyhrazuje právo jej výjimečně v odůvodněných případech změnit na standardní.
Platba nemusí vůbec proběhnout
Pokud banka platbu vyhodnotí jako podezřelou, v rozporu s právním předpisem, rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu či interními pravidly banky, kromě samotného neprovedení platby banka upřesnila, že ji může provést
- jen částečně,
- v jiné částce,
- v jiném čase,
nebo platbu pozdrží.
Novinkou je porušení „interních pravidel banky“, pod čímž si můžete dosadit cokoli a přesný důvod se nikdy nedozvíte (má to i konkurence, nejde o unikát).
Když špatně pošlete peníze
Banka upřesnila, že když chybně zadáte platbu, je to vaše chyba a nejde o reklamaci. Banka vám ale poskytne součinnost.
Spoření
Banka upřesnila, že spořicí účet nemůže existovat samostatně, je vždy zřízen k příslušnému hlavnímu běžnému účtu.
Ztráta účtu pro nesvéprávnost a insolvenci
Pokud se banka dozví o omezení svéprávnosti majitele účtu, nebo jednoho ze spolumajitelů společného účtu, účet vždy bude zrušen. Stejný postup platí pro případ, že svá práva ztratíte v insolvenčním řízení.
Důvodem je, že Partners Banka neumí nastavit disponenty k účtům a tedy neumí postupovat jinak.
Upřesnění časů pro SEPA platby
Mění se tzv. cut-off time pro poslání SEPA plateb.
|SEPA platba
|Připsání peněz příjemci
|zadaná do 10:59 hod.
|stejný den
|zadaná od 11:00 hod.
|D+1