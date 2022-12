Odstupné při rozvázání pracovního poměru kompenzuje ztrátu příjmu. Za jakých podmínek jej lze získat?

Co je odstupné

Odstupné z hlediska pracovněprávních vztahů představuje finanční vyrovnání zaměstnanci, kterému byl ukončen pracovní poměr za určitých zákonem stanovených podmínek. Jedná se o typ odškodnění, které má pracovníkovi kompenzovat ztrátu zaměstnání, ke které došlo z důvodů na straně zaměstnavatele. Podmínky jeho poskytnutí včetně všech souvisejících pravidel upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Kdy vzniká nárok na odstupné

Nárok na odstupné při výpovědi zaměstnanci vzniká pouze za předpokladu, že s ním pracovní poměr rozvazuje zaměstnavatel, nikoliv naopak. Ve chvíli, kdy se vy rozhodnete dát v zaměstnání výpověď, nemáte nárok na žádné odstupné, jelikož pracovní poměr ukončujete z vlastní vůle. Stejně tak si nemůžete nárokovat finanční kompenzaci ani po uplynutí lhůty, na níž byl daný na poměr sjednán. Pokud byla podepsána smlouva na dobu určitou, odstupné vám po jejím skončení nenáleží.

V případě, že dostanete výpověď od zaměstnavatele, záleží na okolnostech a důvodech, na základě kterých byl pracovní poměr rozvázán. Pakliže se tak stalo kvůli hrubému porušení pracovní smlouvy zaměstnancem, je chyba na vaší straně, tudíž odstupné nedostanete. Jiná situace ovšem nastává, je-li chyba na straně zaměstnavatele, například ve chvíli, kdy jste dostali výpověď pro nadbytečnost. Odstupné se v takovém případě zaměstnanci přiznává a je potřeba jen stanovit, jak vysoká částka bude vyplacena.

Existuje hned několik situací, kdy je pracovníkovi poskytnuta finanční kompenzace za ukončení pracovního poměru. Zaměstnavatel má povinnost pracovníkovi vyplatit určitou sumu peněz v následujících případech:

zaměstnavatel ukončuje svou činnost nebo ruší pobočku,

zaměstnavatel nebo část jeho podnikání se přesunuje,

zaměstnavatel snižuje stavy,

zaměstnanec nemůže dál vykonávat práci kvůli pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání.

Jaká je výše odstupného

Jak vysoké odstupné dle zákoníku práce dostanete, závisí na tom, jak dlouho trval váš pracovní poměr u daného zaměstnavatele. Pakliže není dohodnuto jinak, má zaměstnavatel povinnost vyplatit vám stanovenou finanční kompenzaci v nejbližším výplatním termínu. Výpočet odstupného přitom není nijak složitý. Pro stanovení výše výplaty platí následující pravidla:

zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele méně než 1 rok – odstupné bude činit 1 průměrný měsíční plat, zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele 1 až 2 roky – odstupné bude činit 2 průměrné měsíční platy, zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele déle než 2 roky – odstupné bude činit 3 průměrné měsíční platy.

Odstupné a odvody

Mnoho z vás bude zajímat, jestli se odvádí za odstupné sociální a zdravotní pojištění. Ačkoliv se z každé výplaty musí hradit povinné zálohy na tyto služby, v případě peněžitého vyrovnání to tak není. Dobrou zprávou tedy je, že za odstupné odvody na pojištění nejsou vyžadovány, tudíž na účet obdržíte vyšší částku, než byste dostali na výplatách za tři po sobě následující měsíce.

Odvody z odstupného se tedy týkají pouze daní. Stejně jako každý jiný výdělek musí být také toto odškodnění zdaněno, a to nejčastěji daní z příjmů ve výši 15 %. V některých případech však může zdanění odstupného vyšplhat na zvýšenou sazbu, která činí 23 %. Stane se tak za předpokladu, že je váš hrubý měsíční příjem včetně odstupného vyšší než částka 155 644 korun. Srážka daně pak probíhá tak, že z částky pod touto hranicí se odečte 15% daň a vše, co je nad tento limit, bude zdaněno 23% daní.

Odstupné a podpora v nezaměstnanosti

Pokud se ptáte, jak jde dohromady podpora v nezaměstnanosti a odstupné, odpověď je zcela prostá. Obdržíte-li od zaměstnavatele finanční kompenzaci z důvodu výpovědi kvůli skutečnostem uvedeným výše, posune se datum, kdy vám bude poskytnuta podpora od úřadu práce, na základě toho, kolik průměrných měsíčních platů vaše odstupné zahrnovalo. To znamená, že pokud vám bylo vyplaceno odstupné ve výši jednoho platu, posune se čerpání podpory v nezaměstnanosti o jeden měsíc. Pakliže odstupné činilo tři měsíční platy, začne vám být podpora vyplácena až po třech měsících.





