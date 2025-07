Odložené platby pro pokročilé: Srovnání služeb Twisto a Skip Pay

Odložené platby, známé také pod zkratkou BNPL (buy now, pay later), jsou v Česku od roku 2013 – jako první je u nás spustila společnost Twisto. Twisto, aktuálně vlastněné tureckou společností Param, je na trhu dodnes, spolu s ním poskytuje odložené platby také Skip Pay spadající do skupiny ČSOB, Platím Pak od Raiffeisenbank a švédský fintech Klarna.

Odložené platby jako takové přitom fungují na jednoduchém principu: v e-shopu si vyberete zboží, objednáte, za objednávku ale neplatíte předem, ani v momentě převzetí jako u klasické dobírky. Úhradu za vás provede jeden z poskytovatelů odložené platby.

Vy si zboží prohlédnete, ozkoušíte, a pokud si ho budete chtít nechat, pošlete příslušnou sumu poskytovateli odložené platby. Pokud spokojení nejste, zboží vrátíte a daný obchodník účty s poskytovatelem služby vyrovná sám.

Když vše stihnete v určité, obvykle 30denní lhůtě, neplatíte žádný úrok ani poplatek navíc. Pokud ale lhůtu prošvihnete, bude si poskytovatel odložené platby účtovat poplatky.





Twisto, Skip Pay i Klarna pak v základní verzi nabízí také nákupy na třetinu – tedy možnost rozdělit si platbu do 3 bezúročných splátek. Tomu, jak odložené platby fungují, jsme se detailněji věnovali v článku: Odložené platby pro začátečníky. Přehled i rady, jak se vyznat v nabídce

Zatímco Platím Pak a Klarna se ale zaměřují hlavně na odložené platby jako takové, Twisto a Skip Pay má v nabídce také řadu dalších služeb a balíčků a právě na ně se zaměří dnešní článek.

Delší splatnost i nákupy v kamenných obchodech

Další služby, platební kartu ale také vyšší úvěrové limity lze u Twista i Skip Pay získat, pokud se registrujete. Tedy poskytnete osobní údaje, na základě kterých si společnosti ověří vaši schopnost splácet. Vedle rodného čísla, bydliště nebo občanky budete například muset zodpovědět několik otázek ohledně příjmů a výdajů vaší domácnosti.





Zatímco Twisto pro skóring využívá vlastní systém, Skip Pay si pomáhá službou TelcoScore. Ta na základě dat získaných od mobilního operátora sestaví obrázek o vaší finanční situaci a určí, jak velké je riziko, že odloženou platbu nakonec neuhradíte.

Jakmile projdete registrací a jejím schválením, můžete si vybírat z různých verzí účtů s různou nabídkou služeb – u Twista jde o tarify, Skip Pay nabízí balíčky.

Co se týče konkrétních služeb, jde například o možnost rozložit si platbu na delší dobu, respektive do více splátek. Jde tedy o formu krátkodobého úvěru, za který už ale budete platit určitý poplatek.

Další výhodou registrace je pak možnost odkládat platby také v offline světě – ať už půjde o nákupy v kamenných obchodech prostřednictvím platební karty nebo úhradu nejrůznějších faktur a složenek. I tady platí, že pokud „offline platby“ v určité lhůtě, která se po registraci většinou prodlužuje, vyrovnáte, nebude platit nic navíc. Jestliže lhůtu nedodržíte, přijdou na řadu poplatky. V praxi jde tedy o určitý typ revolvingového úvěru, na stejném principu fungují například klasické kreditní karty.

