OSVČ a superdávka 2026: Živnostníkům se do rozhodného příjmu započte víc než loni

Monika Veselíková
Dnes
Doba čtení: 9 minut
U OSVČ může o přiznání superdávky rozhodnout fiktivní příjem navázaný na průměrnou mzdu. Jak se stanoví v roce 2026 a jaká jsou pravidla pro paušální režim nebo vedlejší činnost?

O novou dávku státní sociální pomoci, které se přezdívá superdávka, mohou žádat i osoby samostatně výdělečně činné. Připomeňme, že superdávka nahradila 4 dosud vyplácené dávky: příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí. 

Co se dozvíte v článku
  1. Superdávka: Jaké příjmy se počítají?
  2. OSVČ hlavní činnost: Kolik si musíte započíst v roce 2026?
  3. Rozhodný příjem při podnikání na vedlejší činnost
  4. OSVČ v režimu paušální daně
  5. Když s podnikáním začínáte
  6. Rozhodný příjem při přerušení či ukončení živnosti
  7. Kalkulačka superdávky 2026: Spočítejte si, kolik můžete dostat
  8. Jak o superdávku požádat?
  9. Mnoho OSVČ nemusí na superdávku dosáhnout

Přiznávání těchto starých dávek je od 1. října 2025 zrušené, nyní pouze dobíhá přechodné období, během kterého se příjemci těchto dávek převádí na superdávku – tento přesun se přitom oproti původním předpokladům nejspíš prodlouží do konce června 2026. Noví žadatelé ale o staré dávky již žádat nemohou.

Na pomoc s úhradou nákladů na bydlení či děti lze tedy dosáhnout v rámci superdávky, pokud vám vznikne nárok na některou z jejích složek. Konkrétně se vyplácí:

  • složka bydlení, 
  • složka živobytí, 
  • bonus na dítě,
  • pracovní bonus. 

Na to, zda vám úředníci přiznají jednu nebo třeba všechny složky superdávky, pak mají vliv vaše příjmy, majetek a nově se také více posuzuje pracovní aktivita.

V případě osob samostatně výdělečně činných má ovšem posouzení příjmů určitá specifika. Nadto se liší v závislosti na tom, zda podnikáte v rámci hlavní či vedlejší činnosti, nebo jste v režimu paušální daně.

Superdávka: Jaké příjmy se počítají?

Při posouzení toho, zda máte vy, respektive vaše domácnost, nárok na jednotlivé složky superdávky, hrají roli vaše příjmy. Do takzvaného rozhodného příjmu se podle zákona započítává:

  • příjem ze zaměstnání,
  • příjem za samostatně výdělečné činnosti,
  • příjmy z nájmů,
  • ostatní příjmy podle zákona o daních z příjmů.

Dále se berou v potaz také nejrůznější dávky či výživné na děti:

  • starobní, invalidní či pozůstalostní důchod,
  • dávky nemocenského pojištění – nemocenská, ošetřovné, mateřská,
  • rodičovský příspěvek,
  • podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,
  • příspěvek na péči,
  • a výživné.

U výživného platí, že pokud vám ho stanovil soud, započte se celá tato částka. Jestliže se ale na výživném dohodnete jen mezi sebou a částka je nižší než 2500 Kč za první a 1000 Kč za každé další dítě, započítají vám úřady právě oněch 2500 Kč a 1000 Kč.

Vedle výše uvedených položek pak do rozhodného příjmu patří další specifické příjmy jako například výsluhy, zvláštní příplatky za službu v zahraničí pro vojáky, dávky vyplácené ze zahraničí apod. Kompletní výčet najdete v § 4 zákona o dávce státní sociální pomoci.

Současně platí, že o superdávku vždy žádá celá domácnost a tedy se započítávají příjmy všech jejích členů. Příjmy se dokládají každé 3 měsíce.

OSVČ hlavní činnost: Kolik si musíte započíst v roce 2026?

Způsob, jakým budou úředníci započítávat váš příjem, se liší v závislosti na tom, zda podnikáte v rámci hlavní či vedlejší činnosti, nebo jste v režimu paušální daně, případně zda jste s podnikáním teprve začali.

