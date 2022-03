Palivové tankovací karty umí šetřit za tankování. Rozdíl byl přes 10 Kč/l (TEST)

Významně ušetřit za pohonné hmoty (PHM) lze i v době stále se zvyšujících cen. Jen pro jejich platbu potřebujete jinou platební kartu – takzvanou palivovou kartu. Palivové karty používají především profesionální dopravci, ale jsou přístupné všem firmám a OSVČ, které potřebují tankovat pohonné hmoty. Už jejich název určuje jejich použití, primárně slouží k nákupu pohonných hmot, případně k dalším nákupům souvisejícím s provozem vozidla (kapaliny, servis, mýto apod.).

Oproti bankovním platebním kartám mají palivové karty dvě zásadní výhody:

Nemusíte sbírat účtenky. Fakturu vystavuje vydavatel palivové karty a jde o účetní doklad se vším všudy. Je na něm přesné datum transakce, počet litrů, cena apod. Pevné, vyhlašované ceny pohonných hmot. Palivo můžete čerpat za tzv. totemové ceny, kdy palivová karta slouží jen jako prostředek k platbě. Ale také můžete čerpat PHM za vyhlašované ceny. To jsou pevně dané ceny v síti či sítích čerpacích stanic, a to nejen v ČR, ale i v zahraničí. Vám je pak jedno, jaká cena je na čerpací stanici na dálnici, protože vy víte, že pro daný den nebo týden máte nasmlouvanou fixní cenu.

Různé typy palivových karet mají různé výhody a také různou cílovou skupinu. Vzhledem k zaměření Měšce jsme proto sledovali palivové karty, které jsou dostupné pro OSVČ a malé firmy a mají ekonomický smysl pro uživatele.

Protože slevy za čerpání PHM jsou často nabízené na míru, pro příklad jsme použili reálná data od stávajících zákazníků porovnávaných společností, tedy slevy, které lze reálně získat. Některé společnosti výši slevy popisují i přímo na webu.

Všechny ceny i slevy v tomto článku jsou včetně DPH.

Následující přehled je cílený pro OSVČ a malé firmy, pro které je auto denní nutností, protože je nezbytné pro výkon jejich profese. Pro soukromé osoby jsou jiné možnosti v podobě předplacených tankovacích karet nebo slevy s pomocí cashbacku při platbě platební kartou vaší banky. To však překračuje kapacitu tohoto článku.

Seznamte se: palivové karty

AXIGON

Axigon je nákupní aliance, v nabídce má tři palivové karty: euroShell Card, kartu EuroOil a CNG kartu Innogy. Získat můžete všechny tři najednou, na všech jsou nulové paušály a nulové poplatky za transakce. Jedinou podmínkou je hradit členství, které k nejvyšší verzi, aby to dávalo smysl, vyjde na 603,79 Kč měsíčně na jedno IČO. Žádná levná láce, ale pokud je pro vás auto denním chlebem, toto má smysl zvážit a u velké výtoče PHM se to vyplatí.

Alternativně lze mít nejlevnější tarif za 151,25 Kč měsíčně. U něj je rozdíl v nižší slevě na prémiové PHM Shell (2 Kč, místo 2,20 Kč) a nutnost kauce až do výše 100 %.

Tím hlavním argumentem, který nepotřebuje další zdůvodňování, je nasmlouvaná cena. Při použití palivových karet partnerů Axigonu byla nižší i o více jak 10 Kč/l, a to už je hodně velký rozdíl. Po natankování jedné nádrže máte měsíční poplatek zpět a následně už jen šetříte. Cenu Axigonu dokázala přebít jen Tankarta od Benziny, ale ta s maximální slevou 2,30 Kč/l není dostupná pro každého (viz níže).

Axigon má s partnery nasmlouvané vyhlašované ceny. U EuroOil platí pro všechny typy benzínů a nafty. U Shell platí pro základní benzín 95 a základní naftu, na ostatní paliva je pak sleva 2,20 Kč/l vyjma CNG a LPG.



CCS

CCS Česká společnost pro platební karty je nejstarší společností působící v Česku na trhu palivových karet. Její výhodou je, že má největší akceptaci v Česku. A tím to končí, protože pak následují jen nevýhody, z pohledu zaměření tohoto textu. Její ceník je nepřehledný a dá popsat takto: dáme vám slevu na pohonné hmoty, kterou nám významně zaplatíte na poplatcích. Pro OSVČ a malé firmy nemá smysl služby CCS používat z pohledu úspory cen za palivo. Její konkurence nabídne skutečnou úsporu a bez dalších poplatků.



Servisní poplatky CCS Servisní měsíční poplatek za kartu se stanoví v závislosti na výši měsíčního obratu zákazníka v litrech jako součet příslušné ceny výše servisního poplatku za každý nakoupený litr pohonné hmoty (PHM) vynásobený počtem za měsíc nakoupených litrů PHM na kartu a procentuální částky v Kč z obratu na kartu realizovaného za měsíc za nákupy jiného zboží a služeb než jsou PHM. Příslušná cena výše servisního poplatku za každý nakoupený litr PHM se navyšuje pro příslušný kalendářní měsíc o 0,05 Kč za každých 0,50 Kč průměrné měsíční ceny PHM uváděné na webových stránkách CCS www.ccs.cz nad 10 Kč za litr PHM.