I odložená platba je forma úvěru Pokud se rozhodnete odložené platby a s nimi spojené služby využít, mějte na paměti, že jde stále o formu spotřebitelského úvěru. Proto je vhodné využívat je s rozmyslem a jen v takovém objemu, který zvládnete následující měsíc bez problému pokrýt. Twisto i Skip Pay nicméně patří k odpovědným půjčkovým společnostem – v Indexu odpovědného úvěrování, který každý rok sestavuje Člověk v tísni, obsadilo Twisto sedmou příčku, Skip Pay jedenáctou. Podrobnosti v článku: Měsíční úvěr na 20 tisíc můžete přeplatit o pár stokorun, ale i 8 tisíc. Srovnání ukazuje, kde si nepůjčovat Z vlastní zkušenosti: nakupování prostřednictvím obou uvedených služeb je jednoduché a pohodlné. Zároveň se ale člověk snadno zapomene – pokud vám peníze nemizí přímo z účtu, nemusíte mít pocit, že už by to chtělo s nakupováním přibrzdit a další měsíc se můžete hodně divit. Vyplatí se proto pravidelně kontrolovat útratu, s tím vám můžou pomoci mobilní aplikace, které obě společnosti nabízí.

Twisto: 3 tarify a výhodnější směnný kurz

Zájemcům o vyšší verzi služeb nabízí Twisto 3 tarify. Zatímco základní Online tarif je bez poplatku, u tarifu Standard a Premium je třeba počítat s měsíčním poplatkem. Mezi tarify lze libovolně přecházet – z nižšího na vyšší okamžitě, z vyššího na nižší od následujícího měsíce.

Co se týče úvěrového limitu, ten je v případě Twisto účtů dvojí. Jeden pro odkládání plateb – obvykle 25 tis. Kč a další na splátky – obvykle 50 tis. Kč. Splátkový limit je určený pro platby, které si chcete rozložit do vícero splátek – podrobnější informace o této službě najdete u popisu jednotlivých tarifů.

Oba limity se sčítají, pokud tedy odčerpáte v daném období určitou částku z limitu pro platby, sníží se vám o danou sumu i splátkový limit.

Když poté u společnosti získáte určitou historii – standardně 4 měsíce po založení účtu, může vám Twisto limit navýšit. Buď automaticky, nebo základě vaší žádosti. Konkrétní limity Twisto stanovuje individuálně dle interního riskového modelu.

Online

Základní Online účet je bez poplatku. S jeho aktivací se vám prodlouží bezúročné období ze 30 na 45 dní.

Vedle standardní odložené platby a nákupů na třetinu získáte také možnost odložit si splatnost ještě o další měsíc. Podmínkou je, že zaplatíte alespoň 10 % z dlužné částky.

U téhle služby už je ale potřeba počítat s poplatkem, který se odvíjí od odkládané částky. Za 5000 Kč odložené na další měsíc zaplatíte 245 Kč, za 20 000 Kč už 710 Kč. Konkrétní výši poplatku si lze spočítat na webových stránkách Twista.

Nadto lze i v rámci tohoto základního účtu čerpat krátkodobý úvěr na koupi konkrétního zboží – se splatností 3 až 12 měsíců. Právě pro tyto případy máte nastavený onen splátkový limit. Pro nákup na splátky si můžete také vygenerovat jednorázovou virtuální platební kartu.

Samozřejmě i tahle služba je zpoplatněná. Konkrétní sumu si lze jednoduše spočítat na stránkách Twista, například za platbu 15 tis. Kč odloženou na 12 měsíců zaplatíte navíc 4020 Kč.

V základním tarifu je pak také služba Twisto Snap – placení složenek a faktur. Jednoduše tak, že je vyfotíte, nebo přepošlete na e-mail Twista. Pomocí této služby lze platit faktury za zboží, SIPO, vyúčtování za telefon nebo i rukou vypsané složenky. Co hradit naopak nejde, jsou finanční služby jako úvěry, půjčky, hypotéky nebo třeba vydané exekuční výměry.

Standard

Za tarif Standard se již hradí poplatek 99 Kč, aktuálně vám ho Twisto začne počítat až po 2 měsících po aktivaci účtu.

Vedle služeb nabízených v tarifu Online vám Standard automaticky zajistí také virtuální platební kartu, například pro placení v obchodech, které s Twistem nespolupracují. Virtuální kartu lze přidat do Apple nebo Google Pay.

Krom virtuální karty ale můžete zažádat také o kartu fyzickou pro platby v kamenných obchodech. V bankomatech s ní ale vybírat nelze.