Nejprve se podíváme na ty živnostníky, kteří daně a povinné odvody vypočítávají na základě daňového přiznání.

Podle zákona o dávce státní sociální pomoci se za příjem ze samostatně výdělečné činnosti v rámci hlavní a vedlejší činnosti považuje 1/12 příjmů po odpočtu výdajů, daní a odvodů, uvedených v daňovém přiznání za kalendářní rok bezprostředně předcházející kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku. Bez ohledu na to, kolik měsíců podnikání trvalo.

To v praxi znamená, že jako OSVČ byste až do června měli dokládat 1/12 čistého příjmu, ke kterému jste se dopočetli v daňovém přiznání za rok 2024. Teprve od července by se mělo začít počítat s příjmem uvedeným v daňovém přiznání za rok 2025.

Výše uvedená pravidla ovšem tak úplně neplatí pro živnostníky, kteří podnikají na hlavní činnost a jejichž příjem je nižší než zákonem stanovená mez. Konkrétně: 80 % průměrné mzdy v národním hospodářství, kterou pro tento účel každoročně vyhlašuje MPSV.

Pokud je váš příjem nižší, použije se příjmová fikce a jako rozhodný příjem se vám započte právě oněch 80 % průměrné mzdy.

Pro rok 2026 je průměrná mzda stanovená na 47 500 Kč. Jako rozhodný příjem z podnikání na hlavní činnost se vám tedy započte minimálně 38 000 Kč.

Příklad

Jako příklad nám může posloužit živnostník, který se v daňovém přiznání dopočetl k čistému příjmu 227 616 Kč.

Pokud by se uplatnilo pouze pravidlo, dle kterého se započítá 1/12 čistého příjmu za dané zdaňovací období, počítal by se mu příjem 18 968 Kč. Protože ale tento příjem nedosahuje zákonem stanoveného stropu, započte se mu uvedený 0,8násobek průměrné mzdy, tedy 38 000 Kč.

Rozhodný příjem při podnikání na vedlejší činnost

Kdo podniká na vedlejší činnost, toho se výše uvedené pravidlo netýká a skutečně dokládá 1/12 příjmu za předchozí zdaňovací období. Až do června tedy za rok 2024.

Příklad

V tomto příkladu o superdávku žádá samoživitelka na rodičovské dovolené, která zároveň podniká na vedlejší činnost. V daňovém přiznání za rok 2024 se dopočetla k čistým příjmům ve výši 92 627 Kč.

Tuto částku tedy vydělí 12 a jako rozhodný příjem uvede částku 7719 Kč + měsíční dávku rodičovského příspěvku + případné další příjmy. Součet těchto částek se jí bude započítávat až do června 2026.

Od července 2026 už se ale bude vycházet z čistého příjmu, ke kterému se dopočte v daňovém přiznání za rok 2025.

OSVČ v režimu paušální daně

Z průměrné mzdy stanovené MPSV se ale vychází i v případě OSVČ v režimu paušální daně. Zásadní roli zde hraje to, v jakém daníte pásmu.

Pásmo paušální daně Část průměrné hrubé mzdy Částky pro rok 2026
1. pásmo 100 % 47 500 Kč
2. pásmo 150 % 71 250 Kč
3. pásmo 200 % 95 000 Kč

Když s podnikáním začínáte

Pokud jste s podnikáním začali nedávno a ještě jste žádné daňové přiznání nepodávali, bude se i váš rozhodný příjem odvozovat z průměrné mzdy stanovené MPSV.

OSVČ nováčci Část průměrné hrubé mzdy Částky pro rok 2026
Hlavní činnost 50 % 23 750 Kč
Vedlejší činnost 10 % 4750 Kč
Autorská činnost/pronájem 20 % 9500 Kč

Rozhodný příjem při přerušení či ukončení živnosti

Pokud jste v rozhodném období, za které se pro účely superdávky považují 3 kalendářní měsíce předcházející žádosti o dávku, měli živnost přerušenou nebo úplně ukončenou, pak se z příjmů za uplynulé zdaňovací období nevychází. Úředníci vám započtou pouze ty příjmy, které jste v tomto období skutečně měli.