Čepro (EuroOil)

Čepro je státní podnik provozující sít čerpacích stanic EuroOil. Novinkou je její palivová karta Srdcovka, která dá slevu 0,40 Kč/l z benzínu a nafty na jejích čerpacích stanicích. Jenže jde o tzv. odloženou slevu, ta se počítá zpětně podle splnění podmínek (odběr PHM, splácení). A je nutná kauce.



DKV

Německá společnost DKV MOBILITY SERVICES je vydavatelem mezinárodní palivové karty DKV. Tohle není produkt pro řidiče, kteří jezdí jen okolo komínu, tady jde o komplexní řešení pro cesty bez omezení států.



DKV umí nabídnou vyhlašované ceny nejen pro ČR, ale i pro ostatní země, a to v sítích svých partnerů. Vypadá to pak třeba takto:



OMV

OMV má v nabídce co-brandovou kartu OMV Card Routex. V síti OMV nabídne slevy podle toho, co si s OMV dohodnete, nebo možnost tankovat za vyhlašované ceny. Mimo síť OMV se chová jako mezinárodní palivová karta Routex a můžete ji používat v celé síti, ale již bez slev (s poplatky). Reálná dosažitelná výše slevy pro naši cílovou skupinu je 0,484 Kč/l PHM, tedy nic moc oproti konkurenci.



MOL

MOL má vlastní palivové karty, které umí nabídnout dvě slevy. Zaprvé, tankujete za vyhlašovanou cenu, a zadruhé, z této vyhlašované ceny se vám odečte nasmlouvaná sleva za palivo. Reálná, dosažitelná výše slevy je 0,605 Kč/l z vyhlašovaných cen.

Výhodou karet MOL jsou nulové poplatky za používání. MOL má v nabídce ještě jedno eso, a tím je co-brandová karta MOL/DKV. Ta se v síti MOL chová jako karta MOL a mimo sít jako karta DKV se všemi výhodami s tím spojenými. (V praxi uzavíráte smlouvu s oběma společnostmi, ale máte jednu kartu.)



ORLEN (Benzina)

ORLEN Unipetrol provozuje síť čerpacích stanic Benzina, letos přejmenovaných na Orlen. Jejich palivová karta Tankarta má několik typů. Už jejich základní karta nabídne slevu 0,50–1 Kč/l PHM z vyhlašované ceny.



Ovšem plnokrevník Tankarta Business je kvalitní nástroj, který v této turbulentní době může být dobrým řešením. Konkrétní výše slevy je mezi 0,50–2,30 Kč/l PHM, podle očekávaného obratu. Námi oslovený respondent však má smluvně garantovanou slevu ve výši 2,30 Kč/l PHM z vyhlašovaných cen. A to je velmi významná sleva, která je už konkurencí i pro polské čerpací stanice s dočasně nižší 8% sazbou DPH.



Tip: Speciální nabídky Tankarty od Orlenu Orlen Unipetrol má speciální akční nabídky s velmi dobrými slevami pro cílené skupiny zákazníků. Získá je každý z dané cílové skupiny, jen se musí prokázat, že k ní patří. Benzina Tankarta od Edenred: zákazníci mají možnost tankovat za vyhlašované ceny Benziny se smluvní slevou. Tu uvidí po přihlášení do portálu. Maximálně můžete získat 2 palivové karty. Pikantní na tom je, že společnost Edenred přitom vlastní společnost UTA vydávající také palivové karty… Benzina Tankarta pro řidiče taxi/kurýry jezdící pro Bolt. Řidiči nebo provozovatelé vozidel jezdící pro estonského zprostředkovatele taxislužby a donáškových služeb mohou získat předplacenou Tankartu se slevou 2,30 Kč/l z vyhlašovaných cen.

Shell

Společnost Shell předala malé klienty do rukou společnosti FleetCor Czech Republic (FleetCor vlastní CCS) a nechala si už jen ty velké. V roce 2021 však zkusila získat jejich část zpět pomocí novinky s názvem Shell Fleet App. Jde o mobilní aplikaci (Android, iOS), která slouží jako vaše transakční místo pro tankování na čerpacích stanicích Shell v Česku. Poštou vám přijde plastová čipová karta a vše řídíte a ovládáte přes mobilní aplikaci. Vyúčtování platíte uloženou platební kartou a dostanete souhrnný daňový doklad. Shell vám dá slevu 0,968 Kč/l na základní a 1,815 Kč/l na prémiová paliva z totemové ceny.

Za vydání plastové karty zaplatíte 48,40 Kč a měsíčně pak 59,29 Kč za celou službu. Nabídka má význam primárně pro stálé zákazníky Shell, kteří mj. sbírají body na čerpacích stanicích Shell. Výhodou je, že když vyúčtování zaplatíte platební kartou s cashbackem, získáte za platbu další bonus od vydavatele vaší karty. Pro někoho může být výhodou automaticky nastavený úvěrový limit 60 000 Kč (po schválení a dobré bonitě).



UTA

UNION TANK Eckstein je přímý konkurent německé DKV a má podobnou cílovou skupinu – mezinárodní dopravce. Primárně se orientuje na dopravce jezdící na naftu, proto vyhlašované ceny platí jen pro naftu, benzín tankujete za cenu na totemu plus transakční přirážku. Při současném turbulentním cenovém vývoji jsou vyhlašované ceny UTA u nafty o desetníky levnější než na Tank ONO.