Odstupné a podpora jdou tedy ruku v ruce, jen musí následovat postupně po sobě, nelze dostat všechny finanční prostředky naráz. Pozitivní je, že doba, po níž se podpora v nezaměstnanosti pobírá, se v důsledku obdržení odstupného nijak nekrátí. Bude-li vaše odškodnění ve výši tří měsíčních platů, první tři měsíce po rozvázání pracovního poměru nebudete pobírat od úřadu práce nic. Poté vám však budou vypláceny dávky ve standardní lhůtě, která činí u osob mladších 50 let 5 měsíců, u osob od 50 do 55 let věku 8 měsíců a v případě nezaměstnaných nad 55 let věku až 11 měsíců.

Co když zaměstnavatel nemůže odstupné vyplatit

Jedním z důvodů výpovědi zaměstnance může být ukončení činnosti zaměstnavatele. V takovém případě pak musí daná firma vyplatit někdy poměrně velké množství pracovníků, kteří tímto rozhodnutím přijdou o zaměstnání. V takové chvíli se může stát, že zaměstnavatel není kvůli špatné ekonomické situaci podniku schopen vyplacení odstupného.

Pokud se tento případ týká i vás, bude potřeba obrátit se na Úřad práce České republiky. Ten vám může vyplatit kompenzační odstupné, pakliže tak neučinil váš zaměstnavatel například právě z důvodu insolvence. Tato kompenzace však není osvobozena jen od zdravotního a sociálního pojištění, ale navíc také od daně z příjmů fyzických osob.

Kdy musí zaměstnanec odstupné vrátit

Vrácení odstupného se týká pouze zaměstnanců, kteří začnou opětovně pracovat pro zaměstnavatele, jenž jim toto odškodnění vyplatil. Není to však pravidlem a nevrací se všechny prostředky, ale pouze jejich část. Tato situace může nastat za předpokladu, že zaměstnanec u daného zaměstnavatele uzavře novou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti a nastoupí dříve než po uplynutí doby, jež odpovídá násobku výdělku, ze kterého bylo odstupné odvozeno. To znamená, že pokud jste obdrželi odstupné ve výši tří průměrných platů a nastoupíte zpět ke stejnému zaměstnavateli dříve, než uběhnou tři měsíce od rozvázání původního pracovního poměru, může po vás tento zaměstnavatel požadovat vrácení poměrné části odstupného.

Z čeho se vypočítává odstupné?

Výpočet odstupného je velice snadný, jelikož jediný údaj, který k tomu potřebujete znát, je informace o tom, jak dlouho v daném zaměstnání pracujete. V případě, že jste v daném podniku zaměstnáni méně než jeden rok, náleží vám finanční kompenzace ve výši jednoho průměrného měsíčního platu. Pakliže je vaše působení o něco delší, a to v rozmezí od jednoho roku do dvou let, vyplatí vám zaměstnavatel dva průměrné měsíční platy. A nakonec, pracujete-li v tomto zaměstnání déle než dva roky, náleží vám odstupné ve výši tří průměrných měsíčních platů.

Kdy má zaměstnanec nárok na odstupné?

Nárok na odstupné vzniká zaměstnanci pouze za předpokladu, že výpověď dostává on od zaměstnavatele, nikoliv v momentě, kdy ji sám podává. Navíc se tak děje pouze v určitých zákonem stanovených situacích, a sice pokud výpověď dostanete na základě nadbytečnosti, v důsledku ukončení činnosti zaměstnavatele nebo zrušení části jeho podniku (například pobočky), kvůli přemístění společnosti nebo ve chvíli, kdy nemůžete vykonávat práci kvůli nemoci z povolání či pracovnímu úrazu.

Jak se daní odstupné?

Z částky odstupného je potřeba odvést daň z příjmů, která činí buď 15, nebo 23 % v závislosti na tom, zda vaše průměrná měsíční mzda s odstupným přesáhla částku 155 644 korun. Pokud je částka nižší, bude zdaněna 15% daní. Pakliže je vyšší, tak vše, co je pod tento stanovený limit, se zdaní 15% daní, a to, co je navíc, se zdaní 23% daní. V případě, že vám odstupné neposkytl zaměstnavatel, ale čerpáte jej od úřadu práce, se daň z příjmů fyzických osob neodvádí.