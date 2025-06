Od příštího roku ušetříme za bílé plomby u zubaře. Co se změní?

Zdravotní pojišťovny budou pacientům od příštího roku přispívat na bílé plomby, které si nyní musí platit celé sami. Změny úhrad ve stomatologické péči vyplývají z novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou podepsal prezident.

Návrh zohledňuje zákaz používání dentálního amalgámu v zemích EU (u nás bude definitivně účinný až od července 2026, poté se bude používat jen ve výjimečných případech), kvůli kterému bylo nutné do legislativy zakotvit plně nebo částečně hrazené alternativy.

Zdravotní pojišťovny tak budou nově částečně hradit vybrané dražší varianty ošetření týkající se zubních výplní a ošetření kořenových kanálků. Má-li váš zubař smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou, zůstane zachována také možnost základního ošetření, které plně hradí pojišťovna.

Plomby od roku 2026

Plně hrazená by měla být jednovrstvá plomba z fotokompozitu nebo plomba z glasionomerního cementu (tam, kde není použití fotokompozitu vhodné). V případě, že zvolíte plně hrazenou variantu, nebude možné na daném zubu získat nehrazenou další výplň následující dva roky. Pokud byste tedy do této doby potřebovali další výplň, bude to už s doplatkem. Z tohoto pravidla ale bude platit výjimka pro případy, kdy kaz není způsobem zanedbáním hygieny (viz níže).





U dospělých pojištěnců se navrhují dvě varianty plně hrazených výplní (..). Pokud je možné ji použít, má přednost plně hrazená nevrstvená výplň z fotokompozitu, kterou lze podle vyjádření České stomatologické komory použít na výplně, jejichž šířka nepřesahuje 4 mm. Je-li kaz hlubší, zejména tedy u pojištěnců, kteří nenavštěvují pravidelné preventivní prohlídky, je jako plně hrazená alternativa stanovena výplň z chemicky nebo duálně tuhnoucího materiálu, vysvětlují autoři návrhu v důvodové zprávě.

Ošetření s dražší variantou výplně, např. vrstveným fotokompozitem nebo duálním cementem, už bude hrazeno jen částečně. A to do výše plné úhrady nevrstvené výplně z fotokompozitu. Vrstvená výplň z fotokompozitu přichází v úvahu v zásadě jen u kazů většího rozsahu, tedy v případě zanedbávané ústní hygieny, preventivních prohlídek či obojího, a její pouze částečná úhrada u dospělých pojištěnců tak promítá do návrhu skutečnost, že tento typ kazů je preventabilní. U odborně vydefinovaných stavů, kdy nelze prevenci spravedlivě požadovat, není aplikováno dvouleté frekvenční omezení na plně hrazenou výplň pro dospělé, informuje důvodová zpráva i o výjimce z dvouletého omezení pro plnou úhradu.

Jinak řečeno plná úhrada jednovrstvého fotokompozitu bude použitelná na menší kazy, které pacient u lékaře zachytí včas kvůli pravidelným prohlídkám a péči o chrup. V odůvodněných případech nebude v případě potřeby další výplně u téhož zubu aplikováno dvouleté omezení. V ostatních situacích bude plně hrazená plomba z jiných materiálů. Dražší varianty už budou s doplatkem. (Do půlky příštího roku bude po dohodě s lékařem možné použít jako výplň ještě amalgám.)





U dětí bude situace jiná. Těm budou hrazeny v plné míře i dražší materiály: Pro dočasný chrup se navrhuje nastavit plnou úhradu výplně bez ohledu na použitý materiál. U dětí je hlavním kritériem výběru materiálu výplně spolupráce dítěte, kterou nelze legislativně uspokojivě uchopit, a v některých případech také potřebná životnost vyplňovaného zubu, kdy např. pokud se očekává jeho brzká obměna za stálý zub, ale současně je ještě třeba zub zachovat, je možné zvolit materiál s menší trvanlivostí. Nejeví se proto jako vhodné definovat zákonem předepsaný typ výplňového materiálu, vysvětlují autoři návrhu s tím, že výplně z fotokompozitu budou u osob do 18 let plně hrazeny na stálých zubech. Zejména proto, že s ohledem na nízký věk pojištěnců od nich není možné požadovat plně zodpovědný přístup k péči o chrup, který v této fázi života často determinuje rodinné prostředí.

Podle zprávy České stomatologické komory by měla výše příspěvku na výplň z vrstveného fotokompozitu přesáhnout 900 Kč.

Změny úhrad u ošetření kořenových kanálků

Zdravotní pojišťovny budou přispívat nově také na ošetření kořenových kanálků

i modernějšími metodami, které si nyní většinou pacienti hradí ze svého.

Pojišťovny budou plně hradit tzv. metodu centrálního čepu u předních zubů (ošetření stoliček bude bez úhrady). Pokud budou chtít pacienti ošetření modernější metodou, budou moci využít částečné úhrady od pojišťovny právě do výše nákladů na metodu centrálního čepu, zbytek doplatí ze svého.

U dětí pak budou kořenové výplně hrazeny plně, bez ohledu na použitou metodu.

Více peněz na prevenci

Schválená novelizace dále umožní zdravotním pojišťovnám dávat více prostředků na prevenci a prostřednictvím bonusů odměňovat např. za pravidelné návštěvy preventivních prohlídek apod.

Dále novelizace například umožní čerpat hrazené zdravotní služby v zahraničí do výše tamní úhrady i pro opakované nebo dlouhodobé případy.

Z novely vyplynou i další změny, o kterých už jsme vás informovali. Některé OSVČ už nebudou muset v jejím důsledku platit zálohy na zdravotní pojištění a přehledy pro zdravotní pojišťovny bude nutné podávat elektronicky.

Novela zákona o elektronizaci zdravotnictví, která má také začít platit od příštího roku, zavede zase nové funkce jako elektronický očkovací průkaz, e-Žádanky nebo centrální registr preventivních vyšetření. Zavedení moderních digitálních technologií nám umožní lépe spravovat a sdílet zdravotní data tak, aby byla vždy k dispozici přesně tam a tehdy, kde jsou nejvíce potřeba – ať už pro lékaře při stanovení diagnózy a plánování léčby, nebo pro samotné pacienty, kteří získají snadný přístup ke svým zdravotním informacím, uvedl k novinkám ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Rozšíří se také tzv. kmenový registr pacientů, který nově bude obsahovat např. údaje o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, držení zbraní či muničním oprávnění. Sdílený zdravotní záznam přitom má být rozdělen na dvě části – emergentní záznam s klíčovými údaji (např. krevní skupina, alergie) a dále záznam o výsledcích preventivních a screeningových vyšetření.