Pád skupiny Arca za sebou nechal obří dluhy, věřitelé chtějí miliardy zpět

Slovensko-česká finanční skupina Arca Investments zahrnuje byznys od investic do firem či nemovitostí přes personální agenturu po energetiku. Vznikla a sídlí na Slovensku, významná část jejích byznysových aktivit je ale v Česku. Loni začala mít kvůli pandemii koronaviru problémy s financováním a je z toho největší krach za poslední roky.

Arca vydávala dluhopisy a směnky s krátkou platností a lákavým úrokem a za napůjčované peníze nakupovala firmy a nemovitosti. Vše fungovalo až do loňska, kdy přišly problémy související s pandemií koronaviru – firmě vypadlo financování od bank a nové vydávání směnek nestačilo na pokrytí závazků.

Podle stávajícího insolvenčního návrhu má Arca nejméně 1889 věřitelů s pohledávkami za více než 18,6 miliardy Kč. Jediným zajištěným věřitelem je J&T Banka. Většina jejích věřitelů (přibližně 1500 z 1800) pochází z Česka. To je důvod, proč se vede místní insolvenční řízení, přestože firma má sídlo na Slovensku. Závazky ze směnek představují podle údajů v insolvenčním rejstříku přes 15,5 miliardy Kč, z toho 13 miliard Kč má připadat právě na české věřitele. Ti se nyní mohou do insolvenčního řízení přihlásit. Čas na to mají do 12. července 2021.

Věřitelé se spojují, chtějí větší váhu v řízení

Kolem padlé Arky se v mezidobí vytvořilo několik věřitelských skupin.

Část věřitelů nedávno spojila své síly ve spolku AVEA (Aktivní věřitelé Arca), kde se v současné době sdružuje přes 300 věřitelů, kteří drží směnky za téměř 3 miliardy Kč. A toto číslo nemusí být konečné. Podle zakladatelky spolku Martiny Šáfářové by jednotliví věřitelé blížící se insolvenční bitvu sami nezvládli, společně ale jejich šance na vypořádání rostou. Dveře naší iniciativy jsou nadále otevřeny i dalším směnečným věřitelům Arcy. Předpokládáme, že část z nich stále vyčkává a zvažuje cestu, jakou se při vymáhání svých práv vydat, uvedla v dubnovém vyjádření spolku Šafářová s tím, že každý, včetně vedení spolku, je věřitelem.

Insolvenční řízení Arca Investments dluh ve výši 18,6 miliardy Kč,

většina dluhu je ve směnkách

1889 věřitelů

majetek Arca Investments je podle analýzy firmy Traficon Advisors 500 až 600 milionů eur

Cíl spolku je jasný, získat maximum financí, které do směnek vydávaných Arcou vložili. Vedle koordinace společného postupu budou věřitelé sdílet náklady na právníky a další odborné poradenství. Spolek zastupuje advokátní kancelář JŠK v čele s právníkem Tomášem Richterem. Každý ze členů spolku AVEA zůstává majitelem svých směnek a přímým příjemcem plnění na ně poskytovaného, své směnky nikomu nepostupuje.

Při vstupu do spolku skládají členové jednorázovou zálohu na služby advokátů a dalších externích poradců. Členové spolku mají právo hlasovat o důležitých meznících řízení a postupu celé skupiny. Nejde o komerční, ale neziskový subjekt.

Návratnost pohledávky 80 %?

Další, kdo se snaží sdružit co nejvíc věřitelů a získat přesilu v insolvenčním řízení, je společnost Traficon Advisors. Firma na svém webu slibuje návratnost pohledávky minimálně 80 %. Vysvětluje to detailní analýzou majetku Arca, kterou má mít k dispozici – firma podle Hospodářských novin v minulosti zajišťovala Arce financování. Hodnota Arcy je podle Traficonu mezi 500 až 600 miliony eur.

V současné době zastupuje asi 250 věřitelů s pohledávkami okolo 2 miliard Kč. Společnost uvádí, že zastoupení nabízí bez nároku na fixní honorář, případná odměna se váže výhradně na zpět získané peníze. Ta má být v rozsahu 4 % nebo 4,5 % z vymožené částky.

Mediální obraz situace kolem Arca Investments je silně negativní, ale přitom její majetek je reálný a většina dceřiných firem funguje a je zisková. Bylo by zásadní chybou připustit rychlý výprodej majetku pod cenou. Tato varianta by byla prohrou věřitelů, uvedla firma na svém webu.

Dalším zástupcem věřitelů je brněnský fond IFIS, který má pohledávky za několik miliard Kč. Věřitelské skupiny dále vytvořili také právní kanceláře Langmeier & Co., Korman Legal a AK Žižlavský.

České soudy insolvenční řízení v tuzemsku nejdřív zamítly

Městský soud v lednu zamítl návrh Arca Investments na insolvenční řízení v Česku s tím, že jde o věc pro slovenské soudy. Arca se proti tomu odvolala k Vrchnímu soudu v Praze, který vedení insolvence vrátil zpět českým soudům a blíž českým věřitelům. Řízení je vedeno jako místní, tedy s účinky omezenými jen na území Česka. Vrchní soud v rozhodnutí zohlednil, že Arca je řízena a dlouhodobě financována z Česka a že je odsud i většina věřitelů.

Podle právníka Tomáše Richtera to ale postavení věřitelů Arca Investments neusnadňuje. Jednak se dá čekat, že proti němu budou podána odvolání, která povedou k dalším zdržením. Za další z této situace vyplývá, že hlavní insolvenční řízení se odehraje na Slovensku. Taková procesní situace zvýší náklady řešení úpadku z pohledu věřitelů i dlužníka, a může též významně zkomplikovat prodejní či jiná restrukturalizační opatření na straně dlužníkových aktiv, myslí si Richter.

O místo, kde se má insolvenční řízení Arky konat, se pře její majoritní akcionář Rastislav Velič se svým bývalým společníkem, finančníkem Pavlem Krúpou. Velič chce insolvenci podle českého práva a reorganizaci firmy. Naproti tomu Krúpa by chtěl vést insolvenční řízení na Slovensku.

Arca Investments prosazuje v insolvenčním řízení reorganizaci. Její plán v současné době připravuje s poradenskou společností Tarpan Partners a advokátní kanceláří Badokh.