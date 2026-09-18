Odškodnění za pracovní úraz: Kdy zaměstnavatel nemusí platit a co vám musí prokázat

Zaměstnavatel vám musí nahradit škodu (majetkovou) nebo nemajetkovou újmu, která vám vznikla pracovním úrazem (v důsledku pracovního úrazu). V prvém případě jde např. o ztrátu na výdělku, ve druhém kupř. o bolestné a náhradu za ztížení společenského uplatnění.
Podmínky vzniku odpovědnosti za pracovní úraz
Předpokladem pro vznik odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz jsou
- pracovní úraz (poškození zdraví zaměstnance)
- nebo jeho smrt úrazem, k němuž došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním),
- vznik škody (nebo nemajetkové újmy)
- a příčinná souvislost mezi pracovním úrazem a vznikem škody (nebo nemajetkové újmy).
Povinnost k náhradě škody (nemajetkové újmy) vzniklé zaměstnanci pracovním úrazem je vybudována na principu tzv. objektivní odpovědnosti zaměstnavatele. Zaměstnavatel tedy odpovídá za samotný výsledek (za škodu nebo nemajetkovou újmu), aniž je třeba jeho případného zavinění.
Zákoník práce však umožňuje, aby se zaměstnavatel své povinnosti za určitých, v zákoně uvedených podmínek, zcela nebo zčásti zprostil.
Shrnutí v kostce
Zaměstnavatel za pracovní úraz odpovídá objektivně, tedy bez ohledu na to, zda jej zavinil. Musí nahradit vzniklou škodu i nemajetkovou újmu, například ztrátu výdělku, bolestné nebo náhradu za ztížení společenského uplatnění.
Odpovědnosti se může zcela zbavit jen ve výjimečných případech. Musí prokázat, že jedinou příčinou úrazu bylo například porušení bezpečnostních předpisů zaměstnancem nebo jeho opilost či užití návykových látek.
Při více příčinách může dojít pouze k částečnému krácení odškodnění. Stejně tak může zaměstnavatel uplatnit částečné zproštění odpovědnosti při lehkomyslném jednání zaměstnance.
Nestačí mít podepsané školení bezpečnosti práce. Zaměstnavatel musí doložit, že zaměstnance s pravidly skutečně seznámil, že jim rozuměl a že pravidelně kontroloval jejich dodržování.
Pokud firma bezpečnostní pravidla běžně toleruje, zproštění odpovědnosti může být obtížné. Ojedinělé porušení předpisů samo o sobě nemusí stačit, zejména pokud zaměstnavatel dlouhodobě zanedbává kontrolu bezpečnosti práce.
Shrnutí v kostce je vytvářeno s pomocí AI.
Kdy zaměstnavatel škodu nehradí vůbec, protože se zcela zprostí odpovědnosti
Důvodem, pro který se zaměstnavatel může za splnění v zákoně podrobněji stanovených předpokladů zcela zprostit povinnosti k náhradě škody (nemajetkové újmy), je buď
- porušení právních, nebo ostatních předpisů anebo pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (bezpečnostních předpisů nebo pokynů) zaměstnancem, anebo
- opilost zaměstnance nebo zneužití jiných návykových látek zaměstnancem,
a to jestliže tyto důvody byly jedinou příčinou škody.
Kdy zaměstnavatel škodu (újmu) hradí jen částečně, protože se částečně zprostí odpovědnosti
Zčásti se zaměstnavatel povinnosti k náhradě škody zprostí, prokáže-li, že sice příčin škody bylo více, ale že uvedené důvody přesto byly jednou z příčin škody.
Třetím důvodem, avšak jen pro částečné zproštění zaměstnavatele, je tzv. lehkomyslnost (neporušil-li zaměstnanec bezpečnostní předpisy nebo pokyny).
Problematiku lehkomyslnosti více rozebírají dva články níže.
Když porušíte bezpečnostní předpisy práce a zraníte se, nemusíte dostat odškodnění
Důvody ke zproštění odpovědnosti nebo jen částečné odpovědnosti vám musí zaměstnavatel prokázat
Prokázat skutečnosti o tom, že se zaměstnavatel zprostil povinnosti k náhradě škody při pracovním úrazu, má zaměstnavatel. Jeho tvrzení a důkazy musejí v případném soudním sporu před soudem obstát. A pokud neobstojí (neunese tzv. důkazní břemeno), jde to k tíži zaměstnavatele, který musí vás plně odškodnit.
Přitom je třeba mít na zřeteli, že existenci zprošťujících důvodů (uvedených v ust. § 270 odst. 1 písm. a), případně v ust. § 270 odst. 2 písm. a) zákoníku práce) soud vždy zkoumá s přihlédnutím k okolnostem jednotlivého případu.
Zkoumá se pak kde, za jakých místních podmínek a z jakých důvodů byl určitý pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnavatelem vydán. Zda šlo o pokyn přiměřený dané situaci, komu byl bezpečnostní pokyn určen, zda byl adresátovi s ohledem na jeho fyzickou a psychickou vyspělost srozumitelný.
Se všemi bezpečnostními předpisy vás musí řádně seznámit
Má-li se zaměstnavatel povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zcela nebo zčásti zprostit, musíte být s předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci seznámeni.
Školení, kontrola dodržování bezpečnostních předpisů a vyhodnocování rizik
Řádné seznámení předpokládá, že na jeho základě je vám zřejmé, jakým způsobem máte, abyste předešli poškození svého zdraví, postupovat jak při každodenním běžném výkonu práce, tak i v případě mimořádných situací, jež mohou během výkonu práce na pracovišti nastat.
Jeho obsah se musí vztahovat k činnosti, kterou budete za podmínek konkrétního pracoviště vykonávat, neboť jen tak můžete získat představu o potenciálních rizicích spojených s výkonem práce, která tak bude moci lépe eliminovat.
Povaha, závažnost a množství rizikových faktorů, na něž byste měli být školením o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci připraveni, jsou odvislé od komplikovanosti výrobních, pracovních nebo technologických procesů, k jejichž realizaci výkon práce směřuje. Jejich odhalování a identifikace je povinností zaměstnavatele.
Zaměstnavatel nemůže předvídat všechny hypotetické riziková situace, ale jeho pokyny vám musejí být jasné, abyste se podle nic ve všech situacích mohli chovat
Mnohotvárnost situací, které mohou při výkonu práce nastat, však vylučuje, abyste byli v rámci školení zaměstnavatelem detailně instruováni o všech možných událostech a jejich variantách, s nimiž jsou rizikové faktory výkonu práce spojeny, neboť zaměstnavatel je nemůže vždy předjímat.
Z hlediska závěru o tom, že jste byli zaměstnavatelem řádně seznámeni s právními, nebo ostatními předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je významné, že i pro tyto případy vám bylo (muselo být) na základě poskytnutých informací zřejmé, jakým způsobem máte nebo naopak nesmíte postupovat, aby k poškození zdraví nedošlo.
Nestačí jen váš podpis na prezenční listině školení
Samotné seznámení ještě ke zproštění povinnosti zaměstnavatele nepostačuje. Současně je nezbytné, aby zaměstnavatel takto nabytou znalost předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a povědomí o nezbytnosti jejich dodržování u svých zaměstnanců průběžně udržoval.
Kontrola, kontrola a zase kontrola
Zákon proto zaměstnavateli ukládá, aby jejich znalost a dodržování soustavně vyžadoval a kontroloval. Zaměstnavatel, resp. jeho vedoucí zaměstnanci, je povinen sledovat, zda vy předpisy a pokyny dodržujete, a jejich případné porušení neponechávat bez povšimnutí.
Uvedené na druhou stranu neznamená, že je povinností zaměstnavatele v každém okamžiku kontrolovat, zda neporušujete bezpečnostní předpisy nebo pokyny (takový požadavek by ostatně ani neodpovídal podmínkám reálného života). Jeho úkolem je, aby průběžně v závislosti na konkrétních provozních a pracovních podmínkách, charakteru (rizikovosti) vaší vykonávané práce a se současným přihlédnutím k vaší osobě reálně vyhodnotil bezpečnostní rizika a tomu přizpůsobil kontrolní činnost tak, aby se možná rizika pokud možno eliminovala.
Ojedinělá porušení bezpečnostních předpisů nebo pokynů z vaší strany, popřípadě i vedoucích zaměstnanců proto ještě závěr o nesplnění této podmínky neodůvodňují.
Na místě bude teprve tam, kde ze zjištěných skutečností vyplývá, že zaměstnavatel na kontrolní činnost rezignoval a z porušování bezpečnostních předpisů a pokynů svými zaměstnanci důsledky nevyvozuje soustavně důsledky, takže zaměstnanci povědomí o nutnosti jejich dodržování pozbyli (toto povědomí se u nich vytratilo, popř. významně oslabilo).
Zapamatujte si
Aby se zaměstnavatel zprostil zcela nebo částečně povinnosti nahradit vám hmotnou škodu nebo nemajetkovou újmu, která vám vznikla v důsledku pracovního úrazu, nestačí mu pouze prokázat vaše porušení předpisů a pokynů k bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.
Zaměstnavatel vám musí současně prokázat, že vás s těmito pravidly řádně seznámil a že jejich dodržování soustavně vyžadoval a kontroloval.
Samotná existence firemních bezpečnostních předpisů, byť je stvrdíte podpisem, že jste se s nimi seznámili, ani vaše školení nepostačují.
Jestliže se k dodržování zásad bezpečnosti práce ve firmě a kontrole jejich dodržování přistupuje laxně, zaměstnavatel se odpovědnosti za váš pracovní úraz nezbaví. Pokud jsou bezpečnostní pravidla běžně porušována a takové jednání je ze strany zaměstnavatele tolerováno, aniž by z něj vyvozoval důsledky, může být pro zaměstnavatele velmi obtížné dosáhnout zproštění nebo zmírnění odpovědnosti.