Co-brandové karty UTA vydává i česká CCS, ale výhodněji vás vyjde získat je přímo od UTA, protože můžete získat přímé nabídky a slevy od UTA, i poplatky jsou nižší. (To je rozdíl od co-brandových karet MOL/DKV, kde je výhodné co-brand vlastnit, protože fakticky máte smlouvu s oběma společnostmi se všemi výhodami.)



W.A.G. (Eurowag)

W.A.G. payment solutions je českým konkurentem mezinárodních palivových karet a už dávno nejde o malou společnost, nýbrž o robustní a stále se rozvíjející firmu se zaměřením na dopravce. Cílem jsou nákladní dopravci, ale služby umí poskytnout všem OSVČ a malým firmám.

Základní předplacená karta Eurowag Easy nabídne výhody vyhlašovaných cen a odpadne nutnost kauce. Pokud jezdíte opravdu hodně, je lepší karta Eurowag One. Kauce je podle vaší bonity, může být a nemusí.



Přehled slev

Oficiální slevy, které jsou veřejně dostupné, byly u těchto společností:

AXIGON

CCS Česká společnost pro platební karty

Čepro

DKV MOBILITY SERVICES HOLDING

ORLEN Unipetrol (1 Kč/l)

Shell Czech Republic

UTA Czech

W.A.G. payment solutions

Slevy, které Měšci sdělili zákazníci daných společností (nejsou veřejné, ale lze je získat):

MOL Česká republika (0,605 Kč/l)

OMV Česká republika (0,484 Kč/l)

ORLEN Unipetrol (2,30 Kč/l)

Palivové tankovací karty a slevy za PHM Společnost Produkt Územní platnost karty (ne slevy) Nafta Benzín CNG LPG AXIGON euroShell Card Evropa vyhlašovaná cena (ČR a SR) nebo sleva 1,20 Kč/l na základní paliva a 2,20 Kč/l na prémiová paliva Shell v ČR vyhlašovaná cena (ČR a SR) nebo sleva 1,20 Kč/l na základní paliva a 2,20 Kč/l na prémiová paliva Shell v ČR bez slevy bez slevy AXIGON Karta EuroOil ČR vyhlašovaná cena nebo sleva 0,50 Kč/l z totemové ceny EuroOil vyhlašovaná cena nebo sleva 0,50 Kč/l z totemové ceny EuroOil bez slevy bez slevy

AXIGON CNG karta ČR – – 2 Kč/kg v síti Innogy – CCS Česká společnost pro platební karty Limit Moje síť ČR vyhlašovaná cena + 0,363 Kč/l u vybraných 4 čerpacích stanic nebo 1 síť řetězce vyhlašovaná cena + 0,363 Kč/l u vybraných 4 čerpacích stanic nebo 1 síť řetězce bez slevy bez slevy Čepro a. s. Karta Srdcovka ČR 0,40 Kč/l v síti EuroOil 0,40 Kč/l v síti EuroOil bez slevy bez slevy DKV MOBILITY SERVICES HOLDING DKV Card Evropa, GE, MA, KZ, RUS, TR vyhlašovaná cena bez slevy bez slevy bez slevy OMV Česká republika OMV Card Evropa, RUS, TR vyhlašovaná cena nebo sleva z totemu 0,484 Kč/l v síti OMV v ČR vyhlašovaná cena nebo sleva z totemu 0,484 Kč/l v síti OMV v ČR bez slevy bez slevy MOL Česká republika MOL Gold Europe ČR + A, B, BIH, D, F, H, HR, L, NL, RO, SRB, SLO, SK, PL vyhlašovaná cena + sleva 0,484–0,605 Kč v síti MOL v ČR vyhlašovaná cena + sleva 0,484–0,605 Kč v síti MOL v ČR bez slevy bez slevy ORLEN Unipetrol RPA Tankarta BUSINESS ČR vyhlašovaná cena + sleva 0,50–2,30 Kč/l vyhlašovaná cena + sleva 0,50–2,30 Kč/l bez slevy bez slevy Shell Czech Republic Shell Fleet App ČR sleva 0,968 Kč/l základní a 1,815 Kč/l prémiová z totemové ceny Shell sleva 0,968 Kč/l základní a 1,815 Kč/l prémiová z totemové ceny Shell bez slevy bez slevy UTA Czech s.r.o. a.s. Full Service Card Evropa, RUS vyhlašovaná cena bez slevy bez slevy bez slevy W.A.G. payment solutions Eurowag Evropa vyhlašovaná cena vyhlašovaná cena bez slevy bez slevy

Poplatky

U většiny palivových karet je sleva skutečně slevou, ale některé mají další poplatky, se kterými je potřeba počítat. Pokud měsíčně tankujete jednu nádrž, palivové karty neřešte, nebo použijte nějaké předplacené.

Pokud jsou pohonné hmoty vaším denním chlebem, je potřeba se zaměřit i na poplatky u palivových karet.

