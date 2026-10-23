Otec vydědil dceru pro nezájem. Nejvyšší soud připomněl, že na vině může být i rodič

Nejsou jen nezdárné děti, ale také problematičtí rodiče. Co když potomek o rodiče nejeví zájem právě proto, že s ním má dlouhodobě komplikovaný vztah? A může ho rodič za takový nezájem vydědit, přestože se na jejich odcizení sám významně podílel?
Právě takový případ řešily soudy. Dcera napadla vydědění, kterým ji otec připravil o dědictví, a domáhala se svého podílu na jeho majetku. Spor nakonec doputoval až k Nejvyššímu soudu.
Na případu je zajímavé především to, že nejde o žádné složité právní otázky odtržené od běžného života. Soudy musely hodnotit rodinné vztahy, které mohou být povědomé mnoha čtenářům: přísnou výchovu, rozvod rodičů, osamostatnění dospělého dítěte, vzájemné výčitky i neúspěšné pokusy o smíření.
Nejprve krátce k právním pravidlům. Rodič může vydědit potomka, který o něj neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl. (§ 1646 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku)
Neznamená to ale, že každé přerušení kontaktu automaticky opravňuje rodiče k vydědění. Důležité jsou také okolnosti, za kterých vztah ochladl.
Shrnutí v kostce
- Nezájem o rodiče může být důvodem k vydědění. Nestačí však jen prokázat, že potomek rodiče málo navštěvoval nebo mu nevolal.
- Soud musí zkoumat, kdo přispěl k rozpadu vztahu. Pokud se na odcizení významně podílel rodič, nemusí být vydědění oprávněné.
- Darování peněz nebo nemovitosti nezakládá nárok na poslušnost dítěte. Finanční pomoc sama o sobě neprokazuje fungující rodinný vztah.
- Ani stáří a nemoc rodiče neznamenají, že se zapomene na předchozí konflikty. Důležité je také to, zda rodič nabízenou pomoc přijímal, nebo odmítal.
- Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí, které vydědění uznalo za platné. Spor se vrací k odvolacímu soudu, který musí znovu posoudit okolnosti případu včetně druhého důvodu vydědění.
Shrnutí v kostce je vytvářeno s pomocí AI.
Otec chtěl řídit život dcery i v dospělosti
Otec pořídil závěť formou notářského zápisu. Celý svůj majetek odkázal jiné osobě a dceru vydědil. Jako důvody uvedl, že mu neposkytla potřebnou pomoc v nouzi a především že o něj neprojevovala opravdový zájem.
Dcera s vyděděním nesouhlasila. Po jediné dědičce uvedené v závěti požadovala zaplacení 4 704 905 Kč, což podle žaloby představovalo čtvrtinu hodnoty otcovy pozůstalosti.
Soud 1. stupně se po rozsáhlém dokazování postavil na její stranu. Připustil, že dcera o otce skutečně nejevila takový zájem, jaký by bylo možné očekávat ve fungující rodině. Zároveň ale dospěl k závěru, že vzhledem k historii jejich vztahu nejde o dostatečný důvod k vydědění.
Otec byl podle zjištění soudu velmi přísný, panovačný a pedantský člověk. Dlouhá léta chtěl mít pod kontrolou život své dcery, nepřipouštěl odlišné názory a vyžadoval poslušnost. Takový přístup postupně vedl k citovému odstupu mezi ním a jeho nejbližšími.
Když se dcera vdala, odstěhovala a začala žít vlastní život, otec nad ní přirozeně ztratil část svého vlivu. S tím se však obtížně vyrovnával.
Odlišná očekávání obou stran postupně přerůstala ve výčitky a další konflikty. Otec se podle soudu snažil vynutit si poslušnost či vděk také tvrdými gesty, což vedlo k ještě většímu odcizení.
Dcera otce zvala na návštěvy, on však nepřijížděl
Dcera se podle soudu 1. stupně i přes komplikovaný vztah pokoušela kontakt s otcem udržovat.
Když založila vlastní rodinu, snažila se jej zapojit také do života svých dětí, jeho vnuků. Zvala ho na návštěvy, otec však pozvání často odmítal a její rodinu sám nenavštěvoval.
