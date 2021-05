Okamžité platby: Kdo je nabízí a za kolik a jaké novinky se chystají?

Po dvou letech od prvního spuštění poskytují okamžité platby téměř všechny banky v České republice. Ty další zapojení do stávajícího systému nevylučují. Zatímco některé banky kvůli bezpečnosti raději limit pro odchozí platby omezují, jiné uvažují, že je v budoucnu ještě více zvýší.

Negarantované platby, ale 24/7

Okamžité platby umožňují převádět peníze mezi účty během několika sekund bez ohledu na to, kolik je hodin nebo zda je pracovní den, víkend či svátek. Banky, které se zapojily do schématu okamžitých plateb, je musí okamžitě přijímat, ale nemusí už nabízet službu odesílání odchozích plateb (ačkoli tak činí).

V testovacím provozu okamžité platby Česká spořitelna spustila už v listopadu 2018, jako první je ale svým klientům oficiálně nabídla na začátku února 2019 Air Bank (a brzy poté oficiálně i Česká spořitelna).

Tyto platby nejsou garantované z hlediska rychlosti doručení. V případě výpadku či jiného technického problému tak mohou „spadnout“ do režimu běžné platby a být doručeny dle standardních podmínek banky, tedy klidně až druhý den.

Většinou bez poplatku

Drtivá většina bank okamžité platby nijak nezpoplatňuje, případně je nechává v ceně běžných plateb daného tarifu. Pro banku jsou tyto rychlé platby přitom organizačně trošku náročnější než ty běžné. Standardní platba má nižší nároky na rychlost zpracování, máme tedy čas ji postupně předat mezi systémy. U okamžité platby nám vychází 7 sekund na kompletní zpracování od zadání klientem k odeslání do ČNB. Museli jsme tedy upravit způsob zpracování a systémy mezi sebou komunikují v řádech milisekund, abychom to všechno stihli, včetně kontrol podle pravidel AML, vysvětlila Jiřina Jančíková z Tiskového centra České spořitelny s tím, že i s centrální bankou musí interagovat víc: dochází ke kontrolám, jestli je banka příjemce zrovna dostupná pro okamžité platby, jestli účet příjemce vlastně existuje nebo přijímá platby .

Okamžité platby v současnosti neposkytuje (a v nejbližší době spouštět neplánuje) Expobank, Hello Bank!, Trinity Bank, Sberbank ani UniCredit Bank. J&T Banka jejich spuštění plánuje na červen nebo červenec letošního roku.

Odchozí limity se snižují

Standardně je limit na jednu příchozí i odchozí platbu bankami nastaven na 400 tis. Kč. Existuje ale i pár výjimek. Fio banka od počátku nastavila limit pro odchozí platby na 100 tis. Kč, nyní tentýž limit snížila i Air Bank, dokonce na 50 tisíc Kč: Jedná se o preventivní bezpečnostní opatření, kterým reagujeme na častější výskyt telefonických podvodů neboli vishingu. Podvodníci vydávající se za pracovníky bank se totiž u těchto útoků snaží klienty kromě získání osobních údajů pod záminkou bezpečnosti přimět i k převedení peněz na jiný účet, vysvětlila serveru Měšec.cz Jana Pokorná, mluvčí Air Bank, s tím, že pokud klient peníze podvodníkům odešle okamžitou platbou, převod je velmi rychlý a banka má méně času na něj reagovat. Zvolený limit by neměl podle Pokorné většinu klientů omezit, protože nejčastěji jsou okamžité platby zasílány v nižších částkách.

Z podobného důvodu se chystá limit u odchozích okamžitých plateb snížit také Raiffeisenbank, a to na 100 000 Kč. Zatím není stanoven termín této změny, nicméně klienti o ní budou informováni s minimálně dvouměsíčním předstihem. Důvodem snížení je především prevence a ochrana finančních prostředků našich klientů před podvody, potvrdila nám mluvčí Petra Kopecká.

Podobným směrem a ze stejného důvodu uvažuje také Equa bank. Limit pro odchozí platby chce snížit na 50 tis. Kč.

Příchozí limity se budou navyšovat

V oblasti limitů okamžitých plateb se však chystají i další změny. Server Peníze.cz zveřejnil zprávu, podle které se má od června zvyšovat limit pro příchozí okamžité platby na 2,5 mil. Kč. Důvodem pro toto rozhodnutí bylo jednak sladění se s normami EU, jakožto i požadavek několika členských bank o toto navýšení, řekl serveru Měšec.cz Tomáš Hládek, gestor komise České bankovní asociace pro platební styk.

To ale neznamená, že by všechny banky zapojené do systému okamžitých plateb musely týž limit nabídnout (některým, nebo všem) klientům i pro odchozí platby. Nastavení limitu pro odchozí okamžitou platbu je ponecháno na rozhodnutí finanční instituce. Účastníci okamžitých plateb mají za povinnost pouze přijímat okamžité platby do výše maximálního limitu stanoveného pravidly pro okamžité platby (nově tedy 2,5 mil. Kč), potvrdila pro Měšec.cz také Petra Vodstrčilová, mluvčí České národní banky.

O navyšování limitu i pro odchozí okamžité platby v souvislosti s touto změnou už nyní uvažuje pro privátní i firemní klienty Oberbank. Plánujeme tuto možnost využít pro naše klienty zejména z podnikového segmentu, kde je o možnost odesílání okamžitých plateb vyšších objemů peněz velký zájem, potvrdil také mluvčí Komerční banky Michal Teubner.