Palivové karty bez měsíčních poplatků (kromě zaslání karty)

Čepro Karta Srdcovka

DKV Card

Eurowag

MOL Gold Europe

OMV Card

ORLEN Tankarta BUSINESS

UTA Full Service Card

Palivové karty s měsíčními poplatky

Axigon (členství)

CCS Limit

Shell

Palivové karty s transakčními poplatky mimo vlastní síť

CCS Limit

DKV Card

OMV Card

UTA Full Service Card

Palivové tankovací karty a náklady Společnost Produkt Vyúčtování Zřízení jednorázově Měsíční poplatek Transakční poplatek Vyžadovaná kauce Axigon členství faktura 0 Kč 151,25 K – 603,79 Kč 0 Kč ne – u dražšího členství CCS Česká společnost pro platební karty Limit Moje síť faktura 0 Kč 107,69 Kč – 168,19 Kč 0,968 Kč/l při spotřebě do 1200 l PHM ano, individuálně Čepro Karta Srdcovka faktura 24,20 Kč/karta 0 Kč 0 Kč až 16 000 Kč při platbě inkasem, až 30 000 Kč při platbě na fakturu DKV MOBILITY SERVICES HOLDING DKV Card faktura 0 Kč 0 Kč 0–3 % v ČR, mimo ČR vždy 0 Kč, podle bonity OMV Česká republika OMV Card faktura 0 Kč 0 Kč 0–3 % v ČR, mimo ČR vždy 0 Kč, podle bonity MOL Česká republika MOL Gold Europe faktura 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč, podle bonity ORLEN Unipetrol RPA Tankarta BUSINESS faktura 90 Kč/karta 0 Kč 0 Kč 0 Kč, podle bonity Shell Czech Republic Shell Fleet App faktura, platba přes platební kartu v mobilu 48,40 Kč 59,29 Kč 0 Kč ne, buď schválí, nebo zamítne UTA Czech Full Service Card faktura 0 Kč 0 Kč při používání a 4,99 €, když je v šuplíku (cca 126 Kč) 0–3,3 % v ČR, mimo ČR vždy 0 Kč, podle bonity W.A.G. payment solutions Eurowag Easy předplacená karta 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč, podle bonity

Se kterou palivovou kartou nejvíce ušetříte?

Hned na začátek musíme zdůraznit, že nejde o porovnání, kdo je nejlepší a kdo nejhorší. Všechny společnosti níže mají své cílové zákazníky. Naším záměrem je ukázat vám možnosti řešení a každý si sám musí najít cestu, která je pro jeho daný segment podnikání ta nejvýhodnější.

Test probíhal ve čtvrtek 10. 3. 2022 v odpoledních hodinách. Nesledujte samotnou výši cen (ta už v době publikace článku neplatí), ale rozdíly mezi cenami. Podobné rozdíly budou i nadále a to je právě zásadní informace, zda a s kým vy konkrétně můžete ušetřit.

Test probíhal v Ostravě, a to ze dvou důvodů. Je zde pestrá síť všech značek čerpacích stanic a z nejzazšího místa města na polskou čerpací stanici je to 5 km.

Všimněte si, že u nejvyšších slev českých palivových karet už nebyl zásadní rozdíl oproti cenám v Polsku beze slevy, a to s se zdůrazněním, že v Polsku nyní mají jen 8% DPH na pohonné hmoty, a v Česku přitom žádná daňová úleva na PHM neplatí.

Do Polska jezdit nemusíte Náš test prokázal, že s dobrou palivovou kartou není potřeba jezdit tankovat do Polska, což ostatně většina našich občanů ani nemůže, protože od hranic bydlí daleko.

Ceny základního benzínu 95

Základní přehled – totemové ceny

Nejdražší: 48,90 Kč/l (Orlen, D1, Bravantice, D1, směr Olomouc).

(Orlen, D1, Bravantice, D1, směr Olomouc). Nejlevnější: 44,90 Kč/l (Tank ONO, Studénka).

(Tank ONO, Studénka). Cena v Polsku: 36,80 Kč/l (Orlen, Chałupki, Polsko).

Největší úspora – palivové karty

Referenční cena: Tank Ono 44,90 Kč/l.

41,19 Kč/l – Tankarta Benziny se smluvní slevou 2,30 Kč z vyhlašovaných cen.

– Tankarta Benziny se smluvní slevou 2,30 Kč z vyhlašovaných cen. 41,90 Kč/l – karta EuroOil od Axigonu s vyhlašovanou cenou.

– karta EuroOil od Axigonu s vyhlašovanou cenou. 42,99 Kč/l – Tankarta Benziny se smluvní slevou 0,50 Kč z vyhlašovaných cen.

– Tankarta Benziny se smluvní slevou 0,50 Kč z vyhlašovaných cen. 43,81 Kč/l – DKV Card použitá v síti OMV.

Rozdíl od běžných totemových cen byl 5,09–7,71 Kč/l při použití palivových karet s vyhlašovanou cenou a návaznou slevou. To je významný rozdíl, který je poznat na nákladech.

Kdo bydlí pár kilometrů od polských hranic, stále v Polsku natankuje levněji, ale se správnou palivovou kartou, případně s kombinacemi palivových karet se už delší cesta za hranice nevyplatí.