Namísto toho dceři v dopisech a e-mailech vytýkal, že se mu dostatečně neozývá.
Soud proto dospěl k závěru, že otec sám významně přispěl k tomu, že se dcera přestala zajímat o jeho každodenní život a zdravotní stav.
Když navíc dcera nabídla pomoc v době jeho stáří a nemoci, například zajištění pečovatelky nebo kompenzační pomůcky, otec ji odmítl.
Vydědění proto podle tohoto soudu nebylo oprávněné.
Odvolací soud: Dcera se měla zajímat víc
Odvolací soud ovšem případ posoudil jinak a žalobu zamítl.
Především zdůraznil, že dcera byla v posledních přibližně 10 letech otcova života v kontaktu s ním téměř výhradně při narozeninách, svátcích a dalších podobných příležitostech.
Zabýval se také rodinnou historií. Rodiče dcery se rozvedli v roce 1997, kdy jí bylo 21 let. Jejich vztahy byly konfliktní, ale dcera byla v době rozvodu podle odvolacího soudu již dostatečně dospělá, aby si dokázala udržet vztah s oběma rodiči.
Odvolací soud připomněl také otcovo finanční zabezpečení dcery.
V roce 1998 jí pořídil družstevní byt, ve kterém později bydlela se svým manželem a který v roce 2004 prodala. V roce 2017 navíc uzavřel životní pojištění, v němž určil dceru jako osobu oprávněnou k výplatě peněz. Dcera následně získala 337 078 Kč.
Podle odvolacího soudu tyto skutečnosti svědčily o tom, že otec měl dceru rád a chtěl ji podporovat.
Pozvánka na Vánoce přišla pozdě. Ale jak moc pozdě je pozdě?
Zvláštní pozornost si zaslouží způsob, jakým odvolací soud hodnotil e-mailovou komunikaci mezi otcem a dcerou z let 2006 až 2019.
Podle soudu byly zprávy postupně stále stručnější a osobnější informace z nich mizely. Oba si navzájem vyčítali nedostatečný kontakt.
Odvolací soud přitom velmi podrobně rozebíral například pozvání na Vánoce v roce 2008.
Dcera napsala otci 21. prosince krátce po 22. hodině, že by se ráda domluvila na svátky a že s ním jako obvykle počítají 25. prosince dopoledne na oběd.
Odvolací soud však pozvání vyhodnotil jako převážně formální. Podle jeho názoru by totiž skutečně míněné pozvání na vánoční návštěvu mělo přijít s větším předstihem.
Zde se nabízí otázka: Pokud v rodině bývá zvykem scházet se pravidelně ve stejný den, musí být pozvání skutečně rozesláno s větším předstihem? A kolik dní před Vánoci by ještě bylo dostatečně včas?
Otec ostatně pozvání odmítl. Dceři napsal, že se ho „jedněm známým z Prahy zželelo“ a pozvali ho na večeři.
Odvolací soud se dále zabýval tím, že se otec nezúčastnil některých významných událostí v životě dcery, například promoce nebo návštěvy v porodnici. Z jeho e-mailové komunikace s přítelkyní přitom vyplynulo, že měl pro svou nepřítomnost objektivní důvody.
Na rozdíl od soudu prvního stupně také odvolací soud neshledal, že by si otec od dcery vynucoval poslušnost či vděk. Připustil nicméně, že jeho povaha byla komplikovaná.
Podle odvolacích soudců se dcera měla o otce více zajímat, zejména v době, kdy byl starý a nemocný.
Nejvyšší soud: Nestačí hodnotit, kolikrát potomek zavolal nebo přijel
Případ se nakonec dostal k Nejvyššímu soudu, který rozsudkem (spis. zn. 24 Cdo 1459/2026 ze dne 26. srpna 2026) rozhodnutí odvolacího soudu zrušil.
Připomněl, že při posuzování vydědění pro nezájem je nutné zkoumat všechny okolnosti vztahu mezi rodičem a potomkem.