Stávající systém okamžitých plateb funguje pouze u tuzemských plateb. Pro zapojení do systému okamžitých SEPA plateb by české banky musely vstoupit do sdruženého systému SCT Inst. Oberbank podporuje schéma okamžitých SEPA plateb podle mluvčí Moniky Heiserové už nyní. V roce 2022 to plánuje J&T Banka a bez konkrétního termínu záměr potvrdila i Komerční banka a Equa bank. Okamžité SEPA platby zvažuje například i Air Bank, Banka Creditas, mBank či Moneta Money Bank.

Chceš-li rychlou platbu, zaškrtni políčko

Chcete-li poslat okamžitou platbu, většinou je nutné v aplikaci zaškrtnout nějaké speciální políčko. Okamžité platby takto fungují u Air Bank, ČSOB, Equa bank, Komerční banky, Oberbank či mBank a stejné řešení do budoucna plánuje i J&T Banka.

V případě, že banka příjemce platby akceptuje a v daný moment nic nebrání okamžitému zpracování, automaticky okamžité platby odesílá Banka Creditas, Česká spořitelna a Raiffeisenbank.

Okamžité vs. expresní platby

Řada bank nabízejících okamžité platby stále ponechala v nabídce i platby expresní, které jsou přitom poměrně draze zpoplatněny. Existuje totiž několik situací, kdy okamžitá platba tu expresní zastoupit nemůže. Například když banka příjemce není zapojena do systému okamžitých plateb. Expresně také můžete odeslat jakoukoli částku bez omezení limitem. Ačkoli limity u okamžitých plateb platí většinou jen pro jednu transakci, takže by mělo být možné částku „nakouskovat“ a zkusit ji poslat v několika okamžitých platbách.

Expresní platba může být vhodnější i v situaci, kdy je opravdu důležitý moment doručení. Služba totiž garantuje, že když podáte expresní platbu do určité hodiny (viz tabulka níže), připíše se příjemci ještě týž den. Taková garance u okamžitých plateb chybí. V případě výpadku, byť chvilkového, na straně některé ze zainteresovaných bank platba odejde jako standardní a na účet příjemce může dorazit až následující pracovní den, vysvětlila Jančíková z České spořitelny.

Podmínky poskytování okamžitých plateb Banka Příjem/odeslání okamžitých plateb Zpoplatnění okamžité odchozí platby Odeslání z internetového/mobilního bankovnictví Limit pro 1 okamžitou odchozí platbu Cena a podmínky u tuzemské expresní platby Air Bank ano/ano – ano/ano 50 tis. Kč – Banka Creditas ano/ano – ano/ano 400 tis. Kč Do 14:00,

50 Kč Česká spořitelna ano/ano shodně se standardní platbou dle účtu 5 Kč, (Standard účet, Plus účet, studentský účet 0 Kč) ano/ano

(možno i z bankomatu ČS) 400 tis. Kč Do 14:00,

125 Kč ČSOB ano/ano shodně se standardní platbou dle účtu 5 Kč,

(Premium Konto, Plus Konto, Poštovní účet 0 Kč) ano/ano 400 tis. Kč Přes elektronické kanály do 14:15 za 100 Kč,

přes pobočku do 13:30 za 200 Kč Equa bank ano/ano – zvažuje se / ano 400 tis. Kč Do 12:00 za 29 Kč Expobank ne/ne – ne/ne – Přes internetové bankovnictví do 12:00 za 99 Kč,

na pobočce do 12:30 za 300 Kč Fio banka 100 tis. Kč Do 12:30 nebo 14:30,

29 Kč Hello bank! ne/ne – ne/ne – – J&T Bank ne/ne

plánuje od 06–07/2021 bude zpoplatněna shodně se standardní platbou dle účtu ano / až v roce 2022 – Na pobočce do 10:00,

100 Kč Komerční banka ano/ano shodně se standardní platbou dle účtu 6 Kč,

(MůjÚčet Plus, G2.2, MůjÚčet Gold 0 Kč) ano/ano 400 tis. Kč Na pobočce do 13:00, v inter. bankovnictví do 14:30,

100 Kč mBank ano/ano 1 Kč ano / plánuje se 400 tis. Kč – MONETA Money Bank 400 tis. Kč Do 13:00 přes inter. bankovnictví,

160 Kč,

do 11:45 na pobočce,

200 Kč Oberbank ano/ano shodně se standardní platbou dle účtu 4 Kč ano/ano 400 tis. Kč Do 12:00,

100 Kč PPF banka ano/ano 5 Kč při platbě do jiné banky,

v rámci banky 0 Kč ano/ano 400 tis. Kč Elektronicky

25 Kč,

na pobočce

90 Kč Raiffeisenbank ano/ano – ano/ano 400 tis. Kč

(v budoucnu sníží na 100 tis. Kč) Aktivní a Chytrý účet 100 Kč, Exkluzivní účet 0 Kč Sberbank ne/ne – ne/ne – Do 13:30,

200 Kč Trinity Bank ne/ne – ne/ne – V CZK do 12:00 (EUR a USD do 11:00),

99 Kč UniCredit Bank ne/ne – ne/ne – Elektronicky do 13:30

115 Kč,

na pobočce do 10:00

300 Kč

Zdroj: vyjádření bank, sazebníky