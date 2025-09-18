Měšec.cz  »  Daně  »  Odškodnění OSVČ za ušlý výdělek nemusí vycházet z výdajového paušálu. Soud připustil výpočet z reálných výdajů

Odškodnění OSVČ za ušlý výdělek nemusí vycházet z výdajového paušálu. Soud připustil výpočet z reálných výdajů

Tomáš Zilvar
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
přidejte názor

Sdílet

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
Ačkoli podnikatel v daňovém přiznání využívá výdajový paušál, při řešení odškodnění za pracovní neschopnost může podle Nejvyššího soudu předložit reálné výdaje a dosáhnout na vyšší náhradu.

Nejvyšší soud ČR před časem projednával spor (spis. zn. 25 Cdo 2061/2024), jehož předmětem byla výše odškodnění za škodu na zdraví. Konkrétně náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, mezi osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ) a pojišťovnou viníka autonehody. 

Specifikem na straně poškozeného byl výkon práce – poradenské činnosti – v režimu OSVČ pouze pro jedinou firmu na základě mandátní smlouvy.

Podle ust. § 2962 odst. 1 občanského zákoníku se náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti poškozeného hradí peněžitým důchodem. Ten odpovídá rozdílu mezi průměrným výdělkem poškozeného před vznikem újmy a náhradou toho, co poškozenému bylo vyplaceno v důsledku nemoci či úrazu podle jiného právního předpisu. V tomto případě si ovšem poškozený nemocenské pojištění neplatil a nemocenské dávky nepobíral.

Náhrada za ztrátu na výdělku podle občanského zákoníku

Občanský zákoník rozlišuje ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti (ust. § 2962), kdy je poškozený vyřazen z dosavadního pracovního zapojení, a po jejím skončení, kdy může nastat snížení pracovní způsobilosti vyvolané zdravotními následky. 

Na ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti jako jeden z dílčích samostatných nároků náhrady škody na zdraví se nahlíží jako na majetkovou újmu. Tato újma přitom spočívá v tom, že v důsledku pracovní neschopnosti vyvolané poškozením zdraví, poškozený nemůže vykonávat výdělečnou činnost a přichází tak o výdělek, kterého by za obvyklého běhu věcí dosáhl.

Výše ušlého výdělku podnikatele se odvíjí od rozdílu mezi celkovým příjmem z podnikání v rozhodném období a náklady potřebnými k dosažení tohoto příjmu. Ztráta na výdělku se hradí peněžitým důchodem, při jehož výpočtu se vychází zejména z průměrného výdělku poškozeného, kterého před vznikem újmy dosahoval.

Zaměstnání versus samostatná výdělečná činnost

Pro vymezení nároku na ztrátu výdělku podnikatele mohou být významná například tvrzení o konkrétních smluvních vztazích, které měl pro rozhodnou dobu sjednány nebo tvrzení o pravidelně se opakujících obchodních příležitostech, o které v té době přišel.

Vzhledem ke specifikům podnikatelské činnosti a odlišnostem od pracovního poměru ale nemusí být příjmy podnikatele pravidelné, proto je lze s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem každého případu, vyčíslit různě.

Předpoklady vzniku takového nároku lze zkoumat obdobně podle principů zjišťování ušlého zisku. Ušlý zisk, a tedy i ztrátu na výdělku, přitom nemůže představovat jen zmaření zamýšleného výdělečného záměru či příslibu možného příjmu, pokud takový majetkový přínos není podložen už existujícími či reálně dosažitelnými okolnostmi, ze kterých by šlo usuzovat, že při jejich pravidelném běhu – nebýt škodní události – by k zamýšlenému zisku skutečně došlo.

Jak prokázat ztrátu na výdělku ve formě ušlého zisku

Poškozený, který se domáhá odškodnění, musí soudu tvrdit a konkrétními údaji prokázat, v čem tvrzená ztráta na výdělku spočívá a jak vznikla. Způsob zjišťování výše této ztráty v každém jednotlivém případě závisí hlavně na tvrzeních a zdůvodnění poškozeného. Musí být prokázáno, že nebýt pracovní neschopnosti, v zažalovaném období by poškozený svou činností dosáhl při podnikání příjmu, o který přišel.

Určení ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti podnikatele

Pokud je, stejně jako v daném případě, poškozeným podnikatel, který svoji činnost dlouhodobě vykonává na základě mandátní smlouvy pro 1 smluvního partnera a za předem dohodnutou odměnu, jsou v zásadě ustálené i jeho výdaje.