Kalkulačka superdávky 2026: Spočítejte si, kolik můžete dostat

Na rozhodnutí o přiznání nebo zamítnutí superdávky mají úředníci 30 dní od podání kompletní žádosti. V praxi se tedy může tato lhůta prodloužit v závislosti na tom, jak rychle Úřadu práce doložíte všechny potřebné dokumenty.

Dřív, než dorazí rozhodnutí z úřadu, můžete si na naší kalkulačce orientačně propočítat, zda na dávku dosáhnete a kolik by mohla dělat.

Pokud si nebudete vědět rady s tím, co do některých políček zadat, podívejte se na vysvětlení níž.

nápověda
Průměr za poslední tři měsíce před podáním žádosti o dávku, u OSVČ se jedná 1/12 z ročního čistého příjmu.
nápověda
Započitatelným příjmem pro pracovní bonus je příjem ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti, z nájmu a ostatních příjmů dle ZoDzP, dávky nemocenského pojištění, odměna pěstouna a obdobné příjmy ze zahraničí.
nápověda
Zranitelné osoby jsou např. osoby starší 68 let, osoby pobírající starobní důchod, invlidní důchod ve II. a III. stupni atd. dle zákona.
nápověda
Pracovní aktivita je splněna u zaměstnance pokud je min. 30 hod měsíčně, je OSVČ, uchazeč o zaměstnání nebo v pracovní neschopnosti.
nápověda
Jiným prostorem je např. ubytovací zařízení, stavba pro rodinnou rekreaci splňující podmínky de zákona.
nápověda
Uveďte výši nájemného - ceny za ubytování a dalších nákladů na bydlení s výjimkou nákladů na energie.
nápověda
Uveďte výši nákladů na plyn, elektřinu, dálkové vytápění, centralizované poskytování teplé vody a na tuhá paliva.

Jednou ze složek nové superdávky je pracovní bonus. Dosáhnou na něj domácnosti, kde má alespoň 1 člen některý z takzvaných příjmů zohledňovaných pro pracovní bonus. Konkrétně jde o následující typy příjmů:

  • ze závislé činnosti (zaměstnání),
  • ze samostatné výdělečné činnosti,
  • z dávek nemocenského pojištění (nemocenská, mateřská),
  • z odměny pěstouna, pokud nárok trval v rozhodném období celý kalendářní měsíc,
  • z rodičovského příspěvku, který navázal na peněžitou pomoc v mateřství,
  • z příjmů ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti či dávek nemocenského pojištění ze zahraničí.

Konkrétní výše superdávky, respektive jednotlivých složek, se vedle příjmů řídí také tím, zda některý z členů vaší domácnosti spadá do skupiny zranitelných osob. Jde o:

  • osoby starší 68 let, 
  • starobní důchodce, 
  • osoby invalidní ve II. nebo III. stupni,
  • osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, 
  • rodiče pečující o dítě mladší 4 let věku nebo osamělého rodič pečujícího o dítě mladší 7 let věku, 
  • osoby osobně pečující o dítě ve věku do 10 let závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I. nebo osoba osobně pečující o osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni II. nebo vyšším
  • příjemce příspěvku na péči ve stupni II. nebo vyšším, 
  • nezaopatřené děti (děti do 18 let věku, nebo studenti do 26 let věku), 
  • pozůstalého manžela či pozůstalou manželku, nebo pozůstalého partnera či partnerku po dobu 12 kalendářních měsíců od měsíce následujícího po měsíci, kdy jeho či její manžel, manželka nebo partner či partnerka zemře.

U skupiny zranitelných osob se nevyžaduje pracovní aktivita. 

Bez pracovní aktivity se naopak neobejde přiklepnutí bonusu na dítě. Pracovní aktivita se v dané domácnosti nevyžaduje pouze u osob, které se podle pravidel výš považují za zranitelné. Podmínku pracovní aktivity přitom splní každý, kdo:

  • má zaměstnání nebo dohodu alespoň na 30 hodin měsíčně,
  • je OSVČ a je přihlášený na správě sociálního zabezpečení,
  • je dočasně práce neschopný z důvodu nemoci nebo úrazu,
  • je v evidenci uchazečů o zaměstnání,
  • pobírá odměnu pěstouna nebo poskytuje pěstounskou péči (max. po dobu 2 let).