Nestačí tedy pouze spočítat návštěvy, telefonáty nebo e-maily. Důležité je také zjistit, zda měl potomek skutečnou možnost projevovat o rodiče zájem a zda sám rodič stál o běžné rodinné vztahy.
Pokud se totiž rodič významně podílel na rozpadu vztahu, nelze jeho potomka bez dalšího vydědit za to, že o něj následně neprojevoval dostatečný zájem.
Podle Nejvyššího soudu přitom odvolací soud věnoval příliš mnoho pozornosti tomu, jak se dcera chovala v posledních letech otcova života, ale nedostatečně zohlednil, co jejich odcizení předcházelo.
A neobstálo ani hodnocení vánočního pozvání. Nejvyšší soud upozornil, že odvolací soud přikládal nepřiměřenou váhu jedné jednotlivosti, zatímco opomíjel dřívější opakované pokusy dcery pozvat otce na návštěvu.
Když rodič daruje dítěti byt, nekupuje si tím jeho poslušnost
Významnou roli v hodnocení odvolacího soudu hrála také majetková pomoc, kterou otec dceři během života poskytl.
Nejvyšší soud však připomněl, že
darování majetku nedává rodiči právo vyžadovat od dítěte bezvýhradnou poslušnost nebo podřízené chování.
Zajímavé byly i okolnosti, za kterých dcera družstevní byt získala.
Otec jej totiž pořídil až poté, co z dosavadního bydliště vystěhoval nejen svou manželku, ale také dceru, která tehdy ještě studovala vysokou školu.
Později po ní chtěl, aby s ním družstevní byt směnila za obecní. Podle zjištění soudu prvního stupně mohlo pořízení bytu souviset také s otcovou snahou zabránit tomu, aby dcera po rozvodu rodičů bydlela u matky.
Nelze tedy automaticky předpokládat, že finanční pomoc představovala pouze projev rodičovské náklonnosti, bez dalších souvislostí.
Ani stáří a nemoc rodiče nemažou předchozí rodinné konflikty
Odvolací soud dceři vytýkal také to, že se o otce dostatečně nezajímala ve stáří a během jeho nemoci.
Ani v takovém případě ale podle Nejvyššího soudu nelze přehlížet předchozí historii vztahu.
Jestliže rodič svým chováním významně přispěl k odcizení potomka, musí se tato skutečnost zohlednit i při posuzování jeho pozdějšího nezájmu o nemocného rodiče.
Podstatné může být také to, zda potomek pomoc nabídl a rodič ji odmítl. Ostatně § 1646 odst. 1 písm. a) OZ umožňuje vydědění také pro neposkytnutí potřebné pomoci v nouzi. Ani tento důvod ale nelze vykládat bez ohledu na okolnosti.
Nejvyšší soud již dříve v rozsudku (spis. zn. 24 Cdo 2440/2021 ze dne 24. listopadu 2021) vysvětlil, že tento důvod vydědění není naplněn, pokud jsou základní životní potřeby rodiče zajištěny jiným způsobem, například péčí dalších členů rodiny nebo pečovatelskou službou.
Bude mít dcera na dědictví nárok? Nejvyšší soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a případ mu vrátil k dalšímu projednání.
To ovšem ještě neznamená, že dcera definitivně uspěla a požadovaných téměř 4,7 milionu korun získá.
Odvolací soud se totiž dosud dostatečně nezabýval druhým důvodem vydědění, tedy neposkytnutím potřebné pomoci v nouzi. Právě tuto otázku bude muset v dalším řízení rovněž vyřešit.
Rozhodnutí Nejvyššího soudu přesto přináší důležité vodítko pro podobné rodinné spory.
Pokud se rodič významně podílel na rozpadu vztahu se svým potomkem, nemůže jeho následný nezájem automaticky použít jako důvod k vydědění. Soudy musejí zkoumat nejen to, jak se chovalo dítě, ale také proč se tak chovalo a jak ke vzájemnému odcizení přispěl rodič.
A platí to i tehdy, když rodič potomka v minulosti finančně podporoval nebo mu daroval hodnotný majetek.
Autorský článek prošel redakční úpravou.