Čerpací stanice a Natural 95 Čerpací stanice Totemová cena Axigon vyhl. cena DKV vyhl. cena Eurowag vyhl. cena MOL vyhl. cena + sleva 0,605 Kč Benzina Tankarta vyhl. cena + sleva 0,50 Kč Benzina Tankarta vyhl. cena + sleva 2,30 Kč Shell Fleet App + sleva 0,968 Kč

Armex Oil, Výškovická, Ostrava 47,90 49,49 48,68 Benzina/Orlen, D1, Bravantice 48,90 47,70 47,76 42,99 41,19 Benzina, Místecká, Opavská, Rudná, Ostrava 47,90 47,70 47,76 42,99

41,19 Benzina, Ruská, Ostrava 46,40 47,70 47,76 42,99 41,19 Eurobit, Místecká, Těšínská, Ostrava 47,90 46,04 Eurooil, D1, Vítkovická, Michálkovická, Muglinovská, Ostrava i Bohumín 47,50 41,90 46,04 47,46 Globus, Opavská, Ostrava 45,50 OMV, Bohumínská, Mariánskohorská, Ostrava 47,90 43,81 MAKRO, Místecká, Ostrava 45,90 MOL, Rudná, Výškovická, 17. listopadu, Ostrava 47,90 47,70 46,47 NIKEY, Vítkovická, Ostrava 46,90 Shell, Novinářská, Místecká, Těšínská, Ostrava 47,90 46,95 46,93 Tank ONO 44,90 TESCO, Novinářská, Ostrava 45,90 Tomegas, Lanová, Ostrava 47,00 TOMIX, Nad Porubkou 47,90 TRANSEUROPE, Ostravská, Bohumín 47,00 W8, U řeky, Ostrava 45,90 Orlen, Bogumińska, Chałupki, PL 36,80 (6,99 PLN) Uniwar, Powstańców Śląskich, Łaziska, PL 37,11 (7,05 PLN)

Ceny aditivovaného benzínu 95

Základní přehled – totemové ceny

Nejdražší: 49,90 Kč/l (Shell, všechny čerpací stanice v Ostravě).

(Shell, všechny čerpací stanice v Ostravě). Nejlevnější: 45,50 Kč/l (Tank ONO, Studénka).

(Tank ONO, Studénka). Cena v Polsku: 37,64 Kč/l (Uniwar, Łaziska, Polsko).

Největší úspora – palivové karty

Referenční cena: Tank Ono 45,50 Kč/l

42,40 Kč/l – karta EuroOil od Axigonu s vyhlašovanou cenou

Rozdíl od běžných totemových cen byl až 7,50 Kč/l při použití karty EuroOil od Axigonu. Jiné palivové karty totiž nemají slevy na aditivovaný benzín 95. Ovšem velmi dobrou cenu měla čerpací stanice Globus – 46,50 Kč/l, paliva jí dodává MOL. Benzín u čerpacích stanic Shell i s využitím slevy od její palivové karty vyšel stále dráž, a to na 48,93 Kč/l.

Polská čerpací stanice Uniwar, prodávající pohonné hmoty MOL/Slovnaftu, měla cenu 37,64 Kč/l. Rozdíl mezi nejlepší palivovou kartou byl 4,76 Kč/l, cesta do Polska by se tak příliš nevyplatila.

Čerpací stanice a Natural 95+ Čerpací stanice Totemová cena Axigon vyhl. cena Shell Fleet App + sleva 0,968 Kč EuroOil, D1, Vítkovická, Michálkovická, Muglinovská, Ostrava i Bohumín 48,00 42,40 Globus, Opavská, Ostrava 46,50 MAKRO, Místecká, Ostrava 46,90 Shell, Místecká, Těšínská, Ostrava 49,90 48,93 TRANSEUROPE, Ostravská, Bohumín 49,00 Tank ONO 45,50 Uniwar, Powstańców Śląskich, Łaziska, PL 37,64 (7,15 PLN)

Ceny prémiového benzínu 98+

Základní přehled – totemové ceny

Nejdražší: 52,90 Kč/l (Orlen, Bravantice, D1, směr Olomouc)

(Orlen, Bravantice, D1, směr Olomouc) Nejlevnější: 46,90 Kč/l (Tank ONO, Studénka).

(Tank ONO, Studénka). Cena v Polsku: 39,22 Kč/l (Uniwar, Łaziska, Polsko).

Největší úspora – palivové karty

Referenční cena: Tank Ono 46,90 Kč/l

43,01 Kč/l – karta EuroOil od Axigonu s vyhlašovanou cenou.

– karta EuroOil od Axigonu s vyhlašovanou cenou. 45,04 Kč/l – Tankarta Benziny se smluvní slevou 2,30 Kč z vyhlašovaných cen.

– Tankarta Benziny se smluvní slevou 2,30 Kč z vyhlašovaných cen. 46,34 Kč/l – Tankarta Benziny se smluvní slevou 1 Kč z vyhlašovaných cen.

Rozdíl od běžných totemových cen byl 6,56–9,89 Kč/l při použití palivových karet s vyhlašovanou cenou a návaznou slevou.

Polská čerpací stanice Uniwar měla cenu 39,22 Kč/l. Rozdíl mezi nejlepší palivovou kartou byl 3,79 Kč/l, cesta do Polska by se tak příliš nevyplatila.