Jak o superdávku požádat?

Samotné podání žádosti můžete vyřídit online přes klientský portál MPSV Jenda nebo můžete využít asistované podání přímo na pobočce Úřadu práce. 

Jestliže budete žádost vyřizovat osobně, můžete si na některých pobočkách prostřednictvím webu Úřadu práce zarezervovat termín. Samotné podání žádosti se pak neobejde bez několika dokumentů. Konkrétně:

  • dokladu totožnosti,
  • souhlasů jednotlivých členů domácnosti (příslušný formulář můžete stahovat na webu MPSV),
  • nájemní smlouvy,
  • dokladů o uhrazených nákladech na bydlení (například potvrzení o úhradě nájmu, služeb a energií) za poslední 3 měsíce předcházející měsíci, ve kterém žádáte,
  • potvrzení o příjmech všech členů domácnosti: u příjmů ze zaměstnání stačí doložit IČO zaměstnavatele za poslední 3 měsíce před kalendářním měsícem, ve kterém podáváte žádost, údaje si Úřad práce ČR následně u zaměstnavatele vyžádá sám; doklad o výši příjmu za poslední 3 měsíce ale můžete doložit i sami,
  • potvrzení o studiu u osob nad 15 let do 26 let (potvrzení o nezaopatřenosti).
  • OSVČ musí také doložit Potvrzení ČSSZ o přihlášení k účasti na důchodovém pojištění – o toto lejstro je nutné sociálku požádat.

Znát byste měli také rodná čísla všech členů vaší domácnosti. Jestliže jste vlastníkem nemovitosti, úředníci si potřebné údaje ověří v katastru nemovitostí.

Doložení dalších podkladů pak závisí na vaší individuální situaci. Úředníci po vás můžou požadovat například potvrzení o nutnosti dietního stravování, rozhodnutí o přiznání důchodu z důchodového pojištění, rozhodnutí o invaliditě, rozsudky soudu o stanovení výživného, o svěření dětí do péče, do náhradní rodinné péče apod.

Jakmile doložíte vše potřebné, úředníci vám zašlou rozhodnutí o přiznání dávky a výši jednotlivých složek, případně zamítnutí. Pokud s výsledkem nebudete souhlasit, můžete se odvolat. Jak na to, napoví článek:

Na odvolání proti rozhodnutí o superdávce je 30 dní. Pozor na fikci doručení Přečtěte si také:

Na odvolání proti rozhodnutí o superdávce je 30 dní. Pozor na fikci doručení

Mnoho OSVČ nemusí na superdávku dosáhnout

Fiktivní příjem ve výši 80 % průměrné mzdy může podle odborníků z nároku na superdávku vyloučit velkou část OSVČ. S rozhodným příjmem odvozeným od průměrné mzdy se pro účely sociálních dávek sice pracovalo už dřív, před zavedením superdávky se ovšem počítal pouze z její poloviny. Až do října 2025 se například započítávalo 23 279 Kč, strop přitom platil i pro živnostníky v paušálním režimu.

školení pri začínající mzdové účetní

Superdávka správně navýšila fikce příjmů u bohatších OSVČ v paušálním režimu minimálně na úroveň průměrné mzdy. S fikcí ve výši minimálně 80 % průměrné hrubé mzdy však superdávka počítá i u příjmu z jakékoliv hlavní SVČ. Tedy dosazuje poměrně vysokou fikci příjmů i u chudších OSVČ, jejichž skutečný příjem může být podstatně nižší, hodnotí výzkumná organizace PAQ reseaerch. Podíl domácností s nárokem na dávky může podle odhadu sociologů klesnout z 21 % na 2 %.

Jistou šanci na změnu může přinést zkoumání dopadů superdávky, na které se v nejbližších měsících chystá Ministerstvo práce a sociálních věcí. Budeme nadále analyzovat situaci všech domácností, včetně osob samostatně výdělečně činných, a teprve na základě výsledků této analýzy budou připravena případná opatření a úpravy systému, odpověděl resort na dotaz naší redakce. 

