 »   »  OSVČ a ošetřovné: jak to bude s nárokem za květen po otevření škol?

Pandemie koronaviru, a s ní spojené uzavření škol, školek a dalších zařízení, přinesla OSVČ možnost čerpat speciální dotaci suplující ošetřovné, na které mají ze zákona nárok zaměstnanci. OSVČ totiž nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění nemají.

Původní myšlenka byla taková, že OSVČ by mohly ošetřovné čerpat za stejných podmínek jako zaměstnanci. Zatímco zaměstnanci už ale mají jistý nárok na ošetřovné (za určitých podmínek) až do 30. června i v případě, že nepošlou své dítě do školy, i když už funguje, současné podmínky pro OSVČ toto neumožňují. Ošetřovné pro ně totiž neřeší ministerstvo práce (a nevyplývá ze zákona o nemocenském pojištění) jako v případě zaměstnanců, ale prostřednictvím živnostenských úřadů jej vyplácí ministerstvo průmyslu a obchodu formou mimořádné dotace.

Podmínkou nároku na ošetřovné pro OSVČ je faktické uzavření školského či jiného zařízení. Pokud bude otevřeno, není nezbytné, aby bylo o dítě postaráno doma. I když jsou obavy odůvodněné, nárok se v tomto případě neuplatní. Programem Ošetřovné pro OSVČ jsou primárně řešeny důsledky vyplývající ze zavřených školských a jiných školských zařízení v ČR, uvádí ministerstvo průmyslu na webu businessinfo.cz v sekci, kde odpovídá na nejčastější dotazy spojené s ošetřovným pro OSVČ.

Na dotaz redakce Měšec.cz, zda budou mít podnikatelé na ošetřovné nárok za květen, kdy už byly školy otevřené, resort odpověděl, že se danou věcí v současné době zabývá. A server Novinky.cz minulý týden citoval šéfa resortu Karla Havlíčka, který nárok OSVČ přislíbil. Musíme to dělat přes jednotlivé výzvy. V té staré to nebylo nutné a v té nové už to zohledníme. Ošetřovné podnikatelé dostanou a podmínky budou stejné, jako mají běžní zaměstnanci, uvedl Havlíček.

Příjem žádostí za duben brzy skončí, za květen ještě není

Ošetřovné pro OSVČ jde z Programu podpory malých podniků. O dotaci je nutné požádat vždy za každý kalendářní měsíc zvlášť. V současné době ještě stále běží dotační výzva za duben, kdy byly školy ještě zavřené. Příjem žádostí bude ukončen v neděli 7. června ve 23:59. Do té doby si tak s případným nárokem na ošetřovné v souvislosti s otevřenými školami lámat hlavu nemusíte.

Další vlnu žádostí, a to za květen, bude možné podávat v první polovině června, kdy bude zveřejněna květnová výzva. Počítá se také s prodloužením programu do 30. června. Výzva za červen bude zveřejněna v polovině července. Kdo a za jakých podmínek může o ošetřovné žádat, jsme psali v tomto článku.

Žádosti za duben je možné poslat pouze vlastní datovou schránkou a poštou – ministerstvo průmyslu radí posílat doporučeně. Na potvrzení o uzavření školy či zařízení musí být uvedeno jméno a příjmení dítěte, popřípadě osoby, a datum, od kdy je zařízení uzavřeno. Dotace byla navýšena z březnových 424 Kč za kalendářní den na 500 Kč, což v dubnu činí 15 000 Kč.

Vyřízení žádosti trvá přes dva týdny, v případě, že budete vyzváni k doplnění či opravě některých údajů, tato doba se tím prodlouží. Ministerstvo průmyslu proto doporučuje pečlivě zkontrolovat všechny údaje uvedené v žádosti a také doložit správné přílohy. Neposílejte žádost vícekrát, podání více žádostí komplikuje a prodlužuje hodnotící proces.

Zaměstnanci mají ošetřovné jisté až do konce školního roku

Ohledně ošetřovného pro zaměstnance parlament v květnu schválil návrh ministerstva práce, který rodičům umožňuje zůstat s dítětem nebo ošetřovanou osobou i nadále doma a ošetřovné čerpat.