Čerpací stanice a Natural 98 Čerpací stanice Totemová cena Axigon vyhl. cena Axigon sleva 1,20 Kč MOL vyhl. cena + sleva 0,605 Kč Benzina Tankarta vyhl. cena + sleva 1 Kč Benzina Tankarta vyhl. cena + sleva 2,30 Kč Shell Fleet App + sleva 1, 815 Kč Benzina/Orlen, D1, Bravantice 52,90 46,34 45,04 Benzina, Místecká, Opavská, Rudná, Ostrava 51,90 46,34 45,04 EuroOil, D1, Muglinovská, Ostrava 49,50 43,01 OMV, Bohumínská, Ostrava 51,90 OMV, Mariánskohorská, Ostrava 51,90 MOL, Rudná, Ostrava 52,90 52,30 MOL, Výškovická, Ostrava 50,90 50,30 Shell, Novinářská, Místecká, Těšínská, Ostrava 51,90 50,70 50,09 Tank ONO 46,90 Orlen, Bogumińska, Chałupki, PL 39,48 (7,50 PLN) Uniwar, Powstańców Śląskich, Łaziska, PL 39,22 (7,45 PLN)

Cena základní nafty

Základní přehled – totemové ceny

Nejdražší: 52,90 Kč/l (Orlen, Bravantice, D1, směr Olomouc)

(Orlen, Bravantice, D1, směr Olomouc) Nejlevnější: 48,90 Kč/l (Tank ONO, Studénka, Globus, Opavská, Ostrava, W8, U řeky, Ostrava)

(Tank ONO, Studénka, Globus, Opavská, Ostrava, W8, U řeky, Ostrava) Cena v Polsku: 41,38 Kč/l (Uniwar, Łaziska, Polsko).

Největší úspora – palivové karty

Referenční cena: 48,90 Kč/l

42,16 Kč/l – Tankarta Benziny se smluvní slevou 2,30 Kč z vyhlašovaných cen.

– Tankarta Benziny se smluvní slevou 2,30 Kč z vyhlašovaných cen. 42,90 Kč/l – karta EuroOil od Axigonu s vyhlašovanou cenou.

– karta EuroOil od Axigonu s vyhlašovanou cenou. 43,96 Kč/l – Tankarta Benziny se smluvní slevou 0,50 Kč z vyhlašovaných cen.

Rozdíl od běžných totemových cen byl 9,44–10,74 Kč/l při použití palivových karet s vyhlašovanou cenou a návaznou slevou.

Polská čerpací stanice Uniwar měla cenu 41,38 Kč/l. Rozdíl mezi nejlepší palivovou kartou byl 0,78 Kč/l, cesta do Polska by se tak vůbec nevyplatila.

Čerpací stanice a Diesel Čerpací stanice Totemová cena Axigon vyhl. cena DKV vyhl. cena Eurowag vyhl. cena MOL vyhl. cena + sleva 0,605 Kč Tankarta vyhl. cena + sleva 0,50 Kč Tankarta vyhl. cena + sleva 2,30 Kč UTA vyhl.. cena Shell Fleet App + sleva 0,968 Kč Armex Oil, Výškovická, Ostrava 49,90 53,97 48,68 Benzina/Orlen, D1, Bravantice 52,90 51,43 53,65 43,96 42,16 Benzina, Místecká, Opavská, Rudná, Ostrava 52,30 51,43 53,65 43,96 42,16 Benzina/Orlen, Ruská, Ostrava 49,90 51,43 53,65 43,96 42,16 Eurobit, Místecká, Těšínská, Ostrava 49,90 50,54 EuroOil, D1, Vítkovická, Michálkovická, Muglinovská, Ostrava i Bohumín 50,90 42,90 50,54 46,62 48,40 Globus, Opavská, Ostrava 48,90 OMV, Bohumínská, Mariánskohorská, Ostrava 52,30 44,30 MAKRO, Místecká, Ostrava 49,90 MOL, Rudná, Výškovická, 17. listopadu, Ostrava 52,30 51,43 NIKEY, Vítkovická, Ostrava 49,90 Shell, Novinářská, Místecká, Těšínská, Ostrava 52,30 49,37 51,33 Tank ONO 48,90 TESCO, Novinářská, Ostrava 49,90 Tomegas, Lanová, Ostrava 50,40 TOMIX, Nad Porubkou 52,30 TRANSEUROPE, Ostravská, Bohumín 50,00 W8, U řeky, Ostrava 48,90 Orlen, Bogumińska, Chałupki, PL 42,06 (7,99 PLN) Uniwar, Powstańców Śląskich, Łaziska, PL 41,38 (7,86 PLN)

Ceny aditivované nafty

Základní přehled – totemové ceny

Nejdražší: 52 Kč/l (TRANSEUROPE – Petr Škuta, Ostravská, Bohumín)

(TRANSEUROPE – Petr Škuta, Ostravská, Bohumín) Nejlevnější: 49,50 Kč/l (Tank ONO, Studénka).

Největší úspora – palivové karty

Referenční cena: 49,50 (Tank ONO, Studénka)

43,89 Kč/l – karta EuroOil od Axigonu s vyhlašovanou cenou.

Rozdíl od běžných totemových cen byl až 8,11 Kč/l při použití palivové karty EuroOil od Axigonu. Jiné palivové karty nemají slevy na aditivovanou naftu.

Polské čerpací stanice aditivovanou naftu v pohraničí neprodávají, mají buď základní, nebo přímo prémiovou.

Čerpací stanice a Diesel+ Čerpací stanice Totemová cena Axigon vyhl. cena Eurobit, Místecká, Ostrava 51,90 EuroOil, D1, Ostrava 51,90 43,89 Globus, Opavská, Ostrava 49,90 MAKRO, Místecká, Ostrava 50,90 Tank ONO 49,50 TRANSEUROPE, Ostravská, Bohumín 52,00

Ceny prémiové nafty

Základní přehled – totemové ceny

Nejdražší: 56,30 Kč/l (OMV, všechny v Ostravě)

(OMV, všechny v Ostravě) Nejlevnější: 54,90 Kč/l (MOL, Výškovická, Ostrava)

(MOL, Výškovická, Ostrava) Cena v Polsku: 42,59 Kč/l (Orlen, Chałupki, Polsko).

