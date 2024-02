Otevřené dveře do velkého byznysu. Fintech Challenge „nakopne“ váš startup

Každý začátek podnikání je spojen s nemalými finančními náklady včetně lidských zdrojů. A právě na to sedí známé přirovnání, že dobrá informace má cenu zlata. Můžete vytvořit podle vás nejlepší produkt či službu na trhu a pak zjistíte, že ji skoro nikdo nepoužívá. V oblasti fintechu jsou navíc velmi důležitá partnerství s klíčovými hráči na trhu.

Nechte si poradit lidmi, kteří mají pro vás cenné informace. Ne jakékoli přednášky z YouTube, ale reálné zkušenosti. Získaná data. Praktický život z byznysu.

To stojí peníze, ale vy to přitom můžete mít úplně zadarmo. Bez podmínek.

Výzva Fintech Challenge

Podpora startupů v Česku není novinkou, ale nová startupová výzva s názvem Fintech Challenge tu v takové nabídce ještě nebyla.





Je určena startupům a inovativním týmům v těchto oblastech působení:

oblasti fintech,

umělá inteligence,

optimalizace procesů apod.

Důležité je mít zapálený tým, již zvalidovaný business model a hledat inovace ve světě financí.

Kdo za tím stojí

Domovskou základnou je akcelerátor Start it @ČSOB, který s podporou začínajících firem pomáhá už více než 5 let (přesněji od 9. 11. 2018).

V rámci letošní spolupráce ČSOB a Mastercard vznikla výzva Fintech Challenge, která je cílená především na mladé digitální firmy přinášející inovace do světa financí.

Fintech Challenge je tedy společným projektem startupového akcelerátoru Start it @ČSOB a technologické společnosti Mastercard.

Co vás čeká

Když bude váš fintech vybrán, získá podpůrný program s předními odborníky na různou problematiku. Co to konkrétně pro vás znamená?

Pětiměsíční mentoring,

individuální pomoc,

unikátní startupové workshopy zaměřené na produkt a ověření poptávky po něm,

propojení na zajímavé obchodní partnery,

zajištění vizibility pro startup včetně pitche na Demo dnu

pomoc v překonávání typických překážek pro oblast fintech.

Co potřebujete udělat

Přihlaste svoji firmu nebo tým na webu startit.csob.cz.

Jak to probíhá, ukazuje i návodné video:

Není v tom žádný chyták

Když budete mít štěstí a váš startup bude mezi vybranými, čeká vás pořádná jízda. Každý měsíc se budete setkávat a sdílet postup startupu. Poznáte profesionály na workshopech, které jsou z logiky věci povinné.

Nikdo vám nebude brát vaše myšlenky, podíl na firmě, nebo posílat faktury. Ani si nemusíte kupovat služby organizátora nebo partnerů. Nabídka je pro vás zcela zdarma.

Nečekejte žádné obecné přednášky. Dozvíte se praktické rady, například:

jak s průzkumem trhu,

jak nastavit business plán,

jak na go to market strategii,

jak propojit právní a marketingové experty, investory, dodavatele a odběratele.

Během 5 měsíců zjistíte, jestli má váš projekt šanci uplatnit se na trhu a vyhnete se častým chybám.

Pro koho je výzva určena

Podpora je určena jak pro právnické osoby, tak pro teprve vznikající týmy mířící na český trh. Důležité je, že jste z:





České republiky,

Maďarska,

Německa,

Polska,

Rakouska nebo

Slovenska.

Budoucnost patří připraveným a těm, kteří se nebojí pouštět se do nových nápadů. Právě startupy mají výrazný potenciál přinést funkční inovace, které budou zároveň bezpečné a spolehlivé. Banky jsou už dnes v podstatě technologické firmy a nemohou stát stranou současným trendům. ČSOB se proto rozhodla spojit síly se svým dlouholetým partnerem Mastercard v jedinečné výzvě Fintech Challenge. Podpoříme tím revoluční nápady, které dokážou zlepšit naše služby, říká Michaela Bauer, členka představenstva ČSOB zodpovědná za technologie, inovace a operations.

Startupy mají sice velký potenciál, ale také bohužel často vysokou úmrtnost. Tyto mladé firmy potřebují expertní pomoc, čas na růst i podporu partnera, který má know-how. Přesně to nabízíme my jako globální digitální a technologický lídr. Zároveň si uvědomujeme, že se platební sektor bez inovací neobejde. To je také jeden z důvodů, proč tuto výzvu vyhlašujeme společně s naším dlouhodobým partnerem ČSOB, doplňuje Jana Lvová, generální ředitelka společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.

A že to funguje, potvrzují reference a 91 startupů v akcelerátoru.