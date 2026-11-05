Odběr podzemní vody má prudce zdražit. Stát chce peníze na vodovody a čistírny

Odběr jednoho m3 (1000 l) podzemní vody pro zásobování obyvatel nyní stojí 2 Kč, nově má jít o 7 Kč. U odběrů pro průmyslové využití se poplatek zvýší ze 3 na 7 Kč. V prvním případě jde o zdražení o 250 %, ve druhém o přibližně 133 %.
Změnu pomocí tzv. přílepku (celý dokument) navrhl poslanec hnutí ANO Karel Tureček, který ji 20. 10. 2026 předložil jako pozměňovací návrh k novele zákona o rostlinolékařské péči. Návrh podporuje také ministr zemědělství Martin Šebestyán a koalice. Sněmovní zemědělský výbor ho podpořil v úterý 3. 11. 2026. O konečném schválení ale musí ještě rozhodnout poslanci, což vzhledem k vládní většině by neměl být problém.
Ministerstvo zemědělství nyní vysvětluje, že cílem zvýšení poplatků je především získání dalších prostředků na rozvoj vodohospodářské infrastruktury a ochrana podzemních zdrojů vody.
Poplatky za odběr podzemní vody se podle resortu nezměnily cca 20 let, přičemž cena za odběr povrchové vody se pravidelně upravuje. Ta nyní činí podle jednotlivých povodí 5,20 – 9 Kč/m3. Podzemní voda podle něj je tak levnější, přestože jde o obtížněji obnovitelný zdroj.
Vyšší poplatek má tento rozdíl snížit a motivovat velké odběratele, aby podzemní vodu využívali šetrněji. Podobné zdražení vodohospodářští odborníci navrhují již řadu let, dosud však naráželo na odpor kvůli dopadům na ceny vody a náklady podniků.
Dopady pro domácnosti
Zvýšení poplatku se může promítnout do vodného, které domácnosti vodárnám platí. Samotné vodné se ale samozřejmě nezvýší o vypočtených 250 %, protože poplatek za odběr podzemní vody tvoří pouze jednu ze složek výsledné ceny.
Příklad:
Ročně spotřebujete 120 m3 vody. Nemáte vlastní studnu a vodárny používají výhradně podzemní zdroje. Pokud by vodárny zvýšení poplatku plně promítly do vodného, šlo by o zdražení cca 600 Kč ročně navíc.
Skutečné zdražení bude záležet především na tom, jak velký podíl dodávané vody pochází z podzemních zdrojů.
Změna by se ale neměla dotknout domácností s vlastní studnou ani malých obcí s vrty. Osvobození od poplatku totiž zůstává zachováno pro odběry nepřesahující 6000 m³ ročně nebo 500 m³ v každém kalendářním měsíci.
Kraje přijdou o část příjmů
Změna v nárvrhu poslance ANO se netýká jen samotné výše poplatků, ale také rozdělování vybraných peněz.
Nyní to funguje tak, že půlka polovina výnosů z poplatků jde krajům a druhá polovina Státnímu fondu životního prostředí. Nově má 6/7 výnosu směřovat přímo do státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva zemědělství a zbývající 1/7 do Státního fondu životního prostředí. Kraje by úplně přišly o příjmy z tohoto popalatku.
Ministerstvo zemědělství v tiskové zprávě z 5. 11. 2026 slibuje, že získané prostředky využije na financování vodohospodářských projektů. Konkrétně zmiňuje propojování vodárenských soustav, výstavbu čistíren odpadních vod, rozvoj vodovodů a kanalizací nebo přípravu nových vodních zdrojů.
Změna ale vyvolala kritiku krajů, které současné příjmy z poplatků využívají také na financování vodohospodářské infrastruktury v obcích.
Zemědělský výbor proto 3. 11. 2026 ministrovi zemědělství uložil připravit opatření, které krajům výpadek příjmů kompenzuje. Ministerstvo nyní potvrdilo, že usnesení respektuje a kompenzaci připraví. Její konkrétní podoba ale v době publikace článku zatím není známa.
Stát s penězi počítá, přestože změna ještě neprošla
Zajímavé je, že vláda s vyšším výnosem z poplatků počítala už před předložením samotného pozměňovacího návrhu. V návrhu státního rozpočtu na rok 2027 se totiž v kapitole Ministerstva zemědělství objevuje příjem z poplatků za odběr podzemní vody ve výši 2 mld. Kč.
Na tento problém upozornila Národní rozpočtová rada už 8. 10. 2026. Ta konstatovala, že plánovaný příjem tehdy neměl oporu ani v platné, ani navrhované legislativě. Poslanecký návrh na zvýšení poplatků byl přitom předložen až o 12 dní později.
Kritiku ale vyvolal i způsob prosazování změny.
Úprava vodního zákona se dostala do Sněmovny jako takzvaný přílepek k zákonu, který původně řeší ochranu rostlin a používání pesticidů. Tedy neprošla tedy samostatným standardním legislativním procesem a běžným připomínkovým řízením.
Proti způsobu prosazení změny se ohradila Hospodářská komora, která požaduje řádné připomínkové řízení a vyhodnocení dopadů. Skokové zvýšení poplatků kritizují také Potravinářská komora a zástupci pivovarů. Výhrady mají i opoziční poslanci. Bývalý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) sice podle Novinek samotné zvýšení poplatků podporuje, odmítá však způsob jeho schvalování a odebrání příjmů krajům. Podobně se vyjádřil i poslanec ODS Petr Bendl, podle kterého musí stát zákonem zaručit, že vybrané peníze skutečně využije na ochranu vody.
Vyšší poplatky mají začít platit od 1. dubna 2027, pokud návrh projde legislativním procesem.
Jenže tato změna přichází v době, kdy vodohospodáře čekají další rozsáhlé investice.
Jak jsme už na Měšci psali, kvůli přísnějším evropským pravidlům pro čištění odpadních vod mohou náklady na modernizaci čistíren dosáhnout až 176 mld. Kč. Část těchto nákladů se proto může v budoucnu promítnout do stočného. V tomto případě sice jde o samostatnou legislativní změnu, tedy ne o přímý důsledek zvýšení poplatků za odběr podzemní vody, jenže obě změny se však v následujících měsících potkají a budou znamenat další zdražení.