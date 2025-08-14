Operátor vám může dát slevu 200 Kč na volání i internet. Kdo na zvýhodnění dosáhne?

Povinnost poskytovat takzvanou službu zvláštních cen pro určitou skupin osob se zdravotním postižením mají operátoři dlouhodobě. V roce 2023 ovšem Český telekomunikační úřad rozhodl, že slevu 200 Kč musí operátoři nabídnout také lidem s nízkými příjmy.
Tato skupina ovšem zvýhodnění příliš nevyužívá – zatímco v kategorii handicapovaných slevu čerpá 23 000 lidí, v kategorii nízkopříjmových šlo ke konci června 2025 o zhruba 300 osob. ČTÚ proto začátkem léta spustil informační kampaň, pomocí které chce tuto možnost zvláštních cen dostat do širšího povědomí. Kdo konkrétně může o slevu na volání a internet požádat a jak postupovat?
Kdo a na co slevu nabízí?
Službu zvláštních cen aktuálně poskytuje čtveřice tuzemských operátorů: O2, T-Mobile, Vodafone a PODA. Zvláštní cena přitom v praxi znamená slevu 200 Kč měsíčně, kterou lze využít na 1 z následujících služeb:
- mobilní internet,
- pevný internet,
- mobilní hlasové služby,
- pevné hlasové služby.
I když to někdy z nabídek operátorů nemusí být zřejmé, podle Českého telekomunikačního úřadu se cenové zvýhodnění poskytuje na všechny tarify, které výše uvedené služby obsahují.
Jedinou výjimku představují předplacené karty, u kterých povinnost poskytnout slevu platí pouze pro T-Mobile. Ostatní poskytovatelé si mohou vybrat, zda je do zvýhodněné nabídky zahrnou.
Zároveň platí, že slevu lze vždy čerpat pouze u jednoho z operátorů a to i v případě, že byste patřili do obou kategorií. Tedy měli určité zdravotní postižení i nízké příjmy.
Kdo má nárok?
Do kategorie osob s nízkými příjmy spadají příjemci příspěvku na živobytí, což je jedna z dávek v hmotné nouzi. Pokud dávku aktuálně nečerpáte, ale s nedostatečnými příjmy se potýkáte, můžete si na naší kalkulačce propočíst, zda byste na příspěvek dosáhli: Příspěvek na živobytí 2025: Kalkulačka
Jak redakci Měšec.cz potvrdil Český telekomunikační úřad, zvýhodnění osob s nízkými příjmy bude za stejných podmínek fungovat i po zavedení nové superdávky v říjnu 2025. Ta spojí do jedné 4 aktuálně vyplácené dávky, z nichž jednou je právě příspěvek na živobytí. Na slevu u operátora poté dosáhne ten, komu úřady v rámci superdávky přiznají takzvanou složku živobytí.
Za zdravotně postižené osoby se pak pro účel poskytování této slevy považují:
- držitelé průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,
- držitelé průkazu ZTP/P,
- osoby závislé na péči jiné osoby ve II. až IV. stupni závislosti,
- osoby pečující o nezletilé ve II. až IV. stupni závislosti,
- osoba, která vychovává nebo osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřená do péče nahrazující péči rodičů a je držitelem průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, nebo je držitelem průkazu ZTP/P.
O2
Operátor O2 vedle slevy na mobilní tarify, pevnou linku a pevný i mobilní internet poskytuje zvýhodnění také na předplacené karty. Naopak na OnePlay se sleva nevztahuje.
Pokud budete žádat o slevu na mobilní tarif, pevnou linku, nebo internet, je třeba vyplnit formulář Žádost o speciální tarif pro osobu se zvláštními sociálními potřebami či o speciální zařízení pro osobu se zdravotním postižením.
Sleva na předplacenou kartu se vyřizuje pomocí formuláře Žádost o speciální tarif pro osobu se zvláštními sociálními potřebami.
K žádosti je ovšem nutné připojit také dokumenty, které prokáží, že máte na slevu nárok. Jejich přesný výčet najdete na konci článku. Vyplněnou žádost a další dokumenty můžete následně odnést na kteroukoli prodejnu O2, nebo zaslat na adresu O2 Czech Republic a.s., ZTP, Za Brumlovkou 266/2, 140 22, Praha 4.
O2 pak vedle slevy na služby poskytuje lidem s handicapem také cenově zvýhodněné telefony. V nabídce jsou třeba speciální telefony či sluchátka pro nedoslýchavé, telefony vhodné pro osoby s omezenou hybností i telefony pro slabozraké a nevidomé. Například iPhone 16e 128GB 5G, který běžně pořídíte za cenu kolem 15 000 Kč, můžete díky zvýhodnění pořídit za zhruba 3000 Kč.
T-Mobile
Slevu pro osoby se zdravotním postižením, nebo nízkými příjmy T-Mobile vyřizuje pouze na prodejně. Připomeňme, že T-Mobile má jako jediný poskytovatel uloženou povinnost poskytovat slevu také na předplacené karty.
Vodafone
Cenové zvýhodnění je dle podmínek Vodafone možné čerpat na jakýkoliv tarif nebo balíček služeb, který obsahuje alespoň jednu z následujících služeb: hlasová služba v pevné nebo mobilní síti, přístup k internetu v pevné nebo mobilní síti. Na předplacené karty a Vodafone TV slevu čerpat nelze.
Pokud spadáte do kategorie žadatelů se zdravotním postižením, je třeba vyplnit Žádost o poskytování zvláštního cenového plánu.
Pro žadatele s nízkými příjmy má operátor nachystaný formulář Žádost o poskytování zákonného cenového zvýhodnění pro osoby s nízkými příjmy.
Slevu si můžete vyřídit na prodejně nebo žádost zaslat na adresu Vodafone Czech Republic, Zvláštní cenový plán, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5. Žádost a další potřebné dokumenty lze odeslat také datovou schránkou, ID Vodafonu je 29acihr.
PODA
Klienti poskytovatele PODA mohou žádost o slevu řešit osobně, zaslat poštou na adresu 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, nebo na e-mail info@poda.cz. Na konkrétní formulář pro podání žádosti společnost na svém webu neodkazuje.
Jaké dokumenty je třeba doložit?
Spolu s žádostí a průkazem totožnosti je vždy potřeba doložit také dokumenty, které prokáží, že máte na slevu nárok. Jejich seznam je u všech operátorů obdobný.
Osoby s nízkými příjmy
Pokud spadáte do kategorie osob s nízkými příjmy, bude třeba doložit Potvrzení o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi, které nesmí být starší víc jak 1 měsíc. Dokument získáte na kontaktním pracovišti Úřadu práce.
Osoby se zdravotním postižením
U osob se zdravotním postižením se dokládání dokumentů odvíjí od jejich konkrétní situace.
Osoby s průkazem ZTP/P předkládají průkazku, při žádosti na dálku posílají její kopii.
Osoby s průkazem ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty opět předkládají průkazku, nebo zasílají její kopii. Na průkazce je potřeba mít piktogram ucha jakožto označení důvodu vašeho zdravotního postižení.
Pokud na průkazu tento symbol nemáte, budou po vás operátoři vyžadovat ještě další dokumenty. U O2 si vystačíte s potvrzením od lékaře. Naopak u T-Mobilu lékařské potvrzení nestačí, doložit byste měli Rozhodnutí o přiznání průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty nebo Potvrzení vydané Úřadem práce, že ZTP byl vydán z důvodu praktické či úplné hluchoty. Stejné dokumenty vyžaduje PODA.
Osoby závislé na péči dokládají Rozhodnutí úřadu práce o příspěvku na péči. O2 vyžaduje, aby byl dokument úředně ověřený, jestliže jej zasíláte poštou. U nezletilých osob závislých na péči je potřeba také rodný list.
Pokud žádáte za nezletilého, který vám byl svěřený do péče, budete potřebovat ještě rozhodnutí příslušného soudu.
Hodí se vědět!
Z vyjádření Českého telekomunikačního úřadu:
V současné době je uložena povinnost poskytovat zvláštní ceny rozhodnutím do 31. prosince 2025. Nicméně dne 31. července 2025 vyhlásil ČTÚ v Telekomunikačním věstníku výběrové řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby. Podnikatelům, kteří se přihlásí a splní podmínky výběrového řízení, bude uložena povinnost od 1. ledna 2026 do 31. prosince 2028. V případě, že se přihlásí i současní poskytovatelé a oprávněná osoba u nich bude chtít čerpat nárok i nadále, dojde k plynulému přechodu v poskytování cenového zvýhodnění. Pokud by se některý ze současných poskytovatelů nepřihlásil, pak by již cenové zvýhodnění od 1. ledna2026 neposkytoval a oprávněné osoby by pro jeho čerpání museli zvolit jiného poskytovatele.