V tarifu Standard je pak aktivní také služba Twisto Split pro rozdělení platby mezi vícero lidí. Například účet za večeři s kamarády tedy rozdělíte na několik částí a vaši přátelé dostanou notifikaci o tom, kolik mají zaplatit. Není přitom podmínkou, aby sami Twisto využívali.

Premium

Za tarif Premium si Twisto první 2 měsíce účtuje 99 Kč, poté 199 Kč měsíčně. Tarif Premium nabízí stejné služby jako tarify Online a Standard, vedle toho se ale snaží zaujmout především uživatele cestující do ciziny.

Při platbách kartou v zahraničí a aktivovaným tarifem Premium totiž Twisto nabízí středový kurz, ke kterému si nepřipočítává žádnou marži.

Platby Twisto kartou v zahraničí vás tak de facto mohou přijít levněji, než kdybyste platili kartou vydanou k vašemu účtu. Banky, s výjimkou Partners banky, totiž větší či menší kurzovou přirážku, která závisí také na převáděné měně, mají.

Součástí tarifu je také cestovní pojištění, které Twisto nabízí ve spolupráci s pojišťovnou UNIQA. Pojistku lze využít až pro 6člennou rodinu, pro děti ale maximálně do 18 let. Léčebné výlohy pak máte pojištěné do limitu 3 mil. Kč, připojištění odpovědnosti do 2 mil. Kč.

Skip Pay: 2 balíčky a limit až 100 tis. Kč

Skip Pay nabízí 2 balíčky, za které se na rozdíl od Twista nehradí žádný měsíční poplatek. Skip Pay si totiž účtuje poplatek za konkrétní služby – například za platbu faktur nebo jednorázový poplatek za vydání karty.

Balíčky se pak krom palety služeb liší také úvěrovým limitem a délkou bezúročného období.

Balíček MINI

V rámci základního balíčku MINI lze využívat odloženou platbu a nákupy na třetinu. Zároveň je potřeba počítat s nižším úvěrovým limitem 10 tis. Kč, na zaplacení máte 30 dní.

Balíček MAXI

S balíčkem MAXI lze dosáhnout na úvěrový limit až 100 tis. Kč a bezúročné období až 50 dní. V praxi se ale bude přidělený úvěrový limit odvíjet od výše vašich příjmů a výdajů, které zadáte při aktivaci balíčku. V rámci našeho testování společnost nabídla limit 40 tis. Kč.

Stejně jako konkurence umí balíček MAXI posunout splatnost o 1 měsíc. Podmínkou je, že nejprve uhradíte 5 % z dlužné částky. I Skip Pay si naúčtuje poplatek – 3,50 Kč za každou započatou stokorunu. Pokud si tedy o měsíc odložíte 5000 Kč, bude poplatek činit 175 Kč. Za takto odložených 20 tis. Kč pak 700 Kč.

Nadto Skip Pay umožní rozložit si vyúčtování až do 37 splátek – dlužnou sumu tedy můžete splácet další 3 roky. Za 15 tis. Kč rozložených do 12 měsíců byste se Skip Pay navíc zaplatili 1686 Kč.

V rámci balíčku MAXI lze zároveň požádat o vydání virtuální i fyzické platební karty, se kterou lze platit doma i v zahraničí. Vydání fyzické karty je zpoplatněné částkou 99 Kč.

Fyzická karta nadto umí také výběry z bankomatu – zaplatíte za ně 1 % z vybrané částky a k tomu 29 Kč. Při výběru v hotovosti 5000 Kč tak půjde o poplatek 79 Kč.

Část limitu lze využít na posílání peněz na jakýkoli účet vedený v Česku – podobně jako u konkurence tedy se Skip Pay uhradíte i účet za telefon nebo energie. Za tyto transakce si ovšem Skip Pay naúčtuje poplatek 1 % z převedené částky, vždy minimálně 1 Kč. Za platbu ve výši 3168 Kč tak například zaplatíte necelých 32 Kč.

Výše uvedené poplatky lze smazat, pokud získáte body, které Skip Pay dává za nákupy u partnerských e-shopů.