Největší úspora – palivové karty

Referenční cena: 54,90 Kč/l (MOL, Výškovická, Ostrava)

45,17 Kč/l – Tankarta Benziny se smluvní slevou 2,30 Kč z vyhlašovaných cen.

– Tankarta Benziny se smluvní slevou 2,30 Kč z vyhlašovaných cen. 46,47 Kč/l – Tankarta Benziny se smluvní slevou 1 Kč z vyhlašovaných cen.

Rozdíl od běžných totemových cen byl 9,83–11,13 Kč/l při použití palivových karet Tankakrta od Benziny s vyhlašovanou cenou a následnými slevami.

Polská čerpací stanice Orlen měla cenu 42,59 Kč/l. Rozdíl mezi nejlepší palivovou kartou byl 2,58 Kč/l, cesta do Polska by se tak moc nevyplatila.

Tak trošku oříškem je aditivovaná nafta od Čepra. Čepro ji vykazuje jako prémiovou, přičemž z našeho pohledu spadá spíše pod základní aditivovanou naftu. Čepro má ale naftu bez biosložek, a to může být pro zákazníky důležitá informace. Pokud bychom tuto naftu považovali za rovnocennou s konkurencí prémiového naftového paliva (Evo Diesel Plus, MaxxMotion, Verva, V-Power Diesel atd.), s palivovou kartou EuroOil od Axigonu její cena byla 43,89 Kč/l, a to je rozdíl v ceně až 12,41 Kč/l. Rádi si necháme od čtenářů poradit, kam ji správně zařadit.

Čerpací stanice a Diesel++ Čerpací stanice Totemová cena Axigon sleva 2,20 Kč MOL vyhl. cena + sleva 0,605 Kč Tankarta vyhl. cena + sleva 1 Kč Tankarta vyhl. cena + sleva 2,30 Kč Shell Fleet App + sleva 1,815 Kč Benzina/Orlen, D1, Bravantice 55,90 46,47 45,17 Benzina, Místecká, Opavská, Rudná, Ostrava 55,30 46,47 45,17 OMV, Bohumínská, Ostrava 56,30 OMV, Mariánskohorská, Ostrava 56,30 MOL, Rudná, Ostrava 55,90 54,04 MOL, Výškovická, Ostrava 54,90 54,04 Shell, Novinářská, Místecká, Těšínská Ostrava 55,30 53,10 53,49 Orlen, Bogumińska, Chałupki, PL 42,59 (8,09 PLN) Uniwar, Powstańców Śląskich, Łaziska, PL –

Ceny LPG – propan-butan

Při tankování LPG nejsou žádné plošně funkční slevy a platíte to, co vidíte na totemu.

Čerpací stanice a LPG Čerpací stanice Totemová cena Armex Oil 23,90 Benzina/Orlen, D1, Bravantice 21,50 Benzina, Opavská, Ostrava 20,90 EuroOil, Ostravská, Bohumín 23,90 EuroOil, D1, Ostrava 23,90 EuroOil, Vítkovická, Ostrava 23,90 EuroOil, Muglinovská, Ostrava 23,90 MOL, Výškovická, Ostrava 21,40 Tank ONO 19,90 TESCO, Novinářská, Ostrava 21,90 Tomegas, Lanová, Ostrava 19,90 TOMIX, Nad Porubkou 21,40 Orlen, Bogumińska, Chałupki, PL 19,53 (3,71 PLN) Uniwar, Powstańców Śląskich, Łaziska, PL 16,58 (3,15 PLN)

Ceny CNG – zemní plyn

Při tankování CNG nejsou žádné plošné funkční slevy a platíte to, co vidíte na totemu. Jedinou výjimkou je CNG karta Innogy od Axigonu, která dá slevu 2 Kč/kg CNG. Jenže když se podíváte do tabulky níže, tak čerpací stanice MOL měla v den testu cenu CNG 38,90 Kč/kg bez jakékoli slevy. To je rozdíl přesně 16 Kč/kg ve prospěch MOLky a v tomto případě by se použití karty od Axigonu nevyplatilo.

Čerpací stanice a CNG Čerpací stanice Totemová cena Axigon sleva 2 Kč Benzina, Opavská, Ostrava 56,90 Benzina, Ruská, Ostrava 56,90 Innogy, Valchařská, Ostrava 56,90 54,90 Kč MAKRO, Místecká, Ostrava 59,90 MOL, Bohumínská, Ostrava 38,90

Ceny pohonných hmot online Dvě sítě čerpacích stanic zveřejňují své aktuální ceny online. Můžete si tak snadno porovnat aktuální stav cen. Tank ONO – ceny paliv

Eurobit – ceny paliv

Cenové nabídky vs. kauce

Pokud chcete levněji tankovat pohonné hmoty, základem je uzavřít smlouvu s vydavatelem palivové karty. To, jakou výši slevy dostanete a jaký typ karty, zásadně ovlivňují dva parametry:

Očekávaná výše tankování měsíčně.

