Okamžité platby už umí 13 bank, podmínky se ale komplikují

V červnu 2021 se do systému okamžitých plateb nově zapojila J&T Banka, která je zatím posledním nováčkem systému okamžitých plateb, která provozuje Česká národní banka ve svém clearingovém centru. Limit je 400 tisíc korun na platbu, plateb ale může udělat za den neomezeně, potvrdila Měšci červnové spuštění plateb Monika Veselá, PR manažerka J&T Banky.

Na počátku měla být služba okamžitých plateb jednoduchá. Limit okamžité platby byl od spuštění obousměrně nastaven na 400 000 Kč. Od 1. 6. 2021 se zvýšil na 2 500 000 Kč. Jenže toto jsou výchozí limity České národní banky a jednotlivé banky si je mohou samy upravit.

Příchozí pro všechny stejně

Dobrou zprávou je, že účastníci okamžitých plateb jsou povinni okamžité platby přijímat v limitech daných ČNB. Tj. každá takto zapojená banka je povinna přijmout okamžitou platbu do limitu 2 500 000 Kč za každou jednu platbu.

Odchozí s podmínkami a sublimity

U odchozích plateb už to ale neplatí. Zaprvé je banka třeba vůbec nemusí nabízet, i když jejich přijímání podporuje (přijímat je totiž musí, pokud je v systému zapojena). Nebo je může nabízet jen přes určité kanály. To je případ Equa bank, kde okamžitou platbu pošlete jen při využití její bankovní mobilní aplikace, přes web je posílat neumí. Anebo s mBank ji odešlete jen přes internetové bankovnictví.

Zadruhé si banky mohou pro odesílání plateb stanovit vlastní podmínky a sublimity. A začínají to dělat. V naprosté většině případů limity pro okamžité platby snižují z obav případného zneužití.

Nejníže šly prozatím Air Bank a Equa bank, které v minulosti nastavily limit okamžitých plateb max. do 50 000 Kč včetně na 1 platbu. Byl to jeden z bezpečnostní kroků v období, kdy podvodníci zkoušeli napálit naše klienty a vylákat z nich přístupové údaje do bankovnictví, napsala Měšci Jana Pokorná, tisková mluvčí Air Bank. Ale zatím co Air Bank už má limit opět na částce 400 000 Kč, Equa bank jej ponechala na 50 000 Kč.

Fio banka pošle max. 100 000 Kč a za den souhrnně max. 400 000 Kč.

Limity snížila Raiffeisenbank. Okamžitou platbu pošle max. do 100 000 Kč, nad to jde jako standardní tuzemská platba. Denní souhrnný limit však neuplatňuje.

Okamžité platby – stav k 19. 8. 2021 Subjekt Limity na 1 platbu Příjem plateb Denní limit odchozích plateb Air Bank 400 000 Kč/platba ano bez omezení Banka CREDITAS 400 000 Kč/platba ano bez omezení Česká spořitelna 400 000 Kč/platba ano bez omezení ČSOB 2,5 mil. Kč/platba ano bez omezení Equa bank 50 000 Kč/platba (funkční pouze přes mobilní aplikaci) ano bez omezení Fio banka 100 000 Kč/platba ano 400 000 Kč J&T Banka 400 000 Kč/platba ano bez omezení Komerční banka 400 000 Kč/platba ano bez omezení mBank 400 000 Kč/platba ano bez omezení MONETA Money Bank 400 000 Kč/platba ano bez omezení Oberbank 2,5 mil. Kč/platba ano bez omezení PPF banka 400 000 Kč/platba ano bez omezení Raiffeisenbank 100 000 Kč/platba ano bez omezení

Někde to za vás vybere automat

U většiny bank si sami můžete vybrat, zda má platba odejít jako okamžitá, nebo standardní, pakliže banka příjemce okamžité platby podporuje. To bankovní systém pozná automaticky podle čísla účtu při zadávání příkazu.

U jiných to ale neovlivníte a automaticky to za vás rozhodne jejich bankovní systém. Takto funguje Česká spořitelna a Raiffeisenbank, kde tyto banky samy posoudí, zda lze okamžitou platbu odeslat, a pokud ano, udělají to automaticky.

Velkorysé maximální limity odchozích okamžitých plateb však ke dni publikace článku podporují pouze dvě banky: ČSOB a Oberbank.

Mohou vám volat pro ověření

Okamžité platby banky náhodně ověřují podobně jako některé transakce platebními kartami. Můžete vám tak stát, že po odeslání okamžité platby vám brzy budou volat ze zákaznického centra banky pro potvrzení, že jste tu transakci skutečně provedli, a že tedy o ní víte. Může to být sice do jisté míry obtěžující, ale jde o vaši bezpečnost a prevenci podvodům, tak to takto vnímejte a na operátora se nezlobte. Chrání vaše peníze.