Pokud měl tedy poškozený v době dočasné pracovní neschopnosti obdržet za poradenskou činnosti předem dohodnutou částku, není důvod, proč konstruovat výši náhrady za ztrátu na výdělku jako očekávaný příjem za jednotlivé dny pracovní neschopnosti s pomocí průměrného denního výdělku za předchozí období. 

Naopak je třeba vyjít z konkrétní odměny, kterou by poškozený na základě smluvního ujednání obdržel v období pracovní neschopnosti, nebýt škodné události.

Skutečné výdaje mohou být v praxi mnohem nižší než výdajový paušál

Při určení průměrného výdělku podnikatele přitom podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR (spis. zn. 25 Cdo 2061/2024, ze dne 24. 7. 2025) nemůže být jedinou rozhodující okolností samotné zjištění údajů z daňového přiznání.

Daňové přiznání totiž dle NS bez dalšího není důkazem o skutečných příjmech a výdajích v souvislosti s výkonem výdělečné činnosti podnikatele, naopak je jen jednou z okolností, ze kterých lze při určení průměrného výdělku vycházet. 

Výdaje, které se pro stanovení základu daně od dosažených příjmů odečítají, a které může podle své volby daňový poplatník vyčíslit paušální částkou, nelze pro účely posouzení nároku na náhradu za ztrátu na výdělku ztotožňovat se skutečnými náklady, které bylo třeba na jejich dosažení a udržení vynaložit. 

Jestliže poškozený prokáže výši skutečných výdajů, které by musel na dosažení příjmu vynaložit, není namístě vycházet z výdajového paušálu.

Školení pro účetní - podzimní novinky

Jak postupovat v praxi u soudu

Je tak vždy na poškozeném žalobci, aby prokázal, že nebýt škodní události, vykonával by svou podnikatelskou činnost podle smlouvy za dohodnutou odměnu a že by v daném období vynaložil na dosažení tohoto příjmu konkrétní výdaje. 

V daných souvislostech Nejvyšší soud zkritizoval postup nižšího soudu, který měl žalobce namísto k předložení faktur – které nadto ani poškozený za období pracovní schopnosti neměl proč vystavovat – vyzvat k doplnění tvrzení a důkazů o tom, jakou odměnu měl v předmětné době pracovní neschopnosti obdržet podle mandátní smlouvy a jaké by v dané době vynaložil výdaje.

OSVČ si příští rok připlatí. Minimální zálohy jim poskočí minimálně o tisíc korun Přečtěte si také:

OSVČ si příští rok připlatí. Minimální zálohy jim poskočí minimálně o tisíc korun

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Tomáš Zilvar

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Témata:

Nejžádanější

Komerční sdělení

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

O zákonném pojištění vkladů ví ¾ Čechů, pravidla ale neznají. Jste na tom lépe?
1/9 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2025
30. 9. 2025
9:00
Více
Mzdová účtárna v příkladech
9. 10. 2025
9:00
Více
Aktuální problémy uplatňování DPH a změny pro rok 2026
7. 11. 2025
9:00
Více

Z našich webů

Aktuální kurzovní lístek - dne 17. 9. 2025

Dále u nás najdete

SPD: Daň z nemovitostí je nemravná, měla by být zrušena

Android vydal největší bezpečnostní update roku

Laky na nehty obsahují nebezpečnou látku

Cesta k superrychlému ethernetu

Léky, které si možná pamatujete. Mnohé byly nebezpečné

Bazaliom vypadá jako vřídek, je třeba jej odstranit včas

Zakladatel Notina chystá v Praze a Brně projekty prémiového nájemního bydlení „bez starostí“

Renault si namazal normu Euro 7 na chleba

Evropa zavádí revoluční pravidla pro data. Začíná platit Data Act

Konec Windows 10 je za rohem. Co byste měli udělat?

Digitální tvůrci dostali další nástroj, jak si nechat zaplatit za obsah

V Brně startuje moderní výuka čipů, zájem je velký

Nové testy odhalí, zda žena nemá v těle virus HPV

David Chmelař (Heureka.cz): Nebyli jsme v dobré kondici

Bývalý šéf bezpečnosti WhatsAppu upozorňuje na díry v systému

OSVČ se opět zvýší zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Nebezpečné léky s rizikem předávkování byly populární i u nás

Které nemovitosti zlevňují? A jsou už sazby hypoték na dně?

Ukažte v kvízu, že znáte pár druhů jablek

Superdávka startuje už v říjnu. Jak na ni přejít?

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).