Vaše bonita (OSVČ, s. r. o. a dalších subjektů)

Když jste bonitním zákazníkem (= nemáte dluhy, negativní záznamy v úvěrových registrech, nedoplatky vůči státu, v rejstříku poctivě uvádíte roční uzávěrky apod.), u většiny společností nebudete muset hradit žádnou kauci, vystaví vám palivové karty a můžete začít šetřit.

V praxi máme vyzkoušeno, že palivové karty bez kauce byly vydány u těchto společností:

DKV

MOL

OMV

ORLEN Unipetrol

Shell

UTA

Žádná kauce, pouze ověření bonity a plastové karty přišly poštou. Ve všech případech ověření proběhlo během 1 dne, u Shell probíhalo automaticky při registraci přes mobilní aplikaci. Pokud by bonita nebyla dobrá, společnosti by vyžadovaly kauci a Shell by kartu zamítla.

Slevy v tomto článku považujte za orientační, v praxi lze dosáhnout i na vyšší, nebo naopak, ty startovací budou nižší a podle vašeho obratu se budou zvyšovat. Pro přesné parametry si vyžádejte nabídky jednotlivých poskytovatelů palivových karet a sami uvidíte, která je pro vás nejvýhodnější.

Jak si vybrat

Výhrou v loterii je čerpací stanice sítě Tank ONO. Kdo ji má ve svém okolí, nemusí nic řešit a jen levně tankuje kvalitní paliva. Pokud tankování spojíte s platební kartou s cashbackem, máte další slevu (typicky jde o 1 % transakce). Když to štěstí nemáte, pomohou palivové karty.

To nejlepší – Axigon. Pokud na to máte

Tím nejlepším na trhu je řešení nákupní aliance Axigon. Vybaví vás kartami EuroOil a euroShell. Karty EuroOil měly (v době publikace textu) nejlepší vyhlašovanou cenu paliv, která platí pro všechny druhy benzínu a nafty v síti čerpacích stanic EuroOil. Karta euroShell od Axigonu zase nabídne vyhlašované ceny v síti Shell na základní paliva (ta jsou ale dražší) a můžete ji použít i v zahraničí na čerpacích stanicích Shell. Tam tankujete za totemové ceny, ale stále s jedním účetním dokladem. Členství v Axigonu vás měsíčně vyjde na na 603,79 Kč pro plný servis, nebo 151,25 Kč nejnižší cenový tarif.

Velmi dobrá nabídka – Tankarta Benziny/Orlenu

Tankarta Business od společnosti ORLEN Unipetrol nabídne významnou úsporu pro všechny druhy benzínů a nafty za nulové poplatky. Standardní sleva u Tankarty Business je 0,50–1 Kč/l PHM z vyhlašovaných cen, už ta umí významně uspořit. Kdo má štěstí a patří do vybrané skupiny nasmlouvaných zákazníků pro Benzinu, může se radovat ze slevy 2,30 Kč/l z vyhlašované ceny benzínu a nafty, včetně prémových paliv. A to už je pořádná dávka slevy, která umí porazit i karty Axigonu.

Sňatek z rozumu – MOL

Palivové karty MOL s reálně získatelnou slevou 0,605 Kč/l z vyhlašovaných cen nepatří mezi špičku na trhu, ale zase nemají žádné poplatky. I s nimi prokazatelně ušetříte, zvláště při tankování na dálnících, pokud ovšem po cestě nenarazíte na Tank ONO.

Pokud je cesta vaším životem a nafta přítelkyní – Eurowag, DKV, UTA

Jestliže jezdíte výhradně na naftu a zároveň brázdíte cesty v zahraničí, cena PHM je jednou věcí, ale zároveň budete potřebovat řešit vyúčtování cest a návazné služby s tím spojené. Profesionály v té oblasti jsou DKV, Euworag a UTA. Zopakujeme tip, že MOL umí vydat co-brandovou kartu DKV, která spojuje výhody obou sítí, včetně vyhlašovaných cen.

Jen pro fajnšmekry – Shell

Specialitou je Shell. Její Shell Fleet App v porovnání s nabídkou konkurence nedává zásadní význam pro pořízení. Ale zákazníci společnosti Shell jsou jejími zákazníky často proto, že prostě Shell chtějí a preferují. A v tom kontextu je produkt dobrý, protože významně ušetří z totemových cen a samozřejmě připíše body do bonusového programu. Vše ovládáte z mobilu, nepotřebujete počítač.

Nic moc – CCS, OMV

Nabídky CCS a OMV nejsou z našeho pohledu tak oslňující, aby cílové skupině našich čtenářů dávalo ekonomický smysl vzít si jejich palivovou kartu. Konkurence nabídne více a za lepší cenu (a vyšší slevu). Pro firmy mohou být řešením z pohledu vyúčtování služeb (ale opět konkurence nabídne více a za méně peněz).

Tip: Vyhlašované ceny polských paliv Aktuální vyhlašovanou cenu paliv Orlenu můžete najít online. K ceně je potřeba přičíst dočasně sníženou 8% sazbu DPH.

Alternativy

Kromě výše popsaných palivových karet s globálním použitím existují i palivové či slevové karty v rámci jiných sítí. Ty mohou vystačit každému, kdo danou čerpací stanici má ve své blízkosti a jezdí v rádiusu okolo ní, nebo využije služby